Okamura (SPD): Co je s tou zálohou? Vrátí ji? Nevrátí? Vyinkasuje ji z veřejných peněz?

Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Politické podnikání hnutí STAN. Europoslanec a místopředseda vládního hnutí STAN Stanislav Polčák žádal osmimilionovou provizi, slovy osm milionů korun, provizi za to, že pomohl prosadit zákon odškodňující obce okolo Vrbětic na Zlínsku kvůli výbuchům. Takže vládní hnutí STAN kšeftuje se zákony? Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 95% Ne 2% Nezajímá mě 3% hlasovalo: 20378 lidí

Já si pamatuji, jak tady pan europoslanec Polčák lobboval za tento zákon, pro který jsme tady všichni hlasovali jednomyslně, ale zapomněl nám tady říct, že za to, že za ten zákon lobbuje, že chce inkasovat z veřejných peněz 8 milionů korun. To je přece na okamžité odstoupení z pozice europoslance. A jsme v situaci - a já se tomu nedivím, kdy ministr vnitra, první vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan s tím tiše souhlasí. Protože předseda hnutí STAN vůbec nevyzval místopředsedu hnutí STAN Stanislava Polčáka, aby tedy položil mandát europoslance. Protože takovouhle politickou korupci, kdy někdo si nechává platit miliony za prosazení zákona, no tak to tady opravdu jsem ještě nikdy nezažil.

Pro hnutí STAN Víta Rakušana se jeví ve světle těchto informací jako politický podnikatelský projekt, a není to první kauza, je to další kšeftařská kauza tohoto hnutí. Připomeňme kauzu netransparentních sponzorů hnutí STAN z Kypru, z daňového ráje na Kypru, spojenou s Rakušanovým spolupracovníkem ze STAN Věslavem Michalikem, což je také místopředseda hnutí STAN. Takže další spoluzakladatel hnutí STAN.

Podle toho, co víme z veřejných informací, tak spoluzakladateli hnutí STAN je Petr Gazdík, který už se hlásí o slovo, ale ten zatím se k žádné takovéto kauze osobně, podle toho, co zatím víme z médií, nedostal. Třeba jo, uvidíme. Ale je tady pan Rakušan, a pan Rakušan, předseda hnutí STAN dodnes nevysvětlil a už o to žádáme tady půl roku, aby řekl jména fyzických osob, které jsou koncovými majiteli těch firem na Kypru v těch daňových rájích, kteří sponzorovali volební kampaň hnutí STAN a Pirátů. Piráti se na to už neptají, protože dostali ministerstva. Neúspěšní poslanci Pirátů dostali funkce politických náměstků, a Piráti už mlčí. Už prostě jsou u korýtek, takže už se na nic neptají.

Ale proč se neptá premiér Petr Fiala? Který si hrál v uvozovkách na pana čistého. To si hrál i pan Vít Rakušan. Proč se neptají na to, proč Petr Fiala mlčí a nevyjádří se k téhle té opakované kauze hnutí STAN, k opakovaným kauzám. Protože - znovu říkám, Vít Rakušan doteď, doteď nevyjasnil a odmítá říct, kdo jsou fyzické osoby, koncoví majitelé firem v daňových rájích na Kypru, které jim sponzorovaly volební kampaň. A tohleto je ministr vnitra? První vicepremiér vlády? A premiér Petr Fiala z ODS k tomu mlčí? Protože buď je slabý a nemá sílu nic říct, nebo prostě nechce, protože s tím souhlasí.

No tak ono je známé české přísloví: Mlčení je souhlas. Takže s tím premiér souhlasí. Ale Věslav Michalik, to je také místopředseda hnutí STAN. To jsou nejvyšší špičky tohoto hnutí, které spoluzakládali toto hnutí, podle informací, co kolují. Pak je tady pan Farský. Také člověk z nejvyššího vedení hnutí STAN, který zase obelhal voliče, přestože v předvolební smlouvě hnutí STAN slibovalo, že se budou naplno věnovat mandátu poslance, tak obelhal voliče a až na obrovský tlak médií a veřejnosti konečně položil mandát, protože už před volbami věděl, a věděl to i Petr Fiala, premiér, jak přiznal, věděl o tom, že tady dojde k obelhání voličů a věděl, že pojede do Ameriky, že půjde do USA, že půjde pracovat do USA pan Farský, místo toho, aby se věnoval práci poslance. Takže až po obrovském tlaku to tady minulý měsíc pan Farský složil ten mandát. Takže to byl další jeden z nejvyšších představitelů hnutí STAN.

Šokující opravdu na celé věci je, že pan Stanislav Polčák, místopředseda hnutí STAN a europoslanec, si řekl téměř 8 milionů korun za to, že pomohl prosadit zákon. Zdá se, a je těch příkladů už víc, že pro politiky STAN je politika jen věcí byznysu a kšeftu. Stanislav Polčák by měl samozřejmě okamžitě odstoupit. Jenže ani předseda hnutí STAN, ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan ho k tomu nevyzývá a nevyzývá ho k tomu ani premiér Petr Fiala. Proč by? Kapříci si přece společný rybník nechtějí vypustit. Starostové postižených obcí na Zlínsku nyní navíc ještě říkají, že nevěděli, kolik budou muset europoslanci STAN Polčákovi z veřejných peněz vyčlenit na jeho odměnu. Částku jim totiž prý Polčák předložil až v minulých dnech a jsou částkou nemile překvapeni. Ale hlavně v situaci, kdy se tady všechno zdražuje, lidé nemají na energie, lidé nemají na základní životní potřeby, a podle údajů Sociologického ústavu Akademie věd počet nově zahájených exekucí v letošním roce stoupl ve srovnání se situací před půl rokem o 40 % a podle stejného Sociologického ústavu Akademie věd - a ten článek byl na novinkách, takže se to každý může podívat, je to pár dní starý článek, tak 30 % českých domácností je ohroženo finančně tím zdražováním, takže můžou padat do exekucí, tak v této době zcela bezpáteřně, bezcitně a hnusně, si řekne místopředseda hnutí STAN Stanislav Polčák a europoslanec o téměř 8 milionů korun z peněz daňových poplatníků za to, že prolobboval zákon.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Já bych chtěl vyzvat... Vít Rakušan tady není, ale o slovo se chystá ministr školství a další, tuším místopředseda hnutí STAN také je to, Petr Gazdík, zdali byste nám ve svém vystoupení, ke kterému se už hlásíte, slíbil veřejně, že předložíte veškeré právní věci, veškeré právní případy, kterými se europoslanec Stanislav Polčák v situaci, kdy byl zároveň europoslanec a zároveň vykonává advokátní činnost, tak jaké všechny zakázky má s obcemi a veřejnými úřady. Předložte to. Předložte to veřejně. A já vyzývám Petra Gazdíka, protože pan Rakušan tady není z nějakého důvodu, předseda, ale je tady dvojka hnutí STAN, Petr Gazdík, abyste předložili, abyste tady slíbil, že třeba do týdne, do čtrnácti dnů předložíte veškeré smlouvy a veškeré smluvní vztahy, které má Stanislav Polčák jako advokát, pro koho vykonává činnost, pro jaké obce, pro jaké úřady a kolik za to inkasuje z veřejných peněz.

Protože když tady teď náhodou se prosáklo, že si řekl o téměř 8 milionů korun za prosazení zákona, tak je přece ve veřejném zájmu, abychom všichni věděli, pro koho všechno dělá, aby mohla veřejnost posoudit, jestli náhodou - a on inkasuje určitě, předpokládám podle mého názoru, že inkasuje další a další peníze, a jestli náhodou neinkasoval ještě za nějaké jiné zákony. Jestli neinkasoval za nějaké jiné zákony. Třeba jste tady vehementně prosazovali zákon o rozpočtovém určení daní. A já to dám jako příklad, třeba jo, třeba ne. A je otázkou, jestli také za to exponenti STAN neinkasovali spoustu peněz od někoho. Třeba je to příklad. To si pamatuji, že to byl zrovna jeden ze zákonů, za který jste tady vehementně lobbovali. Říkali jste, že to bude pro obce, pro občany.

A já se ptám: Nezinkasoval zde ve skutečnosti také někdo z hnutí STAN nějaké peníze z veřejných peněz? A nevím. Teď se tady konkrétně bavíme o těch osmi milionech. A opět ta otázka musí znít dál. Protože pan Polčák tedy po nátlaku včera řekl, že se osmi milionů vzdá. Původně je chtěl, teď už je po veřejném tlaku nechce. Až když se na to upozornilo. Jinak by je vyinkasoval. Ale řekl, že jeho kolegové ty peníze vyinkasují. Takže o jakých kolezích mluví? A nebude on z toho mít také nějaké peníze?

Také jsme slyšeli, že už si vyúčtoval zálohu. Takže co je s tou zálohou? Vrátí ji? Nevrátí ji? Nebo vyinkasuje ji z veřejných peněz? Teď, když pořád říkáte, jak je rozpočet v deficitu. Celá vaše vládní pětikoalice říkala, jak je rozpočet v deficitu, v dluzích. A teď jeden z nejvyšších představitelů vládní pětikoalice ODS, hnutí STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů si řekne o osm milionů. Takže já si myslím, že by to bylo dobré tady vyjasnit, jak to vlastně je.

A také připomeňme, že hnutí STAN těch otazníků má samozřejmě víc. A já vím, že to zatím šetří policie, podle mých informací. Ale připomeňme, že kamarád Víta Rakušana právník Tomáš Kasal bral bez výběrového řízení od kolínské radnice miliony, když byl Rakušan starostou Kolína. O Kasalovi se navíc psalo, že je usvědčený plagiátor. To znamená hnutí STAN se jeví ve světle těchto informací jako politický podnikatelský projekt. A znovu říkám, je potřeba, a já bych chtěl tady navrhnout a doufám, že to podpoří vládní pětikoalice, já bych rád navrhl jako bod číslo jedna bod s názvem Politické podnikání hnutí STAN.

Já si opravdu vzpomínám na pana europoslance Stanislava Polčáka a místopředsedu hnutí STAN, jak nás tady mnohokrát obcházel s různými návrhy, se zákony. A jak víte, tak tady lobboval i za ten zákon na odškodnění Vrbětic. A my jsme to podpořili. Ale nikomu z nás neřekl to důležité B, že z toho bude inkasovat osm milionů. Ale z rozpočtu malých obcí na Zlínsku. To jsou obce, kde já jsem byl senátorem, kde jsem vyhrál senátní volby. Já je všechny znám ty obce. Já tam znám, potkal jsem se tam se spoustou občanů. To jsou všechno obce mého, řekl bych v uvozovkách mého senátního obvodu, kde jsem vyhrál senátní volby a vstupoval jsem do politiky. Takže to není nějaká, to nejsou nějaké obce, které neznám. Já tam znám ty lidi. Znám lidi v okolí. Pochází odtamtud moje rodina z matčiny strany, ze Zlínského kraje. A že by vrcholný představitel hnutí STAN na těchto malinkých obcích, kde není lehký život, na Slovácku, na Zlínsku, u slovenské hranice, není to bohatá Praha, takže tam by někdo takhle hnusně parazitoval na veřejných rozpočtech a chtěl v uvozovkách okrást občany České republiky o osm milionů do své vlastní kapsy, když má, když inkasuje plat v řádech milionů jako europoslanec, tak to je hnus, že by mě nikdy nenapadlo, že někdo takový může být ve vládě této pětikoalice.

Ale mě už to celkem napadá postupně, protože vidím, jak se chováte. A je to hlavně o hnutí STAN, musím říct. Tyhlety finanční machinace a transakce, ukazuje se, že těmi hlavními kšeftmany a politickými byznysmeny a vidíme, za jakým účelem bylo hnutí STAN založeno, tak se týká v prvé řadě hnutí STAN. To znamená, já si myslím, že se musí i mnozí zastupitelé za hnutí STAN, asi poslanci a starostové, co jsou tady za hnutí STAN, že se musí stydět za tuhletu kauzu. Že vám to musí být strašně nepříjemné. Věřím tomu, že řada z vás se snaží určitě dělat svoji práci poctivě. Ale to, že druhý nejvýše postavený člověk v hnutí STAN takovýmto způsobem inkasuje a chce inkasovat peníze z veřejných peněz, já si myslím, že to nemůžeme nechat prostě bez povšimnutí. Takže o mém návrhu se bude za chvíli hlasovat. Já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví vládní pětikoalice. A já doufám, že podpoříte to, abychom to tady mohli diskutovat.

A znovu tady zopakuji tu svoji žádost, že Stanislav Polčák by měl předložit a doufám, že ho k tomu vyzve i tady Petr Gazdík a že nám to tady zajistí, měl by předložit během mandátu europoslance, on už tím europoslancem je poměrně dlouho, veškeré zakázky, kde inkasoval peníze ze státních peněz, veřejných peněz, měl by předložit, aby veřejnost mohla posoudit, kolik od koho inkasoval, protože to asi není zdaleka jediná zakázka, jak tak na to koukám a jak tak jsem četl veřejná vyjádření. Aby bylo přesně vidět, kolik jde tomuto člověku do kapsy pod rouškou tady rádoby pozitivních věcí. To znamená je to střet zájmů jako je to střet zájmů úplně neuvěřitelný. Já myslím, že by to měla prošetřit policie. Já myslím, že by to měla prošetřit policie a Státní zastupitelství. O mně když se šířily pomluvy, že jsem tuneloval Úsvit, tak mě prošetřila policie, dvakrát to vrátil státní zástupce, ještě aby se to došetřilo podrobně, všechny mé účty. A před osmi lety se ukázalo, že to byla lež a pomluva. Sice mě tady poplivali skoro všichni, nikdo se mi pak neomluvil, ale dobrá. Takže stejným metrem by bylo dobré, aby se přistoupilo. No a samozřejmě pomluvy se nepotvrdily, ale samozřejmě ti, kdo na mě nic nemají, tak to tady se snaží plácat pořád dokola presumpce viny, neviny. To je tady pětikoalici a jejich některým zástupcům a fanouškům úplně jedno.

Stejně tak, když mě tady minulé volební období, jste se mě snažili tady odvolávat. Ale ta pětikoalice z pozice místopředsedy Sněmovny něco ohledně tábora v Letech. Mé výroky prošetřila policie, měla na to znalecké posudky a zjistili, že jsem nic protiprávně neřekl. A ještě řekli, že jsem řekl pravdu v těch posudcích. Takže opět skutek utek! a už bych byl odvolaný, kdyby bylo na pětikoalici. Takže to je váš styl vždycky šikanovat, vylhat, jo, označit za dezinformace něco, co je pravda, jo. Já se ani nedivím, že náš poslanec Jaroslav Bašta, který je tady jediným signatářem Charty a byl jediným poslancem, který byl za minulého režimu ve vězení dva roky, nestačí zírat, co se tady děje za téhle pětikoalice. Cenzura, názorová šikana, omezování osobní svobody, jo. Takže takhle tedy ne. To znamená já bych byl rád, aby se měřilo všem stejným metrem. A teď by bylo dobré, aby to tady hnutí STAN a pan Polčák, aby to vysvětlili. No měl by to vysvětlit a tím, že si tady odhlasujeme ten bod. Pakliže pro ten bod hlasovat nebudete, zástupci vládní pětikoalice, tak je jasné, jenom se potvrzuje, že je to váš styl. Že je to váš styl, že to tak je.

Takže stejně tak se to týká toho, té včerejší cesty do Dubaje. Kde byla paní předsedkyně Pekarová, byl tam asi i pan Skopeček a asi někteří další. My budeme žádat na vedení Sněmovny, SPD bude žádat seznam všech účastníků, seznam všech účastníků této cesty. Protože pak tady pan Michálek z Pirátů vyzýval občany, aby se šetřilo, aby občané si ztlumili topení. Pak pan Michálek z Pirátů vyzval občany, aby šetřili způsobem, že si vezmou termoprádlo. Sám jsem si to prověřoval před chvílí, sám ho má na sobě, takže jde příkladem. (Smích a potlesk poslanců SPD a ANO.) A nevím, jestli ztlumil topení. Nicméně samozřejmě občané nemají váš poslanecký plat, pane poslanče. To znamená ne každý má peníze na to si kupovat nějaké termoprádlo a další věci.

Ale chtěl jsem říct jednu věc zpátky k tomu. Vy jste říkali, že se má šetřit. A i pan Síkela, ministr průmyslu, říkal, jestli si správně pamatuju, že mají lidé méně jezdit. Říkal to myslím i pan premiér, že mají méně jezdit. Tak tomu už vůbec nerozumím. Ne, paní předsedkyně Pekarová to říkala, taky myslím, že se má méně jezdit. Přitom jezdí v novém BMW sedmičkové řady a benzín jí platí stát. Takže občany vyzývá. Kdyby aspoň mlčela. Ale ona pije víno a káže vodu. A teď se ptáme, proč, když letos už byla velká vládní delegace v Dubaji, byl tam pan Síkela s velkou delegací na EXPO. Ano, byl tam ministr průmyslu Síkela, tam už byl, tak proč v takto krátké době se tam jede znovu?

A to jsou ty úspory ve vašem podání, to je ta koordinace práce, po které jste vždycky volali, že jezdíte jeden za druhým? Mimochodem, mluví se také o tom, ale proto chceme ten seznam, že tam byl s vámi i váš manžel, paní předsedkyně Sněmovny. Já se na to ptám, prostě se na to ptám. Já nevím. Proslýchají se informace, že zpátky jste jeli nějakým vládním speciálem a že tam seděl i váš manžel.

To všechno jsou otázky, které já nevím, jak to je, ale my se na ně budeme ptát. Takže vám přijde od nás písemný dopis od hnutí SPD, otevřený dopis, který samozřejmě zveřejníme a budeme chtít seznam všech účastníků, kteří tam byli a jak to vlastně bylo přesně s tou cestou. Obsah cesty nám tam ani moc psát nemusíte, protože to, že vládní delegace ministra průmyslu tam byla nedávno, to my už víme, a že jste byli na expu, tam byl pan Síkela s velkou delegací podnikatelskou tam byl teďka nedávno, jo, takže to už všichni víme. Takové věci kolem tam sice pár vět možná můžete napsat, ale hlavně se jedná o to, že vy vyzýváte k úsporám, vyzýváte lidi, aby omezili ježdění, vaše vláda, sama jezdíte v novém BMW, já když jsem byl ve vedení Sněmovny, tak jsem jako jediný řekl, jsem jezdil ve Škodovce, jediný jsem jezdil ve Škodovce, jo, a také byla možnost jezdit BMW, jediný jsem řekl, že v žádném BMW jezdit nebudu, že já budu jezdit ve Škodovce, vy si jezdíte v nejnovějším BMW za milióny a vykládáte lidem, užíváte si luxusu předsedkyně Sněmovny, úplně plnými doušky -

***

Ano, tak vaším předsednictvím. Dokonce i váš předpředchůdce Hamáček ten také řekl, že BMW jezdit nebude a vzal si Škodovku. Vy tu možnost máte, ale plnými doušky si užíváte toho luxusu a v nejnovějším Bavoráku sedmičkové řady si jezdíte, přestože můžete jezdit ve Škodovce. To je váš životní styl, paní předsedkyně Pekarová vaším prostřednictvím. Vysáváte veřejné peníze úplně na drť, necháváte si nosit jídlo nahoru se zlatým se stříbrným poklopem. Jasně že jo. Vždyť to všichni víme. Nejíte ani v jídelně s námi dole. S poklopem si necháváte nosit jídlo, aby vám ho číšník takhle otevřel. A řekněte, že ne. Všichni to víme, že jo. To je váš životní styl, to jsou ty vaše úspory. Je to hnus.

