Okamura (SPD): Dobrá vláda se pozná podle toho, že občany méně okrádá

Vážené dámy a pánové,

vládní daňový balíček je údajně zčásti motivovaný starostí vlády o naše zdraví. A měl by mu prý prospět. To je nesmysl a pravda je opačná. Vládní návrhy daňových změn jsou velmi nezdravé a ohrozí jak zdraví občanů, tak zdraví pojišťoven a zdraví naší ekonomiky. Hnutí SPD nepodpoří vládou navrhované zvyšování daní a hned vysvětlím konkrétně, proč.

Poradenská společnost McKinsey v úterý zveřejnila zprávu, v níž varuje před tím, že třetina světových bank by pravděpodobně nepřežila vážné oslabení ekonomiky a měla by proto radikálně změnit svůj podnikatelský model. I ten největší laik chápe, že pokud přijde nouze, má se lépe ten, kdo má úspory než ten, kdo se topí v dluzích. Ve finančním sektoru se takovým úsporám říká finanční rezerva. Vláda se dnes zdaněním takových rezerv chystá tlačit na pojišťovny, aby v čase přicházející ekonomické krize tyto rezervy snižovaly a zisky ve formě dividend raději vyváděly z České republiky.

Normální smrtelník to nepochopí. A nechápou to ani ekonomové, bankéři a další odborníci na finanční trh. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM tento návrh připravila aniž by vzala v potaz připomínky České národní banky, České asociace pojišťoven, ekonomů a dalších odborníků. Všechny tyto instituce zdůrazňují nesystémovost a nebezpečí této sektorové daně, a to především v dopadech na klienty pojišťoven, tedy na naše občany. Podle odborníků se Ministerstvo financí pod vedením ministryně Aleny Schillerové v podstatě rozhodlo potrestat sektorovou daní dlouhodobou obezřetnost pojišťoven. Ty vytvářely po desítky let technické rezervy, aby byly schopné v budoucnu pokrýt všechna i nečekaná pojistná plnění klientů. Paní ministryně financí argumentuje tím, že pojišťovny tvorbou rezerv optimalizují daně. Ano, ale co je na tom v tomto případě špatného, když současný systém zvýhodňuje tvorbu rezerv před vyváděním zisku? A pro nás je stále lépe, když jdou peníze v České republice v kase pojišťovny jako rezerva na případnou krizi než když odtečou někam na Kajmanské ostrovy.

Vláda také zcela nepřijatelně navrhuje občanům zvýšit o 100 % poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Přitom úředníci na katastrech jsou placeni z daní, takže mi uniká, za co ještě další poplatky. Aby vláda odradila občany od toho, aby obtěžovali úředníky? Neznám nikoho, kdo by na úřady chodil, aniž by musel. Pokud si někdo koupí nemovitost, což je popravdě opět jedna z forem úspor, je to forma rezervy na horší časy, kterou občané stabilizují svoji sociální situaci, a stát je za to trestá. Stát jim chvályhodnou snahu starat se o sebe zdražuje. To je opět antisystémový krok. A je jedno, jak málo to údajně státu přinese. Zásadní je, kolik to občanovi sebere a jaké mu stát dává poselství. Neprobendil jsi peníze a kupuješ nemovitost? Tak zaplať pokutu! To je otřesná politika této vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM v krystalickém podání. Sedřít z kůže ty slušné a pracující lidi na maximum.

Vláda navrhuje také vyšší zdanění hazardu. A ani tomu netleskáme a hned vysvětlím, proč. Na cizím neštěstí by stát neměl parazitovat a veškerý nebezpečný hazard, který způsobuje závislost, to je videoterminály a jejich obdoby na internetu, by měla zakázat! Takže ne, že jsme proti vyššímu zdanění s tím, že podporujeme hazard, my to chceme zakázat! Já už jsem tady opakovaně dával návrhy na zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. To je návrh, který my navrhujeme. Odborné studie už vícekrát prokázaly, že příjmy z hazardu jsou několikanásobně nižší než výdaje, které má stát se škodami, které hazard lidem způsobuje.

Paní ministryně Schillerová z hnutí ANO si při navrhování změn libovala, že Česko patří k zemím s nízkým podílem černého trhu s cigaretami a alkoholem. To se rozhodla zcela nelogicky změnit tím, že zvyšuje už tak vysoké zdanění tabáku a alkoholu. Doporučil bych paní ministryni navštívit venkovskou hospodu a případně tam, kde hospody vláda svým EET zlikvidovala, tak nějakou místní hasičárnu nebo jiné místo, kde se lidé scházejí. Protože hospoda už tam není, už je zlikvidována. Zjistila by, že se znásobily počty lidí, kteří už nekouří cigarety, ale tabák. A že raketově přibývá lidí, kteří kouří pašované cigarety a pašovaný tabák. Nejčastěji z Ukrajiny. Je to ten zdravější model? Pro plíce i pro státní kasu? Já se ptám. Tady vidíte amatérismus vládních návrhů v praxi. Vím, že vláda na to nemá z nějakého mně neznámého důvodu čas, ale stačí si do vyhledávače zadat termín "domácí pálenice" a objevíte rostoucí trh s destilačními přístroji. To neznamená, že by ubylo černého trhu s alkoholem, ale naopak, že stále roste navzdory tomu, že domácí pálení mimo oficiální pálenice je nelegální. To je to nejmenší. Ale vysoké zdanění alkoholu je skutečně motiv i pro profesionální zločince, kteří pak ohrožují zdraví a životy lidí pančovaným nelegálním alkoholem. To je mnohem větší problém. Ne, že bych bagatelizoval nelegální pálení. Já poukazuji na to, že ten skutečný problém je ještě větší.

Snad si ještě pamatujete tzv. lihovou nebo metanolovou aféru. V září roku 2012 v Česku a Polsku došlo k sérii otrav metanolem. Do 29. ledna 2013 na otravu zemřelo 47 občanů České republiky, tři občané Polské republiky a desítky dalších byly hospitalizovány, přičemž mnozí lidé utrpěli trvalé poškození zraku.

Toto číslo však nebylo konečné kvůli tomu, že množství jedovatého metanolu stále kolovalo mezi lidmi. Proto se i po hlavní vlně otrav stále objevovaly nové oběti. A viníkem nebyli jen podvodníci s alkoholem, rovnocenným viníkem byl stát, který vysokým zdaněním lihu tyto podvodníky stále silněji motivuje k obcházení zákona. Pro ekonomiky to není překvapivé. Naopak to je bohužel naprosto logické.

Světoznámá Lafferova křivka, pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi, zobrazuje hypotetickou závislost celkové sumy vybíraných daní na míře zdanění. Laffer říká, vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protože oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu ze země. Konec citátu. Ano, je to princip prokázaný a ověřený po desetiletí. A přesto ho většina vlád po celé Evropě ignoruje a dělá stále dokola tu stejnou chybu.

Vážené dámy a pánové, vážená vládo, dobrá vláda se nepozná podle toho, že víc rozdává, ale tím, že naopak občany méně okrádá. Nezdražujte občanům život a nemusíte pak řešit občany v nouzi. Hnutí ANO slibovalo, že nebude zvyšovat daně. Všichni si na to pamatujeme a pan premiér dokonce sliboval vyrovnaný rozpočet. Nic z těchto slibů se neděje. Děje se pravý opak. Byla to lež. Naopak. Daně vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM stále zvyšuje a jak víte, zvyšuje se i daňová kvóta. A to kontinuálně. Nezlobte se, vážené kolegyně a kolegové, ale nejen mně, ale i velké části občanů tohle přijde jako velký volební podvod.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

