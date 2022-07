Okamura (SPD): Energii z ruského zemního plynu není možno ničím nahradit

reklama

Energii z ruského zemního plynu, kterého jsme loni spotřebovali 9,4 miliardy kubíků, není možno ničím nahradit. To je energie, kterou, když to vezmeme podle stávající výroby, vyrobí tři Temelíny a troje Dukovany, uvedl odborník na energetiku a bývalý první místopředseda Energetického regulačního úřadu Ivan Noveský. „Žádné racionální zdůvodnění pro šílený nárůst cen energií neexistuje, kromě politiky Bruselu a – bohužel – politiky české vlády,“ říká. Na Slovensku vláda pohrozila zdaněním nadměrných zisků z energie a docílila toho, že cena elektřiny bude zastropována na 62 eur za MWh, když na pražské burze se již blíží ceně 300 eur za MWh. SPD má v řadě věcí podobný názor. Vidíme, že zvyšování cen energií je zbytečné a umělé a někdo odporně vykořisťuje české občany. Může za to vláda Petra Fialy a Evropská unie.

„Když se podíváte na výrobní cenu elektřiny z jaderných elektráren, která je nějakých 25 haléřů za kWh, a když si k tomu vezmete, že v extrémních případech zisk přesahuje 5000 procent, tak to je až nemravné. Není…žádný důvod, aby cena rostla, kromě politických důvodů a kromě toho, že pomáháme financovat Green Deal, zejména tedy Energiewende v Německu, a aby, kvůli německým výmyslům, nesmyslně vysoká cena elektřiny ožebračovala české spotřebitele,“ říká Noveský.

„Například na Slovensku provedli jednoduchou, ale přitom velmi sofistikovanou, úpravu. Protože nechtějí ožebračovat své občany, tak se chystali zdanit ty absolutně nadměrné zisky zejména z elektřiny z jaderných elektráren, a to 50 procent každý měsíc. V reakci na to se podnik Slovenské elektrárny, obdoba společnosti ČEZ, v němž má Slovenská republika něco přes 30 procent vlastnického podílu, během tří neděl se státem dohodl, že cena elektřiny bude zastropována na 62 eur za MWh, když na pražské burze se již blíží ceně 300 eur za MWh,“ řekl Ivan Noveký.

„U nás má stát v podniku ČEZ podíl téměř 70 procent, to znamená, že u nás by vůbec nebyl žádný problém udělat přesně totéž. A bylo by velmi jednoduché to udělat, protože u nás už je navíc precedens, že se to děje. U fotovoltaiky, kde má ČEZ největší instalovaný výkon fotovoltaiky na českém území, už to dávno funguje. Je tam zákonem stanoveno mimořádné zdanění 20 nebo 21 procent. To znamená, že není vůbec žádný problém jít zákonem úplně stejnou cestou,“ vysvětlil odborník v rozhovoru pro ParlamenntíListy.cz.

I plyn bychom dle něho mohli mít levný, kdybychom měli přímý kontrakt s producentem: „Například Němci, právě na základě kontraktu s podnikem Gazprom dostávají plyn v přepočtu za cca 6 korun za m3, Srbové mají ještě nižší cenu, stejně jako Maďaři. Ale nám ho dnes Němci prodávají za holandskou burzovní cenu, která se z těch 6 korun navýšila na nějakých 25 korun za kubík, zejména kvůli vysoké ceně za LNG (zkapalněný zemní plyn).“

Uvedl, že jeho kolega Vladimír Štěpán ze skupiny Energie není luxusní zboží spočítal, že Česká republika přichází jenom na těch nesmyslných cenách za ruský zemní plyn, které nám účtují němečtí obchodníci, ročně řádově o 100-150 miliard korun. Úplně zbytečně.

„Gazprom je, jak je obecně známo, jeden z nejspolehlivějších dodavatelů, co vůbec existují. Oni si to hlídají, protože každý nedodaný kubík plynu by je stál obrovské peníze na penále dle kontraktů, a to si nemohou dovolit. Respektive dovolit by si to asi mohli, ale chtějí být stále spolehlivým dodavatelem. Ověřovali jsme si to u mnoha z cca 50 kontraktů mezi Gazpromem a různými evropskými firmami a nenašli jsme jedinou firmu, které by Gazprom dlužil plyn, že by jí ho nedodal, když je to řádně kontrahované a řádně placené,“ upozornil Noveský.

„Upřímně řečeno, dnes tu energii, co je v ruském zemním plynu, kterého jsme loni spotřebovali 9,4 miliardy kubíků, není možno ničím nahradit. To je energie, kterou, když to vezmeme podle stávající výroby, vyrobí tři Temelíny a troje Dukovany. Dovedete si představit, že by tu najednou někdo ze dne na den postavil šest úplně nových jaderných elektráren, které by nahradily energii ze dne na den, obrovské množství energie dodávané v ruském zemním plynu?“ ptá se energetik.

„U nás nesmyslná bruselská politika, realizovaná českou vládou, drtí občany, drtí průmysl, drtí živnostníky. Mám kamarády, kteří říkají, že své firmy zavřou, odstěhují se a česká vláda a my, kteří tady zůstaneme, ať si s tou armádou nezaměstnaných poradíme.... Že je to náš problém, když jsme to dopustili,“ řekl v rozhovoru.

„A co se týká sociálních dopadů, tak ty začnou být strašné. Vidíme to u seniorů, samoživitelek, ti to již dnes nejsou schopni utáhnout. Už dnes mnozí nemají na jídlo. Co si budeme nalhávat, pokud někdo platil 30 tisíc ročně za vytápění nějakého malého domku, tak teď mu hrozí, že bude platit 100 až 200 tisíc, tak to pak ten člověk nemá šanci zaplatit. Ty příjmy nemá. Ono se řekne z úspor. Ale i ty se znehodnocují inflací, tak tohle opravdu není řešení…Ale musím říct, že tato vláda se zjevně cenami energií a dalšími kroky snaží zlikvidovat Českou republiku,“ míní Noveský.

SPD má v řadě věcí podobný názor. Vidíme, že zvyšování cen energií je zbytečné a umělé a někdo odporně vykořisťuje české občany. Může za to vláda Petra Fialy a Evropská unie.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Čelíme pokusu vlády o podřízení a ovládnutí České televize Zaprodaná pětikoalice plní sliby. Ty, co dala do Bruselu a USA, zuří Okamura Okamura (SPD): Vládu Petra Fialy nám byl čert dlužen Okamura (SPD): Milionů občanů jste už uvrhl do velkých finančních problémů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.