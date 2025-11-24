Kolovratník (ANO): Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla

Poprvé zasedal rozpočtový výbor v novém povolebním složení – a hned řešil rozpočet, který končící vláda po dětinském a zbytečném protahování předložila doslova na poslední chvíli. Výsledek? Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla: schodek 286 miliard, dalších 85 miliard vůbec nepokrytých a jen ve Fondu dopravní infrastruktury díra 37,2 miliardy.
Nejhorší je, že vláda o těchto deficitech věděla a přesto předala nové Sněmovně rozpočet, který se rozpadá už na první pohled...
Ing. Martin Kolovratník
autor: PV