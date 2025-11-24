Kolovratník (ANO): Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla

25.11.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu z rukou Fialovy vlády.

Kolovratník (ANO): Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Poprvé zasedal rozpočtový výbor v novém povolebním složení – a hned řešil rozpočet, který končící vláda po dětinském a zbytečném protahování předložila doslova na poslední chvíli. Výsledek? Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla: schodek 286 miliard, dalších 85 miliard vůbec nepokrytých a jen ve Fondu dopravní infrastruktury díra 37,2 miliardy.

Nejhorší je, že vláda o těchto deficitech věděla a přesto předala nové Sněmovně rozpočet, který se rozpadá už na první pohled...

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

To by mě také zajímalo

Kdo volí ti, co posuzují regulérnost kampaní? A myslíte, že nejsou transparentní a objektivní? Prý jste pokutu dostali nejen vy, ale i třeba ODS, jestli to je pravda, tak podle čeho usuzujete, že vám byla pokuta udělena, protože jste nepohodlnou stranou? Nebo myslíte, že jí je i ODS?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

