Prokop (Stačilo!): Snad Juchelka nezíská politickou podporu

25.11.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nápadu Aleše Juchelky, že by se pobyt seniorů v domovech důchodců měli trestat dědicové.

Prokop (Stačilo!): Snad Juchelka nezíská politickou podporu
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Tak hlavně, že mě Juchelka svého času obvinil z toho, že chci lidem brát jejich domy...

Jediná věc, která by nastala, kdyby se prosadil Juchelkův návrh, by bylo zostření mezigeneračního konfliktu a prohloubení už tak zoufalé sociální situace v celé řadě našich regionů.
Juchelkova rétorika nápadně připomíná rétoriku, co doprovázela i katastrofální návrh ODS na zavedení výpovědi bez udání důvodu - totiž že to prý funguje i na západ od nás, tak proč to nezavést. Ano, funguje, ale zároveň to doprovází celá řada jiných opatření a uvědomme si také, že západní společnosti jsou mnohem bohatší než my.

Celé mi to zavání snahou udělat z pobytu v domově důchodců jakousi privilegovanou službou. Vzhledem k tomu, že tento návrh je osobní iniciativou pana poslance Juchelky a nenajdeme ho ani v programovém prohlášení vlády, ani v programu hnutí ANO, nezbývá nic jiného než doufat, že nezíská potřebnou politickou podporu.

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
