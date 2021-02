Okamura (SPD): Euro? Z měnové unie se stala dluhová unie

reklama

Euro je tikající časovaná bomba, která brzy vyletí do povětří a zničí celý projekt EU, uvedl tvůrce měny a ekonom Otmar Issing ve svém varování. Měna euro je dle jeho názoru v současnosti tak problematická, že nepřežije další globální finanční krizi bez ohledu na to, jak velká bude politická vůle měnu zachránit. Ještěže nemáme euro, jinak bychom vyletěli do povětří i my. Odmítáme platit dluhy krachujících států eurozóny, ačkoli nás k tomu premiér Babiš zavázal. Čím dříve z EU odejdeme, tím lépe!

Nezbývá než s Issingem souhlasit. Euro je politický, nikoli ekonomický projekt. Eurozóna není optimální měnovou zónou a jedna stejná měna jako euro nemůže vyhovovat Němcům, Italům, Řekům, Slovákům či Portugalcům. Mít svou vlastní měnu a měnovou politiku je důležitý nástroj pro to, aby ekonomika a stát mohly reagovat na různé impulsy a hospodářství se jim mohlo přizpůsobit.

V eurozóně je navíc běžné, že se nedodržují Maastrichtská kritéria a nastává tak totální chaos. Nedodržovaly je dokonce ani Franci a Německo. Z měnové unie se stala dluhová unie, kdy jedny státy musí ručit za jiné a občané těchto států musí ručit i za krachující banky. Díky tomu, že nemáme euro, nemusíme vydávat stamiliardy na záchranné mechanismy a občané se nemusí bát o své úspory.

Rozpad eurozóny lze předpokládat. Musíme se na to připravit. Je zde šance, že Česká republika a střední Evropa bude oázou bezpečí s stability v požáru islamizace a ekonomické krize, který zachvátí západní Evropu.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stajnura řekl, že by Česká republika měla přijmout euro, až to bude pro ni výhodné. My říkáme, že euro pro nás z výše uvedených důvodů nebude výhodné nikdy. Euro zásadně odmítáme stejně jako současnou Evropskou unii a jsme jediná relevantní politická síla, která nabízí občanům referendum o vystoupení z EU.

A je také zcela jasno v otázkách přijímání migrantů do ČR a přijetí eura v ČR. Parlamentní strany odhalili svůj volební program před klíčovými říjnovými volbami do Sněmovny. Nově vzniklá koalice Pirátů a STAN bude prosazovat přijímání migrantů a potvrdila, že prosazují přijetí eura v ČR. A to samé prosazuje i další nově vniklá volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP09, která jde také společně do voleb jako jeden subjekt. „Máme na to, abychom přijali čtyři tisíce uprchlíků“, řekl poslanec TOP09 Dominik Feri za souhlasu celé strany. K přijímání islámských migrantů do ČR opakovaně vyzývá se souhlasem vedení strany také poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. A minulý týden řekl Miroslav Kalousek (TOP09): „Naše koalice přispěje k zavedení eura.“ ODS s programem svým nových koaličních partnerů souhlasí.

Také Andrej Babiš z hnutí ANO prosazuje přijetí eura a europoslanci hnutí ANO hlasují v Evropském parlamentu aktivně pro přijímání migrantů z Afriky. A přímo vláda premiéra Babiše financuje v ČR politické neziskovky, které otevřeně podporují migraci do ČR (např. Organizaci na pomoc uprchlíkům). K euru řekl nedávno premiér Babiš: “Česko vstoupí do eurozóny až po reformě EU”, aniž by upřesnil, co má konkrétně na mysli tou “reformou EU”. Přijetí eura i přijímání migrantů prosazuje dlouhodobě také ČSSD. A jejich předseda Jan Hamáček dokonce aktivně z pozice ministra vnitra perzekvuje odpůrce migrace a islamizace. "Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti”, řekl přímo veřejně Jan Hamáček.

Ukazuje se, že pakliže zvítězí výše uvedené strany, tak zcela reálně hrozí přijímání migrantů a přijetí eura v ČR v příštím volebním období. A opakovaně se potvrzuje, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která je programově PROTI přijímání migrantů a eura v ČR, protože to není pro naši republiku a pro naše občany výhodné.

V této souvislosti si vzpomínám na nedávné vyjádření Václava Klause ml. z Trikolóry, který řekl, že nechce referendum a že vystoupení z EU je dětinské a zopakoval tak slova svého otce.

Podpořte prosím SPD ve volbách, ať je náš hlas ve Sněmovně co nejsilnější, abychom mohli zabránit přijetí eura v ČR.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura popsal špínu předcházející neschválení nouzového stavu Okamura (SPD): Vyzývám vlastenecké či euroskeptické strany - podpořte SPD Okamura: Neuvěřitelná drzost migrantů na Kanárských ostrovech. Nikdo je sem nezval, ať se vrátí, odkud přišli Okamura (SPD): Když dojde na lámání chleba, opoziční strany nechtějí jednat samy za sebe

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.