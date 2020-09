Okamura (SPD): Evropská unie bude povinně přerozdělovat migranty

reklama

Mám horkou zprávu, která rozhodně nepotěší. Dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila ve svém projevu „O stavu Unie“ v Evropském parlamentu strategii dalšího postupu ohledně migrace do zemí Evropské unie. Jde o připravovanou reformu migrační a azylové politiky EU a nový tzv. migrační pakt EU. Kompletní návrh pak představí vedení EU 23. září 2020, den před zahájením mimořádné Evropské rady. V projevu Ursula von der Leyenová řekla, že „migrace obohacovala naše kultury“, že se „země které jsou migraci vystaveny musí být schopny spolehnout na solidaritu států celé Evropské unie“. Dále řekla, že vedení EU „podnikne kroky k vytvoření legálních způsobů migrace“ a že „každý z členských států EU musí přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost“ – a právě to prý „Evropská komise ve své strategii udělá“. A na závěr tohoto tématu v dnešním projevu předsedkyně Evropské komise dodala, že očekává, že se přidají také všechny členské státy. Migrace je celoevropskou výzvou, a proto musí svým dílem přispět celá Evropa." Konec citátu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové z dnešního vystoupení v Evropském parlamentu.

Co na to říct? Českou republiku čekají těžké chvíle. Budeme se muset jasně rozhodnout, zda-li chceme být v EU nebo ne. Pakliže v EU setrváme, je to jasný konec takové České republiky, v které jsme vyrůstali a kterou celý náš život známe, tedy konec země, kde si vzájemně jazykově rozumíme a ctíme stejné kulturní, historické a sociální hodnoty. Je to konec svobody a suverenity. Je to konec bezpečnosti a sociálního smíru. Za hnutí SPD říkám jasně – prosazujeme jako jedná strana v Parlamentu referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Za sebe říkám – CZEXIT, dokud je čas! Jelikož poslední bude platit účet.

A pojďme k druhé zprávě. Dnes se mluvilo o tom, zda znovu zřídit krizový štáb či vyhlásit nouzový stav. Nemyslím, že to je až tak důležité, jelikož po půlročních zkušenostech se to neukazuje jako elementárně prioritní otázka. I z váhání premiéra jestli obnovit ústřední krizový štáb či nikoli je vidět, že především chybí jasná koncepce a výsledkem je špatná komunikace s veřejnosti a zmatek. Tento problém nouzový stav ani krizový štáb neodstraní. To zásadní je, zda vláda zase zastaví ekonomiku, zda zavře školy a znemožní lidem pracovat a vydělávat peníze - to by byla skutečně pro občany ekonomická a sociální pohroma, kterou nemohou odůvodnit počty Covid pozitivních, protože relevantní jsou počty skutečně nemocných. Důsledně musíme chránit ohrožené skupiny obyvatel a to jsou senioři a chronicky nemocní lidé. Běžné zdravé občany je potřeba nechat, aby mohli pracovat a žít.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je třeba říct, že vir zvaný Covid 19, tedy mutace chřipky, nikdy od nás nezmizí, ani kdybychom se zakopali deset metrů pod zem. A jednoduše se s ním potkáme všichni a žádná rouška ani uzavřená škola tomu nezabrání.

Mimochodem, zcela mimo mísu je čekání na zázrak jménem vakcína, jelikož proočkovanost české populace je v řádu procent. Rozhodně nesouhlasím s nápady na povinné očkování touto nevyzkoušenou vakcínou. A čekat, že se proočkuje 100 procent, je nesmysl. A pokud si tohle uvědomíme, je jasné, že to, co je potřeba, je něco zcela jiného. Ten kdo chce být zdravý, a je jedno zda nechce Covid chřipku nebo rakovinu, by měl primárně posilovat svoji imunitu, je třeba pohyb na čerstvém vzduchu, otužování, zdravá strava, minimum stresu a dobrá nálada. Zní to banálně, ale je to ten nejlepší vyzkoušený recept.

Navíc tu máme zřejmě i léky na koronavir. Podle vakcinologa a vedoucího lékaře Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiřího Berana na onemocnění Covid-19 zabírá padesát let starý lék Isoprinosine. Kromě jeho osobní zkušenosti to potvrdil například případ litovelského domova seniorů, kde onemocnělo dvacet seniorů ve věku 87 až 94 let. Těm ošetřující lékařka předepsala Isoprinosine a díky tomu nepodlehl nemoci ani jeden člověk, přestože podle statistik v tomto věku umírá na komplikace každý třetí.

Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17318 lidí

Oficiálnímu použití léku údajně brání to, že v této souvislosti neexistují vědecké studie, a protože lék už není patentově chráněný, nemá o to ani nikdo zájem, je totiž příliš laciný. Požádal jsem pana ministra zdravotnictví, aby jeho ministerstvo analyzovalo a zvážilo možnost využití léku, který se jeví jako účinný lék proti koronaviru, a aby pomohlo se studií, která by účinnost léku potvrdila nebo vyvrátila. Bohužel zatím po měsíci a půl nemám informace, že by se něco pohnulo. Namísto ověření účinnosti léku znovu vláda debatuje o nouzovém stavu a krizovém štábu.

A pojďme ke třetí zprávě. Také subjekty podnikající v soukromé živé kultuře budou mít díky SPD finanční podporu od státu! Jedná se až o 130 tisíc lidí, kteří pracují v tomto kulturním průmyslu. Dosud na ně totiž vláda zapomínala, přestože je to také ekonomicky velmi postižená skupina lidí, jelikož jsou bez práce. Včera Sněmovna odsouhlasila zásadní usnesení, které jménem SPD předložil náš poslanec Miloslav Rozner: "Poslanecká Sněmovna vyzývá vládu ČR urychleně připravit a začít v praxi realizovat dotační program Covid – kultura 2, který finančně podpoří soukromé subjekty podnikající v oblasti živé kultury a umožní vyčerpat celkovou alokovanou částku 900 mil. Kč na podporu živé kultury do konce roku 2020. Přičemž je zcela zásadní, aby nárok na tuto finanční pomoc měly i subjekty, pro něž je podnikání v oblasti živé kultury ve smyslu příslušné legislativy tzv. vedlejší činností a které tvoří nejpočetnější skupinu v rámci subjektů postižených omezujícími opatřeními v důsledku pandemie koronaviru v kulturní oblasti".

A teď poslední aktualita. Hnutí SPD prosazuje placení DPH až ze skutečně zaplacených faktur a státní podporu jen českým firmám, které neodvádí zisky do zahraničí. Opakovaně prosazujeme placení DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Jde o koncepční opatření, které by dnes výrazně zvýšilo finanční stabilitu našeho malého a středního podnikání i živnostníků, plátců DPH. Jednoznačně také žádáme, aby investice z veřejných prostředků podpořily pouze firmy, které nevyvádějí dividendy z ČR a jsou českými firmami. To je skutečná podpora české ekonomiky a českých ekonomických zájmů. To je i ochrana a vytváření pracovních příležitostí pro naše občany. Vláda však bohužel dělá opak a podporuje zahraniční nadnárodní korporace na úkor českých firem a českých zaměstnanců.

Psali jsme: Okamura (SPD): Je povinností státu postarat se o bezpečí slušných lidí Okamura (SPD): ODS a TOP 09, strany tzv. demobloku, se absolutně demaskovaly Okamura: Musíme se bránit, jinak skončíme jako dekadentní zdegenerovaný takzvaný Západ Okamura (SPD): Na EU a NATO nemůžeme v žádném případě spoléhat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.