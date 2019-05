Okamura (SPD): Evropské totalitní elity se jen tak nevzdají

Komentář na facebookovém profilu k výsledkům voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu jsou skvělým úspěchem vlastenců v Evropě i u nás. Díky moc za Vaši podporu! Vlastenci uspěli i v největších zemích EU. Naše kolegyně a spojenec Marine Le Penová zvítězila ve Francii. Stejně tak se svou Ligou zvítězil v Itálii i náš kolega Matteo Salvini, euroskeptické hnutí Pěti hvězd tam skončilo třetí. Strana pro brexit Nigela Farage zvítězila ve Velké Británii.

Evropské totalitní elity se jen tak nevzdají a boj za záchranu našich vlastí a Evropy bude nadále pokračovat. Bojuje se o přežití našich národů a my tento boj nevzdáme a nakonec, i když to bude těžká cesta, zvítězíme! Česká republika na 1. místě!

V Maďarsku drtivě zvítězil Viktor Orbán, v Polsku Právo a spravedlnost (PiS). V Německu relativně uspěla AfD, i rakouská FPÖ poměrně zabodovala a byla třetí. Náš spojenecký Vlámský zájem skončil v Belgii jako druhý, ve Španělsku se do europarlamentu dostala euroskeptická strana Vox. Švédští demokraté ve Švédsku skončili jako třetí… Blahopřejeme i všem vlastencům Evropy a těšíme se na spolupráci!

Hnutí SPD děkuje všem voličům, kteří přišli k volbám do Evropského parlamentu a podpořili naše kandidáty. V Evropském parlamentu nás bude zastupovat generál ing. Hynek Blaško a MUDr. Ivan David. Zvolením dvou europoslanců za SPD jsme splnili náš cíl a těšíme se na spolupráci s partnery v rámci frakce Evropy národů a svobody (ENF) vedené Marine Le Pen a Matteo Salvinim. Výsledek SPD je jasnou odpovědí na zbožná přání politických oponentů, kteří produkovali lži o rozpadu hnutí a jeho nízkých preferencích. Oba naši europoslanci se okamžitě zapojí do práce v rámci frakce ENF, kde budou účinně prosazovat naši politiku. Budeme blokovat diktát EU a rozhodně bojovat proti imigraci a islamizaci Evropy.

Naše gratulace míří do Francie, kde hnutí Marine Le Penové zvítězilo ve francouzských volbách do Evropského parlamentu. Porážka strany prezidenta Macrona jasně ukazuje, že Francie začíná plně chápat hrozby plynoucí z migrační politiky a islamizace. Dnes se tyto problémy přímo dotýkají kvality života každého Francouze a Francouzi začali chápat nutnost zásadní změny politiky. Jejich nadějí je politika Marine Le Penové a věříme, že je to i politika budoucí prezidentky Francie.

Věříme, že celá vlastenecká frakce ENF vystoupí proti záměrům Evropské komise na financování politických neziskovek ze společného rozpočtu EU, do kterého přispívají jednotlivé země. Tyto neziskové organizace působí jako politická síla v zájmu likvidace národních států Evropy. Z tohoto a mnoha dalších důvodů nepodpoříme znovuzvolení komisařky Jourové do Evropské komise.

Britská Konzervativní strana zradila britské občany a premiérka Maoyvá nedokázala splnit rozhodnutí o vystoupení Velké Británie z EU. Není pochyb, že šlo o cílené blokování vůle občanů, kdy spolupracovaly globalistické elity Bruselu a Londýna. Chtěli a chtějí ukázat, že odchod z EU je nemožný. Tento manévr měl oslabit podporu stran prosazujících konec stávající EU. Hnutí SPD je pevně přesvědčeno, že se brexit uskuteční. Důkazem je vítězství Strany pro brexit Nigela Farage ve volbách do Evropského parlamentu.

