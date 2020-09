Okamura (SPD): Jako jediní řešíme ukončení dvojí kvality potravin

reklama

Tak se nám po delší době blíží volby, budou 2. a 3. října a budou se volit krajští zastupitelé a senátoři. Takže přichází čas na rekapitulaci. Za hnutí SPD jsme navrhli ve Sněmovně více než 40 zákonů a několik desítek pozměňovacích návrhů k dalším zákonům. Například zrušení daně z nabytí nemovitosti, návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky, která jim velmi ulehčí a zlevní činnost, obojí se nám již podařilo přes vládu prosadit, dále zvyšování důchodů – jde o náš zákon o minimálním důstojném starobním a invalidním důchodu ve výši minimální mzdy, což by bylo letos 14 600 korun pro každého, a až od této částky zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo v případě invalidů pro ty, co nemohli prokazatelně pracovat.

Hnutí SPD prosazuje nejen snižování odvodové zátěže živnostníků a malých firem, ale také výraznou finanční podporu pracujících lidí a pracujících rodičů s dětmi, a podali jsme do Sněmovny zákon na zvýšení daňové slevy na poplatníka, která se již nezvyšovala ostudných 12 let, a díky našemu návrhu by si všichni pracující lidé včetně zaměstnanců, živnostníků, invalidních a starobních důchodců či studentů polepšili v průměru o 1035 korun měsíčně. Podali jsme také zákon na zvýšení příspěvku na péči invalidům, protože na ně vláda zapomíná. Chceme také zavést výhodné státem garantované manželské půjčky pro pracující rodiny. Ve Sněmovně se také projednává zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Bohužel vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM neustále odmítá naše zákony na zásadní pomoc lidem v exekucích včetně zestátnění exekutorů. Mezi vládou odmítané zákony patří bohužel také náš zákon o referendu, dále zákony na zrušení autorských poplatků OSA pro podnikatele, pro které není produkce hudby výdělečnou činností, což je většina provozoven a obchodů. Vláda také zcela nepochopitelně odmítá náš zákon na zastropování úrokových sazeb u půjček tzv. RPSN, který by ukončil lichvu.

A jako jediní řešíme ukončení dvojí kvality potravin, abychom mohli všichni jíst dobré potraviny za dobré ceny. Vzpomeňte jak vloni na jaře před volbami do Evropského parlamentu, všechny ostatní strany a jejich politici slibovali, že to budou řešit. A hned po volbách, když byli zvoleni, tak se na to vykašlali včetně premiéra Babiše. Jediný, kdo se tento velký problém snaží v Evropském parlamentu osamoceně řešit je europoslanec SPD MUDr. Ivan David. Dále SPD bojuje za práva legálních držitelů zbraní, střelce, myslivce, protože se nás střelce, ale také rybáře, snaží EU postupně omezit. A navrhli jsme také zákony na zákaz propagace radikální islámské ideologie a na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Stejný zákon již platí v Rakousku a v Dánsku.

Podali jsme také zákon na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu, na zrušení zpackané inkluze ve školství a na posílení tzv. nutné obrany ve smyslu "můj dům, můj hrad", kde chceme zásadně posílit práva obětí násilných činů, jelikož dnes aby se napadený člověk málem bál bránit, aby mu pak u soudu neřekli, že jeho obrana před kriminálníkem byla nepřiměřená. Již prošel zákon na digitalizaci státní správy. A ostatní strany stále odmítají projednat náš zákon na přímou volbu a odvolatelnost politiků. A mohl bych ještě dlouho pokračovat, jelikož SPD podalo velké množství zákonů, které pomůžou všem slušným lidem.

A co je potřeba k tomu, abychom zákony z pera SPD prosadili? Je to v podstatě jednoduché – potřebujeme posílit ve volbách. Prosím přijďte tedy k volbám a podpořte nás. Nezůstaňte doma. Přiveďte k volbám také svojí rodinu a přátele, vysvětlete jim, co SPD navrhuje a prosazuje. Děkuju. Společně to zvládneme! A chtěl bych Vás ubezpečit, že dohlédneme na dodržování hygienických norem ve volebních místnostech. Nemusíte se bát přijít k volbám. Vy i vaše rodina je u nás na 1. místě. Přijďte k volbám a podpořte prosím kandidáty SPD!

A pojďme k druhé zprávě. V den výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše někdo počmáral jeho sochu nápisy „rasista a masový vrah“. Naštěstí na rozdíl od USA a západní Evropy se v naší zemi pomatenost a nenávist proti bílým mužům nijak neujala. Nápis svědčí skutečně víc o pomatenosti a nevzdělanosti, než o nějakém promyšleném činu. Protože z pohledu prounijních antivlasteneckých sluníčkářů by si jistě zasloužil daleko více nenávisti třeba Karel IV, otec vlasti, který žádal tresty pro všechny, kdo by například poskytli nocleh muslimovi, a který velkoryse finančně podporoval vytlačení muslimských nájezdníků ze Španělska.

Pochopitelně vandal, který počmáral sochu, tu není sám a jedná v celoevropském duchu fašizace Evropy. Zní to jako silné slovo, ale nejlépe významově vystihuje situaci. Na Ukrajině jsou otevřeně oslavováni banderovci, tedy nacističtí zločinci, v Chorvatsku ustašovci, a nezapomeňme, že i my už máme v pražských Řeporyjích oslavnou pamětní desku vlasovcům odsouzeným mezinárodním tribunálem za válečné zločiny ve službách německých nacistů.

A ti, kdo s nacisty bojovali, Beneš nebo Koněv, jsou dnes veřejně hanobeni. Fašismus se vrací a jak už prý upozorňoval Winston Churchill, jehož sochu také zhanobili v Praze na Žižkově, fašisté se vrátí jako bojovníci s fašismem. Pražské elity reprezentované českými novináři a dalšími aktivisty, se ohání bojem za demokracii a lidská práva, ale v praxi prosazují tvrdě pozitivní diskriminaci, tedy zvýhodňování vybraných menšin. Dělení lidí na jakékoli skupiny, z nich některé mají více výhod a práv, než ta druhá, to je ukázkový fašismus. Pozitivní diskriminace je vždy jen a jen diskriminace a ta do demokracie nepatří. I proto tihle elitáři zuřivě odmítají demokracii a snaží se dehonestovat program SPD, tedy přímou vládu občanů prostřednictvím referend, protože je považují nejen za hloupé, ale hlavně za nebezpečné, protože by padly všechny mocenské výhody současných elit. Lékem na tyhle novodobé fašisty je jediné, skutečně jen ta skutečná demokracie. Normální pracující občané pokud dostanou větší moc si vládnout, rozhodovat o zásadních návrzích nebo o odvolávání politiků, nikdy nedovolí rozkrádání své země, překrucování dějin a zvýhodňování parazitů na úkor pracujících občanů, důchodců a invalidů. A občané by jistě ani nedovolili třeba soudní tresty za projevy osobních názorů.

Bylo by dobré, abychom si my všichni uvědomili jak důležité je přímou skutečnou demokracii v naší zemi prosadit. Jde o svobodu, ale i bezpečí a přežití nás všech. Stačí se podívat přes oceán, kde už díky řádění lůzy jde nejen o majetek, ale i o zdraví a život.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fridrichová se bavila. Tohle ale Hamáček ČT nezapomene. Faul v přímém přenosu Nebudou peníze? Zrušte armádní nákupy a dejte to českým firmám! hřímal Okamura Okamura proti Křetínskému Okamura (SPD): Vážená vládo, způsob, jak řídíte stát, nás přichází skutečně draho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.