Okamura (SPD): Je děsivé, že vláda rozpočet prostě střelí nějak od boku

Vážené dámy a pánové,

naše hnutí SPD je proti takto navrženému státnímu rozpočtu, a to z mnoha více než zřejmých důvodů. V prvé řadě se jedná o to, že vláda odmítá škrtnout zbytné výdaje, které teď v krizi nepřinášejí nic slušným lidem. Na jednu stranu vláda vyplácí peníze politickým neziskovým organizacím, podporujícím migraci do České republiky, nakupuje drahou zahraniční armádní techniku, a tím teď v krizi podporuje mnohem vyspělejší západní ekonomiky, vysílá české vojáky do bojových misí do střední Afriky a Afghánistánu, zatímco jiné členské státy NATO vojáky stahují domů, a na druhou stranu vláda nemá dostatek peněz na podporu slušných občanů. A to je přece špatně.

Rozpočet je potřeba restrukturalizovat a hnutí SPD na to upozorňuje dlouhodobě. Vláda ale nemá odvahu a podle všeho už ani koaliční sílu správný rozpočet připravit, protože vztahy vládních stran hnutí ANO, ČSSD a KSČM jsou v poločasu rozpadu. A doslova na to doplatí všichni slušní občané České republiky.

Jsem rád, že i díky hlasům poslanců SPD budou jednorázově navýšeny o 5 tisíc korun invalidní a starobní důchody. Jsou to i sirotčí a vdovské důchody. Jsem rád, že i díky hlasům SPD dostanou důchodci přidáno i příští rok. Jsem rád, že i díky hlasům poslanců SPD bude zrušena superhrubá mzda, aby zůstalo pracujícím lidem více peněz v peněženkách. Ale to nestačí.

Česká armáda měla podle nedávné dohody ministryně financí s ministrem obrany Lubomírem Metnarem /oba za ANO/ dostat v příštím roce rekordních 85 mld. korun, to znamená o téměř 13 mld. více než letos. Hnutí SPD podporuje českou armádu a naše vojáky, o tom žádná. Ale teď v krizi je podle našeho názoru potřeba drahé zahraniční nákupy, které desítkami miliard podpoří německou, francouzskou a americkou ekonomiku, odložit.

Rozpočet navíc počítá s digitální daní, která má přinést 2,5 mld. navíc, na druhé straně vůbec neřeší daňové změny, které navrhují sami členové vlády.

Návrh státního rozpočtu se schodkem 320 mld. korun nepočítá s dopady zrušení superhrubé mzdy. Poslanci hnutí SPD hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, protože chceme nechat více peněz v peněženkách pracujícím lidem. A jako jediní jsme zároveň představili i balík rozpočtových úspor, kde na to vzít. Některé z položek jsem před chvílí jmenoval. Vláda ale úspory nepotřebných výdajů odmítá.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Je děsivé, že vláda rozpočet prostě střelí nějak od boku. A vláda si nedala ani práci, aby alespoň formálně seděl. Formálně znamená, aby seděla alespoň hrubá čísla. Ale smutná realita je ve skutečnosti taková, že i ta čísla jsou jen divadlo, kdy vláda tu přidá, tu škrtne, ale nikdy nevíme, jakou skutečnou efektivitu ta předváděná čísla budou mít, přesněji, posléze se to dozvídáme z kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, který už standardně po desetiletí vždy a téměř všude konstatuje, že se peníze neutrácejí efektivně, pokud se rovnou nerozkrádají.

Jen z posledních zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu. Například do přípravy úložiště radioaktivního odpadu investoval stát už téměř 2 mld. a navzdory tomu zatím nemá jasno ani v tom, kde by mělo vzniknout. A to plánujeme dostavby jaderných bloků za stovky miliard. Opět nejde o to, zda máme dostavovat či ne, ale jak amatérsky a draze na tom vláda pracuje. A faktem je, že myšlenku jaderné energie tohle fušerství dehonestuje, jelikož to, že stavba jaderných bloků bude opožděná a prodražená, je sázka na jistotu a nejde jen o miliardy, ale o každodenní efektivitu.

Abych uvedl další příklad, opět ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj při pronájmu nebytových prostor na Staroměstském náměstí v Praze nesjednalo v roce 2014 nájemné alespoň ve výši, která byla v daném místě a čase obvyklá. Za dobu od uzavření smlouvy do konce kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu tak snížilo Ministerstvo pro místní rozvoj výnosy ze státního majetku a příjmy státního rozpočtu nejméně o 41 mil. korun. Nájemce navíc neplnil všechny sjednané povinnosti, ale ministerstvo vůči němu neuplatnilo žádné smluvní sankce.

V dalším případě Ministerstvo pro místní rozvoj nevymáhalo soudně pohledávku za více než 8 mil. korun a došlo tak k jejímu promlčení. Dodám, že ministerstvo vedou ministři za hnutí ANO již sedm let. A abych byl férový, tak dodám, že v té době byla ministryní předchůdkyně současné paní ministryně.

Vážené dámy a pánové, v debatách o jakýchkoliv rozpočtech létají miliardy a stamilióny na stranách příjmů i výdajů. Kdysi před mnoha lety vydala Evropská unie jednu kupodivu přínosnou studii se jménem Faktor 4. Tato studie dokládala, že prakticky ve všech oblastech lze s pomocí změn chování nebo s pomocí nových technologií ušetřit aspoň čtvrtinu energie. Mně dodnes chybí podobná analýza studií k hospodaření státu, která by bezpochyby musela konstatovat, že bez výrazných změn zákonů, jen když budeme pracovat a hospodařit efektivně, také dosáhneme bez problémů minimálně čtvrtinových, tedy pětadvacetiprocentních úspor.

Nebát se a nekrást, říkal prezident Masaryk, a já bych to doplnil na nebát se myslet a nekrást. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM bude nepochybně přemýšlet kde vzít a budou chtít někomu brát, protože odmítají provést škrty. Proč mají takzvaní nepřizpůsobiví lidé stále stejně horentní dávky, zatímco pracující lidé přicházejí o práci, o příjmy, a dostávají se do problémů? Jakékoli zvyšování daní slušným lidem považuji v této situaci za krádež peněz, které si občané, živnostníci a podniky vydělali svojí prací.

Nebát se myslet platí jak pro vládu a ministry, tak pro ty, kdo vedou státní firmy a měli by státu vydělávat peníze. Odstrašujícím příkladem je management České pošty, která má na jednu stranu obrovské množství poctivých a špatně placených pracovníků, jako jsou například doručovatelé, a na druhé straně je po desetiletí zamořena vysokými manažery v tom nejhorším slova smyslu, kteří berou miliónové odměny a miliónové zlaté padáky.

Pošta loni vykázala ztrátu 363 mil. korun a aktuálně vyhlásila záměr propouštět asi 1 500 zaměstnanců, z toho má být 700 poštovních doručovatelů. Když tohle slyšíte a vidíte, je to na omdlení. A na vyhazov nejen pseudomanažerů, ale také rezortního ministra, který má poštu v gesci. Zde je potřeba hlasitě zdůraznit, že Česká pošta spadá pod ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka. A ten by měl ze své neschopnosti vyvodit plnou odpovědnost.

Za prvé, koho chtějí ti géniové propouštět, když pošta tradičně a dlouhodobě svou práci nestíhá s výmluvou, že nejsou lidi. Ještě jednou připomenu, že propouštění se má týkat doručovatelek, šoférů, co vozí balíky, nebo lidí za přepážkami. Nikoli neschopných manažerů. Například česká divize celosvětového zásilkové obra DHL, loni navýšila tržby meziročně o téměř 100 mil. korun na 7,6 miliardy. Mírně ji vzrostl provozní zisk na více než 130 mil. Příznačné je, že navzdory růstu tržeb, tato zahraniční firma danila o 30 mil. korun méně, než předloni. Přitom např. rozvoj e-shopů, a tím pádem poštovní přepravy, je ukázkovým modelem, jak přichází stát o peníze, a to ve všech rovinách.

Zatímco Česká pošta dělá ztrátu a žádá naopak, aby jí stát dotoval, soukromé zahraniční firmy jsou v zisku, a i to málo, co přiznají, osekávají rok co rok na minimum. Nic ve zlém proti nim. Dělají to, co jim vláda umožňuje. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM. A ta podporuje nadnárodní korporace na úkor českých firem. To vidíme i dnes, kdy musí být zavřené české obchody, zatímco nadnárodní řetězce se stejným sortimentem, mají otevřeno. Tento způsob jednání vlády je pro SPD nepřijatelný. Ale zpátky k České poště.

Vláda má vyloženě povinnost dělat maximum proto, aby státní firma prosperovala a tvořila příjmy do státního rozpočtu. A samozřejmě má také povinnost dělat vše proto, aby zahraniční firmy nechávaly přiměřený díl zisku u nás. Ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček, pod kterého pošta spadá, měl možnost ukázat, co v něm je, a udělat z České pošty ziskovou firmu, která má potenciál dělat stamilionové čisté zisky a zaměstnávat desetitisíce lidí. Neukázal nic a opět zklamal. Takhle bychom mohli pokračovat donekonečna. Ale zmíním jen to, že SPD navrhla konkrétní pozměňovací návrhy, v řádu více než dvou desítek miliard. Konkrétní pozměňovací návrhy k tomuto návrhu státního rozpočtu na příští rok.

A tyto naše pozměňovací návrhy by celkem bezbolestně a ihned ušetřily peníze tak, že na jednu stranu finančně podpoříme slušné občany, a na druhou stranu naopak škrtneme zbytečné státní výdaje. O v současnosti naprosto scestných nákupech zahraniční bojové techniky, které armádě nijak výrazně nepomohou, jsem již hovořil. Tyto nákupy jsou jen injekcí pro zahraniční firmy a zahraniční ekonomiky. A jdou bezesporu minimálně odložit. Jsme ve stavu, kdy má stát pomáhat českým firmám a jejich zaměstnancům. Určitě k diskuzi kontinuální modernizace české armády. Ale je nutné, aby na ni teď v krizi profitovaly primárně české firmy, s českými zaměstnanci, které platí daně u nás v České republice, nikoli zahraniční subjekty.

Navrhujeme pochopitelně další škrty zbytných výdajů. Například u takových vládou navržených absurdit, jako je poradní orgán vlády pro rovnost mužů a žen, gender. Zbytečných neproduktivních genderových specialistů se nám krajinou potuluje spousta. A je celkem zbytečné jimi zaplevelovat jak vládu, tak rozpočet. A stále čekám odpověď od pana premiéra Babiše, kdy mi slíbil, že se podívá, tady před měsícem mi to slíbil tady ve Sněmovně, že se podívá na to, proč vláda vyplácí např. politické neziskové organizaci, Organizace na pomoc uprchlíkům se jmenuje, vede to nějaký pan Rozumek. Proč této organizaci a dalším proimigračním organizacím, které doslova podporují migraci do České republiky, proč jim vláda z ministerstev vyplácí peníze? Vláda otevřeně podporuje migraci do České republiky.

A znova připomínám, že tato Organizace pro pomoc uprchlíkům, v čele s nějakým panem Rozumkem, dokonce zažalovala Českou republiku, v zastoupení nelegálních afghánských migrantů, a světe div se, ještě na českém soudu vysoudili 180 tis. pro každého toho nelegálního migranta, že prý s nimi tady úřady, konkrétně policie, nezacházela, tak jak měla. Že prý je umístili do nějakého chybného zařízení, nebo co. A to je opravdu skandální. Takže vláda v rozpočtu vyplácí peníze politické neziskové organizaci podporující migraci do České republiky, která se ještě soudí s Českou republikou, a ještě vysává peníze z našeho rozpočtu následně další na podporu nelegálních afghánských migrantů, a vláda to dál platí! Je to otevřeně proimigrační vláda, která podporuje nelegální migraci z muslimských zemí. Nic víc se na to říct nedá.

Pana premiéra už jsem se dvakrát na to ptal, jako co s tím udělá. Pan premiér vždycky řekne, že to zjistí, a skutek utekl. Takže to je v tom rozpočtu dál, krátce řečeno. A dál to vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM bude platit, tady tyhle proimigrační neziskovky. To je opravdu pro nás zcela nepřijatelné. Hnutí SPD říká, že my potřebujeme peníze pro slušné lidi, pro naše slušné občany. Seniory, invalidy, samoživitele, pracující lidi, pracující rodiny s dětmi, studenty, to jsou naše priority. Moje vystoupení na téma vládou předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2021 bych zakončil výrokem klasika. "To se nám to hoduje, když nám jiní půjčují." Bohužel na rozdíl od Haškova feldkuráta Katze - my a naše děti, ty dluhy, které nám tu nasekala vláda, platit budeme. Pro nás není přitom ideologický problém, aby si stát půjčil a investoval. Naopak, tak to dělá každý prozíravý hospodář. Ale problém je, když se skutečně jen půjčuje, někteří hodují a na zbytek čeká jenom splácení.

Děkuji za pozornost.

