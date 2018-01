Okamura (SPD): Je nenávist vůči Zemanovi přednější než zájmy naší země?

Prezident Zeman podle očekávání s jasnou převahou vyhrál první kolo voleb. Proti prvnímu kolu voleb v roce 2013 významně vzrostla jeho procentuální podpora (tehdy 24%).

Pan Drahoš dostal méně, než si „kavárníci“ přáli. To, že favorit promigrantské a probruselské lobby měl málo, je dokladem jediné věci - nedokázal přesvědčit ani většinu antizemanovců - tak slabý to je člověk, protože o něm se nedá ani říct, že by byl osobnost, jelikož nemá názory ani vize.

Druhé kolo rozhodne to, kolik lidí půjde volit jen proto, aby Miloš Zeman nebyl prezidentem, a nebude je zajímat nic jiného. Ale český národ a český stát má dnes po prvním kole o trochu větší naději, že se na hrad nedostane kavárenské želé řízené kdoví kým a kdoví jak.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

