Okamura (SPD): Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit

Vážené dámy a pánové.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. Proto návrh na jednorázový příspěvek důchodcům samozřejmě podpoříme, jelikož za nejnižší důchody se prostě nedá vyžít. V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. Místo aby vláda odsouhlasila návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15.000 korun měsíčně, a až od této částky zásluhově, tak vláda pouze navrhuje jednorázově přidat několik tisíc. To ale přece systémově bídnou situaci důchodců neřeší. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod, samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat.

Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou jednorázovou valorizací, ale kupodivu nějakou stabilní důstojnou hranici odmítají všechny vládní partaje zprava zleva. Důvod je jasný. Důchodci jsou pak na valorizaci závislí a jsou pak vděční za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra, protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Jenže to by se pak vládní politici nemohli pyšnit, že jim přidali. Za hnutí SPD opakuji, že invalidní a starobní důchodci potřebují mít jistotu důstojného života. Ve zkratce zopakuji názor SPD na systémové změny ohledně důchodů. Důchod není nějaký bonus, ale je to pro drtivou většinu příjemců v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, která bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku. Důchody musejí být financované z příjmů států, z jeho firem, za přírodní bohatství.

Tady bych rád reagoval na to, co tady říkala paní ministryně Jana Maláčová za ČSSD. Paní ministryně tady přiznala přesně to, co říkám já už dlouhou dobu, to znamená, že 400 000 důchodců má důchody do 12 000 Kč měsíčně. V podstatě se za ty důchody už vůbec nedá vyžít. A zároveň odmítá, zároveň vláda dala negativní stanovisko na návrh zákona SPD o minimálním důstojném důchodu na úrovni hranice chudoby, který mimochodem platí ve většině zemí Evropské unie, právě protože v těch západních zemích si uvědomují, že senioři a invalidní starobní důchodci musejí mít nějaký ten minimální důstojný důchod, který nejde pod hranici chudoby, aby vůbec mohli důstojně žít. Tady vidíme přesně pokrytectví ČSSD a Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí, protože raději upřednostní jednorázových 5 000, což my samozřejmě také podpoříme, znovu to zdůrazňuji, protože lepší něco než nic, než aby těm důchodcům vláda dala skutečně aspoň nějaký minimální důstojný důchod. Samozřejmě zdůrazňuji za podmínky odpracovaných let, od této částky zásluhově, takže by se to netýkalo žádných nepřizpůsobivých, ten návrh SPD. Samozřejmě v případě invalidních spoluobčanů, tam kde samozřejmě prokazatelně nemohli pracovat, tak by také měli nárok.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

A jak říkám, pokud by měli důchodci důstojný stabilní příjem po celou dobu penze, tak samozřejmě nebudou závislí na nějakých mimořádných přídavcích. A to je to, jak to vidí SPD. Popravdě, pokud je někdo dlouhodobě v chudobě, pak ho 5 000 jednorázově nezachrání, protože je spousta důchodců, kteří z důchodu nezaplatí ani nájem. A co je horšího, v jejich tristní situaci jim často neumí pomoci ani sociální úřady takovou pomocí pověřené. SPD proto - právě proto - podalo zákon na uzákonění minimálního důchodu ve výši hranice chudoby stanovenou Evropským statistickým úřadem, což je takzvaný Eurostat pro Českou republiku. Nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnost vůči našim seniorům. A platí to i pro invalidní důchodce. Stejně tak by neměl žít pod hranicí chudoby nikdo, kdo žije slušným a řádným životem. Tedy v principu není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Za ty se opravdu nedá v dnešní době vyžít. Stát to, co by na jedné straně vydal uzákoněním našeho návrhu SPD na minimální důstojný důchod, na druhé straně ušetří na sociální pomoc těm nejchudším důchodcům. A ušetří s tím také spojenou byrokracii.

A zcela zásadní otázkou, kterou tato vláda opomíjí - vláda hnutí ANO a ČSSD už vládne sedm let, nyní s podporou KSČM, předtím to bylo v koalici s KDU-ČSL - tak to, co tahleta vláda opomíjí, je problematika dlouhodobé udržitelnosti a stability našeho důchodového systému, včetně nutnosti provedení klíčových parametrických změn. Mluvím o důchodové reformě.

Pan premiér nedávno na ústní interpelaci naší poslankyně Lucie Šafránkové, která se týkala právě kroků jeho vlády ve vztahu k důchodové reformě, odpověděl, že v podstatě žádná důchodová reforma nebude. Takže to je odpověď této vlády hnutí ANO a ČSSD. To je odpověď paní ministryně Maláčové na nízké důchody. Prostě žádná důchodová reforma nebude. A my všichni víme, že nebude, protože ani za sedm let jste ji nedokázali připravit. A svou odpověď v interpelaci naší poslankyně Lucie Šafránkové pan premiér doprovodil personální kritikou směřovanou do některých poradních orgánů vlády. Ano. Několik měsíců jednala v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením ČSSD takzvaná Komise pro spravedlivé důchody, ale její jarní výstupy důchodovou reformou nazvat nelze. To asi víme všichni. A hlavně ty výstupy zůstaly pouze na papíře. Nemají žádné věcné a legislativní pokračování. A v tomto období se již jejich přijetí evidentně nedočkáme.

Výmluvy na epidemii koronaviru v této souvislosti neobstojí. Naopak. Jelikož znova zdůrazňuji, koalice hnutí ANO a ČSSD již vládne sedm let. A za sedm let nebyla schopna předložit důchodovou reformu. Proto se důchodci každý rok musejí třást o to, jaký budou mít vlastně důchod a o kolik bude navýšen, protože prostě není systémová důchodová reforma, která by důchodcům starobním, invalidním dala jistotu. Tato vláda ani za sedm let nebyla schopna dát jistotu invalidním a starobním důchodcům. Jsou to ty jednorázové valorizace, jednorázové přídavky. Ty my samozřejmě vždycky podporujeme, protože znova říkám, lepší něco než nic. Ale to přece není ta jistota. To není ta slibovaná důchodová reforma.

Tak se pojďme podívat do programového prohlášení vlády hnutí ANO, ČSSD, s podporou hnutí KSČM, abychom si řekli, co pan premiér s ČSSD spolu s koaličním partnerem a s podporou KSČM vlastně naslibovali. Cituji z programového prohlášení. A píše se tam: "Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky. Podstatou důchodové reformy bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů na tento účet. Systém nastavený budoucí důchodovou reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný. Proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu." Konec citátu. To jsou slova a sliby této vlády. Dnes zní spíše jako úryvek z nějaké kvalitní literatury žánru science fiction, protože jste to prostě nesplnili. A do voleb už je necelý rok, takže už to ani nesplníte, protože se to nedá stihnout legislativně.

A teď ještě dodám, co pan premiér vlády, který si v podstatě tyto věty napsal do vládního prohlášení, které slíbil před dvěma třemi lety občanům, tak co prohlásil v lednové Partii televize Prima. Cituji pana premiéra: "Já nevím, co je to důchodová reforma. Já vím, že budeme zvyšovat důchody." Konec citátu. Tak myslím, že každý posoudí, že není jednoduché se v tom vyznat. Já se v tom samozřejmě vyznám, protože když to shrnu, slíbila se důchodová reforma, ta tady není. A protože prostě vláda nebyla ani po sedmi letech schopná připravit důchodovou reformu, to znamená, aby invalidní, starobní důchodci měli jistotu důstojných důchodů, aby se nemuseli třást každý rok o to, jestli se jim něco přidá, tak v podstatě tady tu důchodovou reformu nemáme a v podstatě to je jednoduché vyjádření. Trošku mě zarazilo tedy, že pan premiér řekl, že ani neví, co je to důchodová reforma, když si to sami napsali do programového prohlášení.

Ale klíčové otázky zůstávají nezodpovězeny. Sedm let, kdy je u moci koalice hnutí ANO a ČSSD, byly v tomto v podstatě promarněny. Vůči současným, ale hlavně vůči budoucím seniorům a vůbec vůči všem plátcům daní a povinných pojistných odvodů je to krajně neseriózní. Každý rok odkladu nás bude bolet, protože jak víme, tak i renomovaní ekonomové upozorňují, Národní ekonomická rada vlády, která je poradním orgánem vlády, upozorňují, že ve střednědobém horizontu nebudou peníze na důchody, nebudou peníze na udržitelnost důchodového systému, abych to řekl lépe, protože tady rozhodně nechci vzbuzovat paniku. Na udržitelnost důchodového systému. A potom bohužel kvůli tomu, že vláda už sedm let, koalice hnutí ANO a ČSSD, nebyla schopna připravit důchodovou reformu, tak se dostaneme k okamžiku, kdy v podstatě jak dostat peníze na ty důchody, už bude jen několik málo variant, a to je buď zvýšit věk odchodu do důchodu, nebo zvyšovat daně, nebo sem brát migranty, kteří zajistí porodnost. A všechny tři varianty jsou pro SPD zcela nepřijatelné. To znamená buď zvyšovat daně, anebo zvyšovat věk odchodu do důchodu, nebo sem brát migranty. Jak říkal ostatně Bohuslav Sobotka, je to tři roky zpátky, v televizi říkal, že porodnost by chtěl nastartovat přijímáním migrantů. Ale to už je asi čtyři roky zpátky. To je rok asi dva tisíce... Bylo to v minulém volebním období. A s tím my absolutně nesouhlasíme

Takže každá budoucí zodpovědná vláda bude muset hledat urychleně široký politický a společenský konsenzus mimo jiné nad těmito výzvami a tématy. A SPD je na to připraveno. Je připraveno na tuto diskusi. Máme zpracovanou důchodovou reformu. Vláda o to nemá zájem a sama nic nenavrhla. To je ten problém.

Takže my jsme připraveni na tom pracovat, kdyby vláda měla zájem, tak samozřejmě rádi na tom spolupracovat budeme, protože jsme konstruktivní hnutí a zcela jasně jsme si vědomi toho, že je nutné udělat důchodovou reformu, aby všichni důchodci, invalidní, starobní a jiní, měli důstojné důchody.

Takže jak jsem již řekl hned v úvodu, návrh na jednorázový příspěvek důchodcům za SPD samozřejmě podporujeme a podpoříme, protože pro důchodce je pochopitelně lepší něco, než nic. Ale zároveň říkám, že to není ta skutečná systémová pomoc, kterou by důchodci potřebovali. Tím by byl až skutečně důstojný pravidelný důchod. A to chce SPD zajistit. Jednorázovým příspěvkem se vláda snaží o úhybný reklamní manévr, kterým se vláda pokouší odvést pozornost důchodců od toho, že by jim měli dát pravidelný, stabilní, důstojný a slušný důchod. A peníze by na to byly, kdyby vláda restrukturalizovala státní rozpočet a konečně vyškrtala miliardové položky, které slušným lidem nic nepřinášejí. A nemám na mysli pouze ty zbrojní zakázky za desítky miliard, kterými teď chce vláda napumpovat veřejné desítky miliard do zahraničních západních ekonomik, například na německá bojová vozidla. Teď, v krizi, kdy potřebujeme podpořit českou ekonomiku.

Takže k tomu, aby vláda vyškrtala ty nepotřebné výdaje, které nic občanům nepřinášejí, slušným občanům nic nepřinášejí, k tomu prostě tato vláda nemá odvahu. My už jsme vám navrhli, kde je možno dělat různé škrty, vy to udělat nechcete. Už jsem o tom mluvil hodněkrát, a ty zákony jsou zde, ale teď výsledkem je, že ani důchodci nemají důstojné důchody, paní ministryně sama přiznala, že 400 tisíc důchodců - správně přiznala, proto já na to upozorňuji - má důchody pod hranicí chudoby, a řešíte to jednorázovým příspěvkem, což samozřejmě neřeší systémově problém nízkých důchodů.

Takže znovu říkám, za SPD samozřejmě ten jednorázový příspěvek podporujeme a podpoříme, lepší něco než nic, ale leží tady už skoro rok náš návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu, a ten by bylo potřeba přijmout.

Děkuji za pozornost.

