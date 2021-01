Okamura (SPD): Králík s krajtou nikdy neudělá výhodný byznys

reklama

Vážené dámy a pánové,

máme tady před sebou zákon o evidenci skutečných majitelů. Hnutí SPD samozřejmě prosazuje a podporuje, aby bylo transparentně jasné, kdo je koncovým příjemcem dotací z Evropské unie. Proto jsme podpořili a podpoříme sněmovní verzi. Senát pak chce zakázat poskytování dotací firmám, pokud by v evidenci skutečných majitelů byly nesrovnalosti. Podle návrhu by zadavatel výběrového řízení musel požadovat po uchazečích informace o jejich majitelích.

Nikdo z nás nepochybuje, že se dotace nejen u nás, ale v celém světě zcela účelově zneužívají k obohacení těch, co dotace umí, na úkor těch, co je neumí. A hlavně těch, co je platí, tedy drtivé většiny prostých občanů. Problém je v prvé řadě v nastavení dotací, které část trhu zvýhodňují a část diskriminují. Dotace soukromým podnikatelům jsou vysloveně diskriminační a do svobodného trhu nepatří. Rozumím tomu, že chudá obec po záplavách dostane dotace na opravy nebo na další potřebné věci pro občany, ale uniká mi, proč dotace má dostat prosperující firma jen díky tomu, že se vejde do nějakých tabulek.

Pokud se chceme zbavit skutečně hořké pachuti z toho, že miliony chudších občanů svými daněmi přispívají na miliardové holdingy miliardářů, tak takové dotace zrušme a pojďme narovnat trh. Námitku, že nám to zakazuje ta či ona směrnice z Bruselu, neberu. Tohle je naše země, tady máme právo sami si rozhodovat. A tím nemyslím Sněmovnu, ale občany České republiky, kteří jsou jedinými suverény a pány naší země. Není to Brusel, ať už vámi schválené směrnice říkají, co chtějí. Nikdo nikomu z vás, kdo jste ve jménu Bruselu tyhle odpudivé směrnice schvalovali, nedal právo zbavit naši zemi svrchovanosti. Nikdo z občanů vám nedal právo zbavit občany moci nad jejich vlastní zemí a státem.

V táhlém sporu o dotace z Evropské unie firmám Andreje Babiše se premiérovi hnutí ANO jako bumerang vrací obojetné jednání Bruselu. Králík s krajtou nikdy neudělá výhodný byznys, protože byznys krajty je jediný: spolknout králíka. A jedinou politikou Bruselu je ovládnout Českou republiku a strávit ji ve prospěch těch, kdo skutečně Brusel ovládají. Nejde samozřejmě jen o dotace. Naposledy jsme to zjistili u vakcín, kdy k našemu překvapení jsme se dozvěděli, že Česká republika nemůže samostatně schvalovat vakcíny, protože toto právo má jen Brusel. To jsou další velmi varovné momenty, kdy si ani mnozí neuvědomují, do jakého poddanství jsme kvůli Evropské unii upadli. A to ne proto, že nás okupují cizí vojska a svou vládu nám vnutili násilím. Ale jen proto, že nás po desetiletí postupně a potupně prodávají naši vlastní zástupci. Je to hanba.

