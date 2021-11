Okamura (SPD): Máme se na co těšit

reklama

Nezapomínejme na to, co prosazují politici SPOLU. Máme se na co těšit... Lídryně SPOLU a nová předsedkyně Sněmovny Markéta Adamová prosazuje, aby Česká republika přijímala africké a a arabské imigranty ze zemí EU, které jsou zahlceny imigranty. Začít by se podle ní mělo s dětskými imigranty z uprchlických táborů, ale pomáhat těmto zemím by se podle ní mělo i přijímáním dalších imigrantů. Řekla to v rozhovoru pro Novinky.cz. Opět se prokazuje, že politici SPOLU podporují imigraci. Bývalý poslanec Dominik Feri například říkal, že máme na to, abychom přijali čtyři tisíce „uprchlíků“. Že jsme měli přijmout několik tisíc „uprchlíků“, říká i poslanec SPOLU a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Přijímání „uprchlíků“ podporuje například i další politička SPOLU, europoslankyně Michaela Šojdrová, která prosazovala přijímání takzvaných „syrských sirotků“.

Hnutí SPD jasně odmítá přijímání imigrantů z muslimských a afrických zemí. Ať si se je přijímají bohaté státy Zálivu jako Saudská Arábie, Katar či Spojené arabské emiráty.

Pokud jde o přijímání „sirotků“, tak víme, jak to bylo v pohádce o jezinkách… Z německých statistik navíc vyplývá, že většina tzv. dětských migrantů lže o svém věku a jsou ve skutečnosti mnohem starší. Připomeňme, že nezletilí imigranti v německém Ulmu, v Bádensku-Württembersku hromadně znásilnili 14-leté děvče. Je jim 14, 15 a 16 let, a dalším dvěma 24 a 26. Další případ se stal před časem, když 12leté dítě z Afghánistánu udeřilo Němce v autobuse kladívkem do hlavy, když muž imigrantské děti vyzval, aby nedělaly rámus...

Připomeňme též, mnoho džihádistů ze Švédka si s sebou do Islámského státu vzalo své rodiny, včetně malých dětí. Před časem vysílala švédská média domácí video, které natočila o svém džihádistickém životě švédsky mluvící rodina, která vycestovala ze země a připojila se k ISIS. V jedné scéně matka cvičí střelbu, zatímco otec ochotně vysvětluje dětem: „Teď se podíváme na maminku, jak dělá džihád.“ V domácím videu je také scéna, jak manželka střílí z pušky, a radostně přitom vykřikuje: „To bylo super!“ a „Alláhu Akbar“.

V jiné scéně je otec připravující se do boje a vyprávějící svým malým dětem – synovi a dcerce – o tom, jak vzal vysílačku „nevěřícímu“, kterého střelil do hlavy a zabil. Malý chlapec vysvětluje otci, jak má nejlépe využít střelivo pro svou útočnou pušku a prosí jej, aby se k němu mohl připojit, ale matka mu říká, že jeho otec si stále myslí, že je na to „příliš mladý“. Vypravěč ve videu vysvětluje, že mnoho dětí z takových ISIS rodin se vrátilo do Švédska se svými rodinami a chodí do švédských škol a školek. Rodina ve videu je jednou z nich.

Švédský odborník na terorismus Magnus Ranstorp varoval Švédsko před přijetím nejen teroristů ISIS, ale i jejich manželek a dětí, které podle něj také představují bezpečnostní riziko: „Ženy nejsou nevinné oběti a existuje také velká skupina dětí ISIS... Od osmi nebo devíti let byli posíláni do táborů pro indoktrinaci, kde se naučili bojové techniky a jak se zachází se zbraněmi. Někteří z nich se naučili zabíjet... jejich identita bude navždy spojena s jejich zkušenostmi z ISIS a skutečností, že jejich otec i matka bojovali za ISIS.“

Pro přijímání imigrantů je i další součást Demobloku, Piráti. Jejich předseda Ivan Bartoš se zúčastnil demonstrace „uprchlíci vítejte“, kdy by její pořadatelé nejradši vítali imigranty v ČR. Senátorka Pirátů Adéla Šípová před časem napsala, že souhlasí s kvótami a na migranty se těší…

Televize CNN Prima připomněla výrok Ivana Bartoše. „Jestli má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém“, napsal dnešní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Dnes se bude určitě vymlouvat, že si to už nemyslí, protože mu to sebere hlasy, ale spousta faktů podle mého ukazuje na to, že Piráti via facti podporují masovou imigraci a islamizaci Evropy. „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ odpověděl Bartoš na pirátském fóru na dotaz k „imigraci barevných přistěhovalců“.

