Okamura (SPD): Mnohá opatření bezdůvodně diskriminují část občanů

Vážené dámy a pánové,

navrhuji jako první bod dnešní schůze Sněmovny mimořádný bod programu s názvem Diskuze o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů.

Pakliže by to Sněmovna neodsouhlasila, tak navrhuji zařadit tento bod jako poslední bod programu této schůze Sněmovny. Jen v letošním roce jsme zaznamenali 37 rozsudků Nejvyššího správního soudu, které označily opatření Ministerstva zdravotnictví za nezákonná. V rozsudcích se donekonečna opakuje, že vydáním mimořádného opatření, Ministerstvo zdravotnictví překročilo meze své působnosti. A že opatření obecné povahy vydal v rozporu se zákonem a v rozporu se zákonem stanoveným způsobem.

Soudy opakovaně konstatují, že vládní restrikce, omezující občanské svobody, nejsou dostatečně odůvodněné zdravotními riziky, na které se ministerstvo odvolává. Konstatují také, že mnohá opatření jsou diskriminační a bezdůvodně diskriminují část občanů. Já osobně k tomu dodávám, že omezování svobody, omezování pohybu, šikanování podnikatelů a občanů navíc poškozuje občany i na jejich zdraví.

Pokud se tu mezi námi najde férový a statečný lékař, tak doufám potvrdí, že stres přímo poškozuje imunitu. Pokud části občanů brání sportovat, plavat, tančit anebo se bavit s přáteli v restauraci, prostě zakazují jim relaxaci, tak opět poškozují jejich imunitu.

Čísla známe. Nadváhu nebo obezitu měly loni podle průzkumu dvě třetiny české populace. Jejich počet od posledního zjištění z roku 2013 výrazně vzrostl. Tehdy mělo nadváhu nebo obezitu 55 % lidí. Výsledky průzkumu novinářům představili zástupci lékařů z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a konstatují, že mnozí lidé přibrali na váze především v důsledku vládních opatření v souvislosti s epidemií covidu-19, během kterých se méně hýbali a více jedli. Lékaři upozorňují na to, že kvůli nárůstu obezity v populaci vzroste v příštích letech také výskyt přidružených onemocnění a komplikací, což bude mít velké dopady na výdaje zdravotního systému. Mezi klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP přibylo 7 % lidí, kteří se léčí s duševními chorobami. Podle odborných odhadů ale psychické problémy mohla pandemie způsobit až u třetiny populace.

Jak nedávno popsal v rozhovoru Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředseda Psychiatrické společnosti, případů psychických potíží v souvislosti s koronavirem přibývalo. Lidé se podle odborníka více báli dopadu opatření než covidu jako takového.

Vážené dámy a pánové, covidový teror nejenže nesnižuje rizika z covidové virózy, ale naopak je sofistikovaně zvyšuje. Takzvaní odborníci straší občany vysokým počtem mrtvých, aniž bychom tu měli jakoukoli, natož věrohodnou, analýzu příčin úmrtí. Jedno víme jistě. Zhruba 10 % lidí, které naženeme do nemocnice, se nakazí takzvaně druhotnou infekcí. K nejčastějším onemocněním, jimiž se lidé v nemocnici nakazí, patří zápal plic. Pokud ho dostane polymorbidní člověk, oslabený, přestárlý, pak je to rozsudek smrti. U nás je to tabu, ale ve světě někteří odborníci tvrdí, že plicní ventilátory mohou i škodit. Jistěže ano, o tom není sporu. Mnoho lidí, covid necovid, totiž dostane takzvanou ventilátorovou pneumonii. A opět ti slabší na ni umírají. Debatu o účinnosti plicních ventilátorů rozvířil ve svém videu, publikovaném 31. března, doktor působící na newyorské pohotovosti, Cameron Cail Sidol (?), který uvedl /cituji/: "Léčíme v rámci medicínského paradigmatu, které není pravdivé." Podle tohoto newyorského lékaře lidem s onemocněním covid-19 plicní ventilátory spíše škodí než pomáhají. "Bojím se toho, že pomýlené léčení povede k tomu, že se hodně ublíží spoustě lidí v krátkém čase", řekl dále tento americký lékař.

Lékaře znepokojuje, že v případě pacientů s nemocí covid-19 je podíl úmrtí v případě pacientů, napojených na plicní ventilaci, podstatně vyšší. Údaje z New Yorku uvádějí, že zemře 80 % těchto pacientů, britská čísla hovoří o 66 %. Lékaři v čele s Cailem Sidlem (?) tvrdí, že důvod, proč tolik pacientů s nemocí covid-19, připojených na plicní ventilaci, umírá, je syndrom akutní dechové tísně.

Také například Nicolas Hill, šéf plicního oddělení a oddělení intenzivní péče bostonské nemocnice ......... Medical Center, tvrdí, že největším problémem je příliš unáhlené připojení na ventilátory.

A co dělá vláda v naší republice? Motivuje nemocnice finančně k tomu, aby ventilátory nakupovaly a pak je naplňovaly pacienty, kteří by je ani nepotřebovali. Tohle není hoax, to jsem si nevymyslel. To je zpráva, kterou jsem dostal od zdravotníků ze svitavské nemocnice. To, že porušili zákon omerty a o podivných postupech vedení nemocnice promluvili, má svůj důvod. Za dřinu na covidových odděleních je vedení "odměňovalo" příplatkem 1,60 Kč na hodinu. Ano, nepřeslechli jste se. Příplatkem 1,60 Kč. Vedení raději nakoupilo předraženou techniku, díky níž mohou inkasovat od pojišťoven ještě větší peníze.

Pak tedy vzniká otázka, zdali by při správném přístupu Ministerstva zdravotnictví u nás muselo být opravdu tolik obětí covidu, a to už říkám z toho generelnějšího hlediska. Podle všeho zní odpověď ne.

Za všechny ty peníze za očkování a testování těch, kteří obojí nepotřebovali, vyhodila vláda do vzduchu částky, které by stačily na několik nových plně vybavených nemocnic. Kdyby vláda raději investovala do nemocnic a do platů těch, kteří v nemocnicích dřou za žebráckou mzdu, tak bychom měli jak dostatek kapacit, tak dostatek personálu. Tohle vidí všichni, ale bohužel zdravotní pojišťovny a ti zdravotníci, ti poctiví zdravotníci, se o tom bojí mluvit. A těch je samozřejmě absolutní většina, těch poctivých.

Jistěže, protože "špatné názory", ty v uvozovkách špatné názory se nejenže dnes cenzurují a zakazují, ale je také už standard, že se za ně vyhazuje. Primář oddělení klinické biochemie a hematologie v hranické nemocnici Ctirad Musil si "dovolil" - považte - bagatelizovat covid a jeho dopad na lidské zdraví, a obratem byl z funkce sesazen. To, že na druhotnou infekci zemře v nemocnicích zbytečně a navíc 15 tisíc lidí ročně, to je - zdá se - v pořádku a nezasluhuje to pozornost ministerstva. Ale bagatelizovat covid, to je na vyhazov.

Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás vyzval, neignorujme pošlapávání lidských práv, ať už je to svoboda pohybu, podnikání nebo projevu. Neterorizujme vlastní občany na každém kroku a nezakazujme jim dokonce už i svobodně volně dýchat. Neexistuje pro to žádné pravdivé opodstatnění. Mnohokrát to konstatovaly i soudy. Není přípustné, aby vláda této země šlapala po Ústavě, ignorovala Ústavu a protiústavně a protizákonně terorizovala vlastní občany.

Žádám vás a prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, vás, kteří jste ještě neztratili zdravý rozum, zastavme to. Vyzvěme vládu, a nejen tuto v demisi, ale i tu příští, aby dodržovala Ústavu této země, aby respektovala soudní rozhodnutí, aby respektovala svobody a práva občanů České republiky. Aby opatření, která vláda dělá, byla nediskriminační, aby byla adresná a aby vždy byla řádně odborně zdůvodněna. To, že dnes vláda masivně diskriminuje zdravé neočkované občany, je totiž neomluvitelné nejen lidsky, ale také z pohledu lékařské vědy.

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, což je přední národní institut Spojených států amerických pro veřejné zdraví, a je to federální agentura Spojených států pod Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče, už jasně konstatovalo /byť nerado a v uniklé utajované zprávě/, že očkovaní lidé šíří vir covidu naprosto stejně jako neočkovaní. Takže lhát o tom, že očkováním zabráníme šíření viru, je zbytečné. A je naprosto neomluvitelné a neodůvodnitelné říkat, že se omezením pohybu neočkovaných zabrání šíření infekce. Je neomluvitelné omezovat na právech a svobodách ty, kdo jsou zdraví, kdo mají dobrou imunitu, ty, kteří nejsou nijak ohroženi a nikoho také neohrožují. Nemluvím jen o lidech, co covid prodělali a kteří se do nemocnice nedostanou ani kdyby covid dostali znovu, mluvím o miliónech lidí, kteří nemají žádné měřitelné protilátky, ale mají silnou buněčnou imunitu, takže vir nedostanou ani ho nemohou šířit.

Co vám, vážený pane ministře zdravotnictví Adame Vojtěchu, tito lidé udělali, že jim zakazujete plavat, tančit, dát si točené pivo, že je nutíte nosit náhubek a cpete jim očkování, které pro ně není absolutně a doložitelně žádným přínosem, a naopak může být rizikem? Co milióny těch lidí tak strašného provedly, že je šikanujete, terorizujete, že je stresujete a děláte vše, aby naopak jejich imunita oslabila, aby je konečně nacpali do kolonky nemocných?

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu znovu před pár dny potvrdil stávající judikaturu k vydávání plošných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s celostátním dopadem. Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze podle něj vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupiny fyzických osob, podezřelých z nákazy, s ostatními osobami. Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý. To je ta judikatura, to je to, co tady komentuje rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.

Pro ty z Ministerstva zdravotnictví, kteří tato slova nechápou, to přeložím. Nesmíte plošně omezovat zdravé lidi. Ministerstvo zdravotnictví musí podle soudu také svoje vyhlášky podložit relevantními fakty. Cituji soud: Samotná notorieta, že probíhá celosvětová pandemie nemoci Covid-19 k takovému závěru sama o sobě stačit nemůže. Konec citátu.

Dovolte dále citovat nález rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Cituji: Abyste mohli zasahovat do základních práv v důsledku mimořádných opatření, musí být šíření nákazy masivnější a nemoc musí být vskutku nebezpečná. Úvahy ministerstva by se v každém případě musely promítnout v odůvodnění mimořádného opatření. Zatím v žádném - opakuji citaci soudu a zdůrazňuji v žádném - ze soudně přezkoumávaných opatření ministerstvo v tomto směru po hříchu nic takového netvrdilo a ani se o to nepokusilo.

Dovolte mi říct, že to je neuvěřitelný šlendrián a opravdu děsivá neúcta k občanským právům a svobodám, které ministerstvo a vláda protiústavně dokola pošlapávají. Citovaný soud celkem trefně také konstatoval, že se nesmí přepisovat jasné zákonné normy ve prospěch nějakého "vyššího dobra". Ano, ve jménu dobra byly v historii napáchané ty největší zločiny. Odpusťte si, vážení kolegové z vlády, totalitní manýry.

Ostatně jestli opravdu chcete chránit lidi před nemocemi a smrtí, tak něco začněte dělat s kardiovaskulárními chorobami, na které umírá předčasně 70 % lidí. A opřete se taky do rakoviny, kterou onemocní třetina z nás a čtvrtina z nás na ni také zemře. Tyhle nemoci nejsou chřipečka ani viróza, na ně se umírá těžce, někdy i velmi bolestně a velmi masivně. Jenže to byste museli zakázat volný pohyb bůčku a zavřít fastfoody. A také byste museli otevřít oči a uviděli byste, co a proč skutečně ohrožuje zdraví lidí. A žádná tečka lidi nespasí. Správné systémové řešení je cílené posilování imunity a zdravý životní styl. Ale to zjevně nikdo nechce a naopak lidem imunitu likvidujete.

Dovoluji si citovat filosofa Jana Konfršta. Cituji: Nestojí za zamyšlenou, jak frekvence užívání slova imunita ve veřejném prostoru klesá ve prospěch slova očkování? Jak se tato disproporce dramaticky zvětšuje, zvláště je-li zmíněna imunita přirozená? Jak se z tohoto slovního spojení stává červený hadr před zraky propagátorů očkování proti Covidu-19? Jak jsou ostrakizováni ti rozhodnutí vytvořit si dostatečnou odolnost proti negativním vlivům okolního prostředí svým životním stylem? Konec citátu filosofa Jana Konfršta. Také by bylo fajn poslouchat lékaře, kteří říkají, že tak jako jiné virózy by se covid měl léčit dostupnými léky a to už u praktického lékaře.

Vážené kolegyně, kolegové, zastaňme se svých spoluobčanů, postavme se za nevinné lidi terorizované a protiústavně šikanované Ministerstvem zdravotnictví a covid fanatiky. Pokud to neuděláme, pak i my budeme odpovědní za zločiny spáchané na občanech. A platí i premisa. Když se dnes nezastaneme nevinných lidí, pak v budoucnu už třeba nebude nikdo, kdo by se zastal třeba nás, až to sami budeme potřebovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám vás o schválení zařazení mnou navrhovaného mimořádného bodu s názvem Diskuze o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů na program této schůze Sněmovny. V případě, že tento bod zařadíme, tak navrhuji hlasovat o dvou usneseních v tomto znění.

Za prvé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje současná vládní opatření v souvislosti s řešením epidemie Covid-19 za neúčinná a zároveň hrubě porušující práva a svobody občanů České republiky.

Za druhé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby nepřijímala žádná mimořádná opatření, která by byla v rozporu s ústavou zaručenými svobodami a která by byla v rozporu s rozsudky Nejvyššího správního soudu.

Dále bych si dovolil přečíst veřejnou výzvu, kterou nedávno podepsala řada renomovaných lékařů, jako například profesor Pirk, profesor Beran, doktorka Peková, a je jich tady mnoho a mnoho dalších. Takže já to přečtu. Jako lékaři a odborníci jsme zděšeni především následujícími fakty. Je to celkem deset bodů, takové desatero.

Za prvé. Rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření a laboratorního nálezu je diagnostikována "nemoc" na základě jediného výtěru z nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. Tato "nemoc" je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze plošně testováni, a to včetně dětí."

Za druhé. Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud nedokážou tzv. bezinfekčnost a to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní, aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána. Znovu připomínám, že čtu výzvy renomovaných lékařů, kteří se ohrazují proti dosavadnímu jednání Ministerstva zdravotnictví a proti jednání dosavadní vlády.

Za třetí. Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie.

Za čtvrté. Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy - je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství, restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit včetně verdiktů soudu.

Za páté. Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Politici - tím mají na mysli vládní politiky a některé další - si zčásti přisvojili kompetence k diagnostice, léčbě a prevenci.

Za šesté. Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy.

Za sedmé. Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky.

Za osmé. Celá epidemie je prezentována jednostranně, není připouštěna svobodná diskuse, objevuje se cenzura, experti s oponentními názory jsou umlčováni, dehonestováni a označováni za dezinformátory, odmítače či popírače, čímž se slovník oficiální propagandy nápadně přiblížil slovníku totalitní strany z období před rokem 1989.

Za deváté. Lidé jsou již rok a půl strašeni neuvěřitelnou mediální masáží, na níž se bohužel podílejí i lékaři a porušují tím jednu z hlavních zásad medicíny - především neškodit.

Za desáté. Vláda není schopna odpovědět na základní otázku - kdy opatření skončí. Je zřejmé, že ani nulový počet pozitivních testů nepovede k ukončení restrikcí, protože "co kdyby". Tento postup je natolik arogantní a hloupý, že vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod.

Takže to jsem přečetl výzvu mnoha renomovaných lékařů, kteří veřejně tuto výzvu zveřejnili. Na všechny tyto otázky by tady měly padnout odpovědi v diskuzi v právě mnou navrhovaném bodu, který zajímá v podstatě všech deset milionů občanů České republiky. Zajímá to úplně všechny, protože vláda aplikuje plošná opatření.

Úplně na závěr mi dovolte ještě dodat, že SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, o kterém uvažuje vláda, protože ho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli. Je nutné vrátit možnost bezplatného testování a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky. Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid. Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme diskriminaci a segregaci neočkovaných.

Nechat se očkovat či neočkovat má být svobodnou volbou každého občana. Navíc vláda Andreje Babiše s účinností od včerejšího dne zavádí takzvaný bavorský model, podle kterého zdravý neočkovaní lidé nesmí chodit na volnočasové aktivity, například do hospody, kina a divadla, a přitom očkovaní nemocní mohou kamkoliv. Na druhou stranu vláda ruší testování, protože antigenních testů je nedostatek, protože vláda je nezajistila v potřebném množství v dostatečném předstihu. Vláda hnutí ANO v demisi přijímá další nesystémová protiepidemická opatření. Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů. A naopak je potřeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladu bezinfekčnosti. Říkám jasné ne povinnému očkování a ne diskriminaci zdravých neočkovaných lidí.

Poslanecký klub SPD dále navrhuje, a již jsme začali sbírat potřebné podpisy poslanců, mimořádnou schůzi Sněmovny s jediným bodem: Diskuse o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů. Takže poslanecký klub SPD se dnes podepsal, všech našich dvacet poslanců, a místopředseda našeho klubu poslanec Radek Rozvoral dnes osloví předsedy poslaneckých klubů jiných stran, zdali by nám doplnili těch dalších dvacet podpisů, protože na mimořádnou schůzi potřebujeme podpisů čtyřicet, abychom v případě, že tady nebude ten bod schválen, tak abychom měli další příležitost, nebo abychom vytvořili další příležitost, aby byl čas na diskusi nad tímto celostátně mimořádně závažným tématem, abychom udělali nějaké závěry.

Podle nás jsou řešením stávající covidové situace ochrana rizikových skupin a umožnit testování na zjišťování protilátek proti covid-19. Je zároveň potřeba upravit vládní opatření tak, aby byla možnost prokazování bezinfekčnosti i uznávání protilátek a negativních testů. Trend je jasný a vše nasvědčuje tomu, že za 14 dnů opatření vláda ještě dále zpřísní. A my v SPD odmítáme diskriminaci neočkovaných. Chceme zrušit pandemický zákon a odmítáme další případné vyhlášení nouzového stavu. Máme tady platnou krizovou legislativu, která umožňuje řešit současný stav. Zároveň sbíráme podpisy pod petici (řečník ukazuje plénu petici) proti nepřijatelným opatřením souvisejícím s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů. Petice bude už dnes ke stažení na www.spd.cz, to znamená ke stažení jak papírovou formou, tak bude možné podepisovat elektronicky, abychom zapojili co nejvíce občanů, protože jsou tady statisíce občanů, kteří se současným stavem pochopitelně a zcela právem nesouhlasí. A připravujeme také podání správní žaloby proti konkrétním vládním opatřením, která popírají základní práva a svobody občanů.

Děkuji za pozornost.

