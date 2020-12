Okamura (SPD): Musíme škrtnout nepotřebné výdaje, které nic nepřinášejí slušným lidem

reklama

Vážené dámy a pánové.

Hnutí SPD chce nechat co nejvíce peněz v peněženkách pracujícím lidem a zvláště těm nízkopříjmovým a středněpříjmovým občanům. Jsou to oni, kdo navíc dnes nejvíce trpí škodami, které vznikly v důsledku vládních koronavirových opatření. Samozřejmě stejně tak nejvíce trpí nejenom zaměstnanci, ale také živnostníci a střední a malé české firmy, a pochopitelně invalidní starobní důchodci. Ale i ti, díky hlasům poslanců SPD, dostali těch 5 tisíc korun navíc a i důchody se budou příští rok navyšovat také díky poslancům hnutí SPD.

A právě proto, že chceme, aby pracující lidé měli více peněz v peněženkách, tak proto díky hlasům poslanců SPD prošlo před pár týdny ve Sněmovně zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Ta sleva na poplatníka se už nezvyšovala 12 let. 12 let všechny dosavadní vlády v podstatě kašlaly na pracující lidi, protože tu skupinu pracujících lidí berou ostatní strany jako něco automatického. Oni prostě automaticky počítají s tím, že pracující lidé pracují, potom je stát sedře z daní a v podstatě ty daně se potom přerozdělují na různé nepřizpůsobivé a na další - dá se říci - nepotřebné výdaje.

A dnes nám tady ten zákon vrátil Senát. Vrátili nám zákon, kde my jsme hlasy třech politických stran - před několika týdny byla ve Sněmovně zrušena superhrubá mzda a zvýšena sleva na poplatníka, aby pracující lidé měli více peněz v peněženkách. Hnutí SPD prosazuje snížení daní, proto podporujeme původní sněmovní verzi daňového balíčku, která daně pracujícím občanům snižuje více než ta senátní. Zdá se ale, že původní sněmovní verze nebude mít dostatečnou podporu ostatních stran, protože ODS z toho, co původně podpořila, couvla a podporuje menší snížení daní pro pracující lidi. Podobně z toho couvlo i hnutí ANO. A chtěl bych poznamenat, že ta superhrubá mzda byla zrušena ve Sněmovně hlasy tří politických stran: SPD, hnutí ANO a ODS. Z tohoto dvě strany, ODS a hnutí ANO, z toho původního návrhu, který jsme ve Sněmovně prohlasovali, tak z toho couvly. Nevím, proč ODS a hnutí ANO trestají pracující lidi za to, že pracují, protože jak víme, tak zdanění práce v České republice je jedno z nejvyšších v Evropě, takže naopak by se mělo snižovat. A mělo by se snižovat více, abychom se srovnali s těmi vyspělými zeměmi.

Takže aby prošlo byť i menší snížení daní, hnutí SPD podpoří senátní verzi. A pokud dojde na hlasování o té sněmovní, podpoříme tu sněmovní. Pro občany bych dodal, že procedura je totiž taková, že se nejprve hlasuje o verzi senátní, a pokud bude schválena tato, o té sněmovní se již nehlasuje. Takže my chceme, aby prošlo alespoň nějaké snížení daní pracujícím lidem, když tedy ODS a hnutí ANO změnilo názor po hlasování ve Sněmovně.

Rozdíl mezi senátní verzí a sněmovní verzí je v tom, že senátní verze zachovává zrušení superhrubé mzdy a snížení sazeb daní z hrubé mzdy, 15 % pro nízkopříjmové a středněpříjmové občany a 23 % pro vysokopříjmové občany. Což bylo i hlasy SPD schváleno Sněmovnou. Ale zároveň senátní verze snižuje zvýšení základní daňové slevy na poplatníka schválené Sněmovnou na zhruba 28 tisíc korun. Tak jako tak dochází u obou verzí ke zvýšení slevy na poplatníka. Tedy k tomu, že pracujícím lidem zůstane více peněz v peněženkách a to je dobře. Nicméně jak jsem řekl, u té sněmovní verze by zůstalo pracujícím lidem v peněženkách o něco více.

Hnutí SPD tedy podpoří návrh Senátu, protože podporujeme, aby občané platili méně na daních a zároveň jim zbylo více peněz. Pokud ale senátní verze neprojde tak, jak jsem říkal, potom budeme hlasovat pro verzi, kterou jsme navrhli a podpořili a byla také schválena Sněmovnou. Sněmovní verzi považujeme za lepší, protože více snižuje daně pracujícím lidem.

Podpora snížení daní pracujícím lidem byla naprosto správným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD. A vítáme také v této souvislosti prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který nebude tak zvaný daňový balíček svým podpisem vetovat. SPD je dlouhodobě pro snižování daní, přičemž vládní koaliční ČSSD naopak odmítá snižovat daně pracujícím lidem. Především je to ta ČSSD.

Jinak proto z tohoto důvodu nemůžeme souhlasit s výroky premiéra Andreje Babiše a jeho ministryně Aleny Schillerové, která označila zvýšení slevy na poplatníka, tedy podporu pracujících lidí, za finanční katastrofu pro stát. To je dost úsměvné, protože při pohledu na to, že vláda vyplácí horentní peníze tak zvaným nepřizpůsobivým a politickým proimigračním neziskovým organizacím, například Organizaci pro pomoc uprchlíkům, mi spíše připadá, že finanční katastrofou pro stát je tato vláda, když takto strukturuje rozpočet.

To znamená vláda na jednu stranu teď po senátní, po tom, co prošlo Senátem, tak snížila to zvýšení slevy na poplatníka, to znamená opět ubrala peníze slušným pracujícím lidem oproti té původní sněmovní verzi. Na druhé straně jsme tady minulý týden v pátek hlasovali o státním rozpočtu na příští rok, kde se vyplácí peníze proimigračním neziskovkám, nepřizpůsobivým a tak dále a tak dále. A s tím prostě SPD nesouhlasí, s takto strukturovanými rozpočty. Protože zvláště teď v krizi musíme přesunout peníze. Musíme škrtnout tyhlety zbytné, nepotřebné výdaje, které nic nepřinášejí slušným lidem nebo i ty sociální dávky je potřeba podmínit například pracovní minulostí nebo čistým trestním rejstříkem a tak dále. Ostatně novela zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými už tady leží půl roku a doufám, že konečně dojde tedy v lednu na to druhé čtení, protože prvním čtením už nám prošla. A abychom konečně ukončili to zneužívání, abychom přesunuli ty peníze ke slušným lidem. Ti je teď potřebují.

Je potřeba zrušit v rozpočtu všechny tyhlety nepotřebné výdaje. Je potřeba snížit peníze na solární barony. Je potřeba zrušit inkluzi ve školství a naopak podpořit speciální školy, kde zdravotně postižené děti dostanou maximální možnou péči a zároveň v běžné výuce ty talentované děti také dostanou tu nejlepší možnou péči, aby se mohly vzdělávat.

Je potřeba zrušit ty drahé zahraniční armádní nákupy bojové techniky, kdy vláda chce dávat 50 mld. do německé ekonomiky na nákup německých bojových vozů. Já nevím, proč se to neodloží. Vždyť my potřebujeme podporovat teď přece českou ekonomiku. My potřebujeme, aby stát lil peníze do českých firem s českými zaměstnanci, které platí daně v ČR. To všechno jsou výdaje, které lze teď škrtnout a přesunout směrem ke slušným lidem, ať jsou to důchodci, ať jsou to živnostníci, zaměstnanci nebo malé a střední české firmy.

Takže mě z tohoto pohledu opravu připadá velmi nevhodné, když se tady ODS a hnutí ANO oproti původní sněmovní verzi potom v Senátu domluví, že vlastně opět potrestají ty pracující lidi a tu původní zvýšenou slevu na poplatníka, která, jak říkám, ani nekopírovala inflaci, protože dvanáct let se nezvyšovala, ta sleva na poplatníka původně. Tak v podstatě zase to očekávání, co měli pracující lidé a měli radost z toho, že konečně jim zůstane v peněženkách v průměru o dva, tři tisíce více, co se týče průměrného výdělku v ČR.

A díky té slevě na poplatníka jsem chtěl říct ještě jednu věc. Protože my, SPD, jsme hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy v souladu s naším programem i zvýšení slevy na poplatníka, tak tady nějací neználkové kritizovali SPD, že prý kvůli zrušení superhrubé mzdy, že je to zvýhodnění vysoko příjmových skupin obyvatel. Že prý podporujeme bohatší. No není to pravda, protože ti, co to říkali, tak si nevšimli, že zároveň prošlo zvýšení slevy na poplatníka. Takže samozřejmě ta kombinace zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka naopak pomáhá těm nízkopříjmovým skupinám občanů a těm středně příjmovým. Takže jsem rád, že i tenhleten hoax i tenhleten nesmysl, že můžu tady vyvrátit. Protože naopak ta kombinace zvýšení slevy na poplatníka, zrušení superhrubé mzdy pomáhá právě těm nízkopříjmovým a středně příjmovým občanům. Těm zbyde také o hodně více v peněženkách.

No a co se týče té slevy na poplatníka, kterou teď Senát bohužel snížil, snížil to zvýšení, které jsme odsouhlasili ve Sněmovně, tak i ekonomové se mimo jiné s námi politiky výjimečně shodují, že zvýšení slevy na dani na poplatníka, tedy finanční podpora pracujících lidí s nízkými a středními příjmy, byla z celého daňového balíčku nejvíce ekonomicky a společensky racionální částí. Protože vytváří skutečnou daňovou progresi pro lidi s nižšími příjmy a přináší jim vyšší příjem, který nezatěžuje zároveň zaměstnavatele. To je důležité. Zároveň to, že zůstane pracujícím lidem více peněz v peněženkách vlastně díky tomu zvýšení slevy na poplatníka, to nijak nezatěžuje zaměstnavatele, že by měl nějaké více náklady. A je také motivací legálně pracovat.

Navíc ekonomové říkají, že toto zvýšení nejnižších příjmů má nejvyšší potenciál zvýšit spotřebu. A tak alespoň zčásti kompenzovat daňový výpadek posílením růstu ekonomiky.

Takže mě velmi mrzí, že ODS spolu s hnutím ANO nakonec ustoupily, v podstatě už den potom, co tady bylo prohlasováno, změnily názor a upravily ten původní sněmovní návrh, takže teď hlasujeme o tom méně výhodném návrhu pro pracující lidi a ten tady podle všeho asi projde. No, tak jako tak aspoň o něco více peněz v peněženkách, když necháme pracujícím lidem, tak je to dobře. Proto jsem říkal, že SPD bude hlasovat i pro tu senátní verzi, ať projde aspoň nějaká.

Jakkoli za SPD navrhujeme úspory nepotřebných výdajů ve státním rozpočtu, o kterých jsem už tady hovořil, dal jsem tady konkrétní příklady, kde na to vzít i na ten výpadek příjmů v rozpočtu, který samozřejmě způsobí to zrušení superhrubé mzdy, takže jsou na to peníze. Je potřeba ale přeskupit peníze ve státním rozpočtu, což zase vláda nechce zároveň udělat. Tak je nám jasné, že jen úspory gigantickou rozpočtovou sekeru nemusí vyřešit.

Je třeba, aby stát hledal skutečně příjmy i jinde. Měli bychom začít zdaněním zisků nadnárodních korporací, ten zákon tady leží z pera SPD už několik měsíců, připravil ho náš poslanec Jan Hrnčíř. A dále je samozřejmě třeba, aby stát investoval také do ziskových projektů. To samozřejmě stát nedělá. A největším problémem deficitního rozpočtu je fakt, že vláda zcela evidentně spoléhá na to, že chybějící peníze v rozpočtu vymačká z pracujících lidí a firem.

Co se týče těch investic do ziskových projektů, víme, že vlády na západ od nás, západní vlády mají přímo podíly v ziskových firmách, v ziskových komerčních firmách, například ve světových automobilkách, a snaží se takto investovat, aby právě vydělávaly peníze i mimo výběr daní. Takže to já tady říkám dlouhodobě, že i česká vláda by měla tímto moderním západním způsobem uvažovat, ale je to jako když hrách na zeď hází a v podstatě vlády, všechny dosavadní vlády jediné, co dělají, tak v podstatě co nejvíce dřít pracujícího člověka a přerozdělit peníze. Ale to je prostě málo, to na ten rozpočet nestačí, na udržitelný rozpočet.

Takže to je sice bohužel nejjednodušší, sedřít toho pracujícího člověka, co tady předvádí vlády, ale také nejhloupější cesta. Protože růst zdanění práce a drobných a středních firem je cesta do pekla. Růst zdanění těch drobných a středních firem a práce zaměstnanců, dusí ve finále ekonomiku a nakonec snižuje příjmy pro státní rozpočet. Protože samozřejmě neplatí to, že čím vyšší jsou daně, tím více vybere. To si myslím, že víme všichni, protože v okamžiku ta křivka jednou narazí na vrchol a pak už ten daňový výběr se logicky snižuje, protože lidé už potom nemají ty peníze.

Takže jsem řekl stanovisko SPD. Je to v souladu s naším heslem - slušný člověk na prvním místě. A v tomto smyslu my budeme hlasovat ohledně daňového balíčku. Děkuji za pozornost.

