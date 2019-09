Okamura (SPD): Musíme vrátit rozhodování zpět do národních států

V Senátu proběhla debata o právu občana vlastnit zbraň ke své obraně. EU se vytrvale snaží omezit nás legální držitele zbraně. To je pro SPD nepřijatelné! Pan senátor Dientsbier (ČSSD) nechtě přispěl do debaty zásadním upozorněním na nadřazenost legislativy EU nad legislativou České republiky. Pan senátor řekl kolegům i všem drsnou pravdu, na kterou SPD už roky upozorňuje. Za Vás rozhodují v Bruselu elity EU! Předstírejte si demokracii, kecejte, ale pokud uděláte něco, co Brusel nechce, tak máte smůlu! Máme právo jen kecat a pak držet hubu. To je politika elit EU!

Já vlastním zbrojní průkaz i zbraň již 20 let a jsem členem sportovního střeleckého klubu v disciplíně trap, který vede olympijský vítěz z Pekingu David Kostelecký. Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás legální držitele zbraní, nepřijatelná. Jde o „salámovou metodu“ omezování práva občanů na legálně drženou zbraň. SPD odmítá diktát EU a nebude ho respektovat. Jasně hájíme práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem a odmítáme neustále snahy Evropské unie omezit držení zbraní v České republice. Pokud odmítáte odzbrojování slušných občanů a odmítáte diktát EU, podporujte prosím hnutí SPD!

Sluníčkářský senátor Dienstbier nechtě potvrdil správnost programu hnutí SPD. Především máme jasné stanovisko k EU. Je to nástroj imperiální nadvlády nad evropskými národy. Musíme vrátit rozhodování zpět do národních států a to je možné pouze tak, že tato EU skončí. Za druhé, občané musí mít právo řešit ve své zemi důležité otázky na základě obecného referenda. Výsledek musí být nadřazen záměrům takzvaných elit. Za třetí, pan senátor nám potvrdil, že současný Senát je zbytečný. Hnutí SPD považuje právo legálně držet zbraň za základní občanské právo bezúhonného občana. Na rozdíl od ostatních víme, co je nutné k obraně tohoto práva. Nejsme kolaboranti s EU. Prosazujeme právo na referendum, zrušení senátu a budeme bránit přímou volbu prezidenta a jeho práva.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV