Okamura (SPD): Myšlenka internetu zdarma by se měla zalíbit i našim Bruselanům

Vážené dámy a pánové,

předložený zákon zavádí povinnost účastnit se distanční školní výuky. S tím SPD souhlasí. Je to v souvislosti s vládními opatřeními. Co k tomu ještě dodat?

Koronavir je fakticky mutace chřipky. A jak zmínil pan Prymula, tento vir zjevně oslabuje a průběh nemoci je stále lehčí. Ten vir už nikdy nezmizí, bude mutovat a postupně oslabovat, než se objeví další. Panika z tohoto koronaviru není na místě. Souhlasím s odborníky, že tu máme daleko větší a skutečně smrtící hrozby, které kupodivu s takovou panikou a razancí stát neřeší. Jako je skutečná epidemie rakoviny, kterou onemocní v průběhu života každý třetí občan ČR a každý čtvrtý na ni umře. Patří dík českým zdravotníkům, že v posledních letech se jim daří lepšit výsledky léčení. Ale nic nemění na faktu, že masovou četnost rakoviny jak společnost tak jako stát fakticky systémově neřešíme a přitom prevence proti rakovině možná v mnoha oblastech našeho života možná je.

Výše řečené ovšem nic nemění na tom, že je správně, že tady jednáme o novele školského zákona, která zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky. A tím důvodem by třeba ani nemusel být covid, ale prostá logika, protože tu máme spoustu dětí, které mohou mít skutečně nebezpečné nemoci jako je TBC nebo HIV nebo tu máme děti, které jsou trvale upoutané na lůžko a také máme děti v zahraničí a mnohé z nich se už léta v rámci individuální výuky učí přes internet ve spolupráci se školou v ČR. Takže víme, že některé školy to umí.

Pokud někomu nařídím, aby se doma učil prostřednictvím počítače, musí stát zajistit, aby takový zákon mohl poslechnout. Musí zařídit nejen počítač, ale také připojení. Přičemž hlavně internet v každé domácnosti by měl být do budoucna samozřejmostí. A zdarma. Říkám už dlouho, že se stát neměl zbavovat svého telekomunikačního operátora. A když to už udělal díky neskutečné hlouposti jedné části politiků a díky velmi uvěřitelné prodejnosti další části politiků, měl by tuto chybu napravit. Už léta říkám, že by měl stát zajistit prostřednictvím vlastního operátora internet prostřednictvím celostátní WiFi zdarma do každé domácnosti, do každého státního subjektu, ať jsou to úřady, nemocnice, policie či školy. Celostátní pokrytí není technický problém, není technicky problém a přineslo by to stamilionové úspory nejen domácnostem, ale i státu, protože instituce, úřady a tak dále by mohly komunikovat zadarmo. Stačí se podívat, kolik kdo kde platí operátorům a spočítat si, kolik by ušetřil. Navíc zisky za telekomunikace v řádu miliard dnes z velké části plynou do zahraničí. Doufám, že v dnešní situaci by vám, dámy a pánové, nevadilo, kdyby zůstaly v ČR v kapse našim občanům.

Státní telekomunikační firma by samozřejmě komerční služby, mezi něž v tomto případě neřadí výše uvedené, to znamená by se občané a státní instituce mohly připojovat k internetu zdarma, tím pádem by měli i volání vzájemně zdarma. Tak ty další komerční služby by mohla poskytovat s mírným ziskem a ten by mohl být dalším příjmem státního rozpočtu.

Stát už nemůže zvyšovat své příjmy zvyšováním daní a odvodů a musí si najít vlastní zdroje. To snad pochopí i ti, co v boji za kapitalismus razili plošné privatizace ziskových státních firem. Vrátilo se nám to vše jako bumerang v podobě nezdravé závislosti na daních od občanů a firem.

Myšlenka internetu zdarma by se měla zalíbit i našim Bruselanům. Dokonce i EU podobný plán vybudování alespoň občasné WiFi zdarma na šesti tisíci místech v Evropě schválila už v roce 2017. Samozřejmě jako vždy u Bruselu jde o nesystémový krok. Ale myslím, že k celoplošnému pokrytí zadarmo se během pár let dopracují i tam. V našem případě jde jen o to, zda budeme ještě pár let čekat, až nám to někdo nařídí, nebo to uděláme sami a tak, abychom z toho měli maximální prospěch jak stát, tak i občané.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

