Okamura (SPD): Na skutečnou podporu českých občanů a firem nezbývají peníze

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou hlasování o vetu prezidenta k vládní novele státního rozpočtu na letošní rok, kterým Fialova vláda letos zbytečně zadlužuje Českou republiku o rekordních 375 miliard korun, přestože má kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin a dalšího zboží a služeb meziročně zhruba o 127 miliard vyšší daňové příjmy.

Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala šetření a rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti za čtyři roky svého předpokládaného funkčního období chce dle vládou představeného rozpočtového výhledu zadlužit Českou republiku o více než jeden bilion korun, konkrétně cirka o 1,2 bilionu korun, což může způsobit obrovské finanční problémy České republice a občanům České republiky, kdy už nemusí být na zajištění adekvátní zdravotní péče, na zajištění základních sociálních služeb a na důstojné důchody.

V podstatě vláda Petra Fialy dělá všechno už pouze na dluh. Vláda Petra Fialy z ODS navrhuje zvýšení letošního schodku státního rozpočtu a tím i státního dluhu, přestože, jak jsem už uvedl, má vyšší daňové příjmy. To znamená, jinak řečeno, přestože od občanů České republiky a firem zinkasovala mnohem více peněz. To je naprosto nepřijatelné. Stejně jako návrh rozpočtového deficitu na rok 2023, o kterém tady budeme jednat zítra v objemu minus 295 miliard korun.

Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. Poslanci hnutí SPD nepodpoří takto strukturovaný letošní státní rozpočet. Navíc v situaci, kdy vláda na jednu stranu vydává desítky miliard na Ukrajinu a na Ukrajince žijící v České republice, na různé politické neziskové organizace a na různé další výdaje, ale zároveň pro české občany peníze nemá.

Rozhodně to nepodpoříme ani v této atmosféře, kdy ministři vlády Petra Fialy otevřeně hovoří o tom i v médiích, že chtějí zvyšovat českým občanům daně. Ministr Jurečka, předseda KDU-ČSL, hovoří o tom, že od ledna bude zdražovat sociální služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. Hovoříte o tom, tady pan ministr Stanjura za ODS, ministr financí, říká, že chce snižovat rodinám s dětmi rodičovskou a krátit rodičovskou dovolenou a snižovat tím pádem i objem peněz na podporu výchovy dětí, i v pracujících rodinách. Takže chcete vlastně okrást pracující rodiny s dětmi.

Dále hovoříte o tom - ministr Válek z TOP 09 otevřeně hovoří o tom - že chcete zavést dvojí kvalitu zdravotní péče, neboli změnit standard zdravotní péče. Neboli když to přeložím, tak zhoršit ten současný standard a přesunout některou péči do nadstandardu. To znamená, chudší občané budou mít horší péči a bohatší, nebo ti bohatí, budou mít lepší. To jsou všechno nepřijatelné návrhy pro SPD.

Vůbec ale ta diskuse, kterou už tady vládní koalice rozvíjí, tak to je opravdu nepřijatelné v situaci, kdy na jednu stranu vyhazujete desítky miliard mimo Českou republiku ve jménu Ameriky, Bruselu, Kyjeva, Berlína. Prostě vždycky jste někde něco naslibovali, ale na české občany už vám peníze nezbývají. A o tom je vlastně celý tento váš rozpočet a i rozpočet, který chystáte na příští rok.

Takže tato situace, kdy na skutečnou podporu českých občanů a českých firem nezbývají peníze - a to ještě nehovořím o tom, že ministr Jurečka, ministr práce sociálních věcí a předseda KDU-ČSL, jménem vlády říká, že budete snižovat podporu v nezaměstnanosti. A ještě to pomotal, jak je nekompetentní, protože říká, že se budou snižovat peníze nepřizpůsobivým, nebo co to prostě motal úplně někde a popletl si dávky v hmotné nouzi s podporou v nezaměstnanosti.

Tak to už je úplně vrchol, kdy prostě smíchal jablka s hruškama, protože pojištění proti nezaměstnanosti si platí pracující lidé často i desítky let právě pro ten okamžik, kdyby náhodou chvilkově přišli o zaměstnání. A teď vláda Petra Fialy chce okrást občany o pojistné, které si poctivě odváděli ze své mzdy. To je opravdu úplný vrchol. A ještě jste to popletli tady s tím, že s dávkami v hmotné nouzi.

Takže vy přece naopak podporujete nepřizpůsobivé, protože jste tady letos zamítli návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže nepřizpůsobivé podporujete, dál jim vyplácíte až miliardu korun. To v tom rozpočtu je a prostě to děláte dál, dokonce se to má ještě navyšovat. Ale slušným lidem, ty chcete okrást, ty, kteří si platili pojištění v nezaměstnanosti. To je neuvěřitelná situace, co vy v tom rozpočtu předvádíte.

To znamená, tuhletu sérii vašich návrhů, kterou jsme slyšeli jenom za posledních deset dní, kterou tady ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Jurečka a pan ministr Stanjura předvedli v médiích, to je asociální. Vy máte samé asociální návrhy proti českým slušným a pracujícím lidem a tak je strukturován tento váš rozpočet. Takže znovu říkám, to je pro SPD úplně nepřijatelné, protože pro nás v SPD jsou Česká republika a čeští slušní občané na prvním místě, na rozdíl od vaší vlády.

Jak jsem říkal, tak vy ještě tomu dáváte korunu tím, že na roky 2024 a 2025 pak Fialova vláda tady formou přes pana ministra Stanjuru z ODS navrhuje deficity v objemu po 250 miliardách korun. To znamená další deficity, což by znamenalo, jak už jsem uvedl, za čtyři roky Fialovy vlády růst zadlužení státu zhruba o 1,2 bilionů korun. To jsou astronomická hausnumera, to je řecký scénář. To je už jenom obsluha dluhu.

To bude stát český stát a české občany takové horentní peníze, že se z toho už bude jakákoliv další vláda kvůli vaší vládě těžko vyhrabávat. To je prostě nepřijatelný hazard, který přivodí naší zemi obrovské sociální a ekonomické problémy, ohrozí sociální jistoty občanů i vyplácení důchodů. Vláda tím dále bude působit proinflačně a tím způsobovat zdražování.

Takže pro hnutí SPD je neustálé zvyšování deficitu veřejných financí naprosto neakceptovatelné. Jsme zastánci vyrovnaného hospodaření státu, vyrovnaných či přebytkových státních rozpočtů. K tomu - já chápu, že v době krize je někdy nutné se třeba i zadlužit, ale všechno musí být na základě toho, že se ten rozpočet prostě postaví tak, aby se osekaly zbytné výdaje, které nesměřují k českým občanům a k českým firmám. Ale na všechny ty výdaje, který směřují jinam, se prostě musí sáhnout a postupně se osekat. Ale to vy neděláte.

Vy to ale neděláte. Vy dáváte stamiliardy korun na různé nesmysly, které prostě z nich český občan, který je teďka v energetické krizi a nemá peníze ani na zajištění třeba chodu domácnosti, o tom už jsem dneska tady mluvil, jsou to minimálně statisíce občanů, tak vlastně z toho rozpočtu mu příliš ty jeho životy nezlepšíte, ale hlavně že sypete peníze všude možně kolem a na dluh ještě. Samozřejmě vrcholem byla ta půjčka dalších deset miliard na Ukrajince, žijící v ČR, za úrok půl miliardy ročně, to je ta půjčka u té Evropské rozvojové banky, kterou podepsal za vládu jménem vlády ministr vnitra Rakušan, teďka je to v podstatě čtrnáct dní, tři týdny zpátky, je to v listopadu, no, to je úplně neuvěřitelný, jak vy prostě zadlužujete o nás bez nás zadlužujete české občany, Českou republiku, a posíláte peníze na dluh, nejdřív si je půjčíte jménem České republiky a pak je posíláte v podstatě úplně někam jinam.

Takže podle našeho názoru by takto hospodařící vláda měla podat okamžitě demisi a ne tady prostě zadlužovat dokola Českou republiku více a více, aniž udělá tu restrukturalizaci státního rozpočtu, která původně byla verbálně slibovaná před volbami, skutek utek´, já nevím, jestli pan ministr Stanjura na to zapomněl anebo prostě v podstatě jste nezapomněl, že jo, to byla prostě předvolební lež od koalice Spolu. Prostě nemáte na to sílu to udělat, jo, byla to jen velká slova a ten rozpočet začíná být úplně v troskách.

No a jenom závěrem bych řekl a rád bych to tady zdůraznil, už jsem to dneska říkal, že kvůli vaší vládě už lidé začínají i prostě páchat sebevraždy, už začínají prostě bezúhonní občané se musí uchylovat prostě ke krádežím potravin, viz ten případ z tohoto týdne, kdy devadesátijednaletý senior na Strakonicku byl přistižen a byl prostě zadržen policií, protože si vzal klobásu a Masox. Protože prostě už jsou v tak zoufalé situaci senioři, kteří celý život pracovali a slušně žili, že už nemají ani na základní potraviny. To je šílený, to je otřesný.

A samozřejmě dodnes mi řada veřejnosti píše o tom, jak před Úřadem vlády spáchal sebevraždu minulý měsíc sedmdesátitříletý senior. Doteď jsou tam květiny, doteď jsou tam svíčky. Samozřejmě, že to bylo politické gesto podle všeho, protože tahleta nešťastná událost, tahle tragická událost se stala před Úřadem vlády zcela cíleně, no a vy jste si ten Úřad vlády radši oplotili plotem a zábranami a bariérami, protože se bojíte občanů, bojíte se už zloby občanů na to, jak už milióny občanů se dostávají do zoufalých životních situací, stoupá počet nových exekucí, řada občanů už nemá východisko kvůli vaší neschopné vládě.

Jak už jsem říkal, tak i ten nárůst cen energií je dokonce nejvyšší ze všech zemí Evropské unie o více než 60 procent za vlády Petra Fialy a já si myslím, že opravdu v této atmosféře, já jsem to tady trošku zrekapituloval teďka za poslední týden deset dní, co se tady vlastně stalo za posledních čtrnáct dní, co se vlastně děje v České republice, kdy už se vlastně i zoufalí staří lidé už se musí uchýlit ke krádeži potravin, aby vůbec mohli přežít, ale s vámi to ani nehne. S vámi to ani nehne. Jo?

To znamená, to jsou všechno důvody pro to, které jsem tady uvedl, trochu jsem to rozvedl, ale myslím, že si to zaslouží to rozvést, proč my prostě jsme tento státní rozpočet, tento vámi strukturovaný státní rozpočet, nepodpořili. My jsme uvítali veto prezidenta, byť tedy z jiného důvodu, to tedy musím říci, protože my nesouhlasíme s tím důvodem pana prezidenta co se týče toho veta, protože díky hlasům SPD, i díky hlasům SPD, byla v minulém volebním období zrušena superhrubá mzda a my si za tím pevně stojíme, my si za tím pevně stojíme, že díky našim hlasům mají pracující lidé více peněz v peněženkách, to bylo dobře a ukázalo se, že to byl správný krok, správný krok, a samozřejmě důrazně nesouhlasím s tím, když někdo říká, že zrušení superhrubé mzdy bylo špatně. To není pravda. Nikdy není špatně nechat slušným a pracujícím lidem více peněz v peněženkách. Naopak tam, kde je potřeba sáhnout na peníze, to už jsem tady popsal, jsou ty zbytné výdaje, které nesměřují ke slušným lidem a k našim podnikům, které poctivě platí daně a zaměstnávají občany.

Takže tohleto tady musím opravdu, tenhleten důvod toho veta, s tím nesouhlasíme, protože my jsme, a jsme rádi, my jsme měli v programu zrušení superhrubé mzdy a jsem rád, že se nám to tady podařilo v minulém volebním období společně prosadit. A myslím, že i teď to uvítali, všichni občané jsou rádi, že když vidí tu vládu Petra Fialy, která jim žádné peníze navíc v podstatě nedává, tak teď se ještě ukázalo, jak to byl prozíravý návrh, že i díky hlasům SPD občané alespoň o něco víc těch peněz v peněženkách mají.

Takže ty naše důvody, proč my nesouhlasíme s tím rozpočtem, to jsem tady uvedl. Je to jiný důvod než uváděl pan prezident Zeman, nicméně se shodujeme v tom, že ten rozpočet je špatně a jsem rád, že i pan prezident dal za pravdu tomu postoji SPD, byť z jiného důvodu, že ten rozpočet je prostě chybný, je prostě nevyhovující a my takový rozpočet podporovat nebudeme.

Děkuju za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

