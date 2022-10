Okamura (SPD): Navrhujeme snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 30 miliard

reklama

Vážené dámy a pánové, celý komentář k vašemu návrhu rozpočtu doplněném o další pozměňovací návrhy se dá shrnout do jedné věty. Slibovali jste, že budete rozpočtově odpovědní a skutek utek. Tak jako vlády minulé držíte se hesla "to se nám to hoduje, když nám lidé půjčují". Dosáhli jste po letech kritiky vládních rozpočtů a rozpočtových schodků, po letech vašeho chvástání a slibování, jaka byste šetřili a efektivně hospodařili, tak jste už v prvním roce vaší vlády dosáhli rekordu v zadlužení České republiky v její historii. Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun.

My při pohledu na ty pozměňovací návrhy jasně říkáme, že pozměňovací návrhy, a to i ze strany vládních poslanců - ty jsou tady ostatně dva, takové pozměňovací návrhy pouze - tak SPD podpoří. Podpoří všechny pozměňovací návrhy na pomoc našim občanům se zdražováním. Ale zároveň říkáme jedním dechem i B, že to lze udělat bez tak vysokého zadlužování.

Fialova vláda, jak jsem říkal, tak jste slibovali před volbami lživě občanům rozpočtovou odpovědnost, ale přitom, když se podíváme na ten rozpočtový výhled, tak chcete zadlužit republiku za dobu vašeho vládnutí, pakliže to budou celé čtyři roky, cca na 1,2 bilionu korun, možná i více, a to přesto, že má vláda Petra Fialy z ODS kvůli vysokým cenám energií, pohonných hmot a potravin a dalšího zboží a služeb meziročně zhruba o 127 miliard vyšší daňové příjmy. Původní rozpočtový schodek, který jste tady navrhovali na letošní rok, tak byl minus 280 miliard korun. Vláda Petra Fialy nejprve navrhla jeho zvýšení na 330 miliard korun a poté, až při projednávání tohoto zákona o státním rozpočtu na letošní rok před pár dny tady ve Sněmovně, tak formou pozměňovacího návrhu najednou požadujete navýšení toho dluhu o dalších 45 miliard. Takže celkem vláda Petra Fialy z ODS letos zadluží Českou republiku o rekordních 375 miliard korun, tedy téměř půl bilionu korun, krátce řečeno. To je naprosto bezprecedentní a nepřijatelné, stejně tak jako návrh rozpočtového deficitu na rok 2023 v objemu 295 miliard korun plus ještě k tomu. My na to říkáme, že vláda je rozpočtově neodpovědná. Je potřeba snižovat schodky státních rozpočtů zvyšováním příjmů a snižováním zbytných výdajů. To ale vláda Petra Fialy přesně nedělá. Rozhazujete peníze na nesmysly a pak samozřejmě nezbývá na potřebné věci, to znamená na pomoc českým občanům.

Poslanci hnutí SPD, znova zdůrazňuji, my budeme hlasovat pro všechny pozměňovací návrhy, které přináší lidem nějakou finanční pomoc, kterou by měli dostat v souvislosti s těmi problémy, do kterých nás tady vláda Petra Fialy zbytečně uvrhla. Ale budeme hlasovat proti vládnímu rozpočtu jako takovému na letošní rok, protože nesouhlasíme s tou strukturou státního rozpočtu, kde vy na jednu stranu neděláte úspory tam, kde ty úspory možné jsou, na těch zbytných výdajích, které nic nepřinášejí občanům, a zároveň tím pádem neadekvátně zadlužujete všechny občany České republiky. To znamená, znova říkám - pomoc občanům ano, ale ta struktura toho rozpočtu ne, protože už vidím, jak tady budou někteří exponenti vládní koalice pak v médiích lhát, že SPD snad tady nechtělo podpořit pomoc lidem. Vždyť to není vůbec pravda. Ti, kteří dostali do problémů Českou republiku, je vaše vláda a my se to tady snažíme aspoň dílčími pozměňovacími návrhy nějakým způsobem narovnat, to, co vy tady předvádíte.

No jaký ten schodek bude, z vás netuší ve skutečnosti nikdo, protože jak vládní poslanci, tak dokonce i ministři přišli s dalšími požadavky. Jisté je, že celkové výdaje státního rozpočtu už podle původního vládního návrhu měly překročit 2 biliony korun. Vláda Petra Fialy z ODS má v návrhu skutečně velký chaos. Některé položky neodpovídají zákonům a někteří odborníci se domnívají, že skutečný schodek bude až 440 miliard korun. Operovat s čísly je pak z tohoto pohledu v podstatě zbytečné, protože pod Fialovou vládou skutečně nelze v mnoha ohledech ten skutečný deficit odhadnout. Protože vládě Petra Fialy a ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi z ODS úplně chybí jakákoli koncepce a plán, a proto nikdo netuší, zdali s ohledem na vývoj cen bude vláda nějak hýbat s DPH nebo se spotřebními daněmi. Kvůli nepřipravenosti a amatérismu Fialovy vlády nikdo ve vládě netuší, jak silně krize zasáhla a zasáhne české firmy a jaký vliv to bude mít na zaměstnanost a výdaje státu. I to je ale gigantická chyba této vlády, protože ta nemá žádný jasný předvídatelný koncept řešení stávající energetické krize a inflace. Fakticky se spolehla na velmi socialistické řešení, kdy se snaží nějak jakoby kosmeticky pomáhat tím, že plošně rozhazuje nějaká zcela nedostatečné peníze, aniž by řešila samotné příčiny drahoty, tedy růst cen energií. kroky vlády jsou nepředvídatelné a ode zdi ke zdi.

Premiér Petr Fiala měsíce vykřikuje, že náš opoziční návrh na zastropování cen elektřiny není možný, ale pak ze dne na den otočil o 180 stupňů a ceny zastropoval. Ovšem tak nesmyslně a nedostatečně, že to prakticky lidem a firmám nepomůže a nadále jsou ceny energií pro občany likvidační, ale státu to přinese další nesmírné výdaje.

(Řečník se obrací na vedle stojícího poslance.) Jinak mně se tady trošku špatně mluví, pane kolego, když jste tady metr ode mě. Omlouvám se.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ano. Poprosím pana poslance Kučeru, aby dal klidu panu předsedovi Okamurovi, aby mohl přednést svůj příspěvek. Děkuji vám, pane poslanče. Prosím.

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Vše, co říkám, není samozřejmě nic nového. Dokonce jsme v neuvěřitelné situaci, kdy vláda dělá takové tragické chyby, že ji kritizují i členové vládních stran.

Například exministr financí a zakladatel vládní koaliční TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že vláda Petra Fialy je nejméně rozpočtově odpovědná vláda a že je politicky zbabělá. To o vás říká váš koaliční kolega, člen vládní TOP 09! Také se pan Kalousek zmínil o tom, že 900 miliard výdajů nesouvisí s krizí, ani s válkou. Takže už dokonce i vaši koaliční kolegové, váš exministr financí z vaší vládní koaliční strany už o vás říká, že jste politicky zbabělí a že jste nejméně rozpočtově odpovědní. Takže už dokonce i vaši nejznámější exponenti už samozřejmě vás kritizují, protože už se na to nemůžou dívat.

Ano, tak jako u předchozích vlád byl pláštíkem pro enormní výdaje covid, tak dneska se stal zaklínadlem ministrů Putin. Pravda je ale taková, že kvůli Fialově neschopné vládě nakupujeme předražené energie přes spekulanty na lipské burze. Pravda je taková, že kvůli dosavadním českým vládám se prodal náš obchod s plynem německé RWE. A pravda je taková, že tím hlavním důvodem, který spustil energetickou krizi je Green Deal EU, který tady všichni kromě SPD podporujete. Tohle totiž byl ten pomyslný kamínek, který následně spustil inflační lavinu. Abyste měli efektivní ekonomiku a levnou produkci, musíte mít levné energie. Pokud někdo začne na jedné straně současným rychlým tempem odstraňovat elektrárny a na druhé straně plánuje předělat veškerou mobilitu na elektroauta, tak je to jednak případ pro psychiatra a současně to začne ihned zvedat ceny energií.

Za SPD bych chtěl zdůraznit, že SPD prosazuje ochranu životního prostředí, ale my prosazujeme rozumnou ochranu životního prostředí. To znamená, nikoliv na základě termínů a dat určených centrálně z Bruselu, ale na základě skutečných možností a potřeb České republiky, tedy jednotlivých členských zemí EU. A to tady způsobuje přesně ten problém. A když k tomu přidáme odmítnutí plynovodu Nord Stream 2 a přesun k super drahému LNG z tankerů, který nám Američané prodávají mnohonásobně dráž než na vlastním americkém trhu a vydělávají tak záměrně na evropské krizi, tak máme jednoznačně na problém zaděláno.

Tady bych připomněl i vyjádření francouzského ministra, několik dní staré vyjádření francouzského ministra financí a hospodářství, oni to mají v jedné osobě, který právě na to upozornil, že ten vámi milovaný Washington, kam pořád tak servilně jezdíte a klaníte se jim tam ve Washingtonu, tak prodává Evropě, která je v krizi - to jsou ti vaši spojenci všichni - tak prodávají ten stlačený plyn, ten zkapalněný plyn za čtyřikrát vyšší částky do Evropy, než prodávají na vlastním americkém trhu. Takže se zase opakuje ten stejný scénář, že samozřejmě na krizi v Evropě vydělávají Američané. A vy z nás děláte úplně užitečné idioty. To znamená, jak vidíte, tak toto spojenectví evidentně nefunguje a znovu říkám, SPD není ani proruské, ani proamerické, ani probruselské, ani pro čínské, ale prostě je potřeba hájit zájmy České republiky a Česká republika a český občan musí na prvním místě. A tahleta hloupá servilita, kterou předvádí vaše vláda, těžce na ní teď všichni doplácíme. My nemáme být servilní k nikomu, k nikomu. My máme maximálně hájit naše zájmy tady ve střední Evropě, Česká republika a tak podobně. To znamená třeba Vé čtyřka, to je náš prostor, kde máme podobné zájmy a tak dále.

To znamená, to je teď realita ohledně toho stlačeného plynu, to je ta realita. A já vzpomínám, jak tady premiér Petr Fiala říkal, jak ten stlačený plyn, jaké to bude řešení. No a teď vidíme, že je to opravdu řešení, které přináší, jak na tom řešení, které nabízí Petr Fiala a vláda Petra Fialy, tak jak na nás teď pěkně vydělávají, jak nás pěkně kasírují. A to je zajímavé, že té Americe nedomluvíte, když tam tak často jezdíte všichni.

Výsledkem jsou nejen rekordní astronomické zisky Gazpromu, ale také dalších energických firem, včetně českého ČEZu. A ty zisky jsou jen ze spekulací z umělého předražení energií. Náklady na výrobu elektřiny anebo na těžbu plynu se nijak zásadně nezměnily. Česká vláda na této krizi také parazituje. Má samozřejmě také rekordní příjmy z daní a také bude rekordní zisk z ČEZu. To jsou ale peníze, které jste vyrvali z kapes firem a občanů. Díky tomu dnes může vláda rekordně utrácet. Ale navýšené příjmy vám nestačí. Vám, vládě Petra Fialy. A k rekordním příjmům si ještě musíte rekordně půjčit. To je šílený přístup vlády Petra Fialy.

Kdyby v této zemi platily zákony pro každého, tak celou vládu za sestavování takového státního rozpočtu musí zatknout hospodářská kriminálka za trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a podvodu. Že jste slibovali něco jiného, než děláte, a takto hospodaříte s veřejnými penězi.

SPD samozřejmě pro takový špatný a lajdácký rozpočet hlasovat nemůže. Ale chceme být konstruktivní, a proto naši poslanci SPD podali mnoho pozměňovacích návrhů, celkově 14, které sice tak špatný vládní rozpočet zachránit nemohou - na to je třeba skutečně obrovská strukturální celková změna, ale mohli bychom nějaké miliardy získat pro naše potřebné občany a také je lépe využít.

Navrhujeme snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 30 miliard korun a přesunutí těchto finančních prostředků pro boj s inflací a růstem cen energií. Autorem tohoto našeho návrhu je poslanec SPD Jan Hrnčíř. Dále navrhujeme konkrétně, konkrétně to navrhují naši poslanci Jiří Kobza a Oldřich Černý odebrat více než jednu miliardu korun z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, konkrétně z položky Příspěvky mezinárodním organizacím, a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. To navrhujeme odebrat tam částku jednu miliardu, jelikož jde o položku, která je v současné situaci enormně a nedůvodně vysoká. Navíc Nejvyšší kontrolní úřad už před lety konstatoval, že velká část těchto peněz je vynakládána neúčelně na organizace, kde již nejsme jako stát aktivní a podobně a vyzval ministerstvo k nápravě, která ale dosud neproběhla. Navrhujeme pomoci našim sociálně slabým a zdravotně handicapovaným občanům a zvýšit cílenou pomoc peněz, které odvádíme do Evropské unie prostřednictvím Ministerstva sociálních věcí. Jak trefně uvádí v důvodové zprávě poslankyně SPD Lucie Šafránková, je to nepochybně správné ubrat peněz Bruselu, který nám svými rozhodnutími a směrnicemi vysloveně škodí. A peníze, které Brusel vyhazuje, využít raději na pomoc českým občanům, které Brusel ožebračuje. A předložili jsme mnoho dalších pozměňovacích návrhů, o kterých tady dnes budeme hlasovat. A jsou to návrhy SPD na pomoc a podporu našim občanům a firmám.

Takže tady bych snad ještě zmínil, že další pozměňovací návrh předložil například náš poslanec Vladimír Zlínský. Také snižuje dále odvody do rozpočtu Evropské unie o pět miliard. A chceme to právě přesunout na řešení krizových situací zvláště v energetice, takže dáváme dokonce v tomto ohledu více možností vládním stranám, jak náš poslanec Hrnčíř, tak náš poslanec Kobza a další, abyste si to ještě měli příležitost rozmyslet. Protože já dávám tady řečnickou otázku, k čemu je tedy členství v Evropské unii teď občanům, když kvůli Evropské unii nemají na drahé energie? Kvůli tomu Green Dealu EU v podstatě, který se tady zavíraly elektrárny a teď se zjistilo, že v krizi nemáme elektřinu, respektive, že jí má Evropa málo. Tak to je opravdu mimořádně hloupý projekt. To je úplně neuvěřitelné. To bych byl zvědavý, kdo z těch politiků, kteří to prosazují, by se takhle choval doma ve své domácnosti. To by neudělal nikdo z vás. Jako samozřejmě, že by nechtěl ohrozit svoji rodinu.

Dále samozřejmě tady máme další návrhy, kdy chceme přesouvat peníze právě z těch nesmyslných vládních výdajů. Chceme, například zvýšit platy nepedagogických pracovníků. Chceme také pomoci například zvýšit investice do půjček na bydlení pracujícím rodinám. To tady naše poslankyně Marie Pošarová právě navrhuje, aby se snížila o miliardu korun dotace na obnovitelné zdroje energie a radši to přesuňme na pomoc na bydlení pracujícím rodinám. To tady vaše vláda úplně zničila.

Zničilo tuto oblast, protože Stavební zákon, který jste slibovali, že navrhnete nějaký nový, tak vůbec "skutek utek". Prostě tady se všichni dostávají kvůli vám do problémů. Stouply taky ceny nájemného bydlení v Praze, protože kvůli vaší úplně nezřízené migraci z Ukrajiny se samozřejmě zdražily nájmy v Praze a čeští mladí lidé a ani další nemají peníze na to si pronajmout byt v Praze, protože došlo ke zdražení. Kvůli tomu, že vy děláte všechno "halabala", úplně bez plánu, jen tak, aktivisticky.

Jinak to zvýšení platů nepedagogických pracovníků, to tady navrhuje, ten přesun peněz, náš poslanec Zdeněk Ketner. Abych nezapomněl zmínit, naše poslankyně Iveta Štefanová navrhuje například posílit peníze do zdravotnictví. Jak už jsem hovořil, např. poslankyně Lucie Šafránková za SPD také navrhuje snížit peníze do rozpočtu Evropské unie a přesunout ty peníze na pomoc a na podporu osobám se zdravotním postižením a na platy zaměstnancům v sociální sféře.

Dále například Vladimíra Lesenská, naše poslankyně, také navrhuje podpořit platy pracovníků ve vězeňství, protože ty jsou dlouhodobě podhodnocené a jak víme, jsou tam personální problémy, protože ty platy jsou tak nízké a přitom té kriminality je tady spousta, takže navrhujeme těmto lidem v této oblasti finančně pomoci, ne těm kriminálníkům, ale těm pracovníkům ve vězeňství.

Dále tady máme našeho poslance Radka Kotena z SPD, který navrhuje místo těch vašich nesmyslných výdajů na všechno možné posílit peníze na ochranu východní hranice České republiky před nelegální migrací. Protože to, co vy tady předvádíte, ministr vnitra Vít Rakušan, který teď dokonce ve spolupráci s vedením pražského magistrátu, kde stále ještě vládne pirátský primátor Hřib v koalici se STANem, to je ten, jak tam dělají ten organizovaný zločin, a s TOP 09 a Lidovci, tak teď dokonce vaše vláda začala lákat do České republiky migranty, nelegální islámské migranty, tím, že jim dokonce nabízíte zdarma ubytování, stravu a zdravotní péči. Což mi připadá úplně neuvěřitelné, což už si dovolujete.

Takže tady už vzniklo ubytovací zařízení u pražského Hlavního nádraží. Vy prostě nabízíte nelegálním migrantům servis v České republice úplně zdarma, na úkor peněz pro české občany. Takže vy místo abyste dělali politiku, která odradí ty nelegální migranty od příchodu na území České republiky, tak vláda Petra Fialy ty migranty otevřeně láká do České republiky. A potvrzují to mimochodem i ti pracovníci z neziskové organizace "Hlavák" (za Hlavní nádraží), kteří podporují tu migraci. Teď se mimoděk přiznali, v rozhovoru pro média, že dříve ti nelegální migranti ze Sýrie a dalších afrických a muslimských zemí, přicházeli na území České republiky s nějakým zavazadlem. Ano, často pokračují třeba do Německa, ale my tady žádné nelegální migranty nechceme, no a teď už chodí i bez zavazadla, už přicházejí nalehko - přímo cituji - protože ví, že vláda Petra Fialy se o ně postará. Oni jdou jako do hotelu. Strava zdarma, ubytování zdarma a zdravotní péče zdarma od vlády Petra Fialy, tady v Praze, ubytovna u Hlavního nádraží.

A teď, ještě podle svědectví, které se o tom v mainstreimu psalo (?), tak oni ráno z té ubytovny vyjdou napapaný, vyhajaný, po případné zdravotní péči, a vyjdou si ven na procházku po Praze a prý splývají okamžitě s davem, a dokonce se v tom článku píše - aby nesplynuli s davem, když jsou bez zavazadla, protože oni jdou nalehko, oni jsou jako na zájezdu, který jim platí vláda Petra Fialy. To je neuvěřitelné, co tady předvádíte, v uvozovkách na zájezd. No a vy to vysvětlujete tím, že mají asi naplánováno někam odjet do Německa.

Ale my tady nechceme žádné nelegální migranty. Proč tady trpíte porušování zákonů. Vždyť to je přímo v trestním zákoníku "podpora nelegální migrace". To je přímo paragraf v trestním zákoníku. Pro vás zákony neplatí? Takže vy místo abyste jasně na úrovni vedení Evropské unie, to by tam ale nesměl vést zcela neschopný premiér Petr Fiala, servilní, tak místo abyste řekli, že unijní migrační politika je špatně, právě ta unijní migrační politika je tím lákadlem pro ty migranty... Ty stejné problémy například v Japonsku nemají, ani v Austrálii, protože kde není nabídka, není logicky poptávka. Kde není žádná nabídka sociální podpory pro nelegální migranty, tak logicky tam nikdo nepřijíždí, protože ani převaděči nemají co nabídnout. Takže vy přímo jste spoluviníky tohoto systému, podporuje ho vaše vláda, mlčíte k tomu. Nejenže mlčíte, vy to přímo podporujete. Takže vy přímo lákáte ty nelegální migranty k příjezdu do Prahy a ještě jim to tady platíte. Oni mají ty mobilní telefony, takže se už poinformovali vzájemně, do České republiky nalehko. Dokonce z té neziskovky říkají, že už dokonce jezdí i bez igelitky, kde měli nějaké věci. Oni už ji nepotřebují, tady se o ně Česká republika postará. Ale za peníze českých občanů, to je ten problém. Vy utrácíte peníze českých občanů proti vůli minimálně voličů SPD.

A proto tady poslanec Radek Koten navrhuje velmi správně, abychom alespoň v rámci těch našich malých možností, protože jsme opoziční strana, posílili tu ochranu hranic. Ale vy ty stejné peníze chcete dávat naopak jim na ubytování, na stravu a na zdravotnictví. To je neuvěřitelné. Vy přímo podporujete nelegální migraci z islámských zemí do České republiky. A s tím my prostě nesouhlasíme.

Pak tady máme třeba pozměňovací návrh, který podal náš poslanec Karel Sládeček, poslanec SPD, kdy o 4 miliardy korun snižujeme částku na inkluzi, což je v podstatě většina té částky, a přesměrováváme ty 4 miliardy na speciální školství. Tak to je náš samozřejmě dlouhodobý návrh, protože my podporujeme, aby zdravotně postižené děti měly co nejlepší péči. A to speciální školství, které obdivoval celý svět a máme ho propracované, tak by bylo dobré ho posílit, aby ty děti měly co nelepší vstup do toho dospělého života. A ne inkluze ve školství, která naopak omezuje nebo zhoršuje péči o ty zdravotně postižené děti a samozřejmě zhoršuje i kvalitu pro ty děti, které jsou talentované. Takže se to zhoršuje na obě strany, stěžují si jak rodiče tak vyučující, stěžují si jak rodiče těch zdravotně postižených dětí, stěžují si rodiče těch zdravých dětí. Prostě je to zase experiment Evropské unie, která tady zavedla tenkrát vláda Hnutí ANO, ČSSD a KDU ČSL. V předminulém volebním období.

Takže to jsou naše pozměňovací návrhy, které jsme tady připravili pro tento rozpočet. Samozřejmě znovu říkám, že ten rozpočet by zasluhoval kompletní přepracování, ale na to my jako opozice nemáme reálné možnosti, to víme všichni. Ty možnosti má Ministerstvo financí, a to drží samozřejmě v rukou vládní koalice Petra Fialy.

No a je mi jasné, že jakékoli změny k lepšímu Fialova vládní pětikoalice nepřijme. Vy nás tady zase převálcujete. Nás převálcujete a zadlužíte Českou republiky letos o dalších 375 miliard korun, rekordní zadlužení. A v tom rozpočtovém výhledu chcete zadlužit Českou republiky dokonce o 1,2 biliony korun. Proč to tady opakuji? Protože takové zadlužení může způsobit ekonomický kolaps České republiky, rozpočtový kolaps. Může způsobit to, že se dále zhorší dostupnost zdravotní péče pro občany. Vy už jste ji jednou zhoršili, když jste vzali zdravotnictví 14 miliard korun. A teď chcete vzít aktuálně Všeobecné zdravotní pojišťovně další peníze. Další peníze chcete vzít VZP, protože vás zlobovali, zlobovaly vás další pojišťovny. Přitom Všeobecná zdravotní pojišťovna má databázi a stará se o ty nejtěžší pacienty, které jiné pojišťovny nechtějí vzít.

Jsou to ti pacienti s nejnákladnější léčbou, takže by logicky potřebovala mít peníze, ale vy chcete zase ještě vzít peníze další, Všeobecné zdravotní pojišťovně a chcete ji připravit o tu možnost pojišťování cizinců, o tu monopolní možnost pojišťování cizinců, kteří tady mají povolení k pobytu. Takže od vás to jde opravdu od deseti k pěti, vás vždycky někdo zlobbuje a vy připravíte naše potřebné občany o peníze.

Pokud byste vy, členové vládní pětikoalice, chtěli lidem pomáhat, tak jste na to měli fakticky skoro celý rok, co jste už u vlády, a zatím jsme se dočkali pravého opaku. Hnutí SPD proto odmítá podpořit tento váš rozpočet jako celek. Znovu zdůrazňuji, my podpoříme ty pozměňovací návrhy, které směřují - i ty, které navrhli ti, jsou tady za dva poslance z vládní koalice, ty, jak jste tam narychlo podstrčili pod tlakem opozice, tak ty samozřejmě podpoříme. Ale zároveň, abyste zase tady - protože já už to znovu zopakuji, už slyším ty lži ze strany poslanců vládní koalice, že SPD nepodpořilo rozpočet jako celek, kde vy chcete zadlužit o 375 miliard a že snad nechceme pomáhat lidem. Není to pravda, podpořte ty naše pozměňovací návrhy a na pomoc lidem bude dost peněz. Takže zároveň když podpoříte naše pozměňovací návrhy, tak lidé dostanou více peněz na pomoc, než dostanou od vás, protože od vás nedostávají skoro nic.

Takže abych řekl to B, zároveň podpořte také naše návrhy, a pakliže podpoříte tady všechny naše pozměňovací návrhy, tak můžeme přece hlasovat potom pro ten rozpočet, pak to můžeme zvážit, pro rozpočet jako celek. Takže to jenom říkám už takhle, protože znám tu demagogii a znám to překrucování informací ze strany některých poslanců vládní koalice.

Samozřejmě my odmítáme i vaše vládnutí jako celek, které den za dnem je víc a víc - které je takové, že den za dnem víc a víc škodíte vlastní zemi. A vaše vládnutí i vzhledem k té podpoře, kterou už vidíme na základě průzkumů, tak ztrácí přirozenou legitimitu. Takže jediné správné řešení by bylo, kdyby celá vaše vláda odešla a přestala tuhle zemi likvidovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad SPD.)

