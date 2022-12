Okamura (SPD): Nechceme zdravotně postižené nahnat do neřešitelné situace

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den.

Rád bych se zde konkrétně, jasně a fakticky vyjádřil ke všem navrhovaným bodům programu dnešní mimořádné schůze opozicí svolané. Je to mimořádná schůze na téma sociální problematiky, kterou vláda Petra Fialy odmítá řešit a miliony našich občanů se dostávají do neřešitelných sociálních problémů. Jedná se tedy o velmi závažnou tematiku sociální politiky, která je pro SPD velmi důležitá, pro Fialovu vládu ovšem nikoliv. A v této sociální politice vláda jako celek a odpovědný resortní ministr Marian Jurečka z KDU-ČSL zásadním způsobem selhávají. A to není jen nějaký můj povrchní dojem, ale skutečnost, která je opřena o mnoho statistických dat a o popis reálného stavu v této oblasti na základě tíživých životních zkušeností stovek tisíců občanů.

Na úvod je potřeba hned říci, že vládní koalice sdělila, že nebude souhlasit s tím, aby proběhla tato mimořádná schůze, proto necháte zde promluvit jenom vedení obou opozičních stran a následně tu schůzi chcete zamáznout, protože prostě ministr práce a sociálních věcí a zároveň předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nechce řešit sociální věci. Už jste u vlády rok, miliony lidí jste uvedli do obrovských problémů, a vy stejně to prostě řešit nechcete. Odmítáte opoziční návrhy a zároveň sami žádné pozitivní návrhy nenavrhujete. To je ten současný stav.

Co se týče vládní úhradové vyhlášky skandálně zdražující od ledna ceny sociálních služeb pro naše zdravotně postižené spoluobčany závislé na pomoci jiných osob a návrhů na zvýšení rodičovského příspěvku je zde jeden moment, který obě tyto záležitosti spojuje. Je jím událost stará přesně dva týdny, kdy vládní poslanci zde ve Sněmovně tím, že se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení, ačkoliv byli v sále fyzicky přítomni, zcela vědomě a záměrně zablokovali možnost projednat zde návrhy, které za naše hnutí SPD předložila poslankyně Lucie Šafránková a které by významně pomohly právě zdravotně postiženým občanům zvýšením neuvěřitelně nízkých příspěvků na péči. A také by naše návrhy z pera SPD pomohly našim rodinám s nejmenšími dětmi zvýšením rodičovského příspěvku, který stagnuje na stejné úrovni už více než tři roky a vzhledem k celkové inflaci a růstu cen základních životních potřeb za tu dobu je absolutně nedostatečný a žene tyto rodiny do pasti příjmové chudoby.

Já myslím, že je příznačné, že v okamžiku, že jsem začal mluvit, tak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka si odsedne a teď tamhle v rohu mluví už úplně o něčem jiném, protože prostě KDU-ČSL nezajímá sociální problematika, KDU-ČSL nechce pomoci lidem, proto si ještě ostentativně předseda KDU-ČSL a ministr Marian Jurečka odsedne, aby za mnou nebyl vidět, a ještě arogantně úplně jako se vysmívá všem těm občanům, kteří jsou v sociálních problémech. Je to úplný vrchol! Je to vrchol chování Mariana Jurečky. (Pan ministr Jurečka si během projevu vrátil z místa označeného panem poslancem a usedl do lavice před řečnickým pultem.)

A já si vzpomínám v minulém volebním období, jak vy jste tady peskovali z opozice, a my jsme také byli v opozici, když tady ministr nesedí a když mluví o něčem jiném. Takže to je ten váš dvojí metr. Ale právě tento cynický a arogantní postoj vládní poslanci volí přes to, že dobře vědí, že se kvůli vládě od ledna opět zvýší ceny sociálních služeb, čímž se stanou pro mnoho zdravotně postižených nedostupnými, což jednoznačně povede ke zhoršení kvality jejich životů a hlavně ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Jak jinak to nazvat, než výsměchem a plivnutím do tváře těmto občanům! Přitom sami nejste za rok svého působení schopni ani s celým vládním aparátem obdobné návrhy vůbec připravit.

Jestliže nechceme naše zdravotně postižené spoluobčany doslova nahnat do neřešitelné životní a sociální situace, což ovšem vláda dělá, je naší povinností nejprve jim zvýšit příspěvky na péči, které se mimochodem v prvním a druhém stupni nezvyšovaly už šest let, a pak se teprve případně bavit o zvyšování úhrad za sociální služby. SPD ten návrh na zvýšení příspěvku na péči předložilo již před rokem a vy jej tady celou dobu blokujete. Ano, vládní koalice Petra Fialy a ministr a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka celou dobu tady to zvýšení příspěvku na péči blokuje, a vlastní návrh nemáte a nejste schopni připravit. To jsou fakta.

Co tomu říká vedení Národní rady osob se zdravotním postižením? Jakékoli zdražení sociálních služeb znamená snížení počtu hodin poskytnuté péče u osob, které jsou na těchto službách závislé. Může to pro ně být velmi rizikové. Konec citátu vedení Národní rady osob se zdravotním postižením. Například úhrady za osobní asistenci a pečovatelskou službu se mají podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí Mariana Jurečky zvýšit ze 135 na 155 korun na hodinu. Zajištění celodenní stravy, tedy tří jídel denně, zdraží z 205 na 225 korun. Cena oběda z 95 na 105 korun. U pečovatelské služby navrhujete vy jako vláda a ministr, navýšení sazby za dovoz nebo donášku jídla ze 40 na 50 korun, vyprání a vyžehlení kilogramu prádla chcete zdražit těmto osobám, které si nemohou samy pomoci, z 80 na 90 korun a nákup jídla, ošacení nebo vybavení domácnosti ze 140 na 160 korun. Poskytnutí ubytování včetně souvisejících služeb jako je úklid se má podle návrhu ministerstva zvýšit z 250 na 270 korun na den.

Mimochodem příspěvek na péči v prvním stupni závislosti u osob nad 18 let, což jsou lidé, kteří samostatně nezvládají tři až čtyři základní životní potřeby, činí pouhých 880 korun měsíčně. Kolik asi tak hodin pomoci asistenta nebo pečovatele a jaké služby si za tuto částku může postižený člověk za měsíc zaplatit? Za těch 880 korun měsíčně?

Jak jsem už předeslal, každou vládu je dobré hodnotit maximálně racionálně, bez emocí, na základě objektivních měřítek a faktů, dle toho, zda se za jejího působení život občanů, zejména těch sociálně ohrožených, zlepšil, či naopak. Tak pojďme na to!

Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba ve společnosti téměř o polovinu. Týká se nyní každé šesté domácnosti. Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na momentálních 16 %. Nejvíce ohroženi chudobou jsou samostatně žijící senioři, rodiče samoživitelé a samoživitelky s dětmi, ale ono už to ohrožení se dneska týká v podstatě značné části společnosti.

Vyplývá to z dat projektu Život k nezaplacení, na němž spolupracují Český rozhlas a společnost PAQ Research. Dalších 16 % českých domácností má dle tohoto průzkumu nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. U samostatně žijících seniorů vzrostla za dobu Fialovy vlády příjmová chudoba od listopadu 2021 dokonce o 40 procentních bodů. Z citovaného výzkumu vyplývá, že momentálně žije 43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě. U rodičů samoživitelů je to zhruba polovina. To je velmi tristní vizitka Fialovy vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který je zároveň předsedou KDU-ČSL.

Dle informací serveru iDNES z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy celkově již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají špatně fungujícím systémem sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce a jejich obrovské přetíženosti, což je také jeden z navrhovaných bodů dnešní schůze. Odborníci na sociální politiku a sociální práci rovněž potvrzují, že nepřehlednost a nefunkčnost systému žádostí o sociální dávky a nízká informovanost ze strany vlády jsou dvě největší překážky, které drží statisíce českých občanů v pasti chudoby. To vše je odpovědnost asociální vlády premiéra Petra Fialy. Neutěšenou situaci na úřadech práce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL ani vláda nedokážou řešit, což zásadním způsobem každodenně ohrožuje životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy. Občané čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Je to v moderní zemi 21. století něco neskutečného. Je to zásadní selhání veřejné správy vinou konkrétních politiků, o kterých tady hovořím.

My v SPD jsme na toto riziko upozorňovali opakovaně, například vždy, když vláda a ministr Jurečka naložili úřadům práce další a další agendy a povinnosti. A současně jejich přetíženým pracovníkům s nadsázkou řečeno a v uvozovkách za odměnu výrazně snížili reálné mzdy. Ta situace nespadla z nebe. Netrvá několik dní, ale minimálně tři čtvrtě roku. Nejdříve museli zaměstnanci úřadů práce kontaktovat občany, kteří po krachu některých soukromých dodavatelů energií zůstali u dodavatele poslední instance. Velmi narostl i počet žádostí o sociální dávky mimořádné okamžité pomoci, a to kvůli stoupajícím cenám energií a vysoké inflaci, stejně tak jako počet žádostí o příspěvky na bydlení či o dávky hmotné nouze. Po dvojím zvýšení částek životního a existenčního minima navíc musí zaměstnanci úřadu přepočítávat velké množství stávajících dávek. A v souvislosti s válkou na Ukrajině přibylo ještě vyplácení humanitárního příspěvku Ukrajincům a příspěvku na jejich ubytování. A toto vše v době, kdy vláda rozhodla o zmrazení platů zaměstnanců úřadů práce již druhým rokem v řadě.

Vláda si u zaměstnanců úřadu práce objednává plnění nových a nových agend, ale nechce je za to adekvátně zaplatit. A důsledky vidíme. Noví zaměstnanci, především ženy, nastupují na přetížené úřady práce za plat cca 18 až 19 000 korun hrubého, plat zaměstnanců po několikaleté praxi se zde pohybuje mezi 22 až 25 000 hrubého.

Samozřejmě tou prvotní příčinou je neschopnost Fialovy vlády řešit drahé energie. To je to, co vy jste celou zemi uvedli do těchto neřešitelných sociálních, ekonomických a finančních problémů, protože na rozdíl od jiných zemí prostě neřešíte drahé energie ani drahé potraviny. A to, jak to vyřešit, vám tady říkáme už od jara - zastropovat ceny přímo u výrobců a tak dále a tak dále. Ale vy to prostě nechcete z ideologických důvodů dělat. Takže jste si vzali za rukojmí kvůli vaší, řekl bych, pokřivené ideologii jste si vzali celou Českou republiku za rukojmí.

Ale zpátky k práci na úřadech práce, protože skutečně ta situace mezi zaměstnanci, a jsou to většinou ženy, tak tam opravdu je velmi napjatá, to už mnoho měsíců právě kvůli tomu, že to ministr práce a sociálních věcí Jurečka neřeší. A doplácí na to jak občané České republiky, jak ti klienti, jak ti žadatelé, tak i ti samotní pracovníci. Ta situace je opravdu úplně šílená. Práce na úřadech práce je nejen psychicky velice náročná, ale mnohdy i nebezpečná a někdy i doslova životu nebezpečná, jak víme. Arogance, agresivita, verbální útoky, ale i fyzická napadení úředníků jsou čím dál častější. Ale co je tou příčinou? Opět je to vláda Petra Fialy, která svojí neschopností, nekompetentností a nečinností uvrhla občany do tak obrovských sociálních problémů, že občané už jsou zoufalí. Přibývá politicky motivovaných sebevražd. Před Úřadem vlády každý den hoří svíčky. Média, protože jsou na vaší straně, tak o tom dostatečně neinformují. Tam se zastřelil ten třiasedmdesátiletý senior před Úřadem vlády. Můžeme se domnívat o motivech. Ale to, že je to před Úřadem vlády, je jasný politický krok. A kdyby byl jeden. Paní skočila z Úřadu práce. To znamená, to jsou všechno jeden krok, jeden otřesný a smutný čin za druhým, kdy prostě je tam... Jasně, my nevíme ty konkrétní důvody. Ale to, že se to děje přesně na těchto místech, tak samozřejmě to, že je tam tahleta motivace tou tristní situací, kterou předvádí vláda, to je více než pravděpodobné, když si zoufalí občané volí tato místa.

A jsou tu i další závažné věci a jevy v sociálním systému. Kancelář ombudsmana nedávno upozornila na to, že máme enormní nedostatek sociálních pracovníků a že někteří pracují až s dvojnásobným počtem ohrožených dětí, než je nastavený standard 80 rodin, respektive dětí. Což prakticky sociálních pracovníků umožňuje zabývat se pouze případy ohrožených dětí, kterým jde o život, a těmi ostatními už skoro vůbec. Je to normální, pane ministře? Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček doslova varuje, že orgány sociálně-právní ochrany dětí kolabují a že pokud stát nezačne okamžitě jednat, může podle něj zkolabovat i celý systém ochrany dětí. A co k tomu říká ministr Jurečka z KDU-ČSL? Vůbec nic. A opět podobně jako na úřadech práce, zaměstnanci jsou zde enormně přetížení, pracují na úkor svého volna a soukromého života. Je jich nedostatek, mají nízké mzdy, nulové benefity, noví lidé sem pracovat logicky nepřicházejí. Přitom důsledky tohoto stavu můžou být fatální.

Ministr práce a sociální věcí je v klidu a rozdává nevyžádané rady a moudra na Twitteru a jako jakýsi vedlejšák si ještě přibral řízení Ministerstva životního prostředí, to znamená další nekompetentní záležitost, kdy ministr Jurečka se této tematice v podstatě nikdy ani nevěnoval. Asi má pan ministr Jurečka dojem, že Ministerstvo práce a sociálních věcí funguje perfektně a postačuje zde ministr na půl úvazku, proto si ještě přibral Ministerstvo životního prostředí. A sedíte na dvou židlích najednou a děláte dva ministry najednou. Asi vám to dělá dobře, pane ministře, že vám všude říkají dokola: pane ministře. Ale vždyť to Ministerstvo práce a sociálních věcí vůbec nezvládáte, vždyť je tam kolaps. Vždyť je kolaps po všech stránkách. A týká se to jak důchodců, jak seniorů, tak zdravotně postižených občanů a dalších potřebných lidí, dětí, jak vidíme, rodin. Vždyť vy jste to ministerstvo za rok přivedl k úplnému kolapsu a doplácí na to miliony lidí. A všichni to vidí. Tady to nesnese už výmluvy. Prostě já jsem vám dal tady tvrdá data, jasné statistiky, kam jste dovedl občany České republiky.

A vrcholem je samozřejmě a už opakovaně, že jste předem avizovali, váš předseda poslaneckého klubu Marek Výborný z KDU-ČSL, že zamáznete zase tuhle tu mimořádnou schůzi svolanou opozicí, abychom se zase o těchto problémech nebavili.

My tady chceme jako opozice projednat naše konkrétní návrhy řešení, já jsem je tady jmenoval. Desítky zákonů z pera SPD jsou tady podané ve Sněmovně, doslova desítky zákonů jsme podali. Zákonů a pozměňovacích návrhů v sociální oblasti SPD jenom za tento rok podalo přibližně padesát tady ve Sněmovně. A vy blokujete projednávání těchto konkrétních pozitivních návrhů pro občany a sami nenavrhujete nic a ještě o tom nechcete ani diskutovat. Proto tu mimořádnou schůzi zamáznete, aby nemohli diskutovat i další poslanci z opozice, protože teď před schválením programu můžou diskutovat jenom poslanci s přednostním právem, kterých je nás tady samozřejmě jenom pár. Takže to je přístup ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL a vlády Petra Fialy. To je ta arogance, to je to opovržení. A je to opravdu vrchol nezodpovědnosti celé KDU-ČSL vůči občanům této země. I vrchol nezodpovědnosti, neschopnosti, nečinnosti, nekompetence a nulové sociální empatie osoby, která bohužel pro náš stát a jeho občany momentálně stojí na vrcholu vládní hierarchie - premiéra Petra Fialy z ODS. Po ročních zkušenostech s touto vládou lze konstatovat, že pokud nenastanou zásadní, nikoliv kosmetické, personální změny v celém obsazení vlády, ideálně úplný konec pětikoaliční vlády ODS, TOP-09, KDU-ČSL a strana Pirátů, situace v klíčové oblasti sociální politiky se bohužel nezmění k lepšímu.

Hnutí SPD samozřejmě program této opoziční schůze na sociální témata podpoří, stejně tak jako vždy podporujeme a hlavně sami předkládáme návrhy na pomoc slušným a pracujícím občanům, kteří se kvůli Fialově vládě v čím dál vyšších počtech ocitají v tíživé sociální situaci.

A teď mi dovolte úplně na závěr poděkování všem pracovníkům úřadů práce, všem sociálním pracovníkům a dobrovolníkům, kteří pomáhají, všem slušným a pracujícím lidem, a i od naší poslankyně to poděkování Lucie Šafránkové, která má u nás v gesci sociální věci, ale kvůli vládě Petra Fialy tady nebude moct vystoupit, protože nechcete schválit program schůze, takže to je prostě úplně neuvěřitelná záležitost. Musím poděkovat i všem těm pracovníkům, kteří se dostávají do vážných problémů kvůli nečinnosti Fialovy vlády. Nezbývá, než to s touhle vládou prostě vydržet, protože vy se držíte u koryt jak klíšťata a nechcete a nechcete tu vládu předat jiným a schopnějším.

Děkuju za pozornost.

