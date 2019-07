Okamura (SPD): Německo k nám vrátilo 942 nelegálů. Kdepak ti nelegálové jsou, pane ministře Hamáčku?

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček nás spolu s prolhanými sluníčkářskými novináři stále krmí tím, že u nás žádní imigranti nejsou. Ať pak ale vysvětlí fakt, že podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta! Každý den deset nových zadržených migrantů. Samozřejmě všichni víme, že to je pouze špička ledovce. Proto chce německý ministr vnitra Horst Seehofer kontroly u hranic s ČR. Stojí za úvahu, abychom kontroly zavedli i my, aby se k nám nedostávali nelegální imigranti jako například africký migrant, který před pár týdny brutálně znásilnil šestnáctiletou českou dívku u Lukavce.

Dokud nebudou dostatečně chráněné vnější hranice Schengenu, chce podle Seehofera provádět spolková republika důslednější kontroly na všech svých hranicích. Jiný postup by považoval za lehkovážný. Tak proč bychom měli být lehkovážní my a měli nechat naše hranice nechráněné?

Do Česka vloni Německo podle německé policejní statistiky vrátilo 942 nelegálů. Kdepak ti nelegálové jsou, pane ministře Hamáčku? Doufám, že se volně nepohybují na našem území! Jako například africký migrant, který znásilnil českou dívku u Lukavce.

Schengenský systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i nelegální migranti, zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval. SPD podporuje bezvízový styk a volné cestování občanů vyspělých zemí, ale nikoliv občanů rozvojových či muslimských zemí. A současně s hraničními kontrolami, aby byla zajištěna bezpečnost českých občanů a abychom mohli případně zadržet teroristy a zločince na našich hranicích.

Potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali či dokonce možná i stále pohybují. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni, je pozdě. A vidíme, že Německu a západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás. Pokud chcete ubránit naši zemi před imigrací a islamizací, podpořte prosím hnutí SPD.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV