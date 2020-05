Okamura (SPD): Nesouhlasím s projednáním v legislativní nouzi

reklama

Vážené dámy a pánové. Já bych za hnutí SPD se vyjádřil k programu této schůze, a to k tomu, že vláda v nouzovém stavu zařadila tu novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. My v SPD zásadně nesouhlasíme s tím, aby to tady bylo projednáváno ve stavu legislativní nouze, protože ten zákon je navržen tak, aby dal podhoubí možné korupci. V části věnované průběhu výběrového řízení se v tom vládním návrhu píše, že se bez uveřejnění v krizových situacích ruší možnost zadavatele, což je stát nebo ministerstvo, požadovat od dodavatele například beztrestnost, bezdlužnost na daních a možnost požadovat doložení vlastníků dodavatele. Tak to je opravdu neuvěřitelný návrh.

A dále tato novela, kterou tady vláda navrhuje, tuto povinnost ruší v případě, kdy je možné zakázku splnit jen určitým dodavatelem. Toto opatření může samozřejmě vést, podle názoru hnutí SPD, ke korupčnímu jednání a nejedná se v tomto případě o řešení o krizové situace. Takovou novelu v tomto znění my jako SPD nemůžeme podpořit. A proto mimochodem máme také připraven pozměňovací návrh, který bude dneska projednán, ve kterém možnost zadavatele, to znamená státu, požadovat od dodavatele beztrestnost, bezdlužnost na daních a možnost požadovat doložení vlastníků dodavatele, ponecháváme.

Já vůbec nechápu, proč vláda chce, aby veřejné zakázky soutěžily firmy, které nemají absolutně jasné vlastníky. Já tomu vůbec nerozumím. No, tak rozuměl bych tomu jedině, kdyby to chtěl někdo, kdo má za lubem dělat nějaké korupční jednání nebo přihrávat zakázky nějakým podivným firmám. No, tak to je samozřejmě vysvětlení, které se nabízí asi každému, kdo toto čte. Samozřejmě my chápeme, že koronavirová epidemie je situací, kdy je nutné jednat rychle a produktivně, ale ani v takové krizové situaci není možné, aby se do dávek pro stát účastnil dodavatel, který nesplňuje tato základní kvalifikační kritéria. Navíc sama vláda si prohlasovala, že nouzový stav končí 17. května. Takže sama vláda si prohlasuje do 17. května, dneska máme 13. května, a zároveň tady čtyři dny před ukončením nouzového stavu navrhuje, aby miliardové zakázky, nebo stamilionové zakázky apod., mohly soutěžit firmy na základě nejasných v podstatě parametrů.

Takže my navrhujeme vyřadit z programu této schůze tento návrh zákona z pera vlády. A my si myslíme, že by bylo lepší projednat to na normální schůzi, aby to prošlo všemi třemi čteními, aby by byl čas o tom hovořit, aby byl čas to připomínkovat, aby vláda měla dostatečný prostor vysvětlit, co tím vlastně myslí, co za tím je, a aby i veřejnost viděla, co jsou ty pravé důvody. Děkuji.

