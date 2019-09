Okamura (SPD): Odmítáme, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní v ČR

SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní v ČR. Poslanecká sněmovna má zítra na pořadu jednání postoj vlády ke směrnici EU zavádějící regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku. Po směrnici EU, která omezuje naše legální držitele zbraní, tak přichází další omezování svobody našich občanů. Přitom již od roku 2010 platí směrnice o regulaci olova ve střelivu v mokřadech. Jedná se o další systémové omezení legálních držitelů zbraní, myslivců, sportovních a zájmových střelců a rybářů. Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do rybaření u nás a do funkčního systému výroby, kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Vláda ANO, ČSSD a KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

Já vlastním zbrojní průkaz i zbraň již 20 let a jsem členem sportovního střeleckého klubu v disciplíně trap, který vede olympijský vítěz z Pekingu David Kostelecký. Pokud odmítáte odzbrojování slušných občanů a odmítáte diktát EU, podporujte prosím hnutí SPD!

Hnutí SPD podporuje ústavní ochranu práva občana na sebeobranu a práva na legální držení zbraně. Petici podporující toto ústavní právo podepsalo v ČR 102 tisíc lidí. EU se nás ale snaží postupně odzbrojovat...

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová v dubnu doporučila, aby soud zamítl žalobu České republiky na zbraňovou směrnici. SPD odmítá, aby o otázkách naší vnitřní bezpečnosti rozhodovala Evropská unie! Česká republika se v žalobě ze srpna 2017 domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky.

Podle české žaloby je směrnice diskriminační a zbytečně omezuje držitele legálních zbraní. Brusel zdůvodňuje svou právní úpravu snahou znemožnit či znesnadnit teroristům získávat zbraně. Tak to je přece naprostý nesmysl. Ze zkušenosti mnoha států víme, že teroristé a zločinci si zbraně vždy opatří na černém trhu. Ale odzbrojení slušných občanů vede k tomu, že ti jsou proti teroristům a zločincům naopak naprosto bezbranní.

Česká republika navíc patří k zemím s nejlepší legislativou, která se týká zbraní, která podléhá přísným kritériím bezpečnosti. Evropská unie dále použila naprostý podraz, když se o této směrnici hlasovalo kvalifikovanou většinou s tím, že se prý jedná o otázku vnitřního trhu EU. Kdyby se se to řešilo jako záležitost bezpečnosti, kam to logicky náleží, muselo by se hlasovat jednomyslně a ČR by to mohla zablokovat! Tímto podvodem Evropské unie jsme byli ale přehlasováni.

Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás nepřijatelná. Jde o „salámovou metodu“ omezování práva občanů na legálně drženou zbraň. SPD odmítá diktát EU a nebude ho respektovat. Jasně hájíme práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem a odmítáme neustále snahy Evropské unie omezit držení zbraní v České republice.

Připomínám, že poslanecký klub SPD minulý týden navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku (princip "můj dům – můj hrad), která má posílit práva slušných lidí, kteří jsou přepadeni. SPD tím chce posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil, protože to může být podle soudu posuzováno jako nepřiměřené. Chráněni zákonem ale musí být podle SPD slušní lidé, nikoliv gauneři!

Souhlasíme s tím, že každý má mít „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní“. Evropská unie dovolila, aby se do Evropy dostali islámští teroristé, a teď chce obyvatele Evropy a občany České republiky navíc ještě odzbrojit, aby se nemohli proti teroristům bránit! To Brusel chce, aby nás tu teroristé stříleli jako králíky třeba jako ve Francii?

Pokud odmítáte odzbrojování slušných občanů a odmítáte diktát EU, podporujte prosím hnutí SPD!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

