Okamura (SPD): Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady

Tak to je šílený - provalilo se, že Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová zveřejnila, že poslanec Pirátů a současný místopředseda strany Jakub Michálek opakovaně falšoval její podpis na oficiálních dokumentech zasílaným na úřady. Bez jejího vědomí. Romancová doslova veřejně napsala: „po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal, jakoby nic, že to dělá on a že je to prý v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem, ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si o čem teda vlastně píšu a po jakých jdu informacích, a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit.“

Předevčírem zase pirátský politik Jaroslav Němec, který je zastupitelem na Praze 2, promluvil o jiných skandálních věcech, které se dějí v Pirátské straně, jelikož se na to už prý nemůže dívat. Z dokumentů, které má k dispozici, dle jeho slov vyplývá, že pražská pirátská zastupitelka a bývalá pornoherečka Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě.

Nejsou výše uvedené věci trestným činem a neměla by vedení Pirátů začít šetřit policie? V podstatě každý den vyplouvají na povrch další a další podvody Pirátů na jejich voliče. Mě samotného překvapuje, co v posledních dnech vyplouvá na povrch. Jelikož Piráti přeci slibovali úplně něco jiného. Ale skutek úplně utek...

Tento týden nový europoslanec Pirátů, bývalý poslanec a člen nejužšího vedení Mikuláš Peksa veřejně přiznal: „Ve Sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do europarlamentu.“

Tato slova potvrdil i místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckéhoho klubu Jakub Michálek, který řekl: „Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve Sněmovně, a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, řekl mi, že je ve Sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu.“

Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JCDecaux, jejíž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu, boj o koryta a umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí, nekompetentní a katastrofické řízení Prahy, manipulování výběrových řízení na pražském magistrátu, kariérismus, šikanu a navíc vzájemné útoky a nenávist. Peksa s Michálkem si teď pěkně vjeli do vlasů...

Peksa a další Piráti zase pro změnu obviňují Michálka z toho, že šikanuje ostatní členy strany. Vidíme, jak na sebe Piráti navzájem hážou špínu… Takže neumazaný asi z nich zůstane málokdo...

Bývalá pornoherečka a pražská pirátská zastupitelka Michaela Krausová, která je členem Pirátů od roku 2011, zase před pár dny veřejně napsala, že nebude ve straně plné kreténů. „Ať si políbí pr*el zas**ná pí*a a přestane argumentovat stanoviskem, který jsme kvůli její svaté válce s Magdalénou museli kvůli damage control napsat. Nevím, co si s ní Martina (ne)domluvila. Já s tímhle končím. Ve straně plné kre**nů, kteří mají větší slovo než normální lidi, pracovat nebudu,“ psala v emailu předsedkyně pražského klubu pirátských zastupitelů Krausová.

No, to je úroveň, co? ?? Bylo by to vlastně legrační, kdyby tihle „kreténi“, jak tedy nazvala stranické kolegy Krausová, neřídili hlavní město Prahu, klenot naší republiky…

Dále připomeňme, že Piráti dostali loni při komunálních volbách slevu na reklamu ve volební kampani 60 až 75 procent. Slevu na kampaň politické straně poskytla dcera společnosti JCDecaux, která čelí u soudu podezření z korupce. Jeden z jejích manažerů přitom loni na kandidátce Pirátů v Praze kandidoval!

Nejdřív rezignovala na funkci předsedkyně Pirátů v pražském zastupitelstvu bývalá pornoherečka Michaela Krausová, protože se veřejně provalily včetně důkazních fotografií její schůzky s manažerem firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem souzeným za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami, které Krausová neuvedla na pirátském webu, kde mají být přitom zveřejňovány všechny schůzky členů strany s podnikateli a lobbisty.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A stejný skandál teď potkal také nově zvoleného předsedu pražských pirátských zastupitelů Viktora Mahrika, na kterého se ihned provalilo, že se s Tenzerem rovněž dvakrát sešel, a opět je neuvedl do evidence schůzek lobbistických kontaktů. Napsal je tam až nyní pod tlakem, jelikož to na něj veřejně prasklo. Krausová i Mahrik zůstávají nadále vlivnými pirátskými zastupiteli na Magistrátu Hl. m. Prahy.

Těch věcí je ale mnohem více. Novinky.cz informují, že i když má vedení Prahy v programovém prohlášení, že bude v hlavním městě zvyšovat bezbariérovost městské hromadné dopravy, tak ke konci letošního června pražský magistrát zrušil část speciální bezbariérové linky H1 pro vozíčkáře mezi Černým Mostem a stanicí Florenc. Desítky vozíčkářů jsou kvůli tomu v zoufalé situaci.

Praha věnovala na homosexualistický festival sto tisíc korun. Praha rovněž podporuje částkou 120 tisíc korun festival „Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme Afričani“. Další homosexualistický projekt, který Praha finančně podporuje, je Centrum queer paměti, které prý „vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchování kulturního dědictví pražské queer komunity“ – na to jde sto tisíc korun.

Pražské zastupitelstvo také schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1 milionu korun sluníčkářské neziskové organizaci Integrační centrum Praha (ICP), která se prý stará o „integraci“ migrantů v Praze.

Ještě před časem také Piráti verbálně bojovali proti kumulaci funkcí a politickým trafikám. Říkali, že na pozice v městských firmách mají usednout odborníci. Jakmile se ale dostali k moci, tak na své předvolební sliby zapomněli a na pozice dosazované vedením Prahy posadili často vlastní zastupitele a politiky.

Vzpomínáte, jak Piráti před volbami říkali: „Pusťte nás na ně!“? Jejich voliči se mylně domnívali, že tím mysleli: „Pusťte nás na zkorumpované politiky“. Nyní vidíme, že tím Piráti mysleli: „Pusťte nás taky na koryta.“ Jakmile se stali součástí koalice vládnoucí v Praze, už si pěkně rozdělují dobře placené funkce a koryta. Kážou vodu, ale pijí víno plnými doušky. A teď se o koryta řežou mezi sebou. Hnutí SPD prosazuje hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků pro případ, kdy se politici zpronevěří svým předvolebním slibům.

Psali jsme: Okamura: ČT je dlouhodobě zmanipulovaná. Sluníčkářská úderka si hraje na transparentnost a sama začerňuje smlouvy Okamura: Turecko - velmi nebezpečná islamistická velmoc s imperiálními ambicemi Okamura (SPD): Dobrá vláda se pozná podle toho, že občany méně okrádá Okamura (SPD): Vyzývám generálního ředitele, ať přijme pozvání Jaromíra Soukupa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.