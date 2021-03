Okamura (SPD): Plošné zákazy nejsou správná cesta, lockdown není řešení

reklama

Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD navrhuji jako první bod programu dnešní schůze bod s názvem Okamžité zrušení nouzového stavu. Plošné zákazy nejsou správná cesta, lockdown není řešení. Lidé jsou nesmyslně nuceni k opatřením, která nefungují. Po více než sedmi dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní výsledek nepřichází. Odpovědní politici, to znamená, vládní ministři, si dopředu udělají alibi a mluví o dalších uzávěrách. Stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta a opatření je potřeba zacílit. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit respirátor nebo zdravotní roušku na slunci v parku.

Jsou nuceni kupovat a používat výrobky, o jejichž kvalitě a funkčnosti je možné pochybovat a jejich nošení venku v odstupu je naprosto zbytečné a může být i škodlivé. Vláda postupně likviduje ochotu lidí spolupracovat a jejich osobní motivaci. Potřebujeme novou strategii a zapojení odpovědnosti lidí za své zdraví. Je nutné zrušit nesmyslná plošná opatření a důsledněji chránit rizikové skupiny. Testování občanů by mělo probíhat na základě dialogu, vysvětlení situace a musí být uživatelsky spolehlivé a vlídné. Nesmí být vynucováno pod hrozbou represe.

Za hnutí SPD navrhujeme, že je třeba opět zapojit občany jako partnery v řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Evropská unie škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů, na což už SPD upozorňuje dva měsíce a konečně to vláda začala dělat.

Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory FFP 2, desinfekce a vitamíny. Je nutné posílit kapacitu nemocnic využitím kapacit lázeňské léčby včetně personálních kapacit těchto organizací. Okamžitě je nutné na základě zkušeností z praxe zahájit léčbu nákazy funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. K tomu, aby se používaly léky, již vyzýváme od loňského roku, ale vláda stále váhá.

Okamžitě je nutné využít českých testů využitelných k uživatelsky dobrovolnému samotestování a podpořit vlastní kapacity, české kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb včetně gastronomických služeb. Lidé si potřebují koupit boty, jít ke kadeřníkovi atd. Je potřeba otevřít školy pro výuku za dodržení jasných preventivních opatření s využitím možností dobrovolného samotestování. Je možné přece upravit rozvrhy, rozdělit žáky na skupiny a tak podobně.

Je potřeba zajistit pro občany zdarma respirátory FFP 2 v hromadné dopravě a posílit spoje, aby nedocházelo k takové kumulaci občanů, roušky zachovat v rámci pravidel hygienické služby ve vnitřních prostorech a stanovit přísná preventivní pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky. V této souvislosti navrhuji, pakliže tento bod Sněmovna na návrh SPD odsouhlasí, aby se hlasovalo stejně jako minulé úterý o návrhu usnesení. Je to jedna věta - Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav k 9. 3. 2021, to znamená, k dnešku. Takže to je první bod, který navrhujeme, aby se o něm hlasovalo, aby to byl první bod dnešní schůze. A tady se přesně v hlasování hned ukáže, která strana se jak tomu staví.

A bod číslo dvě, který navrhuji. Ten má název Zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku isoprinosine. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy COVID-19.

Pokud se tak nestane, hrozí, že obavy občanů mohou využít podvodníci nebo může dojít k ohrožení zdraví lidí nesprávnou aplikací laické léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Ministerstvo zdravotnictví musí v rámci své odpovědnosti jednat co nejrychleji. A tady bych rád připomněl a vyzval bych rád všechny občany, aby podepsali petici SPD s názvem Petice pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosin. Petice je k elektronickému podpisu na stránkách www.spd.cz a tímto bych chtěl poděkovat, že za velmi krátkou dobu už nám petici podepsaly tisíce občanů České republiky, skoro deset tisíc. A my chceme a žádáme vládu, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosin k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. Jenom připomínám, že v sousedním Polsku je tento lék volně dostupný. A musím říci, že to je lék, který je registrovaný v České republice. Je registrovaný. V současné době je na lékařský předpis.

A u tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemocí COVID-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním COVID-19, kteří o léčbu jím projeví zájem.

Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic a do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci z ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem potřebným pacientům. No, ona už ta situace je, že není možné poskytnout péči všem potřebným pacientům. V tomto okamžiku je nutné připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění COVID-19, a mezi něž patří lék Isoprinosin tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění COVID-19, těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by se měl mít možnost sám rozhodnout, zda si chce tento lék opatřit a užívat jej, či nikoliv. Sám by si pak nesl rizika a případné následky spojené s užíváním tohoto léku.

Lék Isoprinosin by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. Proto SPD žádá a i jménem už tisíců občanů, kteří nám podepsali naši elektronickou petici, která je na www.spd.cz k podpisu, tak žádáme vládu, aby tak učinila. A aby zajistila dostatečné množství a volný prodej léku Isoprinosin.

Takže to je bod číslo 2, který za SPD navrhujeme.

A bod číslo 3, a rád bych, aby to byl třetí bod programu dnešní schůze, v pořadí 1, 2, 3, tak SPD navrhuje třetí bod s názvem Výzva vládě k rekonstrukci vlády a demisi odpovědných ministrů.

SPD požaduje rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů. SPD žádá o vyvození osobní odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika octla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí. Jde především o ministra vnitra Jana Hamáčka, který je zároveň předsedou ČSSD. Dále jde o ministra zdravotnictví Jana Blatného za hnutí ANO. A také ministra zahraničí a místopředsedu ČSSD Tomáše Petříčka. Tito ministři by měli podat demisi. Vláda České republiky v boji s koronavirem dále ztrácí důvěru veřejnosti. Tato ztráta důvěry souvisí s jejich dalšími chaotickými, polovičatými a opožděnými rozhodnutími. Vláda neinformuje veřejnost o očkování proti nemoci COVID-19 dostatečně a její zmatečná krizová komunikace tak nadále pokračuje.

Za všechny jeden příklad z minulého týdne, kdy vláda zakázala závodní stravování, aby ho po nátlaku veřejnosti po několika hodinách zase povolila. Ačkoli ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček v médiích minulý týden sliboval, že uzavření okresů a další přísné restrikce potrvají pouze tři týdny, tak premiér Andrej Babiš při interpelacích ve Sněmovně minulý čtvrtek následně řekl úplně něco jiného. Že po třech týdnech se rozvolňovat nebude. Takže opět nekonečný lockdown. A s tím SPD nesouhlasí.

Jaká ale bude strategie vlády až bude končit tento nouzový stav 28. března, však již premiér jako obvykle neřekl.

Občané jsou již zoufalí, ztrácejí motivaci, pohár trpělivosti přetekl. Občanům chybí jistota a mají oprávněnou nedůvěru v tuto vládu. Každý chce již po roce vidět pomyslné světlo na konci tunelu a nikoli pouze další řady prodlužování nouzových stavů.

Hnutí SPD dlouhodobě říká, že plošné zákazy nejsou řešením. Tato vláda nemá strategii a jednotliví ministři, zejména ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček a ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný by měli přijmout svou politickou odpovědnost za stávající stav a odstoupit. Vláda v tomto složení by měla skončit a nahradit by ji měla vládu odborníků, která by obnovila důvěru veřejnosti a přivedla tuto zemi k řádným plánovaným říjnovým podzimním volbám, kde občané rozdají nové politické karty.

V této souvislosti také požadujeme za SPD, aby česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem oficiálně podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Elity Evropské unie si přivlastnily právo rozhodovat o léčbě a prevenci lidí v členských státech. Tuto situaci nezvládly a musí nést odpovědnost. Jasně se ukazuje, že naše země už nemůže pokračovat v politickém kurzu, který z nás dělá fakticky pouhý protektorát bruselských elit. Tady leží odpovědnost na ministru zahraničí Petříčkovi, který nekoná. V podstatě je jenom statista; česká zahraniční politika přestala existovat. Stejně jako Maďarsko musíme ignorovat nařízení Evropské unie a po vzoru Británie musíme připravovat Českou republiku na odchod z této Evropské unie. V jakékoli normální situaci by pakliže by došlo v jakékoli firmě, v jakékoli organizaci kdyby došlo k tomu, že někdo naslibuje, naslibuje půlmiliardě lidí, v tomto případě konkrétně vakcíny pro dobrovolné očkování, a potom selže, zklame, tak přeci by měl odstoupit. Ale premiér Andrej Babiš a vláda hnutí ČSSD, hnutí ANO, ČSSD a KSČ mlčí. Servilně mlčí vůči tomuhle neuvěřitelnému chování Evropské unie. A my vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby vyzval k rezignaci předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, protože myslím, že je to ještě mírná forma. Protože premiér Babiš nám tady prezentoval, jak věří Evropské unii, jak věřím jejím slibům - tím pádem se všechno zdrželo. A teď se ukazuje, že sliby nejsou naplněny a vakcíny pro dobrovolné očkování pro občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak nejsou k dispozici a patříme mezi nejhorší země vůbec.

To znamená, je to to minimum, co tady říkám za hnutí SPD, co by vláda měla udělat, aby byla obnovena důvěra veřejnosti. Protože to, že lidé jsou zoufalí a oprávněně zoufalí, a že nechtějí, už tomu nerozumí těm opatřením, mnozí to už ani nechtějí dodržovat, jsou zoufalí ekonomicky, sociálně a zdravotně, tak to je způsobeno tím, že prostě vláda ztratila důvěru právě proto, že přistupuje tímto způsobem k těm věcem. A řešením je obnovení důvěry. Proto říkáme naše návrhy na rekonstrukci vlády, demisi odpovědných ministrů. A vláda to uchopuje jak? Místo, aby vyvodili ti lidé, co zklamali a ukázalo se, že nemají řešení, tak aby vyvodili osobní odpovědnost, tak vláda navrhuje drakonické pokuty pro občany a represe. Represe, represe, represe vůči občanům, kteří tu současnou situaci nezpůsobili. A drakonické pokuty, milionové pokuty vůči občanům, vůči slušným a pracujícím lidem. Ale přitom to hlavní, v čem je problém, je, že občané ztratili důvěru. Důvěru v tuto vládu. A je potřeba, aby vláda vyvodila z tohoto osobní odpovědnost.

Takže děkuji za pozornost a doufám, že schválíte tyhle tři naše body, abychom je mohli projednat a abychom samozřejmě se k tomu postavili čelem. Děkuji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

