Okamura (SPD): Po Junckerovi jdeme z bláta do louže

Také kvůli jedenácti hlasům europoslanců ANO, KDU-ČSL, TOP09 a STAN byla těsnou většinou devíti hlasů zvolena předsedkyní Evropské komise blízká spolupracovnice Angely Merkelové a podporovatelka migrace Ursula von der Leyenová. Po Junckerovi jdeme tedy z bláta do louže. Europoslanci SPD hlasovali samozřejmě PROTI.

Jako „velmi kompetentní ženu” ohodnotil novou šéfku Evropské komise český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve svém blahopřejném příspěvku na Twitteru a dodal, že ji do funkce podpořil! Tak se podívejme podrobněji, co jsou podle Babiše znaky „velké kompetence“ Ursuly von der Leyenové - její plán na vytvoření Spojených států evropských, její kritika obrany před imigrací, Euro-Wehrmacht a Bilderberg! To snad není možné!

Blízká dlouhodobá spolupracovnice kancléřky Merkelové von der Leyenová je něčím mezi Merkelovou a Junckerem. Aspoň vidíme, jaké hodnoty Babiš ve skutečnosti zastává. Ursula von der Leyenová je zastánkyní vytvoření evropského superstátu a evropské armády. „Mým cílem jsou Spojené státy evropské,“ řekla. Taktéž velmi silně podporuje neomarxistickou agendu genderu. To hnutí SPD naprosto odmítá!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš uvedl, že německou političku Ursulu von der Leyenovou, kterou v úterý schválili europoslanci do čela Evropské komise, podporoval a že se těší na spolupráci. „Gratuluji k úspěchu ve volbě! Do čela Evropské komise poprvé usedne žena – a to žena velmi kompetentní! Její volbu jsem podporoval a těším se na spolupráci v Evropské radě a doufám, že již zanedlouho budeme mít příležitost osobně probrat naše očekávání od EU,“ uvedl Babiš na Twitteru.

Leyenová též kritizovala maďarskou Orbánovu vládu za nasazení vodních děl proti migrantům na srbsko-maďarské hranici. Jméno německé ministryně obrany se pak v evropském kontextu dostalo do povědomí hlavně díky snaze prohloubit mezi členskými státy EU obrannou spolupráci. Ursula von der Leyenová je obecně velkou zastánkyní prohlubování evropské integrace a federalizace unie. „Mým cílem jsou Spojené státy evropské,“ řekla pro Der Spiegel v roce 2011 s odkazem na model USA. Ursula von der Leyen se také již čtyřikrát účastnila konference globalistů a budovatelů Nového světového řádu Bilderberg a podporuje genderovou a homosexualistickou agendu.

Tohle všechno jsou podle Babiše znaky „velké kompetence“ Ursuly von der Leyenové? Spojené státy evropské, kritika obrany před imigrací, Euro-Wehrmacht a Bilderberg? To se pak máme od Babiše a von der Leyenové na co těšit...

Psali jsme: Okamura (SPD): Naštěstí občas zvítězí zdravý rozum Okamura (SPD): Přístup k E.ON, RWE i ČEZu a dalším poskytovatelům energie, proběhne přes vaši banku Okamura (SPD): Ta slučníčkářka asi fakt zešílela Okamura (SPD): Tak tohle Merkelová pozvala do Evropy. Jen se podívejte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV