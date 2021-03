Okamura (SPD): Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády přetéká

reklama

Vláda kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti ztratila důvěru veřejnosti a po roce boje s pandemií covid-19 je ČR nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM je oprávněně kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti na dně s důvěrou veřejnosti, která má oprávněně pocit beznaděje. Je nutné umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Současná vláda nemá strategii, nerespektuje názory odborníků, hrozí represemi ze strany policie za porušování vládních opatření a nekoncepčním přístupem vytváří pouze další chaos, a tím nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny a občané rozdají nové politické karty. Vláda minulý pátek 26. února „na sílu" a proti vůli Sněmovny vyhlásila další nouzový stav. Stalo se tak poté, kdy Sněmovna schválila tzv. „pandemický zákon" a navíc v době, kdy ještě platil protiústavní nouzový stav, jehož platnost končila 27. února před půlnocí. Poslanecký klub SPD ve Sněmovně jako jediný nepodpořil a nadále odmítá tzv. „pandemický zákon", který je pouze pokračováním nouzového stavu po dobu jednoho roku, a stejně tak odmítá i tento vládou vyhlášený nouzový stav, který je podle názoru SPD dalším ohýbáním Ústavy ČR. Nouzový stav je pro vládu pohodlný. Je potřeba prošetřit mediální podezření, že stav pandemie byl zneužit k prosazování obchodních zájmů a rozkrádání veřejných prostředků.

Pohár trpělivosti občanů s opatřeními vlády, která je zavřela v okresech, přetéká. Od soboty 27. února na území České republiky platí nový nouzový stav po dobu 30 dnů, tedy do 28. března. Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je podle vlády velmi špatná epidemická situace. K razantnímu zpřísnění vláda přikročila zejména v otázce volného pohybu osob. Opatřeními ohlášenými vládou s účinností od 1. března pohár trpělivosti našich občanů dosáhl pomyslného vrcholu. Rok tato vláda nebyla schopna řídit strategii v boji s pandemií, aby poté přišla s nekonečným nouzovým stavem, pandemickým zákonem, tedy jinak pojmenovaným nouzovým stavem na další rok, a s dalšími plošnými restrikcemi. Občané se nemohou nechat ostříhat, koupit si boty anebo například jet z okresu do okresu navštívit své rodiče anebo si jít nakoupit do konzumu v sousední obci. Lidem mimo Prahu hrozí pokuta až 10 tisíc korun. V Praze je možný pohyb více než milionu lidí napříč 10 městskými a 22 správními obvody neboli okresy. Školy se zavírají a není výjimkou, že některé děti byly ve škole od začátku školního roku pouhých deset dnů. To je zcela nepřijatelné! Podle SPD nesmí být testování ve firmách povinné, ale pouze na základě dobrovolnosti. Vláda zvažuje zavést tento měsíc povinné testování ve firmách, kde v případě porušení hrozí jejich uzavření anebo sankce až půl milionu korun.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Vítáme, že prezident Zeman požádal ruského prezidenta Putina o dodávku vakcíny Sputnik V pro dobrovolné očkování. EU selhala a nemůžeme na ni spoléhat. Hnutí SPD vítá krok prezidenta republiky Miloše Zemana, který požádal prezidenta Ruské federace Vladimira Putina o pomoc České republice s dodávkou vakcíny Sputnik V. Prezident republiky tak tímto krokem učinil pro vakcinaci našich obyvatel, kteří se dobrovolně chtějí nechat očkovat, více než byla současná vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schopna udělat za poslední rok. Stalo se tak v době, kdy vakcín je všude nedostatek a ve státech EU se občané odmítají nechat očkovat vakcínou AstraZeneca pro její vedlejší účinky. Ministerstvo zdravotnictví sice spustilo registrace pro očkování, ale tím se ti, kdo se chtějí naočkovat, nenaočkují, protože vakcíny nejsou v takovém objemu, jak by bylo potřeba. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl skončit, pokud obhajuje pouze certifikaci EU. Jsme stále ještě suverénní Česká republika a pro naše podmínky máme k těmto a podobným zdravotnickým certifikacím Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zdravotnictví může SÚKL udělit výjimku k nouzovému použití neregistrovaného léčivého přípravku, když tak udělalo k únoru 2021 dvacet jedna zemí včetně Maďarska. Hnutí SPD dlouhodobě tvrdí, že vakcína nemá ideologii. Měli jsme jít maďarskou cestou již dávno a nečekat na evropskou certifikaci. Také Rakousko jedná o využití ruské a čínské vakcíny.

Vláda nemá dostatek hlasů ve sněmovně pro své návrhy. Nebyla schopna prosadit ani tzv. izolačku, tedy finanční kompenzace pro občany v karanténě. Sněmovna minulý týden neschválila příspěvek až 370 korun lidem v karanténě, tzv. „izolačku". Lidem v nařízené karanténě měl přinést příspěvek k šedesátiprocentní náhradě mzdy po dobu deseti dnů. Pracující občané tímto nebudou mít motivaci hlásit kontakty s nakaženými koronavirem, aby následně nemuseli být doma v izolaci. Pro jeho prosazení chyběl vládní koalici jeden hlas. Sněmovna nejprve neschválila senátní verzi s pozměňovacím návrhem a měla hlasovat o tom, že setrvává na svojí verzi. K tomu bylo zapotřebí nejméně 101 poslanců, pro jich ale hlasovala jen rovná stovka, a to včetně poslanců SPD. Zdrželi se tři poslanci ANO, i když jinak pro sněmovní verzi hlasovali s vládní koalicí i poslanci z dalších stran. Vládní návrh tak definitivně končí a je evidentní, že současná vládní koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nemá již ve Sněmovně potřebnou většinu a měla by skončit.

Novely zákonů o bezpečnosti a o krizovém řízení požadované ministrem vnitra Hamáčkem jsou paskvily. Vláda by je měla dopracovat.

Sněmovna by měla na stávající 87. schůzi mj. projednávat v prvním čtení novelu ústavního zákona o bezpečnosti a zákona o krizovém řízení. Návrh těchto krizových zákonů vláda schválila na základě požadavků ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), a to přesto, že nebyly vypořádány desítky připomínek a dokonce i rozporů v rámci meziresortního připomínkového řízení a nebyl vysloven ani souhlas s návrhem zákonů Legislativní radou vlády. Vláda měla na potřebné změny krizové legislativy deset měsíců a nyní spěchá. Uvedený návrh považuje hnutí SPD v tomto znění za paskvil a nedodělek. Odmítáme např. ukotvení složení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) v ústavním zákoně o bezpečnosti, protože jeho složení se mění s ohledem na jednotlivé krize. Jiné je složení ÚKŠ v případě pandemie a jiné bude např. v případě jaderné havárie. Současné znění ústavního zákona o bezpečnosti jednak dává vládě možnost v případě vyhlášení nouzového stavu provádět nákupy zdravotnického a vakcinačního materiálu bez výběrových řízení, ale zároveň také dává vládě možnost, aby mohla oddálit termín vyhlášených voleb třeba až o šest měsíců. Z těchto důvodů budeme požadovat tyto zákony vrátit zpět vládě k dopracování.

Prosazujeme srozumitelný a systémový volební zákon, který zajistí rovnost hlasů občanů. Tento týden ve čtvrtek 4. března by měla proběhnout 89. schůze Sněmovny s jediným bodem pořadu, a to 1. čtení návrhu zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o reakci na nález Ústavního soudu ze 3. února ve věci změny volebního zákona osm měsíců před volbami, kterým zrušil část volebního zákona. Ústavní soud tímto krokem pomohl stranám a hnutím, které by se již do Sněmovny nedostaly a také stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno potřebné kvórum. Ústavní soud tímto svým rozhodnutím a v této době zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než tři roky. Podle názoru SPD, by bylo v rámci jednání při přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože občany malých a středních krajů tento zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také dlouhodobě zastánci přímé volby, která ale v současné době kvůli odporu vlády i stran tzv. demobloku (Piráti, ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL a TOP09) není na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu korespondenčních voleb.

