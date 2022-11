Okamura (SPD): Pokud je lobbista v čele české vlády, pak to je vlastizrada

reklama

Vážené dámy a pánové,

opět se scházíme nad Vládním návrhem státního rozpočtu na rok 2023. Ztrácí tu smysl operovat s detailními čísly, protože vše bylo tisíckrát pojmenováno, kritizováno, zprava, zleva, shora, zdola. Ale tato vláda nedá na věcnou a odbornou kritiku ani z řad vlastních stran nebo vládních odborníků. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům.

Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax, zdaleka nenaplní vládní očekávání.

Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje. Ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice. Rovněž místo potřebného šetření bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii.

Připomenu, že v rozpočtovém výhledu na celé volební období vlády Petra Fialy, té pětikoalice, vláda počítá s dalším zadlužením České republiky o astronomických a bezprecedentních 1,2 bilionu korun. Z toho se budou těžko vyhrabávat i naše děti a Česká republika to bude splácet hodně dlouho, jestli to vůbec platí. Státní rozpočet je pro vládu Petra Fialy zjevně politické, nikoliv odborné rozhodnutí, i když ani v tom nehodlá vést vláda diskusi. Měli bychom z priorit vlády pojmenovat alespoň její politické a ideové vidění světa.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kvůli Fialově vládě budeme mít rekordní dluh v čase rekordních příjmů. Staré škatulky už neplatí. Není už pravice nebo levice. Tady ve sněmovně máme víceméně na jedné straně tradicionalisty, kteří se hlásí k nějakým původním evropským hodnotám, nikoliv unijním, a hlásí se ke zdravému rozumu. Pak tu máme vládní pelmel od neomarxistů až po fašizující liberály, které spojuje víra ve všemocný bruselský absurdistán.

To je vládní pětikoalice Petra Fialy. Tito lidé žijí s vírou, že Brusel poručí doslova větru, dešti i slunci. Věří v Green Deal. Věří, že lidé mají 70 pohlaví. Věří, že správný ekonomický lék je masivní příliv negramotných ekonomických migrantů, nejlépe z Afriky a islámských zemí. Věří, že vánoční stromek je urážka a nevěří tomu, že rodina je táta a máma. To jediné pojítko pro nesmysly, kterým věří a které silou prosazují právě strany Fialovy vládní pětikoalice, ať to stojí, co to stojí, tak tím jediným pojítkem je absurdita. Neumí věcně a fakticky diskutovat. Oponenty rovnou diskvalifikují jako šváby a jinou havěť hodnou vyhubení.

Vláda zasekává rekordní sekeru, ale nikoliv ve jménu pomoci českým lidem a firmám. Velká část výdajů půjde energetickým spekulantům, migrantům, na podporu války a zahraničním zbrojním firmám na extrémně předražené zbraně. Mimochodem americké stíhačky jsou podle všech expertů třikrát tak drahé jak v nákupu, tak v nákladech na provoz, údržbu a opravy.

Možná bych tomu rozuměl, kdybychom si vybírali mezi letadly ze Severní Koreje a z USA. Ale my odmítáme prodloužit, respektive Fialova vláda odmítá prodloužit, kontrakty se švédským dodavatelem Gripenů, se kterými máme jen ty nejlepší zkušenosti a jehož upgradované stíhačky Gripen by byly srovnatelné s těmi z USA. Ale poměr cena a výkon u Fialovy vlády prostě nerozhoduje. Nerozhoduje zdravý selský rozum ani kupecké počty. Veškeré konání Fialovy vlády a sestavování rozpočtu vede ideologie nebo lobbing. Jen tak si lze vysvětlit, že vláda nezastropuje ceny energií u výrobců a to pro občany a firmy.

Ty firmy jsou zcela zásadní, protože mnoho firem už skutečně krachuje a končí. Vláda s radostí vyhodí dvě a možná více miliard měsíčně na pomoc Ukrajincům, ale odmítá pomoc českým občanům a firmám a to formou, která by nestála ani haléř. Samozřejmě za každého českého zemědělce, řezníka, skláře, mlékaře, naskočí ihned jiní ze západu nebo z Polska. Tohle je cíl, zlikvidovat české živnostníky, české firmy a poslední zbytky naší ekonomiky, které se ještě nepodařilo prodat na západ? Proto je chce Fialova vláda teď zlikvidovat pod záminkou války s Ukrajinou?

Pan premiér Fiala, když hájí svou nečinnost vůči ČEZ, operuje tím, že tam jsou zájmy 30 % minoritních akcionářů. Co tím premiér říká? Že nadřazuje zájmy zahraničních firem, které vlastní akcie ČEZ, nad zájmy českých občanů, českých firem, českého státu. To je na okamžitou demisi premiéra, protože člověk, který hájí zahraniční vlastníky, má být předsedou zahraniční firmy a pak je to v pořádku. Ale pokud je takový lobbista v čele české vlády, pak to je vlastizrada a porušení základních povinností českého premiéra.

V této souvislosti jsem zaznamenal ale mimo jiné i názory některých českých minoritních akcionářů, kteří řekli, že by neměli problém, kdyby stát omezil zisk ČEZ například na 100 % a cena elektřiny by se zastropovala na třech korunách výměnou za to, že takový poměr, tedy stoprocentní zisk, bude ČEZ akcionářům garantovat třeba deset let.

Proč vláda tohle odmítá? A proč zvolila nejkrkolomnější variantu extrémně drahé elektřiny v kombinaci s tím, že na ni bude ještě spekulantům doplácet? Ohledně výdajů i příjmů rozhoduje zcela zjevně buď ideologie, nebo nějaké jiné zákulisní zájmy. A já to z některých vyjádření také vnímám tak, že drahé energie tu vláda způsobuje zcela záměrně, protože jinak by se nikdy nepodařilo prosadit zelené šílenství a samozřejmě nikdy by tu Američané neprodali ani litry předraženého břidlicového plynu. Ostatně na to, že Spojené státy vydělávají na dovozu stlačeného plynu do Evropy, už jsem tady upozorňoval asi před měsícem, kdy si na to stěžoval i francouzský ministr průmyslu, že prodávají do Evropy čtyřikrát dráž a vlastně parazitují na té na té krizi, která je teď v Evropě v souvislosti s tím konfliktem na Ukrajině.

No a vláda k tomu mlčí a vůbec v tomto ohledu nekoná a servilně tady opakují nějaké floskule. Problém je, že to ve finále zaplatí naši občané, kteří už peníze nemají. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice. Nejde jen o zdanění dividend, ale o celkovou reformu kontroly nad únikem peněz do zahraničí. Odliv z České republiky je přitom v rámci Evropy jeden z největších. Zahraniční nadnárodní korporace vyvádějí z České republiky kolem 300 miliard korun ročně. A letos je to vyvádění rekordní. O spravedlivějším zdanění nadnárodních korporací se léta mluví i v takových institucích, jako jsou Mezinárodní měnový fond nebo OECD.

A co říkají odborníci z těchto institucí? Peníze se přelévají z chudších zemí do bohatších a vyspělejších, proto se ani za třicet let nikomu z východu nepodařilo dohnat bohaté země západu. Je to nemožné, protože z našich mozolů a peněz bohatnou bohatí úplně někde jinde. A bude tomu tak dlouho, dokud někdo z české vlády nenajde odvahu říct ekonomickému kolonialismu praktikovanému Bruselem dost. Jsme dost dobří na to, abychom bohatému západu zvyšovali jeho úroveň, a to dokonce i tím, že sami sebe zadlužujeme. My si fakticky půjčujeme na to, respektive vláda Petra Fialy, aby se lépe měli nejen Ukrajinci, ale také Američané, Němci a obyvatelé dalších západních zemí.

Vážené dámy a pánové, namísto potřebného šetření na zbytných výdajích vláda samozřejmě, jak jinak, bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Asi se nebudu už v detailu vracet k tomu, co se tady stalo včera, kdy si vláda prohlasovala nově neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, což bude státní kasu stát odhadem stamiliony korun ročně navíc, jenom za to, aby političtí straníci, aby straníci stran vládní koalice se mohli přisát, další a další si mohli přisát na veřejný rozpočet a vysávat ho plnými doušky, místo aby vláda pomohla občanům.

Také jste tady, před týdnem jsme tady hlasovali a my jsme byli proti, SPD, pro zřízení nového úřadu za miliardu korun, kde má být až 250 zaměstnanců. Má to být Úřad pro digitalizaci, přestože na ministerstvech a tak dále odbory pro digitalizaci existují. Prostě další a další trafiky a drahé úřady pro exponenty vládních stran. No a poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničních směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům.

Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž například snížení odvodů do Evropské unie plateb takzvaným solárním baronům, příspěvků mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem. A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či integrovaného záchranného systému. Dále navrhujeme také navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Pokud nám vládní pětikoalice Petra Fialy tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří.

Děkuji za pozornost.

