Okamura (SPD): Pokud někdo bezdůvodně odmítá akční plán úřadu práce, nemá mít nárok na dávku

Vážené dámy a pánové,

máme tady před sebou návrh zákona o dávce státní sociální pomoci. Co se týče sociálních dávek, tak po změně voláme řadu let a některé změny, které přináší takzvaná superdávka, vychází dokonce z našich dvou předchozích nepřijatých návrhů SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými.

Zákon si klade za cíl posílit adresnost, posílit pomoc potřebným, naopak odepřít pomoc těm, kdo pomoc nepotřebují, ale zneužívají. A samozřejmě je třeba pro ty potřebné na minimum odstranit zbytečnou byrokracii, která nezatěžuje jen příjemce, ale samozřejmě jako všude ve státní správě, zatěžuje také státní úřední aparát, přidává práci a prodražuje naprosto zbytečně celý systém.

Nic na světě není dokonalé. A to ani tato novela zákona o sociálních dávkách, respektive o sjednocení a zjednodušení dávek. Poslankyně SPD Lucie Šafránková, z jejíž některých předchozích návrhů ostatně zákon i vychází, se pokusila pomoci zákon vyladit tak, aby byl v praxi co nejefektivnější ve směru, který stát a lidé potřebují, a také pokud možno spravedlivý. Napsala jménem SPD 13 pozměňovacích návrhů, které by jednotlivé parametry a paragrafy vylepšily do ideálnější podoby, a samozřejmě je vám všem během naší debaty detailně představí s faktickým zdůvodněním proč a na co jsou opravdu třeba.

Kromě jiného požadujeme, aby lidé, kteří pobírají sociální dávky, se museli podrobit přezkumu svého zdravotního stavu u lékařské posudkové služby a měli tím pádem obdobný režim jako zaměstnanci, což považujeme za důležité v boji proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými lidmi. Dále chceme, aby za zranitelné osoby byli uznáváni všichni příjemci příspěvku na péči včetně prvního stupně, dále lidé nad 65 let, rodiče pečující o děti do 10 let a nízkopříjmoví důchodci s kompenzací tisíc korun při posuzování příjmu.

Zásadní je také zohlednění započítání splátek hypotéky jako nákladů na bydlení pro rodiny s dětmi, jinak diskriminujeme ty, kdo se snaží o vlastní bydlení. Stejně tak SPD navrhuje spravedlivější výpočet příjmů u lidí v exekucích po odečtení části srážek, aby nebyli tlačeni do šedé ekonomiky. A samozřejmě lidé se musí snažit. Pokud někdo odmítá bezdůvodně akční plán úřadu práce, nemá mít nárok na dávku.

Ohledně finálního hlasování se rozhodneme podle toho, jaké naše pozměňovací návrhy budou přijaty.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

