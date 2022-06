Okamura (SPD): Politicko-podnikatelský projekt ministra Rakušana má další obrovský skandál

reklama

Vážené dámy a pánové,

policie včera odvedla v klepetech jednoho z nejvyšších politiků vládního hnutí STAN, Petra Hlubučka, který je náměstkem pražského primátora. A já si myslím, že po těch nekonečných skandálech vládního hnutí STAN, je to druhá největší vládní strana, je nutné projednat tuto záležitost v Poslanecké sněmovně, jelikož policie má podle veřejných informací v hledáčku i ministra školství Petra Gazdíka za hnutí STAN. Policie a státní zástupce již Hlubučka obvinili v souvislosti s rozsáhlou korupcí. Je vidět, že neschopný primátor Hřib z Pirátů vůbec neřídí pražský Magistrát, když se tam zřejmě kradou milióny za bílého dne.

Vládní politicko-podnikatelský projekt STAN ministra Víta Rakušana, který podle mého názoru je spíše mafií, tak má další obrovský skandál - Polčák, Farský, Michalik, Rakušan, Gazdík, Hlubuček, kompletní vedení druhé největší vládní strany. Tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A premiér Petr Fiala z ODS ke svému koaličnímu partnerovi stále mlčí, strká hlavu do písku a tyto záležitosti toleruje. Ruka ruku myje. Podle mého názoru a podle názoru hnutí SPD by Vít Rakušan za této situace vůbec neměl být ministrem vnitra, jelikož podle veřejných informací se razie točí také kolem podnikatele Michala Redla, který měl v minulosti blízko ke známému zločinci Radovanu Krejčířovi a dnes má vazby na vládní hnutí STAN. Takže to je další důvod.

Podle našeho názoru by hnutí STAN nemělo být vůbec ve vládě. Já si myslím, že je na místě a já jsem vás chtěl o to požádat, aby bod s názvem Razie na pražském Magistrátu byl zařazen jako první bod dnes a v případě, že nebude schválen, tak jako první bod zítra na program Poslanecké sněmovny.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Zároveň jsem chtěl říci, že obě opoziční strany nyní budou sbírat podpisy i pod mimořádnou schůzi, pakliže to nezařadíte, takže se tomu tématu a tomu, abychom to probrali, stejně, vládní koalice, nevyhnete, protože my budeme sbírat podpisy pod tu mimořádnou schůzi, takže to stejně probereme.

Z tohoto pohledu by určitě bylo lepší, z vašeho pohledu, abyste to neodkládali a abychom tohle téma tady probrali, přičemž usnesení, které by navrhlo SPD, je nabíledni, už jsem to tady naznačil, a to je za a) že ministr vnitra Rakušan by neměl být ministrem vnitra, protože jak může být ministrem vnitra někdo, když jeho vysoké spolustraníky prošetřuje policie, která je ovšem v gesci ministra vnitra. Takže to je podle našeho názoru nutné tady probrat.

Co se týče Petra Hlubučka za hnutí STAN, který je náměstkem pražského primátora a předsedou pražské organizace hnutí STAN, tak Hlubuček si během své politické funkce od roku 2019 pořídil několik bytů ve Španělsku za necelých 30 miliónů korun. Hlubuček z hnutí STAN ovšem odmítá zveřejnit majetkové přiznání a mlží ohledně nejasností kolem nákupu bytů, které si pořídil v době, kdy působil nebo působí na pražské radnici.

Tady bych rád poznamenal, že podle mého názoru ministr vnitra Vít Rakušan moc dobře ví, kdo je to Petr Hlubuček. A já myslím, že ohledně této kauzy budeme ještě určitě - já jsem o tom přesvědčen - slyšet další a další jména a další a další informace. Ministr vnitra Vít Rakušan ho moc dobře zná, oni se znají, a přesto tento člověk má být a figuruje na třetím místě kandidátky hnutí STAN na pražský Magistrát. To znamená, tento člověk má plnou podporu hnutí STAN a všimněte si, že ministr vnitra Vít Rakušan vždycky až když se na něco veřejně přijde, tak se teprve tváří, že to bude řešit. Přitom už všichni dávno víme, ať je to kauza Věslava Michalika, kauza Stanislava Polčáka, že ministr vnitra Vít Rakušan o všem věděl předem. On ví o všem předem a vždycky se jenom čeká v tomhletom mafiózním projektu jménem hnutí STAN, až to vyjde na povrch a potom jakoby se něco svolává, jakoby se něco řeší.

Mně tady chybí předseda poslaneckého klubu Cogan. Proč ten nemluví? Proč ten nemluví na mikrofon? Vy jste byl takový mluvný tady ještě před pár měsíci a nějak jste se vytratil.

Ano, prostřednictvím vaším. Z Nové Paky. Pan Cogan, poslanec STAN, jeden z nejvyšších politiků hnutí STAN v České republice. Pan Cogan, předseda hnutí STAN. Ten to tady celou dobu hájí a obhajuje, že mlčení je souhlas. Vždyť vy jste tady ještě před pár měsíci mluvil na mikrofon, o mně jste mluvil. Tak tady mluvte. Vysvětlete to, distancujte se od těchto mafiózních praktik, pane Cogane z Nové Paky, poslanče a předsedo poslaneckého klubu STAN. Od té doby jenom sedíte, už je tady kauza Polčák, Farský, Michalik, Gazdík, Hlubuček, další. Už jste asi vystoupení na toto téma nebo na toto téma jste ani nevystoupil. Nějak jste najednou ztratil řeč.

Takže to je samozřejmě ještě k tomu panu Hlubučkovi. Od roku 2010 působí Petr Hlubuček, politik hnutí STAN, jeden z nejvyšších politiků hnutí STAN, jako politik také ve vedení radnice městské části Praha Lysolaje. Z celkem čtyř bytů ve Španělsku si jeden pořídil jako společné jmění se svým manželem Jiřím Karvánkem, který je také členem STAN, který je zastupitelem v Praze Lysolajích.

Byty vlastní v luxusním letovisku Torremolinos na jihu Španělska, které si jako prázdninovou destinaci oblíbili různé celebrity, třeba zpěvák John Lennon nebo malíř Salvador Dalí. Obvinění Hlubučka souvisí s hospodařením v Dopravním podniku hlavního města Prahy a je tam podezření z obrovského korupčního jednání, protože ten Hlubuček z hnutí STAN figuruje ve vedení toho podniku. Jenom bych chtěl jako říci, protože když jsem to někde napsal, tak mi lidé říkali, že to není manžel ten jeho kolega. Ale oni se nějak vzali ve Španělsku a tam to je manželství. U nás by to bylo registrované partnerství. Takže tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A já se chci zeptat právě třeba, protože tady není ani ministr vnitra Vít Rakušan, ani Petr Gazdík není, no tak, včera jsme se dozvěděli, že se o něj zajímá Policie, tak možná to řeší. Ale tak je tady předseda klubu hnutí STAN poslanec Cogan. Takže se zeptám jeho. Že jste dodnes veřejnosti například nevysvětlili, kdo jsou ti majitelé firem z daňových rájů na Kypru, které sponzorovaly hnutí STAN a Pirátům mimochodem také volební kampaň. Piráti se na to už přestali ptát úplně. My se ptáme pořád.

Takže jenom bych ještě připomněl, že hnutí STAN je takový podle mého názoru politicko-kšeftařský projekt, protože to například ukázala i aféra tehdejšího místopředsedy STAN a europoslance Polčáka, který si, vždyť je to dva měsíce zpátky, který si za prosazení zákona ve Sněmovně řekl o provizi osm milionů korun. A jak už jsem říkal, STAN dostávali peníze od neprůhledných dárců z daňového ráje na Kypru a byl v tom angažován další místopředseda STAN Věslav Michalík, který před několika dny zemřel.

Takže my bychom rádi tedy vás požádali, aby se zařadil tento bod na program schůze. Jak jsem říkal, ten návrh už tady padl vícekrát, jako první bod dnes, případně když to neschválíte, první bod zítra a jinak my budeme, obě opoziční strany, sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, abychom to probrali. A znovu říkám, je neuvěřitelný přístup premiéra Petra Fialy. (Hluk v jednacím sále přetrvává.) Je to neuvěřitelný přístup, protože celou dobu strká hlavu do písku. Média ho chrání, média chrání premiéra Fialu. Nikdo za ním neběhá s kamerou, aby se ho zeptal na to, co na tyto opakující se skandály vlastně říká, co si o tom myslí, zdali to odsuzuje. A já si myslím, že opravdu premiér Petr Fiala by měl k tomu přistoupit tak, že hnutí STAN nebude ve vládě, protože tohleto přece není už možné.

Děkuji za pozornost.

