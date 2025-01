Okamura (SPD): Posíláním peněz na zbraně se jen prodlužuje válka

Už ani Ukrajinci nechtějí bojovat a umírat a hromadně dezertují. Proč bychom zabíjení na Ukrajině měli platit my? Za prvních deset měsíců roku 2024 dezertovalo více ukrajinských vojáků než v předchozích dvou letech války. Podle listu The Financial Times zahájili vojenští prokurátoři za loňský rok 60 tisíc řízení s vojáky, kteří opustili pozice. To je téměř dvojnásobek toho, co za první dva roky války, informovalo Echo24.

Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Proč mají mít nějakou podporu? Pro nás je na prvním místě český občan.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15395 lidí

Hnutí SPD neodmítá soucit, který byl v prvotní fázi potřeba, ale posíláním peněz Ukrajincům a ukrajinské vládě na zbraně se jen prodlužuje válka a Ukrajinci nejsou motivováni, aby tlačili na svou vládu, aby ukončila konflikt, a ukrajinská vláda není motivována k jednání o míru. Naše země se raketově zadlužuje, přitom peníze mnohdy chybí českým občanům!

Na konci října došlo k masové dezerci také přímo na bojišti, kdy své pozice ve Vuhledaru opustily v rozporu s rozkazy stovky vojáků, sloužících ve 123. brigádě. Idnes zase informoval, že Tisíce Ukrajinců se od počátku invaze pokusily překonat řeku Tisu na hranici s Rumunskem, další prchají stezkami v horách. Na jejich zoufalství vydělávají převaděči, kteří žádají v přepočtu desetitisíce korun.

Ukrajinské úřady plánují v příštích třech měsících naverbovat přibližně 160 tisíc dalších mužů. Důvěra v odvodové úřady postupně klesá i kvůli tomu, že uniklo několik záběrů, jak důstojníci bijí brance. Vojenské lékařské komise mají zase na svědomí množství skandálů, kdy schvalovaly sporné výjimky z mobilizace výměnou za úplatky.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky