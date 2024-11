Okamura (SPD): Před hrozbou Green Dealu EU varuje už i česká hospodářská komora

Před hrozbou Green Dealu EU varuje už i česká hospodářská komora. Hospodářská komora ČR poukazuje například na to, že řada evropských nařízení nerespektuje výchozí situaci v některé z členských zemí, a tedy jsou pro ně některé plány nesplnitelné. SPD odmítá Green Deal (který prosazuje i Fialova vláda), který na základě mylných poznatků zavádí opatření, které jsou obrovsky finančně náročné a likvidují ekonomiku i životní úrovně lidí.

„Evropský kontinent neleží za skleněnou stěnou a každý krok, který EU podnikne, musí přispět ke snížení emisí skleníkových plynů na celosvětové úrovni. Přesun průmyslu mimo EU nepřispívá ke globálnímu snížení emisí a ve skutečnosti pravděpodobně povede k úniku uhlíku, zejména v některých odvětvích,“ uvádí se v úvodu zprávy komory.

Hospodářská komora evropským plánům vyčítá nedostatečný ohled nad dopady takovýchto změn na konkurenceschopnost evropských firem na světovém trhu.

Jedním z příkladů je právě situace v Česku, kde je elektrifikovaná jen třetina železničních tratí. Důsledné lpění na Green Dealu může vést k situaci, že emise z dopravy klesnou, ale hlavně jako důsledek citelného omezení dopravních služeb v důsledku jejich razantního zdražení.

Konkrétně v Česku je elektrizovaných zhruba 3 200 kilometrů tratí z více než devíti tisíc. Zbytek v současnosti obsluhují dieselová vozidla, jejichž náhrada v nejbližších letech je podle Hospodářské komory ekonomicky nereálná

Komora mimo jiné kritizovala i povinnost stanovení indikativních, a tedy nezávazných plánů na zezelenání podniků do roku 2050. „Případné neplnění těchto zveřejňovaných plánů bude předmětem očerňování například ze strany nevládních organizací,“ obává se komora s tím, že firmy nemohou takto dlouho dopředu tušit, jaká bude cena surovin či energií, které jsou pro vytváření takovýchto plánů nezbytné. O věci informoval iDnes.

Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády (NERV).

