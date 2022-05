Okamura (SPD): Předvádíte nám tady politické divadlo

reklama

Vážené dámy a pánové, je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy kvůli absenci funkční strategie ani po třech měsících nezvládá migraci z Ukrajiny. A nepřizpůsobiví migranti jsou ministrem vnitra Vítem Rakušanem z hnutí STAN rozmisťováni do obcí proti vůli místních obyvatel.

Vláda tady teď velmi opožděně a až na základě tlaku opozice chce projednat a schválit v takzvaném stavu legislativní nouze novelu zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny na našem území takzvaný lex Ukrajina. Hnutí SPD v rámci této novely podpoří například myšlenku úplného odmítnutí dočasné ochrany na našem území občanům Evropské unie, to jsou například ti Romové s maďarskými pasy, zkrácení doby na nahlášení změny pobytu uprchlíka či ukončení vyplácení humanitárních dávek uprchlíkům, kteří mají státem hrazené ubytování a stravování.

Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší... (Poslanec Kolovratník hovoří s ministrem Rakušanem.) Můžu poprosit... Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň neřeší hlavní problémy dopadů uprchlické vlny na naše občany způsobené v rozhodující míře právě dosavadním postupem vlády. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem z hnutí STAN a vedení hlavního města Prahy, kde vládne koalice Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, například i nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské migranty, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů. Jedná se například o případy v Praze-Malešicích, kde má vzniknout na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib z Pirátů, bez vědomí městské části Praha 10.

Podobně takto primátor Hřib z Pirátů rozhodl o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici. Opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany. Stejně tak ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN umístil nepřizpůsobivé romské ukrajinské migranty do obce Kramolín na Vysočině. Jde o typické ukázky mocenské arogance ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN a pražského primátora za Piráty a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády. Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky.

Číst předkládaný vládní návrh s důvodovou zprávou byla svým způsobem radost. Konečně Fialova vláda alespoň zčásti reaguje fakticky na velký tlak ze strany SPD a na naše připomínky a kritiku, kterou mohu shrnout do věty, že vládní pomoc migrantům z Ukrajiny je nesystémová, zbytečně plošná, čímž vláda Petra Fialy podporuje ekonomickou migraci a umožňuje zneužívání pomoci. Vláda Petra Fialy a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN udělali z České republiky nejlepší bankomat v Evropě, ovšem za peníze občanů. I nadále platí výtka, že vláda opět postupuje nesystémově. Ochranu uprchlíků, azylové řízení a tak dále standardně na základě i mezinárodních dohod řeší zákon o dočasné ochraně, je to zákon č. 221/2003 Sb.

Přijímání speciálního zákona lex Ukrajina je tedy z tohoto pohledu zcela evidentně politické divadlo. Sám zákon totiž nemluví o občanech Ukrajiny a nijak, opravdu nijak je speciálně neřeší, ale řeší všeobecně a plošně všechny cizince, což je principiálně správné, ale v tomto případě je opět principiálně správné upravovat přímo zákon o dočasné ochraně. Všichni, jak jste tu, jste se ve svých předvolebních kampaních zaklínali mimo jiné i zjednodušením legislativy, která je dnes neskutečně komplikovaná, mnohdy nesmyslná a nevyznají se v ní ani právníci. V této novele zákona s pracovních názvem lex Ukrajina vládní zástupci potvrdili faktickou ekonomickou turistiku takzvaných uprchlíků, kteří přijedou do unie, následně odjedou na Ukrajinu a pak znovu odjedou do unie, a podle všech veřejných informací jezdí sem, tam ve velké míře se zbožím, s kterým obchodují na Ukrajině i u nás.

Ta velká míra znamená fakt, že v jednu chvíli skoupili ukrajinští překupníci ojetá auta v celé střední Evropě, a zahltili silnice tak, že tam jsou čtyřdenní fronty, a to mluvíme o frontě ve směru na Ukrajinu na slovensko-ukrajinských či ukrajinsko-polských hranicích. Myslím, že obchodník s ojetými auty, potravinami nebo koberci, rozhodně není válečný uprchlík. Neprchá před válkou a jezdí pouze za výhodným kšeftem. A je skutečně tristní, že tenhle již mnoho týdnů známý fakt, na který SPD jako jediná strana upozorňovalo, a ministři se kvůli tomu tady čertili, konečně až po mnoha týdnech potvrzuje i vláda v důvodové zprávě k tomuto zákonu. Když to shrnu. Lidé, kteří pendlují za obchodem po Evropě, nemohou mít ani na sekundu žádnou speciální ochranu a podporu.

A vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině se dnes odehrává na velmi omezeném území a drtivá většina ukrajinského území je bezpečná, není už žádný důvod, proč poskytovat další speciální výhody migrantům z Ukrajiny, např. ze Západní Ukrajiny, kde není ani válka, ani nikdy nebyla válka. Jak víme, na Ukrajinu se již vrací i maminky s dětmi a říkají, že důvodem je to, že je v oblastech, odkud pochází, bezpečno. Fungují školy i obchody. I zahraniční média, státní zahraniční televize už upozorňují na to, že se na Ukrajinu více lidí vrací než přichází do EU, minimálně už to v některých dnech takto probíhá a právě i ty maminky s dětmi říkají, že v jejich oblastech je bezpečno, proto se samy od sebe vrací.

Takže ti Ukrajinci, kteří tady jsou např. ze Západní Ukrajiny, třeba ze Zakarpatí, kterou jsem i já osobně navštívil, a těch je tady velké množství, ti, co tu hodlají zůstat, tak činí jen z ekonomických důvodů. Ale v tom případě tady nemůžou legálně žít se statusem uprchlíka. A nemůže za ně náš stát a naši občané nést sociální a ekonomické náklady.

Jsou to občané Ukrajiny a chtěj nechtěj, odpovědnost za ně musí nést jejich stát. Vláda už také konečně přiznává potřebu většího prověřování takzvaných uprchlíků. Bohužel, mediální cenzura nám nedovoluje vyhodnotit skutečný stav a nebezpečí. Na Slovensku prý zadrželi minimálně jeden ozbrojený ukrajinský gang. Je to těžké ověřit, ale vzhledem k tomu, že podobné gangy i před válkou sledoval a stíhal například Interpol, není to nepravděpodobné.

Ukrajina byla i centrem neonacistické turistiky. Neonacisté z celé planety si tu jezdili do Donbasu zastřílet a opět tohle je potvrzeno zjištěními mnoha mezinárodních organizací od Human Watch až po novináře ze skupiny Bellingcat. Tihle neonacisté, často s kriminální zkušeností, zřejmě dnes putují volně celou Unií a také Českou republikou. Já se ptám - má o nich vláda jakoukoliv představu? Analyzuje tu vláda případné bezpečnostní hrozby, nebo je to tabu jen proto, že semeniště neonacistů je z Ukrajiny?

Pravicoví neonacisté útočí a zabíjejí po celém světě, tak jako islamisté, a je neuvěřitelné, že tak jako vládnoucí politici dlouhodobě ignorovali islamisty jen proto, že nechtěli urazit islám, tak teď zase ignorují novodobé nacisty a hitlerovce jen proto, že jsou z Ukrajiny.

Když výše uvedené shrnu, vládní zákon se svým způsobem pokouší napravovat předchozí chyby vlády Petra Fialy, které stály a stojí naše občany obrovské peníze, ale vláda to řeší opět nesystémově a nedostatečně. V rozhodování řešení nehrají roli fakta ani zdravý rozum, ale jen momentální nálady a ideologie, což je spolehlivá cesta, která nevede k řešení problémů, ale naopak je zcela spolehlivě vytváří.

Závěrem bych chtěl říci, že hnutí SPD podpoří tento zákon lex Ukrajina, jelikož řeší alespoň dílčím způsobem selhání Fialovy vlády.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

