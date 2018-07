Okamura (SPD): Premiér Babiš je oprávněně zděšen

Itálie se odmítá dál podílet na imigrační politice EU dovážením Afričanů do Evropy. Říká: „Když je chcete, tak si je berte, ale bez Itálie“. Imigrace je plán EU a do Evropy je vozí takzvané neziskové organizace financované EU. Itálie se zcela správně vzepřela a nyní migranty naprosto správně odmítá. Viník dnešních problémů není italská vláda a ministr Salvini, ale politika EU. Itálie pouze řekla, že když je sem chce EU vozit, tak do jiných zemí. Logicky hájí své zájmy. SPD říká dlouhodobě jasné NE imigraci a máme jednoduché řešení - necháme je v Africe a v arabských zemích. Prosazujeme nulovou toleranci této migrace. Je také potřeba pomáhat v zemích původu migrantů tak, aby měli co nejmenší důvody odcházet. Takové řešení ale EU odmítá, takže vzniká otázka kam s nimi, když Itálie přestala poslouchat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Premiér Babiš je oprávněně zděšen, jelikož ví, že bude muset nakonec poslouchat Berlín a Brusel. Je to cesta do pekla pro současnou EU, kterou Babiš poslouchá a brání. Hnutí ANO je v Evropském parlamentu pevnou součástí frakce ALDE, která je hlavní silou prosazující eurofederalismus a migraci, a kterou vede extrémní probruselský a proglobalistický belgický europoslanec Guy Verhofstadt. Proto také europoslanci za hnutí ANO vždy hlasují v Evropském parlamentu v souladu s politikou této frakce. Andrej Babiš říká něco jiného v Praze, jen aby se zalíbil a nasliboval, a úplně něco jiného říká a dělá v Bruselu.

