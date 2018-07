Okamura (SPD): Ministerstvo vyzývá obce, aby mezi voliče zapsali cizince

Nově budou v ČR volit i cizinci bez českého občanství a budou moci také kandidovat! Jen pár dnů poté, co ministr a předseda ČSSD Jan Hamáček obsadil ministerstvo vnitra, začíná řádit. Ministerstvo umožní již v letošních říjnových komunálních volbách volit v České republice cizincům a také volit cizince (!!), kteří nemají občanství ČR. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Tahle země patří českým občanům a ti mají právo rozhodovat o budoucnosti ve své zemi. A jakýkoliv cizinec si může při splnění zákonných podmínek zažádat o české občanství. Jednou z těchto podmínek je i určitá znalost českého jazyka.

Ministerstvo vnitra vlády Andreje Babiše však jde ještě dále. Cizinci totiž nemusejí mít dokonce u nás ani trvalý pobyt. Stačí přechodný. Znamená to, že i upřímní nepřátelé naší země u nás teď mohou nejen volit, ale také být voleni, zúčastnit se práce volebních komisí a tak dále. Že je to neslýchané popření suverenity? Že volit a být volen v nějaké zemi je jedním z hlavních znaků občanství? To evidentně nezajímá ani Andreje Babiše z hnutí ANO ani Jana Hamáčka z ČSSD.

Zcela skandální na celé věci je to, že tyto návrhy k nám tlačí EU, jelikož nechce zachování národních států, ale vytvoření jednoho centrálního evropského superstátu pod diktátem Bruselu. A hnutí ANO s ČSSD pokorně poslouchají Angelu Merkelovou a Brusel.

V minulém volebním období se tento návrh dostal také na program Poslanecké Sněmovny a my za SPD jsme hlasitě bojovali proti. Výsledkem bylo, že si tehdy před volbami většina poslanců uvědomila nebezpečí a v obavě před tím, že by jim toto skandální bruselské ustanovení voliči spočítali, tuto možnost do našeho právního řádu nepřenesli. To je ovšem nové vládě hnutí ANO Andreje Babiše s ČSSD úplně jedno. Ministerstvo vnitra dokonce teď vyzývá obce, aby mezi své voliče zapsali cizince.

A já vás prosím o podporu SPD v říjnových komunálních volbách, abychom mohli nadále co nejvíce bránit zachování České republiky a práv našich občanů.

