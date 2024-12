Okamura (SPD): Přišel čas, aby se syrští „uprchlíci“ vrátili z Evropy zpět domů

Přišel čas, aby se syrští „uprchlíci“ vrátili z Evropy zpět domů. Viděli jsme záběry, jak Syřané v západní Evropě slaví pád sekulárního režimu Bašára Asada a vítězství islámských džihádistů. Když se jim noví vládci Sýrie tak zamlouvají, neměli by meškat a měli by se co nejdříve vrátit domů do Sýrie. Podle německého deníku Bild navíc právníci upozorňují na to, že „uprchlíci“ již nemají právo na doplňkovou ochranu, na jejímž základě pobývají v Německu. Podle mého názoru se ve skutečnosti nejedná o uprchlíky, ale o ekonomické migranty. Skuteční uprchlíci jsou v Jordánsku a Turecku – blízko své země a chtějí se vrátit. Tisíce a tisíce kilometrů necestuje někdo, kdo si chce zachránit život, ale kdo se chce mít lépe. A to je případ Syřanů, kteří se v drtivé většině nelegálně dostali do Evropy. SPD podporuje deportaci nelegálních muslimských imigrantů.

Expertka na islám Susanne Schröterová z univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem také nevidí důvod, který by bránil návratu stávajících běženců. „Rebelové jsou především islamisté. Že by pod jejich vlivem vznikl demokratický stát západního střihu, považuji za nepravděpodobné. Pro možné repatriace běženců z Německa to ale nemusí znamenat překážku, neboť velká část uprchlíků se sama hlásí k fundamentalistickému islámu,“ řekla. O věci u nás informovala ČTK.

Po začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 se Německo stalo jednou z hlavních destinací pro syrské uprchlíky. Do konce loňského roku jich tam přišlo asi 970 tisíc, což z Německa činí jednu z hlavních hostitelských zemí Syřanů mimo Blízký východ. Plán deportovat Syřany oznámilo již Rakousko, kde žije sto tisíc Syřanů. A Belgie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko a Spojené království se rozhodly pozastavit přijímání žádostí o azyl od syrských občanů. Kéž by došlo k deportaci nelegálních muslimských imigrantů.

