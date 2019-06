Okamura (SPD): Probíhá permanentní pokus o státní převrat

Vážené dámy a pánové,

scházíme se tu nad návrhem zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jde o další díl nekonečného seriálu, řekl bych dokonce divadla, kdy část politiků udržuje českou společnost v permanentní politické válce proti výsledku voleb, přičemž se tito rádoby demokratičtí politici snaží permanentně zpochybňovat také hlasy voličů SPD. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

To první, co by tu mělo zaznít, je, že celé dnešní divadlo se odehrává nad návrhem zprávy, k níž se teprve budou dotčené subjekty a český stát vyjadřovat. A zcela nepochybně ji budou korigovat. Já osobně a také SPD je zcela jasně proti jakýmkoliv dotacím, které křiví trh. Považujeme za absolutně nemorální a zhoubné, pokud stát či Brusel z peněz všech daňových poplatníků, tedy i českých, podporuje jen některé vybrané firmy. To, že je SPD velmi kritické k politice Evropské unie, je všeobecně známo. Z minulosti víme, že s dotacemi kšeftovaly snad všechny partaje, které na ně měly nějaký vliv - obzvláště ODS a ČSSD, které dotacemi uplácela své politiky a jejich zločiny stále šetří policie a soudí soudy. Dotace pobírali miliardáři jako pan Schwarzenberg z TOP 09 a pokud se mu tam vloudila chyba, tak pan Kalousek - jako tehdejší ministr financí - zařídil odpustky, aby se dotace vracet nemusely. Na tuto kauzu si všichni pamatujeme. Tahle zrůdnost kolem dotací není ovšem náš vynález. A faktem je, že zvlášť v zemědělství je to zásadní problém, protože západní země masivně své zemědělce financují a zvýhodňují je tak oproti našim. Samozřejmě, nejjednodušší řešení této situace by byl czexit a clo na dovoz dotovaného.

Mělo by tu také zaznít - ano, pan premiér je fakticky ve střetu zájmů, ale tak jako každý politik, který mohl nebo může ovlivnit dotace. A nás by mělo zajímat, zda dotace do AGROFERT šly za stejných podmínek jako chodí do jiných zemědělských a potravinářských subjektů. Zde je klíčové, zda docházelo či nedocházelo ke zvýhodňování firmy AGROFERT. Nebylo byly dotace použity na něco jiného? Dostal Andrej Babiš něco navíc či jinak byl zvýhodněn než ostatní? Nic takového se v tuto chvíli oficiálně neuvádí. Jen to, že jeho firmy dotace dostávaly. Po pravdě řečeno, pravidla musí být přece stejná pro všechny. A pokud už tedy dotační titul pro zemědělce existuje, uniká mi, z jaké logiky má být nějaká firma diskriminována. Schwanzenberg (správně Schwarzenberg) ano a Babiš ne? Buď oba ano, a nebo ani jeden. A jak jsem již říkal, SPD v principu nesouhlasí s tímto systémem dotací. My v SPD se snažíme být spravedliví a nestraníme ani jedné straně sporu. Rád bych měl v ruce konečně finální, oficiální závěrečnou zprávu. Hnutí SPD bude následně podle toho postupovat. A do té doby není možno udělat závěry, protože tu finální zprávu prostě zatím nikdo z nás nemá.

Samozřejmě, podstata je jinde. Účelové zveřejnění nástřelu auditu, který není ukončen, je pokus o nátlak na Babiše, ale to si zavinil Andrej Babiš sám svým jednáním. Jeho europoslanci v Evropském parlamentu vytrvale při hlasování podporují migraci a politiku diktátu nařízení z Bruselu. Ale premiér v rámci předvolebního divadla začal polemizovat s pro-migrantskou a protinárodní politikou své bruselské frakce ALDE a tím znejistil své partnery. Takže by samozřejmě bylo pro pana premiéra lepší, kdyby přiznal barvu, nehrál divadýlko a prostě uznal, že hlasování jeho europoslanců, kdy hlasujou pro migraci, je zcela v souladu s tím, co prosazuje on i jeho evropská frakce ALDE. Tedy, že jsou pro-migrační a protinárodní.

Jediná frakce, která hájí národní zájmy evropských zemí, je naše frakce Evropa národů a svobody ENF v čele s Marine Le Pen a Matteem Salvinim. A kdyby to pan Babiš myslel vážně, tak by jeho europoslanci seděli mezi námi, nikoliv mezi multikulturalistickými, pro-imigračními, neomarxistickými liberály z ALDE, kteří podporují současnou politiku Evropské unie. V tomto ohledu mi nevadí předběžný návrh nějaké zprávy, jelikož si počkáme na finální verzi, ale vadí mi programový podvod na voličích, kterého se hnutí ANO dopustilo. Voliči ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL nebo STAN věděli, že volí pro-migrační, pro-muslimskou, protinárodní politiku, ale rozhodně to často netušil volič ANO.

Vážené dámy a pánové, probíhá permanentní pokus o státní převrat, kdy dokonce veřejnoprávní Česká televize zve na protivládní demonstrace, pořádané profesionálními manipulátory, což hned vysvětlím. Podívejme se podrobněji na jednu z těchto demonstrací. Na pozvání iniciativy Milion chvilek na Staroměstském náměstí v Praze demonstrují lidé za - v uvozovkách - pravdu a lásku proti Babišovi a Zemanovi. A na pódiu tam za potlesku zúčastněných občanů přitom řeční poslanci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Kalouskovy TOP 09, kteří mají hlavní podíl na privatizačních zločinech, na současném stavu kolem exekucí, zdravotnictví čí šíleně nízkých důchodech. Navíc právě ČSSD a KDU-ČSL jsou a byly s Babišem ve vládě a dosadily ho k moci, a přitom tam proti tomu lidé a protestují a tleskají těmto politikům a na pódiu je ještě doplňuje poslanec Pirátů. Přitom díky hlasům Babišových poslanců mají Piráti i ODS pozice místopředsedů Sněmovny. A na nedávném pochodu za legalizaci drog v Praze pod záštitou Pirátského primátora Hřiba policie potrestala více než sto lidí v souvislosti s držením a distribucí drog včetně pervitinu a extáze. A tomu všemu lidé na těchto demonstracích těmto lidem tleskají. A do toho všeho my jen za poslední dny přišlo od sluníčkářů zase několik rasistických a xenofobních výhrůžek včetně výhrůžek fyzickým násilím. Čert aby se v tom vyznal.

A nejlepší nakonec. Prý na těchto demonstracích zároveň mnozí nadávají na Okamuru a SPD, přitom já ani SPD jsme se nikdy nepodíleli na vládě. Nikdy jsme nehlasovali ani pro důvěru ani jiné vlády, především z důvodu, že je tam ČSSD a nemáme tedy za sebou ani žádné privatizační zločiny ani rozkrádání veřejných peněz ani jiné kriminální kauzy ani účelové zákony. A navíc jako jediný prosazuje SPD referendum, jsme jedinou stranou, která prosazuje referendum a přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. A právě výše uvedené strany tomu brání, a přitom chtějí odvolávat Babiše a Zemana - a přitom kritizují ty, kteří tu odvolatelnost navrhují a tleskají stranám, které té odvolatelnosti brání. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že se jedná o cílenou manipulaci.

Ještě bych dodal, že mě trošku zamrzelo, když jsem viděl, jak tam tleskají ti zoufalí lidé v seniorském věku a tleskají ODS, ČSSD, KDU-ČSL a těmto stranám, jejíž vláda zapříčinila to, že jsou tak nízké důchody a mimochodem, byl to jeden z mnoha důvodů, proč jsem vstupoval do politiky, abychom tuto situaci napravili.

Takže je to opravdu podivný galimatyáš, který tam v podstatě nějakým způsobem režíruje tyto akce a v podstatě to nedává žádnou pořádnou logiku.

My v SPD máme obrovské výhrady k této vládě z ČSSD. Jsme kritičtí ke značné části kroků, k panu premiérovi. Ale tato vláda byla sestavena na základě výsledků voleb. A jakkoli bychom třeba raději vládli my, tak výsledek volby občanů my v SPD demokraticky respektujeme.

Jinak k těm demonstracím jsem chtěl ještě dodat, že samozřejmě každý má právo demonstrovat, my také pořádáme demonstrace. Takže já v žádném případě nezpochybňuji právo lidí demonstrovat. Ale zamyslel jsem se nad složením těch účinkujících, které je opravdu velice zvláštní.

To, že některé politické síly rozehrávají permanentní boj proti výsledku voleb a že je to za podpory fakticky státní televize, to je víc než alarmující. To, že část elit s pomocí manipulací vyvolává tlak elit proti výsledkům voleb, je skutečně snaha o politický protidemokratický puč. Připomenu v této souvislosti, abych vysvětlil svá slova, puč v roce 1948. Vládu získali komunisté, kteří volby tehdy vyhráli za souhlasu prezidenta. A historie je nazývá pučisty. Jak tedy nazvat ty, kdo svrhávají legálně zvolenou vládu, která vládne s demokratickou podporou demokratických stran demokraticky zvolených do Parlamentu? Vadí mi jakékoli kšefty s dotacemi. Ale stejně tak mi vadí, když se bývalý premiér Sobotka, svým podpisem přímo a osobně, bývalý premiér Sobotka z ČSSD, podílel se svým kumpánem Bakalou, sponzorem ODS a TOP 09, na v uvozovkách "privatizaci OKD". To nebyl střet zájmů?

A my, SPD, místo abychom zpochybňovali - my nebudeme nikdy zpochybňovat demokratický výsledek voleb, jako se tady snaží některé strany, my naopak vyzýváme všechny občany České republiky - přijďte k volbám. Přijďte k volbám a rozdejte v demokratických volbách politické karty. A podle toho se my v SPD budeme řídit.

Podle webové aplikace Dotační parazit podporuje Česká republika systematicky na rozdíl od evropského trendu velké podniky a holdingy s pouze jedním konečným vlastníkem, který je ovládá. Dotace dostávají společnosti, jejichž konečnými vlastníky jsou nejbohatší čeští občané podle žebříčku Forbes. A z databáze této webové stránky Dotační parazit vyplývá, že jde o Petra Kellnera, Andreje Babiše, Daniela Křetínského, Karla Komárka a Jaroslava Strnada. Stát masivně podporuje velké firmy, aby dál rostly a likvidovaly malé podniky a malé živnostníky. To je problém. Ten dotační systém, který likviduje střední třídu a konkurenci a nahrává oligarchům. Tohle, vážení přátelé, řešme, protože to je skutečný problém.

A na závěr bych rád navrhl jménem hnutí SPD usnesení, o kterém bychom byli rádi, aby se hlasovalo - a bude se o něm hlasovat: Sněmovna Parlamentu ČR vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády k důslednému hájení zájmů České republiky. V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Systém dotací z EU není postaven na politické vůli Ministr Havlíček: Chceme-li někoho nachytat, vždy to otočíme na inovacích Ministr Brabec: Proč jsem tak naštvaný? Protože tady zdaleka nejde jenom o mě Premiér Babiš: Audit považuji za útok na Českou republiku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV