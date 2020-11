Okamura (SPD): Proboha za co a proč Babišova vláda a české soudy podporují uprchlíky?

reklama

A dost! Nelegální muslimští migranti z Afghánistánu mají dostat od České republiky odškodnění 180 tisíc, jelikož policie prý podle českého Nejvyššího správního soudu chybovala! Žádost o odškodnění podala česká nezisková Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), kterou štědře z veřejných peněz platí Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, a která migranty zastupuje. To je neuvěřitelná drzost! Naši slušní občané nemají teď v krizi peníze a vláda a soudci ještě nadržují migrantům! Co to předvádí premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD)? Za necelý rok jsou klíčové volby do Sněmovny – podpořte prosím SPD a my ihned změníme zákony ve prospěch našich občanů a zarazíme financování protinárodních politických neziskovek!

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí policie, která v lednu zadržela v Ústí nad Orlicí pět Afghánců bez dokladů a poslala je na devadesát dní do centra pro uprchlíky. Dva z nich žádají o odškodnění. Po ministerstvu vnitra požadují pro každého 180 tisíc korun za nemajetkovou újmu a současně poskytnutí omluvy! Proboha za co a proč je podporuje Babišova vláda a české soudy? Andrej Babiš mi dokonce na mojí interpelaci odepsal, že prý Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) vykonává potřebnou činnost!!!

Pětici mladých Afghánců zadržela cizinecká policie na autobusové zastávce v Ústí nad Orlicí 13. ledna. Neměli doklady a tvrdili, že jim je sedmnáct.

Policie poslala muže do zařízení pro cizince v Bálkové, ale také si okamžitě nechala ověřit jejich věk. Na základě rentgenových snímků se ukázalo, že jsou podstatně starší, než tvrdili. Testy prokázaly, že migranti o věku nemluvili pravdu. Přesto česká

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) placená vládou výsledky testů zpochybnila a žalovala policii za to, že přemístila cizince do zařízení pro dospělé. Policie si sice nechala rychle prověřit skutečné stáří zadržených mužů, ale současně rozhodla o jejich zajištění na devadesát dní. To podle Nejvyššího správního soudu byla chyba.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

A bohužel může být ještě hůř. To, co předvádí jen za posledních pár dní nová volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP09 je opravdu fičák - poslanec a čestný předseda TOP09 Karel Schwarzenberg pro rakouský list Tiroler Tageszeitung řekl, že odmítavý postoj České republiky vůči migrantům je ostudný a že by chybějící solidaritu z naší strany neměla Evropská unie tolerovat. Řekl, že postoj České republiky, Polska a Maďarska je ostudou, jelikož se odmítají dělit s jihoevropskými státy o nelegální migranty. A dodal, že země, které žádné migranty přijmout nechtějí, by měly podle Schwarzenberga podstatně finančně přispívat Evropské unii. Korunu tomu nasazuje poslanec TOP09 Dominik Feri, který řekl, že “Jsme národ sebevědomý, jsme země relativně bohatá, máme na to, abychom přijali čtyři tisíce uprchlíků.” A k tomu lidovci otevřeně podporují nejen migraci z islámských zemí do ČR, ale i sudetoněmecký landsmašaft, který chce zrušit Benešovy dekrety.

A spolu s koalicí ODS, KDU-ČSL a TOP09 chtějí utvořit v případě volebního úspěchu společnou vládu Piráti a STAN, kteří také otevřeně prosazují přijímání migrantů. V této souvislosti předseda STAN Vít Rakušan označil tento týden v rozhovoru pro časopis Euro voliče SPD za extremisty a urazil tak 540 tisíc občanů, kteří volili SPD do Sněmovny. Za to, že je SPD proti nelegální migraci a islamizaci? STAN chystá volební koalici s Piráty, kteří zcela otevřeně migraci a islamizaci podporují.

A také současná vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM již uvolnila letos 90 milionů korun na čtyři migrační centra, která budou v roce 2021-2022 v Ústeckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji a v Praze. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí.

Prosím SDÍLEJTE, ať se tyto informace dozví co nejvíce lidí! A co si o koalici ODS, KDU-ČSL a TOP09 myslíte Vy? A bude pro Českou republiku přínosem plánovaná vláda ODS, KDU-ČSL, TOP09, Pirátů a STAN, když mají mezi sebou korupčníky a prosazují přijímání afrických a arabských islámských migrantů do ČR? Chcete, aby byla tato koalice v příští vládě? Pakliže nechcete, přijďte prosím v co největším množství k volbám podpořit hnutí SPD, abychom tomu naším volebním výsledkem zabránili!

