Okamura (SPD): Sluníčkáři si asi přejí, abychom chodili pěšky

Hovoří se o takzvaném Resetu. Mnozí vítají, že bude „bezuhlíková“ energie a ekonomika. To je Zelený úděl Evropské unie, který nás bude stát biliony korun a celou EU biliony eur. To je cesta do pekel a může nás to zničit. Babišova vláda to bohužel podporuje. EU nepomáhá, ale škodí. Musíme co nejdřív o

dejít z EU, aby nás toto nepotopilo. Bude to likvidovat energetiku i průmyslu. Položí to automobilový průmysl. S elektroautem daleko nedojedete, bude velmi drahé a nebude dostatek dobíjecích míst. Už nyní obnovitelné zdroje energie způsobují black-outy. Ve Švédsku vyzývali občany, aby kvůli tomu méně luxovali. To je cesta do pravěku. Velký zelený skok Mao Ce-Tunga. Zelení, Evropská unie, Piráti a jiní sluníčkáři si asi přejí, abychom chodili pěšky.

Kvůli odporu k Rusku a Číně teď Demoblok blokoval dostavbu Dukovan. Když je nedostavíme, budeme mít problém s energetikou. Jsem pro to, aby v tendru bylo co nejvíce zemí, aby byla co největší konkurence, co nejnižší cena a co největší zapojení českých firem. Když se vyřadí Rusko a Čína, konkurence bude menší a cena větší.

Musíme zachovat naši soběstačnost, kde to jde. Lze očekávat, že bude ekonomická válka s Čínou. Takže outsorcing není správné řešení. Víme, jak to dopadlo v průmyslových centrech USA. Také vidíme, že v době krize, jako je ta pandemická, se „služeb“, na které se kladl důraz, nenajíme. V základních komoditách v průmyslu i zemědělství musíme být soběstační. Musíme chránit české firmy a český průmysl.

Naprosto odmítáme euro, je nutné zachovat českou korunu. Naši oponenti křičí, že to, co navrhujeme, je neproveditelné. Neříkají pravdu. Lze to, pokud ČR a česká politika přestane sloužit zájmu nadnárodních korporací. Naším cílem musí být ukončení současné podoby evropské integrace, vystoupení z EU a budování nových vztahů mezi evropskými národními státy.

