Okamura (SPD): Tak to je fakt od vlády nehorázné. Do důchodu až v 75 letech?

Tak to je fakt od vlády nehorázné - lidé prý mohou mít nárok na penze až v 75 letech! Takže na jednu stranu vláda ANO, ČSSD a KSČM vyplácí miliardy na dávkách nepřizpůsobivým, politickým neziskovkám, na armádní misi v Afghánistánu a na chybný projekt inkluze ve školství, ale na druhou stranu nemá peníze pro slušné občany, kteří celý život pracují! Jak na to koukám, tak se důchodu řada lidí ani nedožije! Hnutí SPD vládní návrhy na zvýšení věku odchodu do důchodu zásadně odmítá! Podpořte nás u voleb!

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše uvažuje o zvýšení hranice pro odchod do důchodu „Toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému, snížilo by výdaje státního rozpočtu o 1,6 procenta HDP, tedy zhruba 90 miliard korun ročně,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Paní ministryně se ale velice mýlí. Peněz je ve státním rozpočtu dost, ale vláda musí v prvé řadě seškrtat nepotřebné výdaje, snížit byrokracii a zásadně podpořit pracující rodiny s dětmi s cílem zvýšit porodnost, aby bylo možné udržet průběžně financovaný důchodový systém. Tak jak navrhuje SPD.

Na to, že má vláda chybně nastavený rozpočet a vydává obrovské peníze tam, kde to není nutné, upozorňuje nejen SPD, ale i renomovaní ekonomové. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová říká, že: „současné nastavení není udržitelné a očekává od vlády systémové změny.“ A ekonomka Helena Horská říká: „Až se do důchodového věku dostanou silné ročníky, tak to bude rachot. Ten systém nemusí nutně zkolabovat, ale je to velká zátěž pro rozpočet. Část nejspíš půjde na dluh budoucí generace a část z toho, že pracující síla bude odvádět vyšší daně."

Odborník z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Petr Brabec říká: „V současnosti projednávané zvýšení solidarity důchodů neznamená zlepšení udržitelnosti… Otázkou je, kam až to půjde – aby ti lidé stejně už před penzí nebyli v invalidním důchodu. Nemůžete jim říct, že budou pracovat do 80… Ale je pravda, že generace dnešních dvacátníků bude do penze odcházet v 75.“

Vláda by měla jednoznačně seškrtat všechny nepotřebné výdaje, které Česká republika nutně nepotřebuje, tak jak navrhuje SPD. To je krok číslo jedna. A zároveň podporovat z veřejných peněz pouze slušné, pracují a řádné občany včetně starobních a invalidních důchodců.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

