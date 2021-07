Okamura (SPD): Tažení proti lidem, kteří nejsou očkovaní, přesahuje všechny meze

reklama

Vážené dámy a pánové.

Chtěl bych využít přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vážený pane ministře, chtěl jsem vás z očí do očí vyzvat, abyste už znova nenasazoval občanům ty náhubky v MHD a obchodních centrech, protože jak víte, Nejvyšší správní soud už téměř potřicáté zrušil vaše plošné opatření, protože je v rozporu se zákonem.

Myslím si, že už to stačilo, protože hnutí SPD, jak víte, bylo jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti takzvanému pandemickému zákonu. Vy všichni jste si ho tady prohlasovali včetně vlády a opozice. My jsme upozorňovali na to, že to bude protizákonné a že ten zákon je paskvil. Chtěl jsem vás vyzvat k tomu, abyste přestal porušovat zákony České republiky. Vy kroutíte hlavou, že ne, a soudy, soudy tady rozhodují, že ano. Minulý týden to bylo 24krát, co už vám to shodili ze stolu, a včera to bylo znova. Myslím si, že té covidové historie a následných přešlapů bylo už ze strany vlády, premiéra Babiše a vás, pane ministře zdravotnictví Adame Vojtěchu, už dost. A já vás chci vyzvat, abyste nechal lidi volně dýchat a nenasazoval jim zpět ty náhubky na ústa.

Já si myslím, i to tažení proti lidem, kteří nejsou očkovaní, přesahuje všechny meze. Naprosto jsou ignorována práva lidí, včetně v těchto věcech nálezy soudů. Vzniká situace, kdy lidé nejdou na očkování proto, že to vyžaduje jejich zdravotní stav, ale proto, že jsou k tomu donuceni šikanou a hrozbami. Řada lékařů upozorňuje, že vakcinovat se s protilátkami se nedoporučuje, přesto ho lidé absolvují, aby unikli komplikacím. Naposled včera jsem se radil se svým lékařem a ten mi také řekl, že pakliže mám protilátky, tak že nedoporučuje očkování.

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12021 lidí

Rozhodnutí o vakcinaci musí být dobrovolné a individuální na základě posouzení rizik. A pokud, pane ministře zdravotnictví Adame Vojtěchu z hnutí ANO, naznačujete možnost povinného očkování, tak, pane ministře, říkám za SPD, naznačuji možnost, že půjdeme do ulic a nebude s námi žádná legrace, protože už to opravdu stačilo, to vaše nekonečné porušování zákonů České republiky. Už je to v několika desítkách případů. A my znovu budeme žádat jako SPD Sněmovnu o zrušení pandemické pohotovosti. Žádáme tady o to každou řádnou schůzi Sněmovny a pokaždé nám ten náš návrh jak vládní strany hnutí ANO a ČSSD, tak opoziční strany zamítají. A my teď sbíráme podpisy, tak uvidíme, jestli nám to některé ostatní strany připodepíšou, na to, abychom svolali mimořádnou schůzi Sněmovny nad ignorováním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze strany vás jako ministra zdravotnictví a Ministerstva zdravotnictví.

Ještě bych se rád vyjádřil k testům. Pakliže stát požaduje testy, tak je prostě musí lidem platit. A my tady prostě nedovolíme covidovou diktaturu. Znovu říkám, že očkování musí být dobrovolné. Kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje. Proč ne, to je dobrovolné rozhodnutí, v pořádku. Ale kdo se nechce nechat očkovat, nesmí být diskriminován. A vy, pane ministře, opakovaně děláte nejen protizákonné kroky, ale dokonce vy je děláte vědomě. Já vůbec nechápu, jak může k této situaci docházet a že k tomu Sněmovna mlčí! Protože nejenom ministr Arenberger, ale ministři tady říkají, že v některých případech dokonce víte, že to bude protizákonné, ale prostě to uděláte. A já si myslím, že to je opravdu už úplně nepřijatelné. A já si myslím, že i to, že vy prostě nedokážete připravit svůj návrh bez toho, aby vám to shodil soud... Já opravdu si myslím, že vy na to nemáte právo takovýmto způsobem plošně omezovat občany České republiky protiústavně a protizákonně. Já jsem vás chtěl opravdu důrazně vyzvat, abyste toho už nechal, protože tohleto není normální. A ještě notabene když je to menšinová vláda. Vy prostě ani nezastupujete většinu občanů České republiky! Ani hnutí ANO, ani v koalici s ČSSD. Tak já vás chci důrazně tady vyzvat. Já vím, že se tady jedná o jiném bodu, ale vy sám jste začal mluvit o tomto tématu v předešlém vystoupení, tak jsem na to navázal. A chtěl jsem vás důrazně vyzvat a měl byste se k tomu opravdu vyjádřit.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Péče o nejmenší děti musí mít charakter veřejné služby Okamura (SPD): Jednání ministra zdravotnictví je v rozporu s principy právního státu Okamura (SPD): Odmítáme politiku formování evropského superstátu Okamura (SPD): Pokud máme něco zdanit, pak zisk nadnárodních korporací

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.