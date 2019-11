Okamura (SPD): Ty vaše kompromisy v uvozovkách už mi připadají za hranicí

Tak já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Michálkovi za věcné vystoupení. Věcné vystoupení, ale nic to nemění na faktu, že my držíme program, že Senát stejně řekl, že žádný zákon o referendu nechce, takže není třeba v tomto ohledu... A pakliže kompromisy, sami víte, že jsou kompromisy a kompromisy. Nemůžete dělat kompromisy s podvodníkem, se zlodějem. To neříkám, že to tak je v tomto případě, ale říkám v životě. Ale můžete dělat kompromisy nad slušnými věcmi, které jsou v nějakých mantinelech nějakého kompromisu, který je přijatelný.

A já jenom říkám politicky, že mi připadají ty vaše kompromisy v uvozovkách už za hranicí toho, co jste slibovali voličům, protože je skutečně velký rozdíl, když slibujete, že můžou hlasovat o členství v Evropské unii, a najednou řeknete, že ne, že o tom hlasovat nemůžou. To mi připadá velký rozdíl, ale je to můj politický pohled, vy máte jiný.

Co se týče referenda, tak jsem vás chtěl ubezpečit, že v SPD je nejenom předseda, ale i všichni členové předsednictva přímo voleni členskou základnou, takže samo o sobě je to přímá volba a jsou také odvolatelní. Takže se podívejte na naše stanovy, je to také tak správně, že to máte i vy, je to výborné. A protože je nás v SPD hodně, tak to probíhá tak, že bychom si nemohli pronajmout sál pro všechny naše členy, bůh ví, jestli, takový sál ani neexistuje pro tisíce členů, tak to funguje tak, že v tajné volbě si krajské členské konference delegují delegáty na celostátní konferenci, v tajné volbě a následně přímou volbou je volený předseda. Takže takhle je to u nás. Já myslím, že je to takhle v pořádku a nebo i členové předsednictva.

Máte pravdu, že my na rozdíl od vás, jako třeba váš... tady u Pirátů se smějí, takže já nevím, co je teď k smíchu, když například váš zastupitel, pirátský zastupitel na Praze 2 pan Němec obvinil Pirátku paní Krausovou, bývalou předsedkyni Pirátského klubu na pražském magistrátu ještě čtrnáct dní zpátky, že manipulovala výběrové řízení do vedení Obecního domu v Praze. To mi k smíchu nepřipadá. Vy jste se smáli. To jste se smáli tomu? Nebo čemu jste se přesně měli smát? Já myslím, že doufám, že už to prošetřuje policie, protože Piráti vzájemně jste se obvinili, váš pirátský zastupitel, že jiný Pirát manipuluje výběrové řízení do Obecního domu.

A já nechci pokračovat dál, protože si vážím věcného vystoupení pana předsedy Michálka. Takže mně to nepřipadá k smíchu a jestli samozřejmě máte nějaké názory, že vám přímá volba předsedy či předsednictva připadá chybná, tak já to tedy zase porovnám s tím, co se tady teď dozvídáme, co se děje zase u vás. A já myslím, že je to věc každé strany, vy se s tím určitě vypořádáte, jako my se vypořádáme s našimi věcmi a já myslím, že tu debatu můžeme vrátit k referendu.

Děkuji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

