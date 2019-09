Okamura (SPD): Uniká mi, proč klíčem k navrhovanému zvýšení důchodu je věk a nikoliv příjem

Vážená dámy a pánové. Za SPD jasně řeknu hned v úvodu, že kdykoliv podpoříme každé zvýšení starobních důvodů pro ty, kdo mají odpracovaný nárok, nebo jsou a byli v časem před starobním důchodem nemohoucí či invalidní. Takže podpoříme i toto navýšení důchodů.

Ale řekněme si na rovinu, že návrhy, které tady řešíme, včetně dnes vráceného zákona, ve skutečnosti trpí strašnou nesystémovostí a nespravedlností. Zvyšujeme procentuálně a podle špatného klíče. V našem případě vládní návrh přidával jen občanům starším 85 let, a byť už poněkolikáté fakticky přidává paušální částku a stále se motáme v kruhu a navyšujeme ze zákona procentuálně.

Vláda to komentuje tím, že relativně se posílí více příjmy poživatelů nízkých důchodů a sníží se poněkud relativní rozdíly mezi důchody osob s různými předdůchodovými příjmy. Na to upozorňujeme léta. Ale léta také dokola opakujeme, že řešení je valorizovat o pevné částky. A podle toho změnit i principy valorizace. Tedy tak, aby valorizace neznamenalo to, co dnes. Tedy, že důchodce s nejnižším důchodem dostane pár korun, a ten s nejvyšším důchodem tři tisíce. To je přeci absurdní.

Jestliže reagujeme na nízké důchody, pak mi ovšem uniká, proč klíčem k navrhovanému zvýšení je věk a nikoliv skutečný příjem. Opět platí to samé. Ten, kdo má třicet tisíc důchod, tak tu tisícovku nepotřebuje. Nebo v uvozovkách nepotřebuje. Jako ten, kdo má osm tisíc, byť mu je třeba o deset let méně. Znova prosím, vážené kolegyně a kolegové, myslete na to. Starobní důchod je primárně sociální dávka. Zásluhovost je až v druhé řadě. A stát nikdy nedosáhne spravedlivé zásluhovosti důchodů, protože na placení vysokých důchodů nemá a není to ani jeho práce.

Stát má zaručit sociální jistotu všem svým občanům, kteří to potřebují. Nikoliv zvýhodňovat rentiéry či lidi s vysokým majetkem. Senát reaguje správně tím, že kromě 85 let přidává těm, co mají 25 let od přiznání důchodu. To je fajn. A za SPD to podpoříme, ale neřeší to problém, kterým jsou nízké důchody. Návrh na mimořádné zvýšení procentních výměr důchodů je reakcí na pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech. Z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 37,9 % v roce 2018. Vláda tento fakt ale řeší jen záplatami. A to ještě ne podle potřebnosti, ale věku.

Dámy a pánové, velká část našich rodičů, babiček a dědečků žije pod mírou chudoby, danou evropskými standardy pro Českou republiky. Jenom připomenu, že dnes je hranice chudoby podle Eurostatu - Evropského statistického úřadu přibližně 12 tis. korun čistého pro Českou republiku. Premiér Babiš nedávno někde řekl, že na důchody bude. Že na ně stát vydělá. To je správná řeč. A bylo by fajn, kdyby pod ní ale následovaly také činy. Nikoliv jen slova, tak jako obvykle. Stačí zavést minimální důstojný důchod, což navrhuje SPD. A tento náš návrh zákona tady již delší dobu ve Sněmovně leží. A vláda ho odmítá. Nechce uzákonit minimální důstojný důchod. Přičemž to platí v mnoha západních zemích a tím bychom garantovali všem potřebným důchodcům důchod alespoň ve výši hranice míry chudoby stanoveném Evropským statistickým úřadem - Eurostatem. A jak jsem říkal, je to přibližně 12 tis. čistého. A my v SPD jsme přesvědčeni, že za důchody do 12 tisíc čistého se skutečně vůbec nedá v České republice vyžít.

Takže je skutečně nabíledni, abychom uzákonili ten minimální důstojný důchod a svázali jeho výši s hranicí chudoby. Takže přejděme tedy k činům, vládo, hnutí ANO, ČSSD a KSČM a podpořte návrh SPD, aby měli konečně i všichni důchodci, to znamená i ti s nejnižšími důchody důstojné životy. A mluvím i o těch invalidních. Mluvím o těch, kdo si nárok na starobní důchod skutečně odpracovali, anebo byli invalidní. To by měla být minimální morální laťka, postarat se o ty, kdo si svůj důchod fakticky předplatili, či skutečně zasloužili.

Takže tady přesně vidíme, jaký je rozdíl mezi slovy a činy, kdy se tady pořád mluví o nějakém navyšování důchodů, proto SPD vždycky hlasovalo a díky hlasům poslanců SPD se důchody navyšují. Nicméně mezitím vláda nechá neuvěřitelným způsobem všechno zdražit takovým stylem, že těm důchodcům nezbývá nic. A je to doslova, že nechá vláda zdražit. Připomenu, že hnutí SPD podalo na jaře ústavní stížnost ohledně zdražení cen elektrické energie, protože polská vláda a maďarská vláda zastropovala ceny elektrické energie na výši za rok 2018. A Poláci s tím dokonce - teď se chystá perzekuce Poláků ze strany Evropské komise. Ale polská vláda vlastenecky stojí za svými občany a prostě si stojí za svým a bují za to, aby se jim nezdražovala elektrická energie.

Co dělá vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM? Prostě se na to úplně vykašlaly i na rozdíl od maďarské vlády. Nechaly zdražit prostě horentně elektřinu. Díky tomu se zdražily i potraviny. Mimo jiné tedy, těch faktorů je víc, pochopitelně. Je to třeba i zemědělská politika EU. Ale to je to pořád dokola. To znamená, díky tomu se nám zdražily potraviny, pečivo, všechno. A v podstatě vy jste zpátky těm lidem ty peníze z kapes zase vytáhli. To je v podstatě systém vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Takový průtokový ohřívač, který je takové oblbování, kdy v podstatě těm lidem v peněženkách nezbývá potom nic.

Ta naše ústavní stížnost právě leží na Ústavním soudu, což je ještě další problém, že přestože tam leží už určitou dobu, tak Ústavní soud nekoná. To znamená, občané dál platí ty předražené ceny elektřiny - předražené ve srovnání s Polskem a Maďarskem, kde vláda zakročila ve prospěch občanů, a to je vlastně ten současný stav ohledně stavu v podstatě co se týče i seniorů a i životní úrovně v České republice. Je to prostě tristní stav.

Takže zpátky k té garanci minimálního důstojného důchodu - to je ten návrh zákona SPD. To je něco, co ale požaduje nejen naše hnutí SPD, ale když jsme jednali i se seniorskými svazy v ČR, tak to požadují i seniorské svazy v ČR. A je to obvyklé i v Evropě. Např. v Německu letos navrhli na jaře minimální důchod ve výši 900 euro. To znamená, je to věc, která platí i v některých západoevropských zemích, ale prostě česká vláda se k tomu nemá. Lepíte to prostě z rok na roku. Důchodová reforma opět v nedohlednu, přičemž bych upozornil, že koalice hnutí ANO a ČSSD už tady vládne šest let, šest let. A za šest let, za dlouhých šest let není na stole žádná důchodová reforma. Nic. A dnes se dovídáme z médií, že počet obyvatel ČR stoupá díky migrantům. Nikoliv díky našim narozeným dětem.

To je ale tristní stav. A vláda se k tomu vůbec nevyjadřuje. Žádná koncepce není na stole, aby počet obyvatel stoupal v ČR díky tomu, že mladé rodiny jsou motivovány k tomu mít druhé nebo třetí dítě. Abychom měli ty tři děti, aby vůbec ten systém toho průběžného financování důchodu v ČR byl vůbec ekonomicky udržitelný do budoucna. Ale to je prostě moc daleký horizont pro vládu. Ta kouká jenom do dalších voleb a v podstatě nějaká dohodová koncepce absolutně chybí.

Samozřejmě koalice hnutí ANO, ČSSD je tady šest let. Ale ČSSD sama o sobě je ve vládě mnohem déle. To ale myslím, že všichni víme, a skutek samozřejmě utekl. Jinak velká část státu EU garantuje výši minimální penze. A ta je mimochodem ve většině zemí výrazně vyšší než životní minimum. Nárok na tuto penzi má občan, který splnil nárok na výplatu důchodu, tedy důchodový věk a minimální počet odpracovaných let. To je přesně to, co my navrhujeme také v našem návrhu zákona.

Takže SPD v tomto směru předkládá návrh zákona o minimálním důchodu. Jak říkám, leží tady několik měsíců. Doufám, že tedy ho konečně vláda podpoří, aby skutečně jsme garantovali, jasně garantovali peníze pro ty důchodce s důchodem do 12 tisíc čistého, ať to tady nelepíme každý rok, ať se tady nemusíme dohadovat. A ať si také důchodci můžou naplánovat, a to invalidní předem svůj rozpočet, ať si můžou naplánovat také nějaký život v nějakém delším horizontu, aby věděli, kolik budou mít peněz.

Takže já bych vás chtěl požádat, vážené kolegyně a kolegové, abyste dali šanci na projednání našemu návrhu. Leží tady. A doufám, že nám dáte šanci ho projednat, abychom si prodiskutovali jeho principy a případně ho také co nejlépe, co nejdříve prosadili. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Nejen pracující, ale i naši senioři a seniorky mají těžit z ekonomického růstu Okamura (SPD): Kosovo je Srbsko Okamura (SPD): Německá vláda nechává násilníky chodit na svobodě Greto, zasazovat stromky. Okamura varuje před svazáckými fanatiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV