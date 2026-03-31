Rajchl: Naprosto zásadní. Pokud je to pravda, Rakušan musí skončit

31.03.2026 20:53 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Poslanec Jindřich Rajchl, šéf strany PRO a člen poslaneckého klubu SPD, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, že kauza Dozimetr skrývá vážné a dosud neobjasněné skutečnosti. Mluví o výhrůžkách svědkům, podivných okolnostech i možném zásahu do policejního spisu. Pokud by se podezření potvrdila, podle něj by to mělo zásadní politické důsledky i na nejvyšších místech.

Pane poslanče, na Váš popud začne v Poslanecké sněmovně pracovat vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Prostá otázka. Je taková komise reálně k něčemu?

V nedávné minulosti tyto komise skutečně nic nevyšetřily, protože to ani nebylo jejich cílem. Vzpomeňte na vyšetřovací komisi ke střelbě na filozofické fakultě, což bylo jen divadlo, aby mohla vláda a Rakušanovo ministerstvo vnitra říci, že celý zásah byl v pořádku. Nyní to bude jiné, protože my skutečně vyšetřovat chceme. Kromě toho jsme slíbili voličům, že tato komise vznikne, a nenecháme tu obří korupční kauzu vyšumět do ztracena.

Bude komise efektivní? Kdo v ní bude sedět?

V komisi zasednou významné osobnosti jako paní profesorka Válková, paní doktorka Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně. Bude složena z velmi renomovaných osobností a pevně doufám, že tentokrát se tomu opravdu budeme věnovat s maximální péčí. Rozhodně se nezalekneme. Přestože ta kauza vykazuje celou řadu nestandardních prvků, včetně vyhrožování a tlaků, jsem rád, že se kolegové nezalekli a jsou ochotni do toho se mnou jít. To je první pozitivní signál, že kauza Dozimetr má šanci na dovyšetření.

Jinými slovy zde je pro poslance prostor k vyšetřování?

Jistě. Stačí se podívat na ty mrtvé, kteří jsou s kauzou spojeni, na to, co vypovídají svědci u soudu. S tím se nikdo normální nemůže smířit.

Další podstatnou věcí je, že Vít Rakušan měl dle přepisu schůzku, která se měla uskutečnit se špičkami STAN, přístup do živého policejního spisu. To je přece naprosto zásadní věc, která v případě, že by se ukázala jako pravdivá, bude muset Vít Rakušan okamžitě skončit v politice. Jednalo by se o hrubé provinění vůči základním principům teorie dělby moci, šlo by o zcela prokazatelné zneužití jeho ministerských pravomocí.

V neposlední řadě zde probíhá dál soudní řízení v celé kauze Dozimetr a připomenu, že dva soudci to odmítli soudit a minulý týden přišel vypovídat svědek, který vyslovil obavy o svůj život a řekl, že kvůli výhrůžkám a tlaku na jeho osobu nebude vypovídat. Tohle všechno nikoho neznepokojuje a nechává to politiky v klidu? Mě to rozhodně v klidu nenechává a je to pro mě velmi zásadní věc, kterou musíme řešit. Nechceme-li žít ve státě, kde je mafie schopna zastrašovat svědky a pět svědků vypoví, že dvě politické strany jsou napojeny na organizovaný zločin a nestane se vůbec nic, je nutné se tím zabývat a rozkrýt to.

Věříte, že se to odkrýt povede?

Ano, věřím, že se nám to podaří a úkol splníme.

Poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková uvedla, že na základě monitoringu zjistila, že o Dozimetru vyšlo asi 14 tisíc článků a naproti tomu o Filipu Turkovi 30 tisíc. Přitom Turek se ničeho nedopustil, zatímco Dozimetr je jiná káva. To je značný nepoměr…

Naprosto zásadní nepoměr. Co udělal Turek tak hrozného? Dělal si nejapné vtípky v době, kdy byl podstatně mladší. Zatímco u Dozimetru mluvíme o narušení základních pilířů demokratického státu. To se vůbec nedá srovnat. Tahle kauza je milionkrát závažnější než všechno ostatní, co jsme zde dosud měli. Skutečně si nevzpomínám na srovnatelnou kauzu, kde by došlo k tak hrubému prorůstání organizovaného zločinu do naší politiky.

Notabene vůbec nechápu, jak mohli Piráti hlasovat proti zřízení vyšetřovací komise, když v minulém období jejich předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek řekl, že z černých peněz, které ukradli v dopravním podniku, financoval STAN svou kroužkovací kampaň, na základě které přeskočili Piráty. Tím se bavíme o tom, že kauza Dozimetr zásadním způsobem ovlivnila volební výsledek v předchozím období a bez toho by Vít Rakušan asi nebyl ministrem vnitra a STAN by neměl zdaleka tolik poslanců. Toto si skutečně zaslouží velmi zevrubné vyšetřování. Pokud to nečiní orgány činné v trestním řízení a nevěnují se tomu média, jiný nástroj než parlamentní vyšetřovací komise zde neexistuje.

Navíc taková komise je standardním nástrojem parlamentní politiky. My jsme si to nevymysleli, máme to v Ústavě a v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Nejde o žádný náš výmysl, protože s institutem vyšetřovací komise pracuje naše Ústava a je to správně.

Zmínil jste média, která podle Vás o kauze Dozimetr neinformovala dostatečně. Čím to je? Jde z Vašeho pohledu o selhání, nebo je za tím něco jiného?

Podívejte se na nejvýznamnější média v naší zemi, ať už veřejnoprávní jako ČT a rozhlas, nebo soukromoprávní jako Seznam, je zde evidentní příklon k hnutí STAN. Dokonce se tradovalo, že Česká televize není ČT, ale STAN TV. Viděl jsem dokonce diskuse, kde proti sobě seděli dva zástupci hnutí STAN, a to už si člověk říkal, jestli se v ČT definitivně nezbláznili. Média jednoznačně selhávají, protože měla zásadním způsobem tlačit na to, aby se Dozimetr vyšetřoval.

Podle mého názoru by média dokonce měla vytvořit zásadní tlak na to, aby hnutí STAN a strana TOP 09 byly okamžitě vyšetřovány, protože zde je důvodné podezření, že jsou či byly napojeny na organizovaný zločin. To by přece mělo vést k obvinění těch stran. SPD je dneska obviněna za jeden hloupý obrázek, který nikomu nezpůsobil žádné zásadní škody, a oproti tomu zde STAN a TOP 09 inkasovaly černé peníze z organizované trestné činnosti a obviněny dodneška nejsou. Novináři o tom občas něco napíší, ale že vyzývaly tyto strany k tomu, aby vyvodily odpovědnost vůči svému vedení a vůči sobě samým, to jsem tedy nečetl.

