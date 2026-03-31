Plzeň: Na Boleveckém rybníku začíná instalace nových mol

„Bolevecké rybníky patří mezi nejvyhledávanější místa k relaxaci, i proto se zde město snaží pobyt Plzeňanům neustále zpříjemňovat. Nová mola začnou sloužit už v letošní koupací sezóně. Věřím, že z novinky budou mít návštěvníci radost,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.
Nová mola nahradí starou konstrukci, kterou správci demontovali už v zimě. „Mola budou plovoucí s pevnou betonovou kotvou. Jejich povrch pokryjí prkna z odolného exotického dřeva garapa s dlouhou životností a elegantním vzhledem. Největší z nich bude určeno hlavně pro milovníky slunění, dvě menší pak pro milovníky vodních sportů, kteří jezdí například na paddleboardu,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.
Samotná montáž odstartuje po Velikonocích 8. dubna. V prvních dnech bude probíhat vykládka materiálu, následná instalace na vodní hladinu potrvá tři týdny. Z důvodu pohybu těžké techniky a zajištění bezpečnosti bude do 30. dubna na promenádní cestě u pláže Ostende a v prostoru u restaurace Point Bolevák omezen průchod.
Investici ve výši téměř 20 milionů korun zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, zhotovitelem je firma BK-INVESTIS, spol. s r.o.
