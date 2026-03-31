BIS: „Vachatová není problém.“ Minář, Šafrová a další pod tlakem

Uzavřené jednání sněmovní komise pro kontrolu BIS uklidnilo poslance. Poradkyně premiéra Andreje Babiše Natálie Vachatová podle nich nepředstavuje bezpečnostní riziko a není důvod podnikat další kroky.
„S paní Vachatovou není žádný problém,“ uvedl po jednání poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). Podobně se vyjádřil i Jan Bartošek (KDU-ČSL), který jednání inicioval, ale po seznámení s informacemi už nevidí důvod věc dále otevírat.
Celá kauza přitom v posledních týdnech vyvolala mimořádně silnou reakci části veřejnosti i aktivistických skupin. Iniciativa Milion chvilek pro demokracii sdílela petici za odvolání Vachatové, kterou spustila šéfredaktorka serveru Forum24 Johana Šafrová (dříve Hovorková), a varovala před jejími údajnými vazbami na Rusko. Do kampaně se zapojil i projekt Štít demokracie a veřejně vystupovali někteří aktivisté včetně Mikuláše Mináře, kteří mobilizovali veřejnost a svolávali demonstraci na Letné.
Právě na tuto atmosféru nyní ostře zareagoval herní vývojář, veřejný komentátor a spoluzakladatel spolku Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) Daniel Vávra. Ten mluví o „honu na čarodějnice naprosto neskutečných rozměrů“ a vyzval kritiky k omluvě.
Podle Vávry byla Vachatová neprávem označována za ruskou agentku a bezpečnostní hrozbu, aniž by byla tvrzení doložena. Ostře se opřel do aktivistů, médií i dalších veřejně činných osob, které se podle něj na kampani podílely.
Připomněl také, že se jméno Vachatové objevilo na ukrajinském seznamu osob považovaných za nepřátele, což označil za důsledek vyhrocené atmosféry. „Teď je čas, aby se omluvili,“ vzkázal.
Zároveň upozornil, že celá věc může mít právní dohru. Podle jeho slov Vachatová připravuje žaloby vůči těm, kteří o ní šířili nepravdivé informace. „Okolnosti jsou tak neuvěřitelné, že z toho bude ještě velké mrzení,“ naznačil.
Komise se vedle této kauzy zabývala i dalšími bezpečnostními tématy, například žhářským útokem v Pardubicích. K tomu však BIS poskytla pouze obecné informace, protože vyšetřování stále probíhá.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
