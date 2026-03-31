BIS: „Vachatová není problém.“ Minář, Šafrová a další pod tlakem

31.03.2026 22:45 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Poradkyně premiéra Natálie Vachatová podle poslanců nepředstavuje bezpečnostní riziko. Uzavřené jednání komise pro kontrolu BIS uklidnilo situaci, na sociálních sítích ale vypukla ostrá přestřelka. Daniel Vávra mluví o „honu na čarodějnice“ a vyzývá kritiky k omluvě.

BIS: „Vachatová není problém.“ Minář, Šafrová a další pod tlakem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Natálie Vachatová

Uzavřené jednání sněmovní komise pro kontrolu BIS uklidnilo poslance. Poradkyně premiéra Andreje Babiše Natálie Vachatová podle nich nepředstavuje bezpečnostní riziko a není důvod podnikat další kroky.

„S paní Vachatovou není žádný problém,“ uvedl po jednání poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). Podobně se vyjádřil i Jan Bartošek (KDU-ČSL), který jednání inicioval, ale po seznámení s informacemi už nevidí důvod věc dále otevírat.

Celá kauza přitom v posledních týdnech vyvolala mimořádně silnou reakci části veřejnosti i aktivistických skupin. Iniciativa Milion chvilek pro demokracii sdílela petici za odvolání Vachatové, kterou spustila šéfredaktorka serveru Forum24 Johana Šafrová (dříve Hovorková), a varovala před jejími údajnými vazbami na Rusko. Do kampaně se zapojil i projekt Štít demokracie a veřejně vystupovali někteří aktivisté včetně Mikuláše Mináře, kteří mobilizovali veřejnost a svolávali demonstraci na Letné.

Na sociálních sítích se zároveň objevovaly výzvy k jejímu odvolání i ostré osobní útoky. Podle některých reakcí dokonce došlo k vyhrožování a zveřejňování osobních údajů. Kritici kampaně poukazovali na to, že obvinění nebyla konkrétně doložena a chyběly jasné důkazy.

Právě na tuto atmosféru nyní ostře zareagoval herní vývojář, veřejný komentátor a spoluzakladatel spolku Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) Daniel Vávra. Ten mluví o „honu na čarodějnice naprosto neskutečných rozměrů“ a vyzval kritiky k omluvě.

Podle Vávry byla Vachatová neprávem označována za ruskou agentku a bezpečnostní hrozbu, aniž by byla tvrzení doložena. Ostře se opřel do aktivistů, médií i dalších veřejně činných osob, které se podle něj na kampani podílely.

Připomněl také, že se jméno Vachatové objevilo na ukrajinském seznamu osob považovaných za nepřátele, což označil za důsledek vyhrocené atmosféry. „Teď je čas, aby se omluvili,“ vzkázal.

Zároveň upozornil, že celá věc může mít právní dohru. Podle jeho slov Vachatová připravuje žaloby vůči těm, kteří o ní šířili nepravdivé informace. „Okolnosti jsou tak neuvěřitelné, že z toho bude ještě velké mrzení,“ naznačil.

Komise se vedle této kauzy zabývala i dalšími bezpečnostními tématy, například žhářským útokem v Pardubicích. K tomu však BIS poskytla pouze obecné informace, protože vyšetřování stále probíhá.

 


  • Daniel Vávra je český videoherní tvůrce a spoluzakladatel studia Warhorse Studios, známý také svými výraznými veřejnými postoji k politice, společnosti a svobodě slova. Dlouhodobě kritizuje politickou korektnost i fungování médií a vystupuje jako zastánce svobody projevu a otevřené debaty. V roce 2021 se stal jedním ze zakladatelů spolku Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), který se zaměřuje na ochranu svobody slova. Vedle herní tvorby komentuje aktuální společenská témata a patří k viditelným hlasům na sociálních sítích.


Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

To jste zjistil až teď?

Vždyť přeci rozdílné ceny na pumpách byly na dálnicích a ve městech nebo vesnicích rozdílné vždy. Stejně tak se přeci liší podle místa ceny všeho, třeba bydlení, jídla. Mě by spíš zajímalo, jak je to s těmi maržemi? Nedávno jste tvrdili, že v nich problém není. Znamená to, že jste je neuhlídali? A p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

