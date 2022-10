Okamura (SPD): Utratili jste 50 milionů za žranici a pijatiku, která občanům nepřinesla vůbec nic

reklama

Vážené dámy a pánové, takže jako první, já bych chtěl navrhnout změnu pořadu schůze, abychom zařadili jako první bod dnešního jednání tisk číslo 8 a je to zákon o referendu.

Jedná se o návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání Ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky. (Hluk v sále neustává.) A já samozřejmě každý ten svůj bod v souladu s jednacím řádem podrobně zdůvodním, proč chci, aby to bylo zařazeno přednostně na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Takže samozřejmě problémem je, že Česká republika nemá zatím zákon o referendu. Jak víte, tak hnutí SPD... (Otáčí se k předsedající.) Já bych jenom poprosil ještě o klid, paní předsedkyně.

My jako SPD, jak známo, my tady v podstatě jako jediná strana dlouhodobě prosazujeme demokracii, to znamená, aby byl i v České republice zákon o referendu, aby občané mohli mít tu kontrolní možnost právě se vyjádřit i během volební období na závažná témata, která hýbou Českou republikou. My jako SPD navrhujeme tento zákon s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu v jiných demokratických zemích a tady právě má Česká republika kvůli vládě Petra Fialy, kvůli té pětikoalici Petra Fialy tak máme tady deficit demokracie, protože vláda Petra Fialy odmítá zákon o referendu, celá ta pětikoalice, protože vy nechcete, aby občané mohli něco rozhodovat v referendu, tak my jsme naopak jako SPD přesvědčeni, že to povede ke kvalitnější demokracii v České republice.

Podmínkou z našeho pohledu je, aby otázka v referendu byla co nejméně omezená a možnosti přímého rozhodování občanů byly co možná nejširší. Podívejme se, jaká je tedy situace a proč je tedy z našeho pohledu důležité tento zákon skutečně už předřadit, poté, co ho vládní pětikoalice tady neustále blokuje a brání tady tomu, aby byl v České republice zákon o referendu, tak dneska je ta situace taková, že od 1. 1. 1993 Česká republika postrádá zákon o obecném referendu, ačkoliv k němu článek 2 odstavce 2 ústavy v podstatě vyzývá.

Česká republika je přitom jednou z mála evropských zemí, v tuto chvíli tuším, že jsme pouze jednou ze dvou evropských zemí, zemí Evropské unie, které ve svém právním řádu obsažen zákon o obecném referendu nemají. Podle těch informací, co mám, tak je to pouze Česká republika a Kypr. Ústavní listina z roku 1920 sice institut referenda znala, ale zákon o obecném referendu, který měl § 46 ústavy z roku 1920 provést, byl jako vládní návrh zákona národním shromážděním tehdy zamítnut. Vzhledem k tomu, že zákon, který ústava z roku 1920 předpokládala, nebyl nikdy schválen, tak nemohlo být ani žádné obecné referendum realizováno.

Určitý prostor pro uplatnění přímé demokracie v podobě referenda poskytlo až ustanovení článku 21 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod, dále jen Listina, abych to tedy zkrátil, a jeho reálným naplněním se stal ústavní zákon č. 327/1991 Sb. o referendu, podle něhož mohly být v referendu občanům České a Slovenské Federativní Republiky předloženy k rozhodnutí jen zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky, přičemž o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky bylo možno rozhodnout jen referendem.

Referendum tedy mohlo být tehdy vypsáno jen v tomto jediném a velmi specifickém případě, přičemž tato právní úprava nakonec nebyla realizována. A tady si myslím, že už u toho bodu je potřeba se zastavit a podrobněji to rozebrat, protože vždyť podívejme se na to, že i v tom zákonu ještě z doby té České a Slovenské Federativní Republiky tak v podstatě byla možnost, aby občané České nebo Slovenské republiky vystoupili z nějakého svazku. A já už tam vidím tu analogii třeba i s tou Evropskou unií, ano? Takže vidíte, jak je to poučné, jak to moje zdůvodnění jde přímo k věci a od samého počátku, protože tady už vidíme ty důvody, proč by bylo dobré, aby ten zákon o referendu tady byl. A má to hlavně tu historickou paralelu, má to tu historii tady.

No, a když trošku odbočím, ale stále mluvím k věci, protože zdůvodňuji ten návrh zákona o referendu, tu jeho potřebu a tu jeho aktuálnost a tu urgentnost toho, proč to chci zařadit, tak se tady podívejme, co tady říkali vládní představitelé zrovna dneska před chvílí. Oni říkali, že je potřeba nechat čas premiérovi Fialovi, prý na to, že předsedá Evropské unii, Radě EU. Jako čas na co? Jako čas na co? A (vy?) jste zase utratili z našich veřejných peněz 50 milionů korun za - promiňte mi to slovo, snad není vulgární - žranici a nějakou pijatiku, která občanům nepřinesla vůbec nic.

Vůbec jste nezlepšili životy občanů. Padesát milionů korun jste vyhodili z luftu za ten summit, který tady byl v pátek. A já když jsem se ptal občanů i na svých sociálních sítích, a mě sleduje na sociálních sítích 400 tisíc občanů dohromady, což je poměrně hodně vzhledem k počtu obyvatel České republiky, tak jsem se ptal, jestli mají pocit, že jim to zlepšilo nějak životy, premiér Petr Fiala a vláda tímhle summitem za 50 milionů korun, že předsedáte Radě EU. No a občané jsou rozčileni, pochopitelně, protože žádné zlepšení svých životů nevidí, protože výsledek byl nula.

Takže výsledek byl absolutní nula, kdy premiér Petr Fiala a vláda ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a KDU-ČSL si tam prostě zachlastali, popili si tam, pobavili se v luxusních prostorech a výsledek byl nula. Takže vidíte, že to referendum, o kterém hovořím, je neustále aktuální, protože vy naštváváte občany čím dál víc a občané by rádi rozhodli zajisté v referendu o tom, zdali s tou vaší vládou souhlasí nebo ne.

No a úplný vrchol byl teda tisková konference premiéra Petra Fialy po tom summitu v pátek. No tak, já jsem to čekal teda, takže mě to nepřekvapilo, když řekl, že výsledky jsou nula a že v podstatě se tam domluvili, že se domluví a že mají zrychlit to, aby se domluvili na řešení energetické krize. Tak ona je tady ta krize už téměř rok a oni se domluvili na tom, že mají zrychlit nějaké řešení, které nepřichází. Domluvili se, že se domluví a korunu tomu nasadil premiér Petr Fiala, když nakonec řekl, že se čeká na to, co navrhne Evropská komise - která ale už tři čtvrtě roku nic nenavrhla. A evidentně ani se nenavrhne.

Takže tyhlety záležitosti dnes a denně, které prostě ukazuje vaše vláda, tak dávají další a další důvody pro to, aby ten zákon o referendu tady prostě byl, protože, jak víte, tak vaší vládě v tuto chvíli už nevěří cca 80 % občanů, vládě Petra Fialy. A je úplně nabíledni, aby tady byl právě zákon o referendu, aby se občané mohli vyjádřit. Já chápu, že vy ho nechcete, protože samozřejmě, kdyby tady byl, tak už vám mnoho věcí neprojde, které vy prosazujete. Například, kdyby tady byl ten zákon o referendu, a právě proto i to vaše roční vládnutí ukazuje právě na tu aktuálnost toho mého návrhu, toho návrhu SPD, tak třeba jenom připomenu, jak jste vzali teď před třemi měsíci 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám! Vláda Petra Fialy vzala 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám. Zhoršili jste dostupnost zdravotní péče v České republice. Už dneska lidé nemají například ani na to, aby si třeba nechali opravit zuby. Mnozí lidé nemají, protože je to velmi nákladné. A na specializované zákroky se čeká i mnoho měsíců. A tak dále. Péče bývá často nedostupná pro občany. A vy vezmete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám! My jsme to tady obstruovali. Protože není zákon o referendu, tak samozřejmě využíváme další prostředky, politické prostředky pro to, abychom samozřejmě alespoň vytvářeli tady maximální politický tlak a v rámci zákona o jednacím řádu Sněmovny, který vy si tady vykládáte po svém, tak samozřejmě, abychom tomu bránili. Ale kdyby tady byl zákon o referendu, a proto o tom hovořím - takže mluvím samozřejmě stále k věci. To tady schválně zdůrazňuji, když tady vidím paní předsedkyni Pekarovou, protože má někdy tendence taky si to trošku upravovat. To, znamená, kdyby tady byl zákon o referendu, tak vám to, abyste doslova ukradli veřejné peníze zdravotním pojišťovnám, které tam, ale to jsou peníze občanů, kteří je tam zaplatili ze svých odvodů. To je neuvěřitelná krádež za bílého dne, co předvedla vláda Petra Fialy, tak, kdyby tady byl zákon o referendu, tak vám v tom občané zabrání. Já jsem si tím jistý. Protože každý občan chce mít zdravotní péči a vy jste vzali zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, zneužili jste stav, kdy je tady zákon o referendu není, takže občané se nemohou bránit, a místo toho jste ty miliardy poslali například na Ukrajinu. Ukrajincům. Nejenom na Ukrajinu, ale tady i Ukrajincům, protože pro vás není český občan na prvním místě.

A právě ten zákon o referendu ten by způsobil právě tu pozitivní situaci, že by vlastně ta vládnoucí garnitura byla pod permanentním politickým tlakem, aby i během volebního období jste jednali řádně, protože by tady byl ten Damoklův meč pochopitelně toho, že občané by se mohli vyjádřit referendu.

Tady bych rád zdůraznil a k tomu se pochopitelně ještě dostanu, protože samozřejmě ten zákon o referendu si zaslouží podrobné zdůvodnění, proč to chci předřadit, protože už to tady navrhuji v podstatě osm let a ostatní strany tady v tom brání, tak právě je důležité říct, že my navrhujeme závazné referendum. K tomu se pochopitelně ještě dostanu, až se dostanu do podrobností, proč je to tak důležité tady opravdu ten zákon zařadit. Takže tady je důležité, aby to bylo závazné referendum, aby se podle toho samozřejmě ta vládnoucí garnitura musela řídit. Aby musela podle toho samozřejmě jednat podle vůle občanů

Takže těch příkladů bych tady mohl dávat vícero, co vláda Petra Fialy tady předvádí, a co už by mohlo být právě otázkou toho zákona o referendu. Ostatně nemusím chodit daleko. Včera: na to se děly věci teda, co tady předvedla vláda Petra Fialy. A opět už tam vidím další otázky, ke kterým by zajisté občané se rádi vyjádřili v tom námi navrhovaném zákonu o referendu. Například ministr Jurečka z KDU-ČSL řekl jménem vlády, že on je ministrem práce sociálních věcí, předseda KDU-ČSL, lidovců, že neuvažujete nad tím, vláda uvažuje nad tím, ministr Jurečka, že chcete zvýšit věk odchodu do důchodu nad 65 let. No, tak to je neuvěřitelné vyjádření! A já už předem říkám, že my jsme jako SPD zásadně proti tomu, jo, abyste vy tady navrhovali, vláda Petra Fialy, zvýšení odchodu do důchodu nad 65 let. To je neuvěřitelné! A už tady vidím další prostor pro to, aby právě na tyhle vaše škodlivé návrhy, aby už si občané mohli sbírat podpisy a aby už mohli i tím, jenom tím sběrem podpisů a ukázáním toho, že prostě s tím tématem, že to vidí jinak než vaše vláda, tak už by se mohli vyjádřit.

To znamená ta urgentnost toho mého návrhu, aby zákon o referendu byl skutečně zařazen přednostně, je to tady číslo tisku 8, návrh zákona SPD, no, tak to je úplně jasné a já budu zdůvodňovat samozřejmě dál. Podrobně ten svůj návrh, proč si myslím. Takže včera tady ministr Jurečka z KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí normálně úplně beze studu, úplně bezskrupulózně normálně řekne, že uvažuje, v podstatě navrhuje, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu nad 65 let. No to je šílené. Tak tomu musíme opravdu, to je šílené, je to šílené hlavně v tom kontrastu hlavně taky, samozřejmě nejenom, že je to šílené samo o sobě a my s tím zásadně nesouhlasíme, ale teď si uveďme do kontextu to, co on vlastně řekl a co by občané zajisté v referendu rádi vyhodnotili.

Takže na jednu stranu vaše vláda Petra Fialy, ta pětikoalice, navrhuje koupit nejdražší americké stíhačky za 100 miliard korun a ty náklady budou pochopitelně mnohem vyšší, F-35, místo, aby se násobně levněji zmodernizovaly stávající Gripeny. A ta nabídka je tady nabíledni. Je tady v podstatě na stole. A takže 100 miliard najednou chybí a více než 100 miliard vám bude chybět. Nebo vám nechybí, protože vy jste se zaprodali ve Washingtonu samozřejmě a je vám úplně jedno, jestli tady budou mít občané na důchody. Vy nehájíte zájmy České republiky, vy hájíte zájmy Washingtonu a dalších míst. Ak tomu se dostanu postupně, co by občané rádi vyhodnotili ručně v tom referendu. Takže vydáte sto miliard na nejdražší americké stíhačky. Pak ještě lžete, že někdo je proti moderní české armádě. My nejsme proti moderní české armádě, naopak SPD prosazuje modernizaci, ale musíme na ni mít peníze a musí to mít samozřejmě význam tak, takže ta modernizace Gripenů byla na místě.

Následně necháte vyplácet desítky miliard solárním baronům, tady projekt EU. Bůhvíkdo z vašich politiků je do toho taky jakými skrytými majiteli těch solárních elektráren. Dále jste nám tady odmítli náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A prostě najednou peníze - takže vy v podstatě dáváte peníze všude možně, na Ukrajinu tuším, že v tuto chvíli je to cca 10 miliard, co už jste do toho investovali jak Ukrajincům, tak ještě na tu výzbroj.

A teď řeknete, že důchodci, tedy, že nemáte na důchody, zároveň řeknete jedním dechem, vláda Petra Fialy řekla, ministr Jurečka a že tedy je potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu.

No, tak to je samozřejmě úplně nepřijatelné, co tady předvádí vaše vláda, a typická otázka na referendum, ale vy to referendum nechcete umožnit, aby se lidé v takto závažných momentech mohli sami vyjádřit a vystavit vám ihned vysvědčení, co si přejí a co si nepřejí. No, vy jste tady včera předvedli samozřejmě několik ještě horších věcí, například včera s tou VZP tady vládní koalice nejenom, že jste vzali, to už se vám povedlo, SPD to půl roku obstruovalo a hrdě se k tomu hlásím, že jsme tady ze všech sil obstruovali vládní návrh zákona, kde jste v podstatě ukradli občanům jejich peníze, které poslali do zdravotních pojišťoven, aby měli dobrou zdravotní péči. A ty peníze jste přesunuli na tyhlety věci, o kterých jsem hovořil. To je opravdu úplně neuvěřitelná drzost z vaší strany. Ale vy té VZP chcete vzít ještě další peníze.

Včera jste tady celý den navrhovali zákon, který tady předložili právě představitelé vládní koalice, aby se zrušil ten monopol VZP na komerční pojištění cizinců, kteří mají v Čechách povolení k pobytu. Ale těch je statisíce. Já nejsem pro nějaké monopoly, ale u strategického odvětví, například ČEZ nebo energetická infrastruktura nebo voda, no tu by měl mít pod kontrolou stát. Právě ty vaše dosavadní vlády, ve kterých bylo hlavním exponentem ODS, ale i ČSSD, to už ve Sněmovně není, tak nechaly zprivatizovat, jinými slovy v uvozovkách rozkrást všechno, co šlo. A teď samozřejmě jsou občané České republiky kvůli vašim dosavadním všemožným vládám, SPD tam nebylo v těch vládách, tak jsou v problémech. No a vy teď chcete vlastně vzít VZP další prostředky, protože vládní představitelé podlehli evidentně lobbingu jiných pojišťoven. Přitom VZP má ty nejnákladnější pacienty. Má ty nejnákladnější pacienty, kteří vyžadují tu nejkomplikovanější léčbu a nejnákladnější léčbu, protože ty ostatní pojišťovny je samozřejmě chtějí vzít. Takže VZP z logiky věci by mělo mít nějaké prostředky navíc, aby mohlo zajistit samozřejmě tu adekvátní péči těm nejtěžším pacientům, těm nejnákladnějším pacientům, kteří jsou opravdu velmi těžce nemocní. A vy ještě tomu VZP chcete vzít další peníze.

Jako já jsem takhle šílenou asociální vládu, která jde přímo proti lidem, ještě nikdy neviděl, jako je vláda Petra Fialy z ODS a tady paní Pekarové Adamové z TOP 09 a tady ještě pan Jurečka z KDU-ČSL a pan Rakušan ze STANu a pan Bartoš z Pirátů. To je ta pětikoalice, to jsou ti předsedové těch pěti koaličních stran.

A opět, to jsou všechno otázky na referenda, která kdyby občané tu možnost měli, tak by měli příležitost se k tomuto vyjádřit. To jsem teď jenom tady, už jenom ze včerejška vidím témata, proč si myslím, že je dobré ten náš zákon, ten návrh zákona SPD o referendu prostě předřadit, abychom dali lidem možnost toho, aby se demokraticky mohli vyjádřit a aby vládě mohli dát jasně najevo, co si o tom všem myslí.

Samozřejmě, už jsem to tady teď zmínil, ale i ten nákup nejdražších amerických stíhaček F-35 za 100 miliard korun, a to odborníci říkají, že samozřejmě náklad bude mnohem větší ještě, protože se jedná o údržbu, změnu infrastruktury, školení, výcviky a tak dále, tak to je taky typicky otázka na referendum. Protože jestli je tady na misce vah, a je to na misce vah, že stát zmodernizuje stávající gripeny, což je násobně levnější, a to ani nemluvím o nákladu na letovou hodinu, která je taky násobně levnější u gripenů, anebo nakoupit nejdražší americké stíhačky, o kterých se tady ještě proslýchá, že nejsou ani nové, že jsou už staršího data, což by taky mimochodem měl premiér Petr Fiala, potažmo paní ministryně Jana Černochová z ODS, ministryně obrany, vyjasnit konečně a nemlčet k tomu a tenhle ten vládní kšeft by měli prostě osvětlit, protože řada občanů mi hodně toho píše, tak to je další typická otázka na referendum, protože jestli tedy občané na úkor toho, že vy utratíte peníze za nejdražší americké stíhačky, místo abyste rekonstruovali gripeny, a potom říkáte, že tedy občané mají jít do důchodu, že chcete zvýšit věk odchodu do důchodu, protože nebudou peníze na důchody, no tak to je typická otázka té referendum. A já už nevím, jak to referendum dopadne.

Jenže vy jste naslibovali před volbami v Americe hory doly a teď samozřejmě nehledě na to, že Česká republika nemá peníze a občané nemají na energie, kvůli vaší vládě nemají na ty energie peníze, protože jste nekompetentní a vůbec občanům nepomáháte. Jenom pomáháte Američanům tady a Němcům, k tomu se ještě dostanu - další otázka typická, která by byla vhodná na referendum. Tak samozřejmě občané se dostávají do problémů.

A když už jsem nakousl, vidím další aktuální téma, proč je potřeba tady ten návrh předřadit. Zmínil jsem to, že jste servilní. Chtělo by se mi říct, že lezete do zadku, ale aby to zase nebylo moc, aby mě někdo neokřikl, že třeba říkám něco moc neslušně. Mně to připadá teda poměrně slušný výraz. Ale právě k tomu Berlínu - proč prostě nezastropujete ceny elektrické energie přímo u výrobců a proč nejprve tou levnou elektřinou, které máme v České republice dostatek, proč nejprve nenaplníme - SPD to navrhuje tady celou dobu už od jara - aby se nejprve tou levnou elektrickou energií naplnily potřeby českých občanů a českých firem, a na lipskou unijní burzu, aby se posílaly až případné přebytky? My máme dostatek levné elektřiny. No jo, ale vy se bojíte Německa. Vy se bojíte Německa, protože Německo potřebuje naši elektrickou energii, protože dělají ten nesmyslný Green Deal. Pochopitelně. A teď se dostávají tyhlety země samy do své pasti, do své aktivistické ideologické pasti. Nesmyslný projekt Zelených a Pirátů. Zelení rovná se Piráti - to všichni víme, jsou spolu a Piráti jsou jenom přejmenovaní Zelení. Jsou ostatně spolu i v Evropském parlamentu v jedné frakci. To jsou Zelení Piráti, tam je rovnítko. To znamená, vy nehájíte české zájmy. A opět typická otázka, aktuální otázka z letošního roku na referendum, kdyby tady platil zákon SPD, aby se občané vyjádřili, a my bychom to referendum, samozřejmě všechny ty otázky bychom iniciovali my jako SPD formou sběru podpisů. Ale k tomu se ještě dostanu, k těm parametrům mého návrhu, aby bylo jasné, jak je to aktuální a že je to skutečně potřeba předřadit dneska na tu schůzi. Času máme pochopitelně dost, abychom to zdůvodnili, protože jak tady říkám, tyto návrhy, tak ta urgence, ta aktuálnost toho našeho návrhu je samozřejmě tady zcela jasná. Už to nesnese odkladu. Takže je potřeba té škodlivé vládě dát jasné znamení ze strany občanů a demokraticky samozřejmě politickým způsobem.

To je taky samozřejmě problém, protože kdybychom nastolili otázku, a SPD by ji rádo v referendu nastolilo, jestli tedy máme prodávat naši levnou elektřinu, tak jak to dělá vaše vláda, na unijní energetickou burzu, kde se to našim občanům zdražuje ta původně naše levná elektřina, až o 2 000 % je dražší, jak říkají odborníci na energetiku, a pak si tu naši původní levnou elektřinu kvůli vaší vládě tady a kvůli Evropské unii a kvůli vládě Petra Fialy si tady občané kupují draze zpátky. No a my bychom dali tu otázku právě přesně tu jinou, jestli občané s tím souhlasí, nebo ne. A náš alternativní návrh je ten, o kterém jsem hovořil - tou levnou elektřinou nejprve zastropovat ceny přímo u výrobců, a nikoliv u obchodníků, jako jste to udělali vy. A teď jim ještě chcete dávat 100 miliard z našich daní, abyste jim kompenzovali ty zisky. No to je neskutečné, co předvádí vaše vláda. My bychom chtěli, aby se naopak tou levnou elektřinou naplnily nejprve potřeby českých občanů a firem. Typická otázka na referendum, ale vy ho nechcete umožnit. Vaše vláda nechce umožnit tuto otázku, protože nechcete, aby tady byl zákon o referendu. A takhle bych mohl pokračovat, co tady v letošním roce předvádíte.

Mimochodem teď se mluvilo o energetice, mluvilo se o tom, jak zhoršujete dostupnost zdravotnictví, ale nehovořil jsem třeba ještě o potravinách, protože jak víme, tak se zdražují potraviny markantním způsobem, ale za téměř rok vládnutí vlády Petra Fialy tady neslyšíme ani jedno slovo, že by vláda Petra Fialy chtěla řešit drahé potraviny a zdražování potravin.

Vy jste se na to téma úplně vykašlali. Jenom připomenu, že SPD tady už od jara navrhuje nejenom konkrétní návrhy k řešení energetické krize, to znamená, co se týče plynu. Taky otázka na referendum. A já už jsem viděl, byl na to průzkum přece, teď nevím, která to byla agentura, ale proběhlo to i mainstreamem, že co se týče plynu, tak 50 % občanů si přeje, aby vláda nasmlouvala plyn přímo s Ruskem. Ten levný plyn. 50 % občanů České republiky a je to mainstreamový průzkum. To znamená, neříká to Okamura, ale občané si to přejí. Já to teda říkám taky a pro tuto zimu nemáme jinou alternativu. Pro tuto zimu nemáme jinou alternativu. Já samozřejmě tady bych jedním dechem zdůraznil, protože někteří vládní poslanci permanentně lžou o mých výrocích, že už jsou zoufalí asi z těch svých klesajících preferencí, tak my říkáme - diverzifikovat zdroje, my říkáme - zajistěme energickou bezpečnost. To jsem tady říkal jako jediný v minulém volebním období, tady na mikrofon jsem to říkal, nikdo mě... Andrej Babiš neposlouchal a poslanci vládní současné pětikoalice, tak ti se tomu smáli. Takže diverzifikujeme zdroje, zajistěme energetickou bezpečnost, nebuďme závislí na Rusku, nebuďme závislí na jiném zdroji a teď pro tuto zimu jiná alternativa levného plynu prostě není. Takže po vzoru demokratického Německa, Rakouska, Maďarska Slovenska by to bylo dobré nasmlouvat napřímo, ať máme levný plyn, a 50 % občanů si to podle průzkumu myslí. Takže o tom chci hovořit teď. A vy to nechcete udělat. Takže typická otázka na referendum by to byla, zvláště když tady máme ten průzkum a byla to nějaká mainstreamová agentura, prošlo to i mainstreamovými médii. Takže občané by mohli v referendu rozhodnout, co si tedy přejí, a podle toho by se vláda měla potom závazně řídit. Ale vy to nechcete, vláda Petra Fialy to nechce takto udělat.

Takže těch důvodů, proč by tady měl být zákon o referendu, těch je skutečně obrovské množství. A já znovu bych chtěl zdůraznit, zákon o referendu už tady navrhuju devátým rokem a ostatní strany mně tady v tom brání, přestože, znovu zdůrazním, v drtivé většině zemí Evropské unie zákon o referendu už existuje. Tady je dobré říci, kdo se dokonce explicitně vyjadřuje proti tomu, aby tady vůbec byla demokracie. Je to například TOP 09, ti přímo jsou proti demokracii, protože ti tady řekli, že nechtějí žádný zákon o referendu, nechtějí, aby občané měli kontrolní roli. Říkali to tady lidovci, KDU-ČSL. Říkal to tady STAN - no tak pochopitelně, protože kdyby tady byl zákon o referendu a kdyby se například uzákonila přímá hmotná odpovědnost politiků, tak jak by to dopadlo s hnutím STAN, do kterého prorostl organizovaný zločin? Takže to je prostě ten současný stav. Hnutí ANO sice jako by říká, že by jim zákon o referendu nevadil, ale nechce, aby součástí toho byla možnost hlasovat o vystoupení z EU nebo například z NATO. Takže v podstatě je to takový postoj - jak se to řekne - ani nahá ani oblečená, ale ve skutečnosti je to taky proti demokracii, protože občané by měli mít možnost hlasovat o své budoucnosti ve své zemi, zdali chtějí být součástí nějakého svazku, nebo ne. To je, jako kdyby se někdo oženil a pak mu tady ostatní bránili, aby se třeba rozvedl, že jo, to je přece úplně stejná záležitost. Takže ve svých osobních životech tomu bránit nechcete sami sobě, ale občanům tomu bránit chcete z té politické roviny, když nějaký svazek uzavřete a pak to má nějaký vývoj a vznikne nespokojenost. Tady je vidět přesně to pokrytectví, pokrytectví ostatních politických stran kromě SPD.

Podstatou námi navrhované právní úpravy zákona o referendu je, že je jejím předmětem referendum, nikoliv plebiscit, jak je znám především z francouzské praxe Napoleona III. a Charlese de Gaulla. Zatímco plebiscit se omezuje na základní otázky, potažmo věci politiky,tedy výkonu státní moci, jako je ústava či suverenita, tak referendum je širší a jeho předmětem jsou všechny politické otázky. Referendum má být proto předem neomezené, vyjma základních povinností státu vnitrostátních i mezinárodních. No a tady už je přesně ten střetový bod mezi tím, že SPD chce tu plnou demokracii, protože my jsme přesvědčeni o tom, že stát vlastní občané, nikoliv politi, ale ve Sněmovně ty ostatní strany jsou přesvědčeny, že stát vlastní oni politici, a nikoliv občané. Takže my žádáme tu plnou demokracii, ale tady jsme v tomto, bohužel ve Sněmovně osamoceni, ale jak vidíte, bojujeme ze všech sil, abychom tu demokracii skutečně pro naše občany prosadili. Je úplně směšné samozřejmě to, co předvádí některá mainstreamová média, označují návrh SPD, když prosazujeme referendum, za nedemokratický, protože už neví, co na to říct, a naopak strany vládní pětikoalice, které referendum nechtějí, tak označují jako demokratické. No tak to snad není možný už vůbec, tomu už opravdu nemůže uvěřit vůbec nikdo. Mimochodem příznačné je, že si toho minimálně někteří občané už všimli, takže když jsem viděl včerejší preference KDU-ČSL, že klesly na 2,5 %, tak minimálně tady už to občané reflektují. Ale jak říkám, někdy nahoře, někdy dole, my také se můžeme dostat samozřejmě, každá strana, jak víte, tak během volebního období může jít nahoru, dolů. Uvidíme, jak to bude, takže tady se nechci ani více věnovat těm preferencím, protože, jak říkám, říkám pokorně, jednou nahoře, jednou dole a uvidíme, jak to všechno potom dopadne s námi, s každou stranou, občan potom rozhodne.

Chci jenom říci, že právě to referendum by mělo být předem neomezené, protože občan by si měl určit, na jaké téma, na jaké otázky to referendum chce vyvolat. Tady už trošku předběhnu, ale samozřejmě se k tomu dostanu, očekávám tak za hodinu, za dvě, k tomu, abych trošku rozebral ty parametry toho referenda, vzhledem k interpelacím možná až po osmnácté hodině, ale chtěl jsem říci, protože my chceme, aby samozřejmě bylo kvorum na sesbírání těch podpisů takové, aby to samozřejmě ukázalo na závažnost té otázky. My samozřejmě nechceme, aby tady ti, kteří lžou o referendu, aby tady bylo referendum, prostě pořád byla samá referenda. Tady má prostor přece Parlament, má prostor Sněmovna. To všechno má fungovat. Ale u těch závažných otázek přece není cílem, aby se tady někdo ureferendoval, ale u těch závažných otázek, na které si občané sesbírají například 50 tisíc podpisů nebo 100 tisíc podpisů, samozřejmě my těch variant tady máme víc, abychom vyšli vstříc i těm ostatním stranám, kterým se do referenda nechce, tak aby právě ta palčivost té otázky byla projevená tím adekvátním množstvím podpisů. To znamená, mně připadá ideální, nám připadá ideální, aby na základě 100 tisíc sesbíraných podpisů na danou otázkou, aby mohlo být vyvoláno referendum. Ale k tomu se ještě dostanu. Ale už to předem říkám, že se jedná o to, že tím je vlastně doložena palčivost té otázky pro občany a závažnost té otázky, že to pálí skutečně signifikantní množství občanů a že tedy má smysl takové referendum realizovat.

Takže chtěl jsem říci, že náš návrh zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří buď tu svoji moc delegují na své zástupce, nebo ji vykonávají přímo. A to je přesně ta záležitost toho referenda. Ale stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zastánci toho v uvozovkách čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům a ti proto mají právo rozhodovat. Ignorují ovšem skutečnost, že tento druh mandátu vytváří vnitřní rozpor. Legitimní mandát je jako legitimní dar. Je možné ho darovat pouze dobrovolně. A dobrovolnost znamená, že občan musí mít možnost mandát nedarovat, ale zvolit si možnost přímo rozhodnout prostřednictvím referenda. Mandát vynucený je falešný. Je falešným ukradeným mandátem.

A teď vlastně, na to jsem zapomněl, mi dovolte zdůvodnit, proč vlastně tady takto už déle tady vystupuji, aby nebylo řečeno, že tady něco zdržuji nebo že něco obstruuji jen tak. Podívejme se, co tady navrhuje vláda za zákon, co má být dneska na programu. Ano, to je důležité, to jsem měl říct hned na začátku, proč tady vlastně teď navrhuji prioritně jiné body, protože vládní koalice Petra Fialy tady dnes zařadila zákon, který chtějí za každou cenu prosadit, že chtějí politicky ovládnout Českou televizi. Vláda Petra Fialy chce politicky úplně ovládnout Českou televizi, aby Česká televize vysílala, aby to byla vládní televize, Fialova vládní televize, a aby vysílala prostě v souladu s vládní linií vlády Petra Fialy a aby potažmo byla šikanována opozice. To tady dneska vláda předkládá návrh. A my s tím prostě v SPD zásadně nesouhlasíme, protože my chceme demokracii! My chceme názorovou různorodost v souladu se zákonem o České televizi, který vy chcete změnit. My chceme, aby Česká televize, protože je placena z koncesionářských poplatků, reflektovala názory celé společnosti, ty hlavní názorové proudy, které jsou mimochodem právě zastoupeny v Poslanecké sněmovně do značné míry. Tak ty hlavní určitě, protože tady se dostaly názorové proudy, které mají podporu více než pěti procent občanů České republiky. A proto já se v podstatě hlásím k tomu, že tady děláme všechno pro to a budeme dneska dělat všechno pro to, abyste nemohli politicky ovládnout Českou televizi, aby se z toho nestala totalitní televize - totalitní televize v rukou vlády Petra Fialy. A místo toho já si myslím, že bychom měli projednat například zákon o referendu. Proto tady teď stojím. Ano, měl jsem to říct na začátek, tak to říkám radši teď, proč tady teď stojím.

Samozřejmě těch návrhů zákonů tady budu mít více, které budu chtít předřadit, ale už jsem o tom hovořil. Pro nás je důležité, aby se tady dneska projednávaly způsoby, jak přimět vládu, aby pomohla občanům v energetické krizi. To je pro nás priorita v SPD. Ne to, co chcete vy, že chcete politicky ovládnout Českou televizi! To je priorita vlády Petra Fialy. Vy chcete politicky ovládnout Českou televizi a zneužít koncesionářské poplatky občanů. Zneužít i koncesionářské poplatky voličů SPD! A vám to vyhovuje, že už jsem já nebyl pozván osm let do otázek Václava Moravce, přestože ten pořad platí i voliči SPD. Já jsem ani jedno pozvání neodmítl. Oni mě prostě nepozvali. A vám to plně vyhovuje, protože umlčujete politickou opozici! A v tomhle vy chcete pokračovat! V tomhle vy chcete pokračovat, vládní pětikoalice Petra Fialy.

Takže jenom aby bylo všem jasné i veřejnosti, proč tady teď mluvím a budu ještě mluvit a budu mluvit poměrně dlouze, protože těch návrhů, které chci předřadit, tady mám minimálně deset, protože SPD samozřejmě pracuje naplno, takže tady máme spoustu důležitějších zákonů než ten váš, kdy chcete ovládnout politicky Českou televizi. To není zákon, který by tady měl vůbec dneska být. Vy jste se zbláznili úplně, vaše vláda! Vy podle našeho názoru byste měli řešit pomoc lidem s energiemi, s drahými energiemi lidem, firmám a podnikům, kde hrozí krachy a už utlumují výrobu, hrozí propouštění, respektive už začíná propouštění lidí z práce - kvůli vaší vládě, kvůli vaší nečinné a nekompetentní vládě, a vy místo, abyste tady řešili a navrhovali, tak jako to dělá SPD, kdy už tady od jara navrhujeme řešení drahých energií, tak vy tady dneska chcete na sílu protlačit zákon na politické ovládnutí České televize! Abyste si politicky vy ovládli Českou televizi. No, to je neskutečné! Proto to tady říkám na rovinu a my tady tomu budeme jako SPD bránit, protože my chceme, aby se tady projednávala pomoc lidem proti zdražování. Proto tady jsem, a proto tady budu! A budu navrhovat tady ty důležitý zákony.

Mimochodem to, co také budu navrhovat předřadit, ale k tomu se dostanu až v nějaké fázi, to bude až za delší dobu, tak chceme zestátnit exekutory. Proč jsem si to teď jenom vytáhl a malinko předbíhám? Protože za vaší vlády, a mluvila o tom i paní, teď jsem zapomněl její jméno, ale článek byl na Novinkách, ze Sociologického ústavu Akademie věd. Za vaší vlády o 40 % narůstá podíl nových exekucí. Nových exekucí, kdy vaší nečinností uvrháváte lidi do exekučních pastí, a také to vůbec neřešíte! Vám je to úplně jedno, že jdou slušní pracující lidé na dlažbu nebo i důchodci. Vám je to úplně jedno, vaší vládě! A s tím prostě my nesouhlasíme. My prostě nechceme, aby tady byl zákon, abyste mohli ovládnout politicky Českou televizi. My chceme, aby místo toho tady byly zákony na pomoc lidem. Jednoduchá věta, proč já tady teď jsem a proč budou vystupovat i poslanci SPD. Je to úplně jednoduché. Je to jednoduché jak facka, proč tady teď jsme a proč dneska se to bude prostě protahovat, protože vy máte opravdu divné priority, přímo škodlivý priority! Přímo protinárodní priority bych řekl. Řekl bych až vlastizrádné priority, protože tohle není normální. Tady lidé padají na ústa kvůli vaší vládě, nemají peníze a vy navrhujete zákon a stojí vám to za to, že tady jste avizovali dokonce, že tu budete i přes noc kvůli tomu zákonu. Ano, to tady avizovala vládní pětikoalice. Její zástupci nám avizovali před dnešním jednáním, že tu budete i klidně přes noc, abyste protlačili zákon na politické ovládnutí České televize. To jsou vaše priority, místo abyste pomáhali lidem! To je neuvěřitelné! Já vám na to řeknu jinou věc. Já tady klidně budu přes noc, pakliže budeme pomáhat lidem, pakliže necháte prosadit naše zákony na pomoc lidem s drahými energiemi. Pochopitelně budu tady přes noc i dneska, když to bude přes noc. S tím problém nemám. Ostatně víte, že já jsem stejně plný energie pořád, takže mně je to v podstatě jedno, jestli tady budu přes noc, nebo jak to vlastně bude.

Takže chtěl jsem pokračovat dál. A právo hlasovat v referendu má prostě podle našeho názoru každý občan. A měl by ho mít, kdyby tady byl ten náš zákon, který se tady snažím předřadit. A podle našeho návrhu by to právo hlasovat v referendu měl mít každý občan České republiky, který nejpozději v den konání referenda dosáhl zletilosti, tedy od 18 let. Rozhodnutí v referendu podle našeho návrhu by bylo přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných v referendu hlasovat. A tady už jsme vyšli právě vstříc těm kritikům, protože samozřejmě pro mě by bylo ideální a tou čirou demokracií by bylo, kdyby tam to dvacetiprocentní kvorum nebylo. A tady zase je tedy obrovské pokrytectví těch stran vládní pětikoalice, a když si vzpomínám na tu debatu z minulého volebního období o tom našem návrhu, tak jak říkali, přece nemůže být referendum bez kvora. A jak to bylo s tím referendem o vstupu České republiky do EU, se kterým vy jste tak rádi souhlasili? Já také, protože já jsem pro referendum. Jako pro to referendum jako takové. Souhlasil jsem, aby proběhlo to referendum. A tam kvorum přece nebylo! Tam kvorum nebylo. Takže když se vám to hodilo, tak jste tam žádné kvorum nedali. To znamená, kdyby přišel pouze jeden jediný občan k referendu o vstupu do EU, tak Česká republika vstoupila do EU. Ono jich přišlo víc samozřejmě. To referendum už bylo téměř před 20 lety, proto by také bylo dobré, aby se to referendum zopakovalo, protože Evropská unie se od té doby zásadně změnila, a rozhodně tady nikdo neříkal, že bude zcela neomezeně přijímat nelegální muslimské migranty a že nám tady z centra budou diktovat všechno, co máme tady dělat.

To je přece úplně něco jiného ten Green Deal a podobně a další věci. Solární baroni a všechno možné. To znamená, bylo by dobré to zopakovat, ale teď to, co jsem se chtěl říci, je, že u toho referenda to kvorum nebylo. Ale tady v tomhletom okamžiku už vlastně my jsme jako SPD vyšli vstříc vám, odpůrcům referenda a trošku jsme v tom našem návrhu ty podmínky změkčili. My jsme je změkčili, aby to mělo větší šanci, aby ten zákon prošel. Ale je vidět, že vy nechcete evidentně ani žádné referendum.

Ustanovení článku 10a ústavy - to bych také okomentoval, které je v navrhované právní úpravě referenda ve vztahu lex specialis. Na referendu vyhlášeném na základě ústavního zákona ve smyslu čl. 10a ústavy, to je za účelem vyjádření souhlasu s ratifikací mezinárodní smlouvy, kterou se přenesou některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci, se právní úprava obsažená v tomto předloženém návrhu ústavního zákona o celostátním referendu nepoužije a bude se postupovat podle zvláštního ústavního zákona podle čl. 10a ústavy.

Postup podle zvláštního ústavního zákona je v tomto speciálním případě zvolen proto, neboť podle čl. 10a ústavy se rozhoduje o přenosu některých konkrétních pravomocí orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci a je na posouzení a rozhodnutí ústavodárce, zda k ratifikaci konkrétní mezinárodní smlouvy, kterou se přenáší některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci, bude třeba souhlasu parlamentu, nebo zda bude přijat ústavní zákon, který stanoví, že k ratifikaci bude třeba souhlasu daného v referendu.

K vyhlášení referenda podle čl. 10a ústavy by mohlo být přistoupeno např. při přenosu dalších pravomocí orgánů České republiky na Evropskou unii. Právní úprava obsažená v tomto návrhu ústavního zákona se nepoužije ani na referendu ve věci výpovědi mezinárodní smlouvy podle čl. 10a ústavy. A podívejme se, jaký je mimochodem stav tedy, abyste viděli, že to, že já to tady navrhuji předřadit ten tisk 8, zákon SPD o referendu, že to není nějaký ojedinělý návrh, jak už jsem hovořil. Naopak. Ve většině zemí EU nějakou formou je tedy... země od země je různá ta forma, pak to funguje.

Pojďme se podívat, jak je tedy právní řád ve vybraných evropských zemích, jak je tedy institut celostátního referenda upraven, a je to následovně. Takže za a) se pojďme podívat na Francii. Na Francii, to je tady, jak premiér Petr Fiala tady říká, jak hovoří s prezidentem Macronem, ale opět jsou to jenom prázdná slova, protože příklad si tam evidentně nebere, v těch věcech, ve kterých by si příklad měl brát. No, ale my už jsme si u něj zvykli, u premiéra Fialy, jenom prázdná fotografie a žádný přínos pro občany. Skutek utek. Takže francouzská ústava na celostátní úrovni rozlišuje takzvané ústavní a legislativní referendum. Takže jak tam tedy mají upraveno to legislativní referendum. Legislativní referendum je zakotveno v čl. 11 francouzské ústavy.

Tento článek umožňuje prezidentu republiky na návrh vlády nebo na společný návrh obou komor parlamentu předložit občanům návrh zákona. Takovým návrhem zákona lze upravovat otázky týkající se organizace veřejné moci, reforem národních, hospodářských, sociálních a environmentálních politik a veřejných služeb, které k nim přispívají a schválení ratifikace mezinárodní smlouvy, mající vliv na fungování orgánů za podmínky, že mezinárodní smlouva není v rozporu s francouzskou ústavou. A od 1. ledna 2015 může být k těmto otázkám uspořádáno referendum takzvané sdílené iniciativy. Lze jej vyhlásit na základě iniciativy pětiny členů parlamentu, která musí být podpořena desetinou voličů, zapsaných na seznamech voličů.

Tato iniciativa má formu návrhu zákona a nesmí derogovat ustanovení právního předpisu v době jednoho roku od jeho vyhlášení. Referendum ke stejnému návrhu je možné konat po uplynutí dvou let od konání referenda, v němž byl návrh schválen. Byl-li návrh schválen, zákon je přijat. Tady tu pasáž je dobré, abyste si zapamatovali, protože mimochodem tady si právě bere i v tom návrhu SPD příklad, třeba v tomto momentu si bereme příklad. Přesně tady si bereme příklad právě z toho francouzského modelu. Takže jestli vládní pětikoalice chce aspoň trochu tedy přejít v činy, a nikoliv jenom v prázdné proklamace a prázdné sliby, tak byste měli podpořit náš návrh o referendu.

A co se týče té Francie, abych to ještě dokončil, tak toto referendum je ve Francii blíže upraveno v ústavním zákoně č. 2013-1114 ze dne 6. prosince 2013 o použití čl. 11 francouzské ústavy. Ústavní rada přezkoumává ve lhůtě jednoho měsíce od předložení návrhu zákona veškeré výše uvedené podmínky. Dále přezkoumává rozpor s francouzskou ústavou. O těchto otázkách Ústavní rada rozhoduje odůvodněným rozhodnutím. Ano. Další okamžik, kde jsme si vzali právě příklad i z francouzského modelu v tom našem návrhu zákona SPD, který chci předřadit, protože my také chceme a máme to tam, tak jak je to ve zvyklosti právě v těch demokratických zemích, aby tu otázku samozřejmě přezkoumal Ústavní soud, zdali je v souladu s ústavou. O co jde.

SPD v žádném případě nechce a nebude omezovat občany, aby si mohli udělat referendum. Ale otázky typu: Můžeme někoho vraždit, můžeme někoho oloupit, můžeme někoho a tak dále, no tak ty samozřejmě jsou podle mého názoru nepřípustné a jsou v rozporu s ústavou a se základní Listinou práv a svobod potažmo, která je součástí ústavy. Takže o to tady jde, o to tady jde. Ne o tom, že by se měly snad omezovat otázky, ale o to porovnání s tou ústavností jde právě (?) ohledně takového typu otázek, kde se doufám shodneme všichni, že jsou určitě nepřípustné. To je v rozporu. Aby k tomu někdo vyzýval, tak to nechceme. Pojďme k té Francii pokračovat.

Začátek období sběru podpisů voličů, takže vidíte, jaká je to přesně ta metoda toho sběru podpisů, je stanoveno do měsíce od zveřejnění rozhodnutí ústavní rady o splnění podmínek referenda. Sběr podpisů trvá devět měsíců, takže je tam to ohraničeno určitou lhůtou, a provádí se v elektronické formě, což samozřejmě tady jsme v České republice také pozadu. Mimochodem my to řešíme i na petičním výboru, v kterém jsem, že vlastně by bylo dobré ještě více zjednodušit možnost podávání, elektronického podávání petice. Protože dneska samozřejmě v podstatě všichni lidé mají internet nebo téměř všichni a velmi by to ulehčilo. A byl by to určitě další krok k demokracii, který SPD podporuje samozřejmě, protože my podporujeme demokracii, na rozdíl od těch vládních stran.

A v případě, že... tady je zajímavá poznámka, že sběr podpisů trvá devět měsíců a provádí se v elektronické formě, a zpětvzetí podpisů není možné. To má logiku, to má logiku samozřejmě. K voličům je prostřednictvím největších obcí v každém kantonu umožněn přístup k elektronickým službám, kterými mohou podpořit návrh zákona.

Ústavní rada zajišťuje řádnost celého procesu sběru podpisů a také přezkoumává všechny stížnosti. No, a to je přesně to, co my bychom chtěli v podstatě taky, aby vlastně bylo co největšímu možnému množství občanů zpřístupněn ten přístup k těm elektronickým službám tak, aby mohli připojit ten podpis k tomu referendu. To znamená tady v Čechách prostě je tady nějaká ta identifikace občana a tak dále, je to prostě komplikovanější záležitost pro mnoho občanů, ale kdyby prostě to bylo uděláno tak, že na obecní úřad člověk ukáže občanku a připojí podpis k tomu, co považuje za vhodné k nějaké petici, tak by to bylo opravdu myslím že velký posun, byl by to velký posun mimo samozřejmě i ty fyzické podpisy na tu listinu.

No, pojďme se podívat na ten druhý typ referenda, který mají ve Francii, protože teď jsem popisoval takzvané legislativní referendum a jedná se o ústavní referendum. To je upraveno v článku 89 francouzské ústavy a jeho účelem je schválení novely francouzské ústavy. Změna francouzské ústavy může být iniciována prezidentem republiky na návrh předsedy vlády nebo členy parlamentu. Po schválení v obou komorách je návrh novely francouzské ústavy předložen ke schválení občanům v referendu. Je tedy pojistkou změny francouzské ústavy a tady teda musím říct, že to je ten zajímavý bod opět Francie, že tu změnu ústavy schválí sice v první fázi ji schválí v podstatě v obou komorách parlamentu, ale následně je ještě ta změna francouzské ústavy předložena ke schválení občanům v referendu.

No, to mi připadá, to mi samozřejmě připadá velmi demokratické, protože ta země patří všem. A teď si vezme, že Senát v České republice, který má v podstatě minimální legitimitu, ostatně viděli jsme to teď před týdnem, že ke druhému kolu senátních voleb třeba přijde jenom pár tisíc občanů, což samozřejmě každý hlas občanů má stejnou váhu a je to v pořádku, že občané hlasují, nikdy bych si nedovolil zpochybnit hlas občana, ale mluvím o té legitimitě Senátu. A samozřejmě potom, když třeba Sněmovna, když u voleb do Sněmovny je účast voličů 60 % cca a volí ji skutečně milióny občanů a teďka návrh Ústavy blokuje třeba Senát, který v podstatě volil jenom zlomek občanů, tak samozřejmě to všechno vzbuzuje ty otázky, zdali Senát je vůbec namístě. A já si myslím, že na zemi samozřejmě velikosti České republiky že by tady Senát vůbec nemusel být. To je názor SPD. A právě že tím, tou pojistnou rolí, že by mohl být ten zákon o referendu. My si myslíme, že by tu roli toho Senátu mohl právě nahradit široký zákon o referendu, aby tu kontrolní moc místo Senátu měli přímo občané. A to si myslím, že je dobrá varianta. Takže to je, takto by to bylo samozřejmě podle mého názoru ideální.

Nicméně ve Francii vypsání referenda se nevyžaduje v případě a je to vlastně po vzoru i té Francie, je to i po vzoru Francie to, co jsem teďka řekl. Nicméně vypsání referenda se nevyžaduje v případě, kdy prezident návrh předloží na společném zasedání obou komor parlamentu a získá už přímo třípětinovou většinu odevzdaných hlasů. Takže opět je tam taková hezká pojistka. Vzájemně se všichni vlastně jistí vzájemně, aby ta změna ústavy nemohla proběhnout prostě účelově.

A ze změny francouzské ústavy jsou vyloučeny otázky integrity území a republikánské formy vlády. Tak vidíte, to jsou v podstatě jediné dvě záležitosti, které jsou tam vyloučeny ze změny ústavy.

Tak vidíte, jak to teda funguje ve Francii a bylo by dobré si z toho vzít příklad alespoň dílčím způsobem. Pochopitelně ten návrh, který já chci předřadit na dnešní schůzi Sněmovny, zákon o referendu, tisk 8, tak my jsme si, to je vlastně kompilace těch dobrých právě bodů různých návrhů z různých demokratických zemí.

Pojďme se podívat, jaká je situace v Německu, protože opravdu, proč to tady takhle rozebírám a zdůvodňuji ten svůj návrh na to předřazení toho bodu, no protože já když slyším ty lži představitelů vládní pětikoalice a s nimi spřažených novinářů a zároveň jedním dechem dodávám, že řada novinářů je slušných a není spřažena s vládní koalicí a snaží se vyváženě psát, že zákon o referendu je špatně a že to není demokratické a tady zástupci a podporovatelé vládní pětikoalice říkají, že občané jsou hloupí někteří, že nemůžou rozhodovat o referendu a uráží ještě občany elitářsky, to se opravdu nedá poslouchat. To se opravdu nedá poslouchat, protože jestli je z tohletoho pohledu chytřejší například předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová, která doporučuje jako řešení energetické krize ze strany vlády doporučuje občanům, aby si vzali dva nebo tři svetry, tak to mi připadá vysloveně hloupý návrh, který by běžného občana opravdu nenapadl, že by toto mělo být řešení energetické krize. To je šílený úplně.

Takže se pojďme podívat na to Německo. Ačkoliv článek 20 odst. 2 základního zákona Spolkové republiky Německo, té německé ústavy, výslovně stanoví, že státní moc vykonává lid mimo jiné prostřednictvím voleb a hlasování, obsahuje jinak německá ústava také ustanovení o lidovém hlasování, a to v článku 29, týkajícím se změny členění spolkového území na země. V tomto případě jsou však oprávněni hlasovat pouze občané na území, kterého se změna má dotknout, nejde tedy o celostátní hlasování. Jiné lidové hlasování se na federální úrovni hlasovat nemůže.

Ano, já to tady čtu z toho pohledu a avizoval jsem to na úvod, že jak v které zemi to mají upravené různým způsobem, ale ten zákon o referendu tam prostě je. Zákonodárnou iniciativu má podle článku 76 odst. 1 pouze spolková vláda, poslanci spolkového sněmu, tedy Bundestagu a spolková rada, tedy Bundesrat. Lidová iniciativa tedy není na federální úrovni možná. Ale pozor, znovu říkám, budeme mluvit o té zemské úrovni, kde už je to samozřejmě v Německu jinak. Právě proto lidová hlasování jsou upravena na zemské úrovni, a to v právních řádech všech spolkových zemí. Úpravy v jednotlivých zemích jsou velmi rozdílné. Jako příklad lze uvést Bavorsko a Braniborsko, takže na tyto dvě spolkové země se pojďme tedy blížeji podívat, jak to tam vlastně funguje.

Základy jsou dány v zemské ústavě, jejíž článek 71 stanoví, že návrhy zákonů předkládá zemská vláda, poslanci zemského sněmu nebo lid, takzvaná lidová žádost, Volksbegehren. Podle článku 72 odst. 1 zákony přijímá zemský sněm nebo lid takzvaným lidovým rozhodnutím. Článek 73 vylučuje z příjímání lidovým rozhodnutím, tedy lidové rozhodnutí rovná se referendum, státní rozpočet. Ten musí být přijat zemským sněmem. Postup při podávání lidové žádosti, respektive lidovém rozhodnutí, upravuje přímo zákon v § 62 až 82.

Tak, a jaká je tam teda ta procedura v podstatě k tomu referendu? Mluvím o Bavorsku. Návrh na povolení lidové žádosti se podává zemskému ministerstvu vnitra, stavebnictví a dopravy. Musí se jednat o vypracovaný a odůvodněný návrh zákona, opatřený podpisy 25 tisíc oprávněných voličů. A tady bych chtěl zdůraznit, mám to tady v poznámce, že jsou to neověřené podpisy. Jo? Takže opatřený neověřenými podpisy 25 tisíc oprávněných voličů. Jejich oprávnění volit se prokazuje při podání návrhu.

Ministerstvo tuto lidovou žádost, žádost občanů jinými slovy, zveřejní a určí čtrnáctidenní lhůtu, ve které mohou voliči žádost podepsat, takže ta lhůta je tady čtrnáct dní. Jo, takže na té spolkové úrovni v Bavorsku je poměrně krátká, dá se říct.

Obce stanoví místo a čas k podpisování žádosti. Takže vidíte, že tam ale na druhou stranu je sice krátká, ale je tam ta spolupráce už těch měst a obcí.

Podpis musí být vlastnoruční. Kdo na daném formuláři místopřísežně prohlásí, že se po celou dobu určenou k podepisování žádosti kvůli nemoci nemohl dostavit na místo určené k podpisu, může svou podporu žádosti na formuláři potvrdit a jím pověřená osoba tento formulář donese na místo určené k podepisování. Podpis opět nemusí být ověřený. Takže to je potřeba přesně tady říct a zdůraznit si tyhle zákonitosti, které jsou v těch demokratických zemích.

K platnosti lidové žádosti je třeba, aby ji podpořilo deset procent oprávněných voličů. Tak tam je to kvorum. To je přesně to kvorum, kdy je tam určité kvorum a my se tomu kvoru vůbec nebráníme. To už jsem tady říkal v úvodu. Takže znovu říkám, je lež to, co tady říkají ti odpůrci referenda, že se tady ureferendujeme. Není to pravda. Právě tím určeným kvorem nebo množstvím podpisů je zaručeno, že ta otázka prostě zajímá to signifikantní množství občanů.

K takové žádosti následně musí vyjádřit své stanovisko zemská vláda a postoupit ji s tímto zemskému sněmu. Ten ji projedná do tří měsíců. Takže tady je potřeba si zase říci tu lhůtu, jak to mají pěkně, hezky, odstupňované těmi lhůtami, aby prostě to referendum, ta žádost občanů, nezapadla. Pokud ji nezměněno přijme, nekoná se lidové rozhodnutí. Ano, takže pokud to přijme, odsouhlasí tu žádost občanů, přijme to už napřímo, tak samozřejmě logicky není potřeba už dělat referendum. Když si prostě na základě toho podnětu minimálně deseti procent občanů ten zemský sněm uvědomí, ano, občané mají pravdu, je to tak, měli bychom toto přijmou, měli bychom to řešit, tak už není potřeba referendum. Ano, to mi připadá velmi logické a v podstatě to velmi usnadňuje tu proceduru.

Ale pokud zemský sněm žádost odmítne, tak může k lidového rozhodnutí předložit spolu s lidovou žádostí i vlastní návrh zákona o alternativu. Návrh zákona je schválen, pokud obdrží více hlasů ano, než ne, tedy prostou většinou. K přijetí zákonů měnících ústavu je však třeba, aby hlasy ano tvořily alespoň 25 % hlasů všech oprávněných voličů. Takže vidíte, jak to mají hezky udělané, že přestože ten zemský parlament v podstatě by dobře nepracoval, tak, jak si přejí občané a občané mu dají najevo tou svojí peticí, že chtějí na tuto otázku referendum, tak dokonce v Německu, v tom Bavorsku ještě umožní těm politikům zpytovat svědomí a aby rychle ještě ten alternativní návrh připravili v souladu vlastně s tou žádostí občanů a aby tedy neodešli ti politici s ostudou. Takže aby na tom ještě rychle zapracovali a v podstatě si mohli také udělat nějaké politické body, byť opožděně, ale je tam ten prostor. Což také není od věci, proč ne.

Lidové rozhodnutí je v Bavorsku dále podle článku 85 odst. 2 zemské ústavy, tak k tomu je potřeba ke schválení každé změny ústavy. Změnu nejdříve schválí zemský sněm 2/3 většinou a poté musí být potvrzena lidových rozhodnutím prostou většinou.

Takže já tady vidím, že je tady řada vládních poslanců, kteří se opět pořád zaštiťují Německem, ale tady vidíte, jaké je to pokrytectví z jejich strany. Říkají Německo, Německo. Mohl bych některé ty poslance, kteří tady pořád mluví o německém příkladu, dokonce i jmenovat. Ale když má skutečně přijít na to, aby se podle toho německého příkladu řídili, tak se řídit nechtějí. Zase je to lež ze strany vládních poslanců. Protože v Německu například u změnu ústavy musí potvrdit občané v referendu. A jsou tady široké možnosti podávání referenda. Já si myslím, že je to tak správně, protože je to na té spolkové úrovni.

Pojďme se podívat na Braniborsko, protože jsem zkraje řekl, že ta řešení jsou v různých spolkových zemích různá, tak samozřejmě tady nebudu vyjmenovávat všechny spolkové země, protože jak jste si všimli, tak jdu k věci a mluvím čistě k věci a v žádném případě zdůvodňování bodů neprotahuji. Takže se tady naopak přísně budu věnovat jenom těm důležitým momentům.

Tak Braniborsko. Ústava Braniborska jednak v článku 75 stanoví, že návrhy zákonů může vedle poslanců zemského sněmu a zemské vlády předkládat lid formou lidové žádosti. Jednak mají podle článku 76 odst. 1 upravujícího lidovou iniciativu všichni obyvatelé právo předkládat zemskému sněmu v rámci jeho příslušnosti určité věci politického rozhodování, mezi které patří i návrhy zákonů a návrhy na rozpuštění zemského sněmu. Lidová iniciativa tedy není omezena na zákonodárnou iniciativu jako v Bavorsku.

Článek 76 odst. 2 označuje za nepřípustnou lidovou iniciativu týkající se zemského rozpočtu, platů státních zaměstnanců, dávek sociálního zabezpečení, poplatků a personálních rozhodnutí. Takže tady vidíme a s tím my už tak problém nemáme, v SPD - proto ostatně a k tomu se teprve dostanu v další fázi, abych zdůvodnil ten náš návrh o referendu a ještě zdůvodnil aktuálnost toho, proč to chci předřadit, abych na to ještě více apeloval. Tak tady vidíme, že o státním rozpočtu ne, ale to si myslím, že je v pořádku. Ale my také nějaké otázky z toho vyjímáme. Ale k tomu se ještě dostanu.

Ale dávky sociálního zabezpečení? No tak tady bych s tím nesouhlasil, s tím Braniborským modelem. Protože to by tady musela být normální vláda v České republice. Naopak by to mělo být otázkou referenda, protože vláda Petra Fialy zamítla letos na jaře návrh SPD, kdy SPD chtělo ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže vláda Petra Fialy - je to vláda KDU-ČSL - lidovci jsou tam nejhorší, protože oni mají ministra práce a sociálních věcí. KDU-ČSL přímo podporuje nepřizpůsobivé. To je vysloveně škodlivá stran. Také jak jsem říkal, občané si to už si to v tuto chvíli vyhodnotili, máte 2,5 % preferencí. Ale třeba to dáte nahoru, kdo ví, to nevíme. Jednou nahoře, jednou dole, to může potkat i SPD i jakoukoliv jinou stranu samozřejmě. Ale ten ministr Jurečka, předseda KDU-ČSL, ten je přímo odpovědný za rezort práce a sociálních věcí.

Takže samozřejmě je to plná odpovědnost celé vlády, celé vlády pětikoalice Petra Fialy. Ale vy jste zamítli návrh zákona z pera SPD. Navrhli jsme tam 70 změn, pracovalo na tom velké množství odborníků. Příprava toho zákona nám trvala dva roky. Vy jste nám zamítli ten návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivým, protože vy podporujete nepřizpůsobivé. Přitom by ten zákon přinesl úsporu do státního rozpočtu cirka miliardu korun. Pak říkáte, že nemáte peníze na důchody a chcete zvyšovat věk odchodu do důchodu. Stejný Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL to řekl včera. To je neskutečný, to je neskutečný. Řekl bych, že je to humus, přímo - snad to není sprosté slovo - co vy předvádíte vůči slušným pracujícím lidem.

Takže abych šel zpátky k tomu návrhu. Takže zrovna v kontextu vlády Petra Fialy musím říct, že ty dávky sociálního zabezpečení bych na rozdíl od toho braniborského modelu referenda, u těch by určitě bylo dobré, aby o tom občané hlasovat mohli, aby zastavili vaší vládu Petra Fialy. Hlavně lidovce, kteří v podstatě úplně otevřeně - oni to ministerstvo mají na starosti a oni úplně přímo škodí lidem tím, že jejich ministr a celá ta strana přímo podporují nepřizpůsobivé. Takže takhle bych to viděl.

Myslím, že to vidíme takhle všichni, protože jsou to jasné činy, hlasování o našem zákonu. Celá vládní pětikoalice zamítla náš návrh na ukončení zneužívání nepřizpůsobivými. Zároveň - Ministerstvo práce a sociálních věcí mají na starosti lidovci - ještě ministr Jurečka, předseda KDU-ČSL, chce zvyšovat věk odchodu do důchodu. S tím SPD zásadně nesouhlasí.

Takže miliardy na nejdražší stíhačky a na Ukrajince ano, ale pro české důchodce na důchody nemáte. Strašné, strašné. Strašná vláda.

Pojďme ale dál. K přípustnosti lidové iniciativy, tedy referenda, tento zákon v Braniborsku dodává, že nepřípustná je iniciativa ohledně věci, o které se již v uplynulých 12 měsících neúspěšně konalo referendum. To bylo i u toho bavorského vzoru, potažmo u té Francie, a to my máme také v tom návrhu. My tam také máme lhůtu, že když to referendum jednou proběhne, ať úspěšně nebo neúspěšně, tak aby se neopakovalo na půl roku znova, protože to pak ztrácí smysl, takže je tam lhůta, lhůta, lhůta určitých let, kdy by se to referendum zase mohlo opakovat. Takže a... to referendum, ta lidová iniciativa musí obsahovat odůvodněné znění návrhu zákona nebo jiného návrhu. K jejímu vzniku v tom Braniborsku je potřeba 20.000 přezkoumatelných osobních a opět neověřených podpisů oprávněných osob s uvedeným jménem, datem narození a bydlištěm. A tato lidová iniciativa, tedy tady ty podpisy, aspoň 20.000 přezkoumatelných podpisů se v Braniborsku předkládá zemskému sněmu.

Pokud zemský sněm do čtyř měsíců přijme nezměněné znění lidové iniciativy, nepřistoupí se k lidové žádosti. A to je opět v podstatě ten pěkný okamžik, který už vidíme v Bavorsku, a vidíme, jak to funguje v těch demokraciích na rozdíl od České republiky, kde vláda Petra Fialy neustále drží v podstatě ten nedemokratický systém, respektive není tady plná demokracie. Ale to tedy musím vytknout i hnutí ANO, protože také jsme se v minulém volebním období a v předminulém se zákonem o referendu nikam neposunuli, přestože SPD to tady opakovaně navrhovalo, takže také tam byla laxnost. Ale to už jsem říkal, že SPD je tady jedinou stranou, která prosazuje zákon o referendu v plné míře, v plné míře. Takže tady je hezký ten moment, že když ti občané si sesbírají v tom Bavorsku, Braniborsku, potažmo v jiných spolkových zemích tu lidovou iniciativu, tak ještě tam vzniká prostor pro politiky, aby ještě zabrali, jak jsem říkal, aby zpytovali svědomí, aby šli do sebe a aby prostě ten zákon rychle napsali, to, co si přejí občané, a v podstatě to rychle přijali. Předtím, než ještě proběhne to referendum samotné, což mi připadá, že je jako hezký nápad, a že by to i v České republice celou tu záležitost urychlilo.

Jenže to by tady musela chtít nějaká jiná strana zákon o referendu, jako chce SPD, protože vládní pětikoalice Petra Fialy nechce žádný zákon o referendu, nechce demokracii, protože jinak byste si nemohli dovolit samozřejmě ty věci, co tady teď předvádíte s tím, že jste uvrhli miliony lidí a našich firem, tisíce firem, jste uvrhli do obrovských finančních problémů. Jenže občané už by vám dali v referendu dávno stopku, že jo, pochopitelně. Zvlášť když důvěra občanů ve vaši vládu už je jen asi 20 %, jak vidíme ty průzkumy.

Ale pojďme dál. Tak žádost, žádost o to referendum je zveřejněna spolu se jmény, adresami zástupců lidové iniciativy, a je určena šestiměsíční lhůta k jejímu podepisování. Takže v podstatě tady je ta dostatečná lhůta. My tam taky máme lhůtu několikaměsíční v tom našem návrhu, aby se občané v klidu mohli podepsat, vyjádřit, aby byl dostatečně demokratický prostor k tomu, aby si to občané mohli podepsat, promyslet si to a tak dále. A to podepsání může být provedeno dvěma způsoby. Buď na určeném místě nebo korespondenčně. Při podpisu na určeném místě se musí osoba dostatečně prokázat. Pro korespondenční hlasování se obdrží formulář a obálka a hlasující na formuláři místopřísežně prohlásí, že se jedná o jeho osobní rozhodnutí. Podpis nemusí být ověřený. Podporu žádosti je navíc možné učinit i před starostou, notářem nebo jiným zmocněným místem.

K platnosti lidové žádosti je třeba 80 000 podpisů oprávněných osob. Takže tady vidíte, a já myslím, že je to právě v pořádku, jak vlastně jsou v různých zemích a v různých zemích a v různých, různých... místech Evropy, v těch demokratických státech, jak mají třeba různé počty těch podpisů. A my se tomu nebráníme. Prostě pojďme se o tom bavit, kolik podpisů by mělo být na vyvolání zákona o referendu. Jenže problém je, že vy se nechcete bavit vůbec o zákonu o referendu. Nebo když se tady někdo v minulém období jakoby na oko, čistě teatrálně chtěl bavit, mám na mysli ČSSD, tak přišli s návrhem na 800 000 podpisů. My se na to tady všichni pamatujeme, respektive já jsem byl v komisi pro Ústavu, takže jsem to podrobně sledoval. 800 000 podpisů. No tak taky ČSSD dopadlo, jak dopadlo, protože oni říkali, že chtějí referendum a dali tam takové kvorum, aby žádné referendum nikdy nebylo realizováno. Ale občané nejsou hloupí, občané to prokoukli a vyhodnotili ve volbách. Tohleto, co tady předvádělo ČSSD. Ale oni předváděli i další věci, samozřejmě, ale tohleto je jedna z mnoha věcí, v tom negativním slova smyslu, samozřejmě.

Pokud zemský sněm do dvou měsíců lidové žádosti nevyhoví, koná se ve lhůtě dalších tří měsíců lidové rozhodnutí. Tak to je přesně ono. Takže politici dostanou prostor, aby tedy když si tedy nevšimli nebo nepracovali dostatečně pro občany, tak občané jim dají najevo tu svoji vůli. Politici dostanou prostor, aby tedy ten zákon přijali bez toho referenda urychleně. Ale jestli ho nepřijmou, tak prostě bude referendum. Tak. Prostě občan by měl mít poslední slovo. Zemský sněm může žádost prohlásit za vyřízenou, i když přijme žádost v pozměněné formě, která stále odpovídá základnímu smyslu žádosti. Toto rozhodnutí však mohou zástupci lidové iniciativy napadnout u zemského ústavního soudu. Pokud soud žádost odmítne, může k lidovému hlasování připojit vlastní konkurenční návrh.

No a tohleto je super, protože já když si vzpomínám na ty dlouhé diskuse s těmi odpůrci referenda, což jsou strany vládní pětikoalice Petra Fialy, tak oni právě říkali: No a jak bude v tom referendu, jak budou občané formulovat ten zákon? Jak to budou formulovat? Nebo jak to bude probíhat? Tady máte odpověď. Kdybyste to četli, kdyby se zajímali a neplácali jenom nesmysly proti, tak to tady máte přece na demokratických zemích jasně dáno. Když ten zákon, který přijme zemský sněm na základě té, že vidí tu iniciativu občanů, tak přijmou nějaký zákon. A v nuanci se to může lišit, tak znova tady mají právě ti zástupci té lidové iniciativy možnost to napadnout u ústavního soudu, pakliže by se to příliš lišilo od toho principu. Vždyť je tady všechno dané.

Prostě vy máte vždycky nesmyslné argumenty, jenom jak se vymluvit z toho, aby tady nebyl zákon o referendu. Hloupé argumenty, a proto to tady rozebírám trošku déle, protože konečně je prostor tady vám to vysvětlit. A znovu zdůrazňuji, proč tady takhle dlouho stojím. To ještě zdůrazním jednou, kdyby to někdo neslyšel. Protože vládní koalice tady dneska chce protlačit zákon na politické ovládnutí České televize, protože chcete ovládnout politicky Českou televizi, vládní pětikoalice, chcete totalitně normálně ovládnout, je to taková, až bych řekl fašizující metoda z vaší strany. Je to tak. Vy chcete mít ten jediný správný názor, aby státní televize vysílala jeden správný názor, je to tak. A my prostě nechceme, abyste totalitně ovládli Českou televizi. My naopak chceme, abyste tady řešili, abyste tady řešili pomoc občanům se zdražováním, a abychom tady řešili... To prostě SPD chce. My chceme pomoct občanům se zdražováním, vy chcete zákon na totalitní ovládnutí České televize vládní pětikoalicí Petra Fialy. Tak takhle teda prostě ne. My s tím nesouhlasíme.

A děláme tady z toho důvodu všechno pro to, a říkám to z toho důvodu, protože zase některá média, neříkám všechna, protože je tady i řada slušných médií, ale některá média zase budou lhát, že Okamura zdržuje jednání Sněmovny a kolik to stojí. Takhle někteří novináři, znám spoustu slušných novinářů, musíme to oddělit, ale někteří také lhali, když jsme tady bránili tomu, jak tady vláda chtěla vzít 14 miliard korun, už se vám to povedlo, že jste vzali letos 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám. Že prý protahujeme jednání Sněmovny a že to stojí hodinu 600 000 korun. No tak já vám říkám na rovinu, já tady budu obstruovat, obstruovat a obstruovali jsme tady hodiny za to, abyste nevzali občanům České republiky 14 miliard korun ze zdravotního pojištění, protože jsem tím zhoršili dostupnost zdravotní péče.

A já si za tím stojím, je to správně, protože my prostě nechceme, aby vy jste vzali, už jste to udělali tedy, že jste jim to nakonec vzali. Půl roku jsme to tady - snažili jste tomu zabránit. Ale je nás jen dvacet poslanců SPD z dvou set. A nakonec jste si to protlačili. Ale prostě pro mě má zdraví občanů větší hodnotu. A my vám tady prostě budeme bránit v těchhle těch vašich škodlivých návrzích, abyste lidem zhoršovali dostupnost zdravotní péče. A některá média lhala, že Okamura a SPD tady zdržovali Sněmovnu. No, jak zdržoval? My jsme zdržovali a bránili jsme vašemu návrhu, abyste zhoršovali lidem zdravotnictví. A to je správně. A to budeme dělat. Stejně jako teď nechceme, aby vy jste ovládli politicky Českou televizi, abyste tady věnovali dny a hodiny takovému zákonu. A místo toho my chceme, aby se tady řešilo zdražování.

A proč jsem si tady vytáhl jako první náš zákon o referendu? Protože vy to zdražování nechcete řešit, nechcete pomáhat lidem. Proto je tady na místě zákon o referendu, aby občané, aby občané vás přitlačili prostě demokraticky a tím zákonem. Proto to tady navrhuji. Protože vy si prostě nedáte říct a škodíte prostě občanům. Takže to je ten důvod. Budu to tady průběžně ještě zdůrazňovat, kdyby to někdo neslyšel, proč tady teď jsme. Nejsme tady proto, abychom tady zdržovali jednání Sněmovny. Jsme tady proto, protože chci, abyste konečně začali řešit zdražování a pomoc lidem a firmám a podnikům. A vy to udělat nechcete a místo toho tady tlačíte politické ovládnutí České televize, že chcete. To je neuvěřitelné, neuvěřitelná vláda.

A pojďme dál. No a odchylky, jsme u toho Braniborska, odchylky jsou stanoveny pro návrh na rozpuštění Zemského sněmu, kdy lidová iniciativa vyžaduje sto padesát tisíc podpisů. To je vlastně rozpuštění toho zemského parlamentu. A lidová žádost musí být podpořena dvěma sty tisíci podpisy ve lhůtě čtyř měsíců. A k přijetí lidového rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů, která musí představovat alespoň polovinu všech oprávněných voličů.

U toho je potřeba se taky chvilku zastavit, protože, jak vidíte, tak v Braniborsku mají možnost občané referendem rozpustit Parlament. Samozřejmě ta kvora jsou tam hodně vysoká. Ale to by tedy byl opravdu zajímavý návrh. Protože kdyby tato iniciativa byla tady v České republice, tak si myslím, že vaše vláda už končí, tak vláda Petra Fialy končí. A to si myslím, že by byl skvělý návrh, protože potom by samozřejmě nemohlo dojít k tomu, že vy nebudete pomáhat lidem, a k tomu, co děláte, respektive že neděláte nic pro pomoc občanům, protože občané by mohli rozpustit tady Sněmovnu. A byly by nové volby. A tomu vy se bráníte jako zuby nehty. Já jsem někde říkal, bráníte se zuby nehty. Já jsem to říkal někde před volbami. Já bych byl pro to. Klidně, ať jsou předčasné volby. Ať občané tady rozhodnou do Sněmovny, ale do Sněmovny, teď, klidně dneska. Protože vy podle opakovaných průzkumů nemáte už většinu ve Sněmovně, že jste to zpackali. A vy čekáte, že to bude v budoucnu jinak. Ale vidíte, že by to nemělo být o Okamurovi ani o SPD. Ale když občané by si teď sesbírali podpisy, tak jsem si jistý, že kdyby součástí referenda v České republice bylo toto ustanovení jako Braniborsku, tak vůbec nedojde k tomu, že vy budete nakupovat ty stíhačky za sto miliard a že budete podporovat nepřizpůsobivé a že budete brát peníze zdravotním pojišťovnám, aby naši občané měli horší zdravotní péči. A naopak budete pracovat, budete se snažit pracovat pro občany na rozdíl od toho, co děláte teď, respektive neděláte. A fungovalo by to jinak. Takže si berte příklady, prosím vás, z demokratických zemí. A SPD, jak říkám, my tady prosazujeme demokracii po vzoru demokratických zemí na rozdíl od vás.

A musím se smát, opravdu se vždycky tomu směji, je to takový vtip dne vždycky, když vidím některé ty servery, které jsou financované bůhví odkud. Takové ty servery, ty sluníčkářské servery, které plně podporují pětikoalici Petra Fialy. A píší, že SPD, potažmo i druhá opoziční strana, která tady je, že jsou ohrožením demokracie. Vy jste ohrožením demokracie, vy bráníte těmhle těm demokratickým zákonům. Vy chcete totalitně ovládnout Českou televizi. Je to přesně naopak. Ohrožením demokracie nikdy nemůže být strana, která chce zákon o referendu, protože tu moc dostává občan, nikoliv politik. Je to přesně naopak. Tak už nelžete. I ti novináři, ať už nelžou, stejně to nezabírá. Takže je potřeba tohleto říct úplně, úplně na rovinu. Ten, kdo chce zákon o referendu a přímou demokracii.

Ale pojďme mluvit o tom zákonu o referendu, tak naopak je, prosazuje demokracii. A ten, kdo nechce zákon o referendu, tak je proti demokracii. A znovu zdůrazňuji, v drtivé většině evropských zemí je zákon o referendu, je. Proto to tady popisuji. Takže ten nestandardní stav je v České republice kvůli vládě Petra Fialy.

Pojďme se podívat, jak je to v Rakousku. A schválně, jak vidíte, tak se blížím k České republice, abych probíral, protože občas tady vždycky slyším ty výmluvy typu: Měli bychom se řídit podle zemí v našem regionu. No tak proto o nich mluvím. Proto jsem mluvil například o Bavorsku, ale pro srovnání jsem dal i Braniborsko. A teď pojďme se podívat na Rakousko. V Rakousku je lidové hlasování rozsáhleji upraveno i na spolkové úrovni.

Podle článku 43 rakouské ústavy se lidové hlasování koná o každém návrhu zákona, pokud tak rozhodne Národní rada, nebo to požaduje většina jejích členů.

Podle článku 44 odstavce 3 je lidové hlasování i obligatorní v případě celkové změny spolkové ústavy. V případě částečně změny se koná jen tehdy, když to požaduje třetina členů Národní rady nebo Spolkové rady, tak zvaný Bundesrad. Při lidovém hlasování se rozhoduje absolutní většina. Pardon, při lidovém hlasování rozhoduje absolutní většina platně odevzdaných hlasů. Kvorum stanoveno není. No tak vidíte, jak to je s tím kvorem. To je přesně tak. To je demokracie. Obligatorní lidové hlasování se koná také v případě odvolání spolkového prezidenta, kdy musí být tímto způsobem potvrzeno rozhodnutím Národní rady o jeho odvolání.

Vedle hlasování o legislativních návrzích, které již byly projednány v Parlamentu, nabízí rakouská ústava v článku 41 odstavce 2 i možnost lidové iniciativy. Podrobnosti upravuje zákon, který tedy má takové složité německé dlouhé slovo, ale to tady nebudu číst, protože německy neumím. Německy umím jenom pár slov, ale tohleto je příliš dlouhé.

Lidová žádost může mít formu návrhu zákona nebo podnětu a musí podpořit jedno promile oprávněných voličů. Prohlášení podpory potvrzuje obec, ve které je osoba oprávněna volit a musí být buď podepsáno na úřadu obce nebo musí být podpis soudně nebo notářsky ověřen. Poté spolkový ministr vnitra ve lhůtě tří týdnů rozhodne o předložení lidové žádosti k podepisování. Lhůta k podepisování je zpravidla osmidenní. Obce určí místa, kde mohou lidé žádost podepisovat a korespondenční hlasování není možné. Jo, to je jenom pro ty zastánce. Lidovou žádost musí Národní rada projednat, pokud se shromáždí sto tisíc podpisů oprávněných osob nebo podpis jedné šestiny oprávněných osob ze tří spolkových zemí. Nemusí však žádostí požadovaný návrh přijmout.

Dále rakouská ústava upravuje v článku 49b) lidové hlasování, o jehož vyhlášení se usnáší Národní rada na návrh svých členů nebo Spolkové rady. Může se týkat všech záležitostí zásadního nebo celorakouského významu. S výhradou voleb a záležitostí, o nichž přísluší rozhodovat soudům nebo správním úřadům. Výsledek toho hlasování je nezávazný.

Tak pochopitelně my jako SPD žádáme závazné hlasování o referendu. Ale tady já popisuji ty modely. Jo, popisuji ty modely, jak to funguje v různých zemích. Někde je to závazné, někde je to nezávazné a tak dále. V každém případě také to tak platí, že zákon o referendu tam je. To je ta pointa. U nás není žádný, protože to Fialova pětikoalice nechce.

A Senát to taky nechce. Senát to taky nechce, to víme. Miloš Vystrčil, to je předseda Senátu za ODS, ten nám to řekl přímo na rovinu, že v Senátu zákon o referendu nechtějí. Takže to je představa demokracie Senátu. Takže pojďme se podívat, jaká je situace na Slovensku.

Právní úprava referenda je v rámci Slovenské republiky zakotvena v článku 93 a následně Ústavy Slovenské republiky a zákoně č. 564/1992 Sb., o způsobu vykonání referenda. Na Slovensku je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace. V rámci fakultativního typu referenda můžou být řešeny otázky veřejného zájmu kromě záležitostí základních práv svobod, daní, odvodů a státního rozpočtu. Minimální počet podpisů pro vypsání referenda je 350 tisíc - u toho se samozřejmě ještě pozastavím - přičemž pro platnost referenda je nutná nadpoloviční většina oprávněných voličů.

Tady musím říci a já to Slovensko schválně jsem si tady zařadil do toho vystoupení, protože Slováci přijali takový zákon o referendu, který v podstatě není reálně funkční.

Ale přesto jsem to tady zařadil, abych vám ukázal, přestože i v zemích, kde nechtěli to referendu, prostě ho nechtěli, tak přesto se přiklonili alespoň k nějakému náznaku posílení demokracie, a to referendum přijali tak, že ta kvora jsou tak vysoká, že v podstatě na Slovensku není možné téměř realizovat platné referendum, protože pro vypsání referenda je sice 350 tisíc podpisů, ale pak je tam zároveň to druhé kritérium té nadpoloviční většiny oprávněných voličů, což samozřejmě nemá logiku úplnou, protože třeba i u voleb do Poslanecké sněmovny, kde následně poslanci rozhodují o zákonech, vlastně zásadních zákonech pro všechny občany, tak kvorum není, u účasti u voleb.

Protože u voleb (a?) do Senátu, no, tak tam je to vidět úplně flagrantně, že v podstatě i kdyby přišel jeden člověk k volbám, přijde jich prostě poměrně málo, tak to, ty volby, platí. Takže ta kvora u voleb nejsou a najednou politici vyžadují v nějaké zemi nestandardně vysoké kvorum. Ale já jsem to sem schválně dal, to Slovensko, aby byl můj projev zcela vyvážený a o to se tady snažím, podat prostě pravdivou informaci, proč chci předřadit tento tisk 8 z pera SPD prioritně na pořad této schůze místo toho vašeho návrhu, místo vládního návrhu, že chcete politicky ovládnout Českou televizi, což je úplně mimo, že ano?

To vůbec neřeší problémy občanů, že ano. Já chci, aby se tady řešilo zdražování energií a pomoc občanů, ale to už jsme tady návrhů předložili x, všechno jste tady nám tady zamítli, vládní koalice, to jenom tady musím dodat. Všechno zamítáte a sami žádný návrh nemáte, proto na to jdu přes to referendum teď, protože by bylo dobré přijmout ten zákon o referendu, abychom přitlačili na vaši vládu, aby občané tedy přitlačili, také mohli přitlačit, že jsou nespokojení.

Takže můj návrh má logiku, proč (sem jdu?) s návrhem o referendu, protože využíváme všech možností k tomu, abychom vytvořili tlak na vaši neschopnou vládu, která škodí lidem. A samozřejmě ti Slováci, ty parametry jsou mimořádně vysoké, ale já říkám, aspoň nějaký zákon o referendu než žádný. Prostě pořád je to lepší než nic jako je to u nás v České republice, kde ten zákon o referendu není.

Slovenská právní úprava také nezakotvuje povinnost následného ověřování pravosti podpisů a možnost lidové iniciativy návrhu zákona prostřednictvím referenda není Ústavou Slovenské republiky vyloučeno. Takže to ke Slovensku. Ti Slováci, kteří mají v podstatě stejnou historii s námi po desítky let, byli součástí stejného státu, Československa, tak i ti už přijali zákon o referendu, byť tedy musím říct, ve velmi, řekl bych, pro občany nekomfortní formě. Ale už tam je taky. Takže vidíte, jakou my jsme tady výjimkou kvůli vládě Petra Fialy, která je proti demokracii.

Pojďme k Polsku. Právní úprava referenda, abych tedy vzal - vidíte, že beru všechny sousední země, o to mi tady šlo - a bude to teď už poslední země, na které vysvětlím tu potřebnost toho našeho návrhu, vzal jsem prostě ty země kolem, tak Polsko, tam ta právní úprava referenda je v Polsku zakotvena v článku 62 a v článku 125 polské ústavy a zákonem č. 57 o celostátním referendu. Je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace. V rámci fakultativního typu referenda můžou být řešeny věci zvláštního významu pro stát kromě záležitostí výdajů, příjmů, obrany státu či amnestie. Minimální počet podpisů pro vypsání referenda je 500 tisíc, přičemž pro platnost referenda je nutná účast nadpoloviční většiny oprávněných voličů.

Tak pochopitelně, u těch parametrů se tady zase musím chvilku zastavit, protože jenom bych rád řekl, že samozřejmě nemůžeme porovnávat 350 tisíc, množství podpisů na Slovensku, které je hodně vysoké nebo příliš vysoké z mého pohledu, a nemůžeme dávat rovnítko nebo podobně to vidět u Polska, které má 500 tisíc podpisů, protože Slováků je 5 milionů a Poláků je 40 milionů. To je rozdíl. Takže v tom poměru 40 milionů obyvatel versus 500 tisíc musíme říci, že ten polský návrh na ten počet podpisů je poměrně (vstřícný?) naopak, i když mám v hlavě třeba počty podpisů na vyvolání referenda ve Švýcarsku a podobně.

Takže to je poměrně k počtu obyvatel, to není zas tak hrozné, bych řekl. No, a tady samozřejmě musím znovu zopakovat to, co tady předvádělo ČSSD v minulém volební období, kdy pro desetimilionovou Českou republiku chtěli zazdít referendum tím, že tady jenom verbálně navrhovali 800 tisíc podpisů nebo navrhli 800 tisíc podpisů, a podívejte se, (že?) Poláci, kteří mají 40 milionů, v pohodě 500 tisíc podpisů. Takže podívejte se, jak ten návrh ČSSD, jaké to bylo plivnutí do tváře občanů. V podstatě to byl výsměch. Asi by udělali líp, kdyby vůbec nic neříkali v tomhle ohledu, protože v podstatě naštvali jenom občany, že ano, kteří chtěli referendum nebo chtějí referendum.

No, samozřejmě ta nadpoloviční nutná účast oprávněných voličů, to je v tom Polsku hodně vysoké. To je hodně vysoké, ale znova říkám, férově tady říkám podmínky i v okolních zemích, kde vidíte, že třeba v Německu je to hodně vstřícné, v Německu, které je naším největším sousedem v podstatě, tak ty podmínky v těch spolkových zemích jsou poměrně hodně vstřícné na to referendum. A oproti tomu kontra (slovenská?), které v podstatě má zákon o referendu, ale ta vstřícnost tam příliš není, myslím, co se týče parametrů, řekl bych ta realizovatelnost. Polská právní úprava zakotvuje povinnost následného ověřování pravosti podpisů. Je to v článku 63 zákona č. 57. Možnost lidové iniciativy návrhu zákona je zakotvena v článku 118 polské ústavy a zákonem č. 62 o výkonu legislativních iniciativ ze strany občanů. Následné použití je podmíněno schválením ze strany parlamentu.

Takže teď jsem tedy probral v té úvodní fázi, protože to je pochopitelně jenom moje úvodní fáze mého vystoupení, ještě jsem se nedostal zdaleka ani, v podstatě možná tak o malý krůček jsem se dostal dál, tak co je ta pointa celého tohohle úvodu? Ta je ta, že ve všech okolních zemích kolem České republiky je zákon o referendu. To je to, co jsem tady chtěl vlastně říct. To je potřeba podtrhnout a zvýraznit. Takže ve všech zemích kolem České republiky platí zákon o referendu.

Jedinou zemí, ve které neplatí zákon o referendu, ve střední Evropě, je Česká republika. Kvůli vládě Petra Fialy, kvůli koalici ODS, TOP 09, hnutí STAN KDU-ČSL a Pirátů. Kvůli těmto pěti stranám my jsme jedinou zemí ve střední Evropě, kde není zákon o referendu. Nějaký zákon o referendu. Takže to je potřeba opravdu zvýraznit, podtrhnout, Mluvit o tom, že vláda premiéra Petra Fialy z ODS s Piráty, kteří původně obelhali občany před pěti lety, že chtějí referendum, a pak nakonec na to zapomněli a zapomněli na tyhlety sliby úplně. Tak vlastně vy jste uvrhli naši Českou republiku do absolutně nedemokratické menšiny. Vy nás sunete úplně někam do zemí mimo demokratickou Evropu! To je ta realita s vládou Petra Fialy. Vy ukazujete na tamtu zemi, na tamtu zemi, na tamtu zemi, kde je demokracie a kde není demokracie. Přitom vy sami jste žábou na prameni a bráníte demokracii v České republice zcela nestandardně. A řekl bych i extrémně a extremisticky ve srovnání s jinými zeměmi středoevropského regionu. Protože, jaký je význam slova extrémní? Podívejte se, progooglujte si. Extrémní znamená, když někdo prosazuje názory mimo hlavní názorový proud. No tak to je vaše vláda evidentně, protože ve všech středoevropských zemích je zákon o referendu. A podívejte se, co předvádíte vy!

Takže, abych vám trošku nalil čistého vína, co předvádíte a jak mluvíte. Jak nevíte, která bije vůbec, jak jste proti demokracii. Prostě vám jde jenom o ta vaše koryta, držet se prostě jak klíšťata, protože vám už nevěří 80 % občanů, tak jenom sát, sát, sát.

Teď budete zakládat nový úřad. Pan Bartoš z Pirátů zakládá nový úřad. Kolik jsem to četl - 250 zaměstnanců nových? SPD prosazuje digitalizaci. My jsme celou dobu mluvili o digitalizaci. Na každém ministerstvu jsou odbory pro digitalizaci. Ne - oni si budou stavět pomník 250 úředníků nebo kolik jich je tam, takhle to nějak bylo. Vy jste si dali nové tři ministry, 70 milionů na platy navíc to tam stojí s těmi sekretariáty. Přitom vzpomínám, jak jste tady vloni touto dobou lhali, že ti tři ministři navíc nebudou stát ani o nic navíc. Ano, v médiích. Přímo jste to říkali. Prostě protože je vás tam pět v té koalici, tak co nejvíc funkcí, aby se dostalo na všechny. A na občany kašlete. No, kdyby tady byl zákon o referendu, tak vám to navýšení ministrů už by vám taky mohli třeba zamáznout občané. Já jsem přesvědčen, že by to zamázli, protože buďme upřímní o činnosti těch tří nových ministrů vůbec neslyšíme. Je to pan Šalomoun, je to paní Langšádlová a je to pan Bek. My vůbec nevíme, co dělají, protože je nevidíme ani ve Sněmovně. Tady pana Šalomouna vidíme po mnoha měsících. (Reaguje poslanec Jan Bureš z místa.) Vždyť já říkám, že ho vidíme po mnoha měsících! A že je nevidíme ve Sněmovně, to je nevidíme. Znamená, že když někdo přijde do Sněmovny jednou, dvakrát nebo třikrát, tak to vám připadá, že ho vidíte v práci? No tak, pane poslanče za ODS, to si děláte legraci! To je možná vaše docházka do práce, ale ne naše. (Poslankyně Jana Bačíková z místa: Prostřednictvím pana předsedajícího!)

Já jsem mluvil do toho prostoru. V pořádku, já jsem si myslel, protože neznám jméno toho pana poslance, protože taky nebyl ani jednou zřejmě na mikrofonu, tak jsem si ho nezapamatoval. Ale v každém případě prostřednictvím pana předsedajícího, je to poslanec ODS, který obhajuje to, že ministři nechodí tady do Sněmovny. Tak to mi připadá trošku zvláštní, ale dobrá, je to váš způsob práce. Ale tak jako tak tady ve Sněmovně není to jenom o Sněmovně, je to o tom, že ti tři ministři jsou neviditelní. A podle mého názoru zbyteční tím pádem. Protože jste navýšili počty ministrů. Já mluvím o tom, že jste navýšili počet těch funkcí. Takže pojďme dál.

Já vím, že tady pan ministr je, já jsem ho viděl, když jsem přicházel k pultíku, to mi nemusíte vykládat. Já mám periferní vidění. Takže to tady ukazujte si mezi vámi vzájemně v ODS.

Takže Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. No tak taky jako ti odpůrci referenda říkají, že to bude stát nějaké peníze, že vlastně demokracie bude stát peníze. No to jsou neskutečné formulace. A já bych vám chtěl říct, že výdaje ze státního rozpočtu na realizaci tohoto ústavního zákona budou záviset na frekvenci využití institutu referenda v praxi. V případě referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii v roce 2003, kdy bylo možno hlasovat pouze na území České republiky, činily tyto celkové výdaje podle Státního závěrečného účtu za rok 2003 přibližně 401,6 milionu korun. Přičemž byly hrazeny z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Ještě jenom panu předsedajícímu Skopečkovi, vaším prostřednictvím, ten, kdo na mě první volal v rozporu s jednacím řádem, byl ten poslanec ODS a já jsem reagoval až na něj. Takže by bylo dobré sledovat to řízení schůze, pane místopředsedo, opravdu pečlivě. Kdyby on na mě nezavolal, tak já nereaguji. A jak víte, v jednacím řádu je napsáno, že poslanci mluví na mikrofon. Takže, jestli jste měl někoho opravit a vyzvat, tak jste měl opravit i toho vašeho poslance spolustraníka, jehož jméno vy znáte. Takže ještě můžete napravit chybu. Kdybyste chtěl být o opravdu spravedlivý. Jenom pro vaši informaci. Takže byste měl být vyvážený a napomínat toho, kdo tady v rozporu s jednacím řádem to porušuje.



Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane předsedo, napomínám, když vidím a slyším, napomínám všechny poslance bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

Poslanec Tomio Okamura: No tak vidíte, že slyšíte a vidíte jenom někoho, to je ten problém. Proto vás musím já naopak napomenout.

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Na rozdíl od vás pan kolega nemá mikrofon, tudíž...

Poslanec Tomio Okamura: No vždyť vám říkám, že podle jednacího řádu poslanci mají mluvit na mikrofon, takže si má počkat, až bude mluvit na mikrofon. Tak dodržujeme tady zákony nebo ne? Já nevím, tak to si tady ještě chcete ohýbat zákony? Ano je to tak, jsou přihlášeni poslanci v pořadí a do toho problému se dostal někdy každý poslanec, že chce neprodleně reagovat, ale protože v demokracii v parlamentu funguje to, že mluvíme podle pořadí, tak holt všichni čekáme na to, až na nás prostě dojde pořadí. Nebo jak to má teda být jinak? To se tady máme překřikovat podle vás, nebo co? To já se tady nechci překřikovat. Já chci, aby tady panoval řád, abychom postupovali podle zákona. Tak je to. Tak jestli to nemůže vydržet pan poslanec, tak ho máte napomenout, protože poslanec mluví na mikrofon. Je to v jednacím řádě jasně napsáno, tak se do toho podívejte. Tak a já jdu ale dál.

Takže v případě referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii v roce 2003, kdy bylo možno hlasovat pouze na území České republiky, činily tyto celkové výdaje podle Státního závěrečného účtu za rok 2003 přibližně 401,6 milionu korun, přičemž byly hrazeny z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Konkrétně bylo z kapitoly 398 převedeno do kapitoly Ministerstva vnitra cca 51 milionů korun, do kapitoly Českého statického úřadu cirka 50 milionů korun. Do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 3,6 milionu korun a územním samosprávním celkům bylo převedeno 290 (nesrozumitelné) milionů korun.

Bude-li zákon upravující provádění referenda umožňovat i hlasování v zahraničí, náklady na konání referenda se přiměřeně zvýší. V případě, že bude referendum spojeno s řádnými volbami, budou tyto náklady rapidně nižší. Předpokládaný návrh nemá dopad na rozpočty krajů a obcí.

Tak vidíte a já tady přesně férově vás o tom informuji. A právě proto my navrhujeme, aby ta referenda byla spojena s volbami. Když budou v termínu krajské volby, eurovolby, prostě jsou to ty celostátní volby, kde se hlasuje prostě všude. Samozřejmě Praha by v takovém případě u krajských voleb tam by to muselo proběhnout, ale prostě ty náklady by byly už rapidně nižší, spojit prostě společně s jinými volbami, v tom termínu jiných voleb. Takže i tuto otázku máme vyřešenou.

Jinak co se týče souladu navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním pořádkem.

To je totiž takový nešvar ještě se jenom vrátím k tomu, co tady před chvílí bylo. To je nešvar totiž vládních poslanců, že vykřikují z místa, protože jsou nervózní. Takže já bych chtěl opravdu požádat vládní poslance, aby byli ukáznění. Já vím, že jsou nervózní, možná i vzteklí. A vadí jim, že je tady opozice, ale prostě se uklidněte a vezměte si prášek třeba, že jo, nebo něco takového, abyste se uklidnili. Protože prostě poslanec mluví na mikrofon, jestli to nemůžete vydržet, tak prostě to...

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Já prosím kolegy, aby nepokřikovali na pana předsedu. A pana předsedu prosím, aby si nechal rady, co se týče medikace pro někoho jiného. Děkuji.

Poslanec Tomio Okamura: Tak jenom bych chtěl říci, že na mě poslanci nepokřikovali, pokřikoval na mě pouze jeden poslanec. Jinak se ostatní tady dneska chovají slušně, takže je to v pořádku. Protože zase média minule napsala, že na mě tady někdo pokřikuje, přitom on to pokřikoval někdo, koho jsem ani neznal a byl to takový jednotlivý výkřik jenom. Takže takhle asi tak. Takže Soulad navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním pořádkem. To tady chci taky zmínit a já opravdu tady z toho nechci dělat žádnou vtipnou besedu, protože to není vtipné a je to velmi vážné téma. A rád bych tady hovořil v klidu. Protože opět se nám tady snaží podsunout někdo z vládních představitelů, že snad je to něco nestandardního ten náš návrh, zákon o referendu, něco nestandardního.

Tak doufám, že už jsem vám teď dostatečně vysvětlil, a to jsem jenom v úvodu ještě, že to naopak je zcela standardní a že navrhovaná právní úprava, kterou my navrhujeme, je v souladu - je v souladu - s mezinárodními závazky České republiky, včetně závazků vyplývajících z práva Evropské unie, například s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech z roku 1966 a s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, ve znění dodatkových protokolů, a je v souladu s principy ústavního pořádku. To znamená, je to plně v souladu - plně v souladu - s ústavním pořádkem, plně v souladu s mezinárodními závazky České republiky. Návrh ústavního zákona je v souladu s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012 k povaze petice připojené ke kandidátní listině kandidáta na funkci prezidenta republiky. A návrh námi navrhovaného ústavního zákona nezapracovává do právního řádu České republiky předpisy Evropské unie a není s nimi v rozporu.

Návrh ústavního zákona z pera SPD předpokládá, že k němu bude vydán prováděcí zákon. Vzhledem k tomu, že procedura hlasování v referendu je obdobná, jako je procedura hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, budou do prováděcího zákona zapracovány instituty shodné s instituty uplatňovanými při těchto volbách a zejména instituty obsažené v zákoně č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů - zákon o provádění referenda, který se při provádění prvního referenda osvědčil. Návrh ústavního zákona vylučuje hlasování o základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, stejně jako vylučuje hlasování vedoucí k porušení mezinárodních závazků České republiky.

Takže to je v podstatě první část mého zdůvodnění, proč bych chtěl předřadit tisk 8 - zákon o referendu z pera SPD - jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, místo toho vládního zákona, kterým chcete ovládnout politicky Českou televizi a zneužít tak koncesionářské poplatky voličů jiných stran - v podstatě, aby vysílali jenom to, co chcete vy, což už se v České televizi v některých pořadech děje, že vám jdou na ruku, ale k tomu se ještě dostane taky určitě během schůze Poslanecké sněmovny. To je to, jak ti reportéři ČT, jak ten šéfredaktor reportérů ČT Marek Wollner, jak vlastně říkala ta redaktorka, co tam pracovala, že zastavil tu reportáž o organizovaném zločinu ve STANu, v hnutí STAN. Takže to je úplně... Podle vyjádření té redaktorky, které jsme slyšeli, tak se ukazuje, že to je, respektive potvrzuje se, že to je podle mého názoru zmanipulovaný pořad. A my jsme na to poukazovali už delší dobu. Je to tak a pořád dál. Ten člověk tam vůbec nemá pracovat, takový člověk, který kryje organizovaný zločin, podle toho, co říkala ta redaktorka.

Takže pojďme teď k tomu zákonu. Návrh toho našeho zákona vyjadřuje náš zájem SPD na tom, aby sami občané České republiky mohli rozhodovat o věcech v případě, že budou mít zájem a sesbírají si ty podpisy, aby mohli rozhodovat o věci obecného zájmu zásadní povahy týkající se vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Náš návrh zákona má na zřeteli uplatnění vůle většiny, ale zároveň klade nezbytné meze výčtem věcí, které se nemohou stát předmětem referenda. Ale vidíte, že to je v souladu i s těmi demokratickými návrhy v těch ostatních zemích.

Právě tady k tomu bych dodal, že na základě našeho zákona o referendu bude samozřejmě možné i ohledně mezinárodních smluv České republiky, to znamená, bylo by možné rozhodnout i o členství, respektive vystoupení České republiky z Evropské unie nebo z NATO a podobně, prostě co bude vůle občanů. Na základě čeho si sesbírají podpisy, tak budeme moci hlasovat na základě našeho návrhu i o těchto věcech, protože my jsme přesvědčeni v SPD, že občané České republiky by měli mít právo rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi v takto zásadních otázkách. Jsme o tom prostě přesvědčeni - my v SPD, protože jsme ryzí demokraté, my prosazujeme demokracii - na rozdíl od vlády Petra Fialy, která referendum nechce. Sledujeme tímto ochranu ústavně zaručených práv a svobod jedince a skupin obyvatelstva. Takže to je samozřejmě tím naším cílem.

Koncepce námi předloženého návrhu spočívá na věcném předpokladu, že pod ochranou musí být iracionalita státní finanční politiky, neboť odpovědnost za správu státu má výlučně vláda. Proto se v našem návrhu stanoví, že v referendu nelze rozhodovat o státním rozpočtu nebo přijmout rozhodnutí, které by znamenalo zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. To, že se v referendu jako nebude moct rozhodovat o státním rozpočtu, to my tam navrhujeme, ale v podstatě máme tam těch výjimek ještě několik, ale v podstatě principiálně občan může rozhodovat o všem zásadním, o všem zásadním.

Mimochodem to, že se rozhoduje o daních, slyšel jsem, že tu taky jsou odpůrci referenda, kteří říkají, že o daních se nemůže rozhodovat, tak tady bych jenom chtěl připomenout Švýcarsko, které v referendu rozhoduje o daních, protože ono rozhoduje o změně ústavy, probíhá referendem, a oni mají v ústavě sazbu DPH. A to referendum už proběhlo nedávno, bylo to o zvýšení DPH. Takže i o daních se v tradičních demokraciích může rozhodovat, například je to Švýcarsko. To jenom jako upozorňuju, že i ten argument, že o nějakých daních nemůžou rozhodovat občané, že jsou země, kde naopak to takto mají, konkrétně o DPH. Jinak my v podstatě umožňujeme - já se k tomu ještě dostanu - umožňujeme rozhodovat v podstatě o všem, kromě prostě několika explicitně konkrétně vyjmenovaných bodů, ale k těm se ještě dostanu.

Dál tedy, my samozřejmě z toho teda také vylučujeme zasahování do rozhodnutí soudů, protože to si myslíme, že bychom nechali tedy na těch, že by nebylo obsahem referenda, ale jak jsem říkal, tak v podstatě jinak se může hlasovat téměř o všem. My také upravujeme požadavky kladené na formulaci otázky pro to referendum, která má být v referendu položena. Vycházíme z toho, že v rámci referenda může být k jedné věci položeno i více otázek, pokud nejsou ve vzájemném rozporu. V tomto ohledu nelze vyloučit ani to, že otázka k rozhodnutí v referendu bude formulována sugestivně nebo tak podobně. A samozřejmě bylo by dobré, aby ta otázka byla formulována, ale to tady samozřejmě explicitně jakoby nepřikazujeme, aby na ní bylo možné odpovědět ano nebo ne, to by byl samozřejmě ideální stav.

Jinak navrhujeme - ten můj původní návrh - jsme navrhli, aby konání referenda bylo možné, podpoří-li návrh petice podepsaná nejméně 100 000 občany. My jsme v tomto návrhu právě po minulé diskusi v minulém volebním období zvýšili to kvorum na 250 000 podpisů. My s tím sice nesouhlasíme v SPD, náš návrh je 100 000 podpisů, ten původní. A taky jsme měli k tomu připraveno v minulém volebním období a máme připraveny pozměňovací návrhy 100 000, 250 000. Ale když jsem slyšel tu nechuť ostatních stran přijmout zákon o referendu, tu nechuť stran přijmout zákon o referendu, tak jsme se právě rozhodli trošku ty podmínky... jakoby vyjít vstříc těm jiným stranám a doufali jsme, že byste pro to mohli hlasovat, aby tady byl aspoň nějaký zákon o referendu. Ale ukazuje se, že vy nechcete žádný zákon o referendu na rozdíl od ostatních demokratických států v Evropě. V tom našem návrhu je sice 250 000, ale to už je ten druhý návrh, který jsme podali, protože 100 000 se ukázalo, že je tady úplně neprůchodné, že to nechce ani hnutí ANO. Vládní pětikoalice nechce ani referendum jako takové. Proto jsme se snažili vyjít vstříc, ale evidentně marně.

Doba sběru podpisů na této petici. Tady dáváme poměrně široký mantinel právě proto, aby se mohlo demokraticky zúčastnit co nejvíce občanů, a dáváme časové rozpětí dvanáct měsíců ode dne, kdy počíná běžet ten den od zahájení sběru podpisů. Samozřejmě ten den toho zahájení sběru podpisů začíná rozhodnutím Ústavního soudu, kterým byl vysloven souhlas s návrhem na konání referenda v souladu s ústavním pořádkem a to referendum se stalo vykonatelným. To už jsem hovořil, že tam máme posouzení tím Ústavním soudem, protože otázky typu - je možné někoho zavraždit, je možné někoho oloupit apod. - by byly v rozporu s ústavním pořádkem, takže proto je tam ta kontrola Ústavního soudu. Ne že bychom chtěli omezovat občany v těch otázkách, to v žádném případě nechceme, ale je to z tohoto důvodu. Protože jinak by bylo nemožné ten zákon tady i navrhnout, logicky. Byl by možný, ale byl by to nesmysl.

Jinak podpisy pod peticí, stejně jako jsem tady dával ty příklady z těch ostatních zemí ve střední Evropě, kde všude zákon o referendu mají, tak podpisy i v našem návrhu nemusí být úředně ověřeny, neboť by to představovalo přílišnou administrativní překážku. Každopádně podobně jako v případě petic v rámci volby prezidenta republiky bude v zájmu navrhovatele sebrat vždy vyšší počet podpisů, aby se předešlo zpochybnění takové petice, respektive relevantního počtu podpisů pod ní.

Navrhovat konání referenda je oprávněn také Parlament České republiky. K podání návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny přítomných senátorů. - To tam máme také, to bychom chtěli, aby byla možnost, že referendum podá i Sněmovna nebo Senát. Takže abychom jenom správně rozuměli této mé větě, to není, že s referendem, které navrhnou občané na základě té petice, musí souhlasit také poslanci či senátoři. Ne, ne, ne, v našem návrhu je to odděleno, takže občané samostatně mohou navrhnout, anebo může navrhnout i samostatně - chceme nově zavést, aby mohla referendum navrhnout i Sněmovna i senátoři, abychom rozšířili ty možnosti na návrh toho referenda.

A říkáme jasně v tom článku 4 návrhu, že návrh na konání referenda musí obsahovat konkrétní otázku nebo otázky k téže věci, o níž se má v referendu rozhodnout. Návrh na konání referenda se podává prezidentu republiky. - Takže to je ten krok jedna, který tam navrhujeme. Je to taková ta standardní varianta, která je navrhovaná i v těch demokratických zemích, takový ten mechanismus. Můžeme se bavit o těch parametrech, samozřejmě se rád budu bavit, ale samozřejmě tam není nic nestandardního.

K tomu článku 5 našeho návrhu zákona o referendu. Tak jak už jsem avizoval, poté, co občané podají ty podpisy, tak Ústavní soud posoudí, zda je návrh na konání referenda v souladu s ústavním pořádkem a také se zákonem o provádění celostátního referenda podle článku 11 - ale to mluvím o tom našem zákonu. - Navrhuje-li konání referenda navrhující občan, předloží návrh na konání referenda k posouzení Ústavnímu soudu. Navrhne-li konání referenda Parlament, předloží předseda Senátu návrh Ústavnímu soudu neprodleně po jeho schválení oběma komorami. To znamená, ano, musí ho schválit obě dvě komory a pak bude předložen.

A tady je důležité, že my jsme tady dali lhůtu i Ústavnímu soudu, aby Ústavní soud nemohl zmařit to referendum. Tak lhůtu pro rozhodnutí Ústavního soudu jsme stanovili nejdéle na šest měsíců od podání návrhu. Takže skutečně, musím říci, že ten náš návrh na konání referenda je hodně vstřícný i vůči těm, kteří nechtějí referendum, aby byl čas na veřejnou diskusi po podání referenda, aby se nic neuspěchalo, aby proběhla veřejná diskuse i nad tím tématem. Takže vidíte, že ty lhůty jsou poměrně dlouhé, abychom vyšli vstříc i vám, kteří referendum nechcete, abyste to eventuálně podpořili, i když vím, že tady házím hrách na zeď, protože vy žádné referendum nechcete podpořit. Ale to neznamená, že SPD rezignuje na to, abychom prosazovali demokracii a svobodu. My budeme vytrvale prosazovat svobodu a demokracii.

No a poté, co Ústavní soud musí rozhodnout o tom, zdali otázka o tom referendu je v souladu s ústavou, a pakliže je v souladu s ústavou, tak prezident republiky, ale to už jsem u článku 6, vyhlásí referendum do 30 dnů ode dne, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl vysloven soulad návrhu na konání referenda s tímto ústavním zákonem a zákonem podle článku 11, stalo vykonatelným. A aby byl vytvořen následně potřebný časový prostor pro řádnou přípravu referenda a současně bylo zajištěno, že referendum se uskuteční v přiměřené době od jeho vyhlášení, navrhujeme, aby se referendum konalo nejdříve 90 dnů a nejpozději 180 dnů ode dne, kdy ho prezident republiky vyhlásil. A u toho se ještě jenom zastavím, protože tímhletím právě vycházíme vstříc těm kritikům z řad odpůrců referenda, což je Fialova vládní pětikoalice, kteří říkají - nebude čas na nějakou diskusi, občané by se mohli rozhodnout unáhleně. - To znamená, představitelé Fialovy vládní pětikoalice dělají z občanů hlupáky. To znamená, ten stejný občan jim vyhovuje, když jednou za čtyři roky jde k volbám, a pak říkají představitelé vládní pětikoalice - a už držte hubu a krok, říkají občanům. Tak s tím tedy nesouhlasím. Protože hlas občana má stejnou váhu. Má stejnou váhu, ať je to u referenda, nebo má stejnou váhu, ať je to hlas u voleb. Vždyť ten občan je pořád ten stejný občan. Takže je úplně neuvěřitelný, že vám ve vládní pětikoalici Petra Fialy z ODS vyhovuje a pro vás je dostatečně tedy občan edukovaný a dostatečně způsobilý, když vám má hodit hlas u voleb jednou za čtyři roky, a najednou říkáte, že ten stejný občan není způsobilý hlasovat u referenda. No to je neskutečná arogance vůči občanům, co předvádí Fialova vláda a ta vaše vládní pětikoalice. Neskutečná arogance.

A tady bych se ještě zastavil u jednoho z nejhloupějších argumentů odpůrců referenda z řad vládní pětikoalice, protože jsem to tady slýchával minulé volební období i předtím, že přece občan nebude způsobilý, že nebude mít tolik informací o nějaké jedné otázce, aby o ní mohl rozhodnout. No to už si děláte úplnou srandu z občanů. To znamená, u voleb, kde občan rozhoduje o volebních programech jednotlivých politických stran, které má každá strana třeba na deset stran, a je to na celé spektrum témat, tak u voleb ten stejný občan pro vás je způsobilý, když rozhoduje o komplikovaných programech politických stran - a voleb se účastní desítky stran, a najednou vám ten stejný občan nepřipadá způsobilý, když rozhoduje pouze o jedné jediné otázce z volebního programu té které strany nebo o jedné aktuální otázce? Vždyť to si přece protiřečí, vždyť vy říkáte úplný nesmysly. Přece z takového pohledu z logiky věci by teda rozhodování v referendu bylo jednodušší logicky pro občana, protože ta otázka je jenom jedna, není to soubor programových bodů. A ještě x stran politických. Takže je to přesně naopak, než vy říkáte, jenom to svědčí o tom, jak už jste úplně bezradní, jak se zuby nehty bráníte tý demokracii, zuby nehty se bráníte tomu, aby občan mohl něco rozhodnout v referendu. A už vaše argumenty úplně ztrácí jakoukoliv logiku, jakoukoliv logiku. Ale příznačný je, že na tento způsob argumentace naskakují i provládní média, ta, která jsou provládní.

Takže ty v podstatě argumentují úplně už podobně, což je úplně neuvěřitelné, že vůbec na to někdo může skočit, na takovýhle úplně nelogický způsob argumentů, kterým ale ve finále děláte vy z občanů hlupáky, co já si myslím, že naopak, že občané naopak vůbec hlupáci nejsou. Občané jsou velmi inteligentní a jsou velmi způsobilí rozhodovat o své republice a o všech věcech, které my tady naopak navrhujeme v referendu.

A my samozřejmě pamatujeme v tom našem návrhu i na případ, kdyby by se konání referenda v rozmezí šesti měsíců časově překrývalo s volbou prezidenta republiky, s volbami do Poslanecké sněmovny, s volbami třetiny senátorů, s volbami do Evropského parlamentu nebo s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků. Pro tyto případy především z důvodu hospodárnosti navrhujeme, aby se referendum konalo spolu s těmito volbami. Má-li se konat více referend a umožňují to lhůty, prezident by měl vyhlašovat referenda tak, aby se konala současně. Takže i na to tady myslíme, aby to referendum nestálo tolik peněz, aby to bylo komfortní a aby to bylo komfortní v podstatě pro všechny.

Takže všem, i těmhle argumentům, které se nám tady snaží odpůrci referenda, což je vládní pětikoalice Petra Fialy, podsouvat, tak všechna jedno po druhém tady máme zpracovány a v tom zákoně to je tak, aby to bylo prostě co nejkomfortnější. Navíc všichni víme, že když to pustíte do prvního čtení konečně, kdybyste to pustili, jako že vy to nepustíte, tak formou pozměňovacích návrhů přece můžeme udělat tady diskusi a může se to všechno vyladit tak, aby aspoň něco prošlo, nějaké referendum. Tady bych rád připomněl, že se nám podařilo v minulém volebním období, podařilo se to SPD poprvé v novodobé historii České republiky, v parlamentu protlačit zákon o referendu přes první čtení. A bylo to minulé volební období. To bych tady jenom připomněl, že se nám to podařilo v minulém volebním období. Prošlo to přes první čtení, ale tam už se to zadrhlo. Tam už se to zadrhlo a už jsme se neposunuli dál. Ale ten historický krok se SPD povedl, že aspoň přes první čtení se to povedlo. A tady musím samozřejmě poděkovat i zástupcům hnutí ANO, protože přestože oni nechtějí to referendum v takovém rozsahu jako my, nechtějí hlasovat o možnosti vystoupení z EU nebo z NATO, kdyby si to přáli občané, tak umožnili aspoň v minulém volebním období hlasy poslanců ANO to, aby to prošlo přes první čtení, ten návrh SPD. A to si myslím, že vidíte, že tady férově přiznávám. Ale já to neříkám samozřejmě tady samoúčelně, že bych tady chtěl za každou cenu někoho pochválit, ale říkám to z toho důvodu, že právě ta opozice, která tady dneska je, prosazuje demokracii. To je ten důkaz černé na bílém. A to, kdo tady prosazuje, je proti demokracii a prosazuje totalitní manýry, je přesně ta vládní Fialova pětikoalice. Tak to přece je! Tak to přece je ve skutečnosti! To tady vidíme i na tom hlasování. Tak to přece je ve skutečnosti. Nemá smysl mít slova. Je krásné české přísloví: ne slova, ale činy. A činy se přesně ukázalo, kdo je pro referendum a kdo ne, i kdyby v osekané formě.

Takže pojďme dál. Navíc znova připomenu, proč tady dlouhosáhle o tom mluvím, o tomhle, že chci předřadit tento bod, protože teď vládní koalice Petra Fialy dneska chce tady na sílu prosadit a zařadit, a prosadit hlavně, zákon na totalitní politické ovládnutí České televize vládní pětikoalicí. A s tím my prostě nesouhlasíme. Takže totalitní manýry má samozřejmě tady vládní pětikoalice a znova zdůrazňuji, hodlají zneužít i koncesionářské poplatky voličů SPD, protože si to chtějí tady ohnout podle svého. Přitom jde o to, ale k tomu se ještě dostaneme, k tomu zákonu, já už jsem to říkal na tiskové konferenci, protože si neumíte prosadit v plné míře své radní v Radě České televize ve Sněmovně, tak chcete, aby to také byl Senát, který ale nemá dostatečnou legitimitu, protože Sněmovna je volena největším množstvím občanů, nebo-li koncesionářů. To znamená, logicky by Sněmovna měla volit členy Rady České televize. Z tohoto pohledu je nejlegitimnějším zástupcem koncesionářů. A vám, protože se tady nedaří zvolit, dokonce jste si udělali po vzoru Severní Koreje veřejné hlasování, protože jste neměli pod kontrolou ani své vlastní poslance, tak aby lo přesně vidět, jestli všichni hlasují správně při minulé volbě Rady ČT. Média v každém jiném případě by o tom psala, u vás protože jsou většinou, tedy mainstream médií, na vaší straně, tak to nějakým způsobem tady nerozmázly, ale vy máte úplně totalitní praktiky v té pětikoalici. To znamená, když zjistíte, že vaši poslanci nechtějí hlasovat podle diktátu svrchu, tak jste si tady prohlasovali veřejné hlasování jako v Severní Koreji, aby každý z šéfů těch vašich pěti koaličních stran viděl na to, jak poslanec ve skutečnosti hlasuje, pro jakého radního, protože se vám prostě nedařilo navolit ty nadiktované radní seshora, a některým poslancům pětikoalice se to prostě nelíbilo, ten váš diktát ve vašich stranách, ty vaše totalitní praktiky ve vašich politických stranách, nedemokratické praktiky, diktátorské praktiky, tak jste si tady udělali veřejné hlasování jako v Severní Koreji, aby nikdo nemohl hlasovat jinak a aby případně mohl být perzekvován, kdyby hlasoval jinak.

A teď tady navrhujete pár měsíců po tom, co k téhle ostudě tady došlo ze strany vládní pětikoalice, tak teď navrhujete, aby se zvýšil počet radních na 18, to znamená, aby to stálo ještě více peněz občany České republiky, protože ti radní mají odměnu samozřejmě, takže to je další věc, že navrhujete zbytečně vycucnout z peněz daňových poplatníků další peníze, ale navíc ještě to chcete přesunout do Senátu, který ale volí zlomek občanů, takže nezastupuje ani to adekvátní množství koncesionářů. Takže logicky, z logiky věci by ti radní České televize měli zůstat u té volby ve Sněmovně, protože tady je to největší množství zástupců koncesionářských poplatků. Anebo snad chcete říct, že v Senátu zastupují téměř 600 tisíc voličů SPD? Tam nezastupuje v Senátu ani jeden senátor voliče SPD, přitom prokazatelně nás volí při sněmovních volbách více než půl milionu lidí. Takže to je nesmysl. Je to nesmysl, aby volil radní České televize Senát, a vy to chcete pouze a jenom z toho důvodu, protože v Senátu v té dvoukolové volbě, tak tam máte většinu a samozřejmě chcete ovládnout tím Českou televizi. Samozřejmě kdyby ta volba v Senátu byla jednokolová, tak složení Senátu je úplně jiné. To je potřeba si pochopitelně říci. To by bylo jiné složení Senátu. Takže to je jasné. A už by byli úplně jiní vítězové v Senátu, protože... A pak by to samozřejmě mnohem více odpovídalo těm náladám ve veřejnosti. Ale tomu se teď nebudu věnovat, protože k takové změně samozřejmě kvůli pětikoalici nikdy nemůže za stávající situaci dojít. To je ústavní změna.

A teď právě ještě bych rád řekl, a to už jsem tady avizoval párkrát, už jsem to tady říkal, že my navrhujeme, aby ve stejné věci bylo možné konat referendum nejdříve po uplynutí nejméně tří let ode dne oznámení výsledku hlasování v předchozím referendu, což má logiku. Vidíte to, že je to i v těch jiných návrzích v zahraničí, protože samozřejmě když už v referendu jednou občané rozhodnou, tak asi nemá smysl, aby za půl roku bylo stejné referendum a zase by třeba rozhodlo stejně a bylo by to pořád dokola. Takže to je v souladu s těmi demokratickými principy.

Takže ještě těch detailů tady mám samozřejmě vícero, ale ještě bych snad zmínil tady to, že... My jsme původně chtěli do toho našeho návrhu referenda dát, aby bylo neomezené kvorum účasti u referenda, což já považuji za skutečně demokratickou variantu. Ale po té diskusi ve Sněmovně, je to diskuse samozřejmě v minulém volebním období, kdy jsme ten návrh o referendu hned následně navrhli v tomto volebním období a podali jsme ho do Sněmovny, takže vycházeli jsme z diskuse v minulém volebním období, tak jsme tam určité kvorum účasti u referenda zavedli, abychom vyšli vstříc ostatním stranám, protože proto, aby se prosadil zákon o referendu, pochopitelně to si nemůže prohlasovat SPD s 20 poslanci.

Potřebujeme tady ústavní většinu 120 poslanců, protože je to ústavní zákon. Takže i tady jsme to velmi změkčili. Velmi jsme to změkčili, dali jsme tam kvorum minimální účasti aspoň dvaceti procent občanů České republiky a tak podobně. Takže opět jsme vyšli vstříc i těm odpůrcům referenda. Takže jsou tam různé pojistné mechanismy, aby skutečně to referendum proběhlo v těch závažných věcech, aby občané tu svoji vůli těmito způsoby, těmito parametry projevili, že skutečně je to věc, která je zajímá a která je prostě pálí a má to relevanci.

To jsme tam také dali, aby to bylo vstřícné. Takže proč to všechno tady říkám, takže není opravdu jediný důvod, kromě toho, že vládní pětikoalice odmítá demokracii, abyste odmítli zařazení tohoto, mnou navrhovaného bodu, jako prvního bodu dnešní schůze Poslanecké sněmovny, toho bodu 8. Proto to tady celé takto podrobně zdůvodňuji. Ve srovnání s tím návrhem zákona o referendu, který jsem tady posledně navrhoval před osmi lety, kde to opravdu byla stoprocentní demokracie v tom čirém pojetí ten můj návrh. To znamená, nebyla tam kvora, maximální množství otázek, aby si občané mohli vyvolat referendum a tak dále, tak ten návrh jsme upravili tak, aby měl teoretickou šanci, co největší teoretickou šanci, projít tady tou Sněmovnou, aby tady aspoň nějaký zákon o referendu v České republice začal platit.

Protože jak říkám, jsme jedinou zemí, jedinou zemí dokonce ve střední Evropě, jak říkám, tuším, že jsme jedinou ze dvou zemí pouhých v celé Evropské unii, která nemá nějaký zákon o referendu. Znovu zdůrazňuji, proč to tady pořád opakuji tenhleten údaj, protože to právě ukazuje, jak vládní pětikoalice Petra Fialy je proti demokracii ve skutečnosti, a brání demokracii, a brání občanům demokracii. Je to nedemokratická vláda v tomto smyslu, o kterém tady hovořím. Nebo antidemokratická spíš bych řekl. Jinak, jak jsem říkal, tak my chceme, aby se ve stejné věci mohlo referendum konat nejdříve po uplynutí nejméně tří let, ode dne oznámení výsledků hlasování v předchozím referendu.

Protože my samozřejmě ctíme - a to bych chtěl zdůraznit, my tady samozřejmě chápeme a respektujeme politické prostředí založené na zastupitelské demokracii - to tady ještě nepadlo, protože samozřejmě ten stát nějakým způsobem funguje a musí fungovat, musí fungovat tady ta legislativa a tak dále. Ale současně navíc připouštíme, právě chceme připustit tu možnost referenda. A chceme zároveň připustit i možnost opakování referenda ve stejné věci po uplynutí určité doby, a ta minimálně tříletá doba se v tomto ohledu jeví jako přiměřená na to opakování. Samozřejmě o tom už jsem tady říkal, že k provedení ústavního zákona o referendu, pakliže by prošel, což tady tedy přes vládní pětikoalici evidentně neprojde, ale my samozřejmě politicky za něj bojujeme, to je jasné, tak je nezbytné zároveň vydat zákon, který upraví způsob ověření správnosti údajů na petici podle čl. 4 tohoto zákona a dále podrobnosti provádění a vyhlašování referenda, jakož i soudní přezkum ve věcech referenda tak, aby nemohlo dojít k nesrovnalostem při interpretaci a aplikaci ústavního zákona o referendu a aby se referendum mohlo realizovat tak, aby práva oprávněných občanů byla naplněna a výsledek hlasování v referendu byl zjištěn včas a bezchybně.

Ono ty postupy při provádění referenda budou v podstatě do značné míry shodné s postupy při provádění voleb do Parlamentu České republiky. Jinak samozřejmě my ten zákon máme poměrně hodně propracovaný, takže skutečně nic nebrání tomu, abychom ho předřadili jako bod 1 na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. My tam samozřejmě se věnujeme i rozšíření kompetencí prezidenta republiky o pravomoc vyhlašovat referendum a oznamovat jeho výsledek. Z našeho pohledu stačí, když to bude pravomoc nekontrasignovaná, proč by jí měl kontrasignovat premiér, to je tady zbytečné u této věci. A samozřejmě tu pravomoc teď prezident nemá, takže také to navrhujeme rozšířit.

To jsem v podstatě nějakým způsobem zdůvodnil, jakým způsobem my chceme pojmout ten zákon o referendu. Takže já bych chtěl znova zopakovat tady, aby se na to nezapomnělo, že navrhuji jako první svůj návrh, navrhnout zákon o referendu, číslo tisku 8, jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Teď pojďme dál. Mám tady další návrh. A jako další navrhuji předřadit tisk 12. A tisk 12 je návrh zákona, z pera SPD pochopitelně, který má pracovní název "Můj dům můj hrad". To je důležitý zákon, který my se tady snažíme protlačit už téměř osm let. A spočívá to v principu jednoduché věci. Dnes, když občana přepadne doma nějaký zločinec, pachatel, překoná dokonce nějakou překážku, tak vlastně, a brání se, třeba v noci vás někdo přepadne doma, ve tmě, vy jste rozespalí, vy se bráníte, třeba ho přizabijete toho útočníka, tak ještě na základě dnešních věcí jste popotahováni, zdali vaše obrana byla přiměřená. No to snad není možné, co se tady dneska děje.

Slušný člověk, kterého přepadnou doma, je ještě dneska popotahován za to, když toho zloděje třeba... já nevím, nějak se mu bránil, fyzicky ho zneškodnil, nějakým způsobem, má tam manželku, rodinu, ta oběť a podobně, nebo i třeba sám, tak dneska aby se bál se vlastně občan bránit na základě stávajících zákonů, protože ta obrana vlastně může být nepřiměřená. A jak to má ten občan rozpoznat ve tmě, v noci? Kdy ten pachatel tam hlavně nemá co dělat vůbec u něj doma. A ten případ je skutečně aktuální, je to velmi aktuální zákon, takže my navrhujeme SPD - a já bych vás rád požádal, abych mluvil k věci, to dát jako druhý bod dnešního programu schůze, číslo tisku 12. Tak vlastně my to posouváme, my chceme posunout jako SPD ten takzvaný institut nutné obrany tak, aby ten, kdo je napadený doma, a ten pachatel přitom překonal překážku, tak aby byl vždycky v právu ten, kdo je napaden.

Je to v podstatě poměrně jednoduchá novela trestního zákoníku, kde v § 29 odst. 3 nově vkládáme jednu větu. Že o nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí, nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby. A já myslím, že je to úplně jasné. To znamená, pakliže nějaký člověk, pachatel tím pádem, vnikne do cizího obydlí, vnikne do cizího obydlí, kde za použití násilí nebo pohrůžky, bezprostředního násilí, nebo překoná-li překážku, to znamená vypáčí okno, vylomí zámek, vykopne vám dveře, tak pakliže vnikne za použití násilí nebo pohrůžky násilí, to znamená přijde, pistoli vytáhne, otevřete dveře, nebo já nevím, co všechno... a pakliže vyvolá toto u toho obránce, neboli u toho obyvatele, oprávněnou obavu z ohrožení života, tak se bude jednat nově také o nutnou obranu.

Je to úplně jednoduchý. SPD prostě brání slušné občany, SPD je na straně slušných občanů. Ale vy ten návrh zákona nechcete, vládní pětikoalice ho nechce. Já vím, jak to tady probíhalo v minulém i předminulém volebním období, tady to teda musím vytknout pochopitelně hnutí ANO, protože ani vláda Andreje Babiše tento zákon nechtěla. Dokonce v předminulém období jsme to tady navrhovali a dokonce, jestli si pamatuju dobře, tak to prošlo přes první čtení, ale pak se to zadrhlo. Jo, jo, jo. Bylo to tak, bylo to ještě za .......... tenkrát. Já se na to moc dobře pamatuju. To znamená, ten zákon tady leží, my jsme ho chtěli několikrát předřadit i v minulém volebním období a i vláda Andreje Babiše nám ho odmítla předřadit a zařadit a toto projednat. Takže o pětikoalici ani nemluvě, pochopitelně. A dokonce jsem slýchával v kuloárech nějaké řeči, co když dítě kopne míč na zahradu a pak si chce pro ten míč jít. Tak o tom tady vůbec nemluvíme o žádný zahradě. Mluvíme tady o obydlí, které je prostě násilím tady prostě pod pohrůžkou násilí nebo násilím tady vniknete. O tom tady vůbec nikdo nemluví, jo. Takže to byly zase jenom výmluvy.

To znamená, SPD je jedinou stranou ve Sněmovně, která prostě stojí na straně slušných lidí a chceme bránit jejich obydlí a jejich bezpečnost. A já prostě bych chtěl, aby tento zákon prostě prošel v České republice, aby se všichni občané mohli cítit doma plně bezpečně.

A pojďme si dát příklad z minulého roku. Minulý rok, vzpomeňte na tu kauzu, kdy u Plzně na samotě byl právě propuštěným recidivistou byl přepaden doma manželský pár v noci. A normálně vloupání do domu a v noci tam byli, spali tam starší manželé. A ten pán vytáhl legálně drženou pistoli a střelil toho pachatele do břicha. A bylo to i v médiích všude a policie a všichni ho začali popotahovat v souladu se stávajícím zákonem a zkoumali měsíce, zdali to byla nutná obrana nebo ne. A pak se ještě během toho vyšetřování se během krátké doby ukázalo, že to nebyl jenom nějaký recidivista, propuštěný zrovna z vězení, on to byl propuštěný vrah. On to byl propuštěný vrah dokonce, který si odpykal trest, recidivista. Takže takový člověk v noci u Plzně na samotě na okraji města či obce přepadl v noci manželský pár, který tam spal a v podstatě za to, že se ten manžel bránil sebe a svoji manželku a legálně drženou zbraní střelil doma v podstatě tohletoho kriminálníka, tak ještě byl popotahován a měsíce se řešilo, jestli to byla nutná obrana nebo ne. To je neuvěřitelný.

Proto se dneska lidé, občané, se bojí i bránit sami sebe, svoji rodinu, protože zákony nejsou na jejich straně, zákony jsou na straně různých nepřizpůsobivých lidí, gaunerů, kriminálníků a dalších, chtělo by se mi říct nějaké tvrdší slovo, ale nebudu, jo. Protože pro tyto typy lidí já nemám prostě hezkých slov. Jo?

To znamená, musím říci, že ten náš zákon na to, abychom posunuli ten institut té nutné obrany, tak ten je úplně namístě. A i pro ty, co se v tom nevyznají, protože jsem si všiml, že tady ve Sněmovně rádi mluví lidé hlavně z vládní pětikoalice, kteří si vůbec ty zákony nepřečetli a jenom proto, že to navrhuje někdo jiný než vládní pětikoalice, tak už prostě útočí a špiní a podobně a taky to tak vypadá tady s touhletou vládou ve finále a občané to vidí, jo, že chybí věcnost prostě a chybí prostě ta konkrétní řešení vládě, tak jenom vám chci říct, že to není ten americký model, protože ten americký model jde mnohem dál. A my jsme si plně vědomi toho, že jsme ve střední Evropě, proto jsme přizpůsobili náš návrh právě něco mezi tím americkým modelem, který platí v některých státech USA, to znamená, že skutečně tam lze v podstatě ten člověk, co se brání, nebo je majitelem toho pozemku, tak má ty práva ještě vyšší než my navrhujeme na tu obranu, ale my jdeme prostě mezi. Takže opět je to velmi takový vstřícný návrh, aby i ti lidé i zástupci vládní pětikoalice, kteří nejsou na straně občanů a nechtějí bránit bezpečnost našich občanů, tak aby se cítili alespoň poměrně komfortně.

Takže já si myslím, že to je jako velmi dobrý návrh. Já si myslím, že bychom byli opravdu rádi, abyste tento návrh nám zařadili jako druhý bod dnešního jednání.

A já samozřejmě jsem ho ještě ani nezdůvodnil, takže jdu zdůvodnit to, proč chci, aby byl zařazen. Protože platná právní úprava, která platí dnes, tak příliš limituje případy, respektive ty možnosti nutné obrany a my si myslíme, že právě ten institut těch možností té takzvané nutné obrany že je to naopak nutné posílit s ohledem na stále rostoucí agresivitu pachatelů zločinů, která se týká zejména porušování domovní svobody, kdy se pachatelé snaží násilně vniknout do obydlí či obdobných soukromých prostor bez ohledu na skutečnost, je-li v nich někdo přítomen.

A musím říct, že prostě hlavním principem posílení nutné obrany právě toho našeho zákonu z pera SPD je prostě a jednoduše poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemusli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, když se někdo bude snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

Ta naše nová úprava, ta naše nová námi navrhovaná úprava, zakotvuje zásadu můj dům, můj hrad, která je ale součástí některých zahraničních úprav. Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen. V takovém případě podle našeho návrhu útočník na sebe bere riziko, že vyvolá-li odůvodněnou obavu z ohrožení majetku, zdraví či života oprávněné osoby, bude se napadený bránit, a to účinně, avšak bez případné sankce ze strany státu.

No a tady u tohoto momentu je potřeba se pochopitelně zastavit, protože to je právě ten dnešní problém, že o občanech už jsem mluvil, že občané budou mít na základě našeho návrhu možnost se účinně a beze strachu bránit, když se jim někdo vloupá domů a překoná násilně překážku, ale ještě jsem nehovořil o tom, co to znamená pro toho pachatele, protože dneska v podstatě ten pachatel si myslí, že má Eldorado, si myslí, že mu v podstatě nic zásadního nehrozí. A ten náš zákon, a to chci tady teďka trošku rozebrat, nemá právě jenom pozitivní vliv na toho občana, protože ten občan se bude cítit lépe bezpečně, protože pochopitelně mu náš zákon rozšiřuje ten pocit tý možnosti, aby se adekvátně bránil, když se mu někdo vloupá domů, do bytu nebo do domu, ale zároveň je to i signál vůči tomu pachateli přece, protože dneska když se pachatel cítí beztrestně nebo se cítí, že mu hrozí malý trest a nehrozí mu nebezpečí, no tak samozřejmě ta kriminalita eskaluje a jsou s tím problémy. V okamžiku, že pachatel bude vědět, co může očekávat, když překoná násilně překážku k někomu domů a vloupá se mu tam a že tím pádem bude v plném právu ten napadený, tak samozřejmě je důvodný předpoklad, že bude té násilné trestné činnosti mnohem méně.

Tady bych rád jenom zdůraznil, že to na základě našeho zákona, návrhu, to nebude fungovat tak, že pachatel se vloupá a někdo ho může jen tak střelit. Ne, ne, ne.

Ne, ne, ne, tady bych připomněl pasáž v té naší větě, kterou tam vkládáme: "Pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života, zdraví jeho či jiné přítomné osoby." To znamená, je tam prostor pro to to posoudit. Takže to není, že to bude jako na divokém západě. Musí se tady samozřejmě zvážit i ten napadený, zdali je tam oprávněná obava nebo ne. To samozřejmě se bude posuzovat.

Ale v každém případě to už nebude tak, jako je to dneska. Rozhodně se to právo posune na stranu toho slušného občana na základě našeho návrhu. Samozřejmě když ten kriminálník, ten zločinec, bude očekávat, že třeba doma může být někdo se zbraní a právem se tam potom bude adekvátně bránit, takže ho nečeká nic dobrého, tak samozřejmě to potom může velmi zásadně pomoci v poklesu trestné činnosti.

Vzpomeňme ostatně na minulé volební období, kdy s tím měla problémy vláda Andreje Babiše, konkrétně ministr vnitra Hamáček. Jak tady byla série těch vloupání a trestné činnosti ve Středočeském kraji, kdy se prostě nedařilo dopadnout toho pachatele. Občané mi zoufale psali, už se doma ozbrojovali zbraněmi a dělali dokonce hlídky, nějakou domobranu a podobně, protože ti pachatelé tam vykrádali sériově rodinné domy a stávající zákony je prostě vůbec neodradily.

Takže to je prostě dnešní stav, nad kterým SPD rozhodně nebude zavírat oči. Vládní pětikoalice nad tím zavírá oči, ale my nad tím nebudeme zavírat oči. Proto vás žádám o to, aby se tento náš návrh zákona prostě zařadil jako druhý bod.

Jenom dodám, že změna toho trestního zákoníku tak, jak ji navrhujeme, má sloužit k uznání takové obrany jako obrany nutné za situace, kdy v nechráněném prostoru by se o nutnou obranu jednat nemuselo. Současně zpřesňujeme požadavek zákona, že se musí jednat o přímo hrozící nebo trvající útok, neboť podle stávající úpravy musí obránce například ve svém domě nejdřív čekat, než bude útočníkem přímo napaden, nechce-li riskovat trestní stíhání. No tak to je opravdu úplný vrchol.

Takže občan je doma rozespalý, spí s rodinou doma, přepadnou ho tam a občan má jako ve tmě čekat, až ho ten druhý napadne? Jak má asi ve tmě rozeznat, jestli ten pachatel, který tam vůbec nemá co dělat u něj doma pochopitelně v noci, když má občan zamčeno a zavřená okna a občan má tedy čekat, než bude útočníkem přímo napaden, nechce-li riskovat trestní stíhání? Tyhle zákony vy tady tolerujete? Jak má asi ve tmě občan poznat, jestli proti němu je někdo s nožem, s pistolí, nebo jestli je to mistr světa v karate? To znamená, že sice není ozbrojen, ale prostě jednou ranou toho občana uzemní. To je prostě úplně absurdní, co se tady děje.

Takže za vhodný příklad lze použít i například střelbu skrze vnitřní dveře na útočníka, který do chráněného prostoru pronikl. Ano, to znamená, že někdo se vám vloupá do domu, vyzývá vás a dneska abyste čekali na to, až k vám skrze dveře do ložnice vstoupí a vy ještě čekáte na to, co prostě bude. Ten současný stav je přece úplně neúnosný. Proto SPD navrhuje novelu toho trestního zákona.

Ta námi navrhovaná nová úprava současně pokrývá situaci, kdy je útok veden proti jiné přítomné osobě a obránce zasahuje v její prospěch. Ano, to je důležité. To jsme tam právě vložili. Protože třeba doma spí dítě nebo manželka nebo přítelkyně a tak podobně, manžel nebo partner se probudí a v podstatě dneska aby málem čekal, jestli bude na něj veden útok. Ale to už je pozdě. Jestli má doma prostě své blízké lidi a je na ně veden útok, tak aby už mohl samozřejmě zasáhnout. Respektive aby ten útočník věděl, že už se nepotká s ničím dobrým, pakliže už vůbec vnikne do takového objektu a vloupá se tam. Ať tam pak napadne kohokoliv, tak prostě že už ten zákon není na straně toho útočníka, jako je tomu dneska.

Teď - to už jsem tady zmiňoval - meze použití nutné obrany jsou nastaveny takzvanou oprávněnou obavou, která potlačuje možnost případného zneužití. Tou oprávněnou obavou obránce nemůže být například vedení obrany na velmi vysokou vzdálenost nebo proti prchajícímu útočníkovi. To je potřeba říct. Takže i tyhle věci jsme ošetřili. Takže i ty argumenty, že by to mohlo být nějak zneužito a že prchající osoba, že na velkou vzdálenost, to jsme prostě v tom zákoně vyřešili.

Takže ten zákon je napsán velmi dobře, aby skutečně posílil tu adekvátní nutnou obranu na straně slušného občana, aby byl pro slušné lidi, aby to prostě fungovalo. Takže v podstatě proč o tom tady takhle sáhodlouze hovořím. V podstatě to tady vysvětluji a mám tady všechny důvody, proč byste to měli podpořit. Samozřejmě platí, že závěr o naplnění či nenaplnění podmínek nutné obrany při ochraně obydlí bude mít soud. Takže to je v podstatě také velmi důležité pro ty z vás, kteří by se obávali nějakého zneužití toho institutu. Ne, ne, ne, ta obava není na místě.

Nicméně podstatné je, že při vyhodnocení adekvátnosti nutné obrany se bude vycházet z toho, jak se okolnosti napadení jevily obránci, nikoliv útočníkovi. To je právě důležité, to je to podstatné. Protože dneska se situace vyhodnocuje - přiměřená obrana - tak ještě se přihlíží k tomu útočníkovi. To snad není možné, co se tady děje. Takže člověk, který vůbec nemá co dělat u vás doma, tak se přihlíží k němu. To snad vůbec není možný. Takže samozřejmě my tady chceme, aby se při vyhodnocení adekvátnosti nutné obrany přihlíželo k tomu, jak se to jevilo tomu obránci, tedy tomu, kdo byl napadený. Protože to, jak se to jeví útočníkovi, to si už umíme představit, že.

Jinak ta námi předložená úprava následuje současný vývoj judikatury, který směřuje ke stále vyššímu respektování a posílení chování a oprávnění poškozeného v neočekávané životní situaci, na kterou je nutné okamžitě reagovat. Jinak, můžu se jenom zeptat, jestli je ve 13 hodin pauza? (Obrací se na předsedajícího. Předsedající: Je.) Je, ve 13 hodin je pauza. Škoda, protože já mám těch bodů ještě víc. Takže budeme pokračovat ještě v další fázi.

Protože mám tedy ještě dvě minuty, tak bych znova ještě jenom zdůvodnil, proč tady navrhujeme tyto body. Protože vládní koalice Petra Fialy, pětikoalice, místo aby ve Sněmovně řešila pomoc lidem s drahými energiemi, místo aby tady iniciovala mírová jednání například v konfliktu na Ukrajině a prosazovala mír, tak tady dneska za každou cenu chce protlačit zákon, kterým chtějí politicky ovládnout Českou televizi.

Takže prioritou vlády Petra Fialy je politické ovládnutí České televize. Aby Česká televize, potažmo Český rozhlas v další fázi, vysílali jenom to, co vyhovuje vládní většině, vládě Petra Fialy. My tomu prostě chceme tady zabránit. Proto říkáme jasně. My chceme, aby se tady projednávaly zákony na pomoc občanům s drahými energiemi, potažmo tady máme x zákonů. Já je ještě budu postupně představovat.

Chceme předřadit zákon - nejenom zákon o referendu, zákon můj dům, můj hrad na posílení možnosti obrany slušných občanů. Chceme tady zvýšit daňové zvýhodnění dětí z pracujících rodin.

Chceme předřadit zákon zvýšení daňových slev na poplatníka pro pracující lidi, aby měli více peněz. Chceme zestátnění exekutorů. Chceme ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což už jste nám tady jednou zamítli. Chceme také zavést přímou volbu a odvolatelnost politiků. Ten zákon nám tady také leží. Chceme taky zamezit vyvádění nezdaněných dividend zahraničními nadnárodními korporacemi z České republiky, což je ta výjimka, kterou si tady prosadila Evropská unie na úkor České republiky, na úkor českých firem. Chceme také předsadit návrh zákona na minimální důstojný důchod, na výši minimální mzdy za splnění zákonných podmínek a u té částky zásluhově. Protože za ty malé důchody se prostě nedá vyžít. To znamená, my tady chceme zvýšení příspěvků na péči o zdravotně postižené.

Tyto zákony tady chceme předřadit a ne abyste si tady prosazovali politické ovládnutí České televize vládní pětikoalicí. My chceme zákony, aby lidé měli více peněz, slušní lidé bezpečí a spravedlnosti, a vy chcete politicky ovládat Českou televizi. A s tím my zásadně nesouhlasíme.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Nedávejme rovnítko mezi Evropu a Evropskou unii Okamura (SPD): Na hranici chudoby žije podle odhadů půl milionu seniorů Okamura (SPD): Situace ve vyloučených lokalitách se rok od roku výrazně zhoršuje Prodej levné elektřiny přímo. Okamura setřel Fialu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama