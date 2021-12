Okamura (SPD): Už dnes hlásí chovatelé prasat, že třetina z nich příští rok zkrachuje

reklama

Vážené dámy a pánové, navrhuji jako nový mimořádný bod v programu této schůze bod s názvem Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 5265 lidí

Už dnes hlásí chovatelé prasat, že třetina z nich příští rok zkrachuje. Inflace samozřejmě bude drtit ty nejchudší, kteří žijí z paušálních příjmů, tedy důchodce, dále nízkopříjmové rodiny s dětmi a tak dále. Už dnes roste počet lidí, kteří kvůli zdražování nejsou schopni splácet své závazky. A nejde o nějaké gamblery nebo alkoholiky, ale jde o lidi, kteří pracují, ale pracují bohužel za mzdy, které už před inflací sotva stačily na důstojný život. Když už jsme u toho života, cena bydlení, která už tak je neúměrně vysoká oproti okolnímu světu, dramaticky letos vzrostla. Rostou také ceny potravin, o energiích nemluvě. Tady nás čeká šílený plán Evropské unie zvaný zelený úděl, tzv. Green Deal, schválený vloni i vládou Andreje Babiše v Bruselu, a ekonomické peklo, které přinese jeho aplikace.

Ano, je to tak. Babišova vláda nejprve podporuje plán Evropské unie zelený úděl, tzv. Green Deal, i systém obchodování s povolenkami, a bez jakýchkoliv regulačních nástrojů drakonicky nechá zdražit energie pro naše občany, domácnosti a firmy. A teprve, až když se rozhoupali Poláci, tak dělá premiér Babiš ústní proklamace, které stejně nic neřeší a snaží se svolat na poslední chvíli před Vánoci na zítra mimořádnou schůzi Sněmovny na snížení cen DPH energií. SPD samozřejmě podpoří jakékoliv návrhy, které zlevní lidem energii. Ale ty návrhy, co předkládá vláda, nejsou systémovým zásadním řešením. Navíc například nulovou sazbu energií podle nových pravidel EU zavést nelze.

Hnutí SPD na tuto situaci jako jediná strana dlouhodobě upozorňuje. Říkáme už delší dobu, že je potřeba vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami. Evropská unie ničí peněženky našich občanů a našich firem a uvrhuje lidi do energetické chudoby. Nastupující garnitura nové vládní pětikoalice také nemá žádné řešení, co se týče vyřešení zdražování. V koaliční smlouvě se zavázala, resp. v tom avizovaném programovém prohlášení, které proniklo na povrch, tak chtějí podporovat Green Deal. A noví ministři na přímou otázku mlčí. A dokonce kandidátka na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL via facti nadále dokonce otevřeně podporuje zdražování energií. To jsme četli to její vyjádření. To je pro SPD nepřijatelné.

Cena emisních povolenek se vyšplhala minulý týden na více než 90 euro za tunu, přičemž před rokem stála 34 euro, tedy zhruba třetinu. Přitom v roce 2014 stála emisní povolenka pouhých 6 euro. Polská vláda chystá v této věci předložit návrh na okamžité pozastavení systému Evropské unie pro obchodování s emisemi.

Pokud tak Evropská unie neučiní, požádá Polsko o vystoupení ze systému. Systém obchodování EU s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům. Znovu opakuji, že SPD už delší dobu prosazuje, aby Česká republika vystoupila ze systému obchodování s emisními povolenkami, abychom bránili zdražování energií pro naše občany. V každém případě se ale k šíleným návrhům z Bruselu odsouhlaseným vládou Andreje Babiše za souhlasu nově vznikající vládní pětikoalice musíme postavit a musíme se rozhodnout, co s tím.

Jen na okraj zmíním poslední zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ, která konstatuje, že zásoby ropy a ropných produktů v držení Správy státních hmotných rezerv byly od dubna 2017 do letošního června pod požadovanou hranicí 90 dnů, takzvaného průměrného denního čistého dovozu. Přičemž za její nedodržení mohou hrozit sankce ze strany Evropské unie. Mimochodem potravin máme v rezervách na 1,3 dne.

Zmiňuji to proto, že v případě nějakého vyhrocení krize, v případě mimořádné události - a je jedno, zda přírodní nebo třeba blackoutu - není vůbec stát připraven. Naše soběstačnost je zcela vážně a zásadně v mnohých ohledech nedostatečná. Šéf Správy státních hmotných rezerv celkem správně konstatuje, že tohle je problém ryze politický, protože záleží jen a jen na vládních politicích, jaké zásoby a čeho budeme mít.

Abych to definoval správně, na politicích je určit, na kolik budeme na případné hrozby připraveni. I proto tohle téma patří právě na půdu Sněmovny, jelikož hrozby, které jsou před námi, jsou nejen reálné - část z nich nás zasáhne - a je jen otázkou na nás, jak budeme připraveni a jak jim budeme čelit a zda jim budeme čelit až poté, co krize přijde, nebo se na ně připravíme předem.

Z výše uvedených důvodů tedy navrhuji jménem SPD mimořádný bod programu této schůze s názvem Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice, protože to zdražování je pro mnoho občanů už zcela neúnosné a už nemají peníze na to platit ty předražené složenky. Proto bych to tady rád projednal, abychom se za občany postavili - a SPD stojí za občany, za těmi slušnými občany - rád bych zařadil tento bod jako. Za A první bod schůze Poslanecké sněmovny. Pakliže by to neprošlo, protože chápu, že první čtyři body jsou změny v orgánech Sněmovny, tak bych to navrhl jako pátý bod schůze po těchto bodech.

Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu tohoto závažného bodu. Protože jestli chcete řešit zdražování, jestli i vy ostatní - nejenom SPD - chcete řešit zdražování, které se týká českých občanů a chcete jim pomoci, tak vás prosím, abyste hlasovali pro tento náš návrh bodu, protože jinak to tady nemůžeme projednat. Nás z SPD je jenom dvacet, jsme tady v menšině, my to řešit chceme. Teď bude záležet na vás, zdali i vy se chcete postavit za občany a tuto věc řešit.

Protože pravdou je, že z těch proklamací nové vládní pětikoalice - koukali jsme na to, co tedy prosáklo z toho připravovaného vládního prohlášení a žádné řešení zdražování tam není. Tak nevím, jestli nová vládní pětikoalice nemá řešení, nebo se ho bojí říct - to je tak jedno nebo druhé - protože už rok říkáte, že jste připraveni vládnout. Takže bych čekal, že to tam hned bude a že to tady budeme moci diskutovat. Ale evidentně to tak není.

Pan premiér Petr Fiala se směje. My se známe, čtyři roky jsme seděli vedle sebe tady. Ale prostě si myslím, že to k smíchu vůbec není. Protože občané jsou opravdu zoufalí z těch předražených cen a my budeme žádat po nové vládě hned, jak tady získáte si tu důvěru od vašich vlastních poslanců, aby tyto věci okamžitě byly vyřešeny. Už jsme zaslechli nějaký alibismus, kdy pan premiér Petr Fiala říkal, že to bude těžké a že to nebude možné vyřešit hned. No, ale žádná řešení nenavrhl, přestože po roce si tady říkáte, jak jste připraveni vládnout.

Právě proto my chceme navrhnout ten bod, abychom se dozvěděli ta řešení. Protože vláda Andreje Babiše v demisi už na řešení rezignovala, přestože to mohla ještě zastavit v minulém volebním období, kdy mohla odmítnout zelený úděl EU Green Deal, ovšem servilně kývla. No a teď samozřejmě je to na té nové pětikoalici a ta žádná řešení nenabízí, ale občanům každý měsíc chodí složenky. Zase uplyne měsíc, o důvěru si máte žádat až druhý týden v lednu. Od té doby zase budete říkat, jak to nejde. To už jsme od pana premiéra Fialy slyšeli, že to prý nejde tak rychle. Ale neřekl, co jde rychle a jaká jsou ta řešení. Takže to jsem vás chtěl požádat. Občané na to čekají, protože občané každým dnem čekají na to, že vláda zastaví zdražování a že se to vyřeší.

Potom bych navrhl druhý bod. Žádám vás, vážené dámy a pánové, abychom zařadili jako mimořádný bod programu této schůze diskuzi na téma - nazvali jsme to - Nouzová opatření a jejich vliv na ochranu zdraví občanů České republiky. Navrhuji, abychom jako Sněmovna vládu v demisi vyzvali ke zrušení nouzového stavu, protože. Za A lze opatření realizovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona.

Mimochodem kvůli tomu nouzového stavu se také zavřely ty vánoční trhy. Jenom připomenu, že před 14 dny jsme tady navrhovali zrušení nouzového stavu. Protože jak jsem řekl, lze to realizovat podle jiných současně platných zákonů, nějaká opatření. No, ale vy jste tady všichni ostatní, dokonce včetně vládní pětikoalice, podpořili zavření vánočních trhů, když to řeknu zjednodušeně. Protože poslanci vládní pětikoalice se zdrželi u toho hlasování, takže podpořili nouzový stav. Zdržet se znamená podpořit nouzový stav, nebyli proti. Tím pádem i kvůli vám se zavřely vánoční trhy a podpořili jste vládu Andreje Babiše v tom zavření vánočních trhů. Takže SPD se tady ocitlo osamoceně. Ale je nás tady 20 proti 180, ale trváme na tom, že zavření vánočních trhů je chyba a ukazujeme to ihned činy.

Za B, ještě druhý důvod proč navrhujeme tenhle bod, je, že podle všech dostupných čísel bez ohledu na to, jak jsou pravdivá ve vztahu ke spojení s covidem, růst úmrtí kopíruje vládní restrikce a nouzové stavy. Což má smutnou logiku, protože desetitisíce, možná statisíce, lidí ohrožených závažnými chorobami nesouvisejícími s covidem se prostě nedovolají pomoci.

Za letošní tři čtvrtletí zemřelo v Česku téměř 103 tisíc lidí, o pětinu více, než loni. Rekordní bylo hlavně první čtvrtletí. Od ledna do konce března zemřelo v Česku téměř 47 tisíc lidí. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví zemřelo s koronavirem 15 105 lidí. Jak ovšem víme z oficiálního vyjádření Ústavu zdravotních informací a statistiky České republiky, ve statistice s covidem jsou prostě všichni zemřelí, ať už zemřeli na cokoli, pokud v danou chvíli byli na seznamu osob infikovaných virem SARS-CoV-2. V praxi jak víme, to znamená, že tam jsou nejen lidé, které zabil pád ze střechy, ale také jak víme z několika málo uniklých pitevních zpráv, lidé, kteří v okamžiku smrti v sobě ani vir neměli.

Nechci tady diskutovat o tom, zda covid zabíjí nebo ne. Je zcela nesporné, že situace způsobená virem SARS-CoV-2 skutečně zabíjí. A zabíjí opravdu masivně a zabíjí infikované i neinfikované. Do dnešního dne nikdo v této zemi neměl odvahu analyzovat příčiny, co a kdo skutečně zabíjí. Je už předem jasné, že těch příčin je více. Jsou to podfinancované nemocnice, dlouhodobý tlak na snižování lůžek, nedostatek zdravotníků díky nízkým mzdám. Jsou to opatření vlády, díky kterým se lidem opravdu cíleně snižovala imunita, ať už stresem z covidové hysterie, nebo omezováním pohybu zákazem sportu, tance, zpěvu nebo i radosti u piva v hospodě.

Mimochodem pozoruhodné je, že se tady hovoří o zahlcení nemocnic, což je bezesporu velký problém - a velké poděkování zdravotníkům - ale už nikdo z vlády neřekne, že v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Česká republika přibližně deset intenzivních lůžek a Německo téměř třicet. To znamená, my máme cca třikrát méně intenzivních lůžek v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, než Německo. Takže logicky dochází k zahlcení rychleji, než v ostatních zemích. Samozřejmě to jde na vrub těch dosavadních vlád, které snižovaly počet intenzivních lůžek. A byla to především vláda ODS, to si musíme říci, a teď tady máme ODS zpátky. Takže tady je potřeba si to pojmenovat.

Zavírání škol nebo dnešní systém karantén vede samozřejmě k dalšímu snižování počtu lidí ve zdravotnictví, kteří mohou poskytovat péči a samozřejmě k dalšímu omezování prevence a léčby skutečně vražedných chorob. Nezapomínám samozřejmě ani na to, že vláda zcela rezignovala na primární léčbu covidu, jak bylo u každé chřipky zvykem prostřednictvím praktického lékaře. Tím se opět zvýšila zátěž nemocnic.

Ještě ke školám. Hnutí SPD odmítá plošné uzavírání škol i povinné nošení roušek během výuky. Proč to říkám? Protože už zase se tady začíná ta diskuze.

Čísla pozitivně testovaných a nemocných v souvislosti s onemocněním covid-19 v posledních dnech trvale klesají. Přitom ale zaznívají zejména ze strany hejtmanů požadavky na plošné uzavírání škol v podobě prodloužení vánočních prázdnin. Hnutí SPD tyto návrhy odmítá. Česká republika jako první uzavřela školy již v loňském roce, zatímco v zahraničí se školy zavíraly až jako poslední možnost. Výsledkem je ztráta celého školního roku a je prakticky nemožné tento výpadek eliminovat.

Úroveň plnohodnotného vzdělání nebylo možné v uvedené době vládních restrikcí nahradit distančním studiem, které navíc mělo obrovské nároky na žáky a studenty, vyučující a rodiče.

Místo plošných uzávěr škol ve chvíli, kdy se situace zásadně liší nejen v jednotlivých regionech, ale i v samotných školách, navrhujeme posílení pravomocí jednotlivých ředitelů škol, kteří znají situaci v místě nejlépe.

Pro SPD je také zcela nepřijatelné navrhované opětovné nošení roušek dětmi během výuky. Je potřeba provádět pravidelné neinvazivní testování dětí a vyučujících a následně v případě pozitivního výsledku provádět důsledné trasování.

Vážené dámy a pánové, je třeba skutečně otevřít oči a co nejpřesněji analyzovat stav, analyzovat kdo a proč umírá, proč jsou nemocnice přetížené a jak k tomu přispívají jednotlivá opatření vlády včetně nouzového stavu. Cílem musí být zajištění bezpečí našich občanů, občanů naší země. Čísla jsou neúprosná. Ani očkování, ani nouzové stavy, ani vládní zákazy zpěvu, tance nebo plavání v bazénu, ani diskriminace neočkovaných, prostě nevedou ke snižování nadúmrtí. Říká se, že jen hlupák se spálí o plotnu dvakrát. No, my se tady upalujeme už druhý rok a namísto abychom se poučili, tak vláda znova a znova dělá stejné chyby.

Vážené dámy a pánové, rád bych se také vyjádřil k tomu, že hnutí SPD připravuje ústavní stížnost proti vládní vyhlášce o povinném covid očkování osob ve věku 60+ a vybraných profesních skupin, tedy policistů, hasičů, vojáků, mediků a dalších, kterou vydala vláda Andreje Babiše. Tato vyhláška na povinné covid očkování má vejít v platnost od března 2022. Hnutí SPD odmítá, aby covid očkování bylo povinné, a to ještě pod hrozbou pokut a sankcí ve výši 10 tisíc korun, pokud někdo z uvedených skupin zaměstnanců očkování odmítne. Proočkování lidí nad 60 let - s touto vyhláškou nesouhlasí ani Česká vakcinologická společnost. Vrcholem absurdity je potom povinné očkování dobrovolných hasičů.

Minimálně 20 % našich občanů se odmítá očkovat proti onemocnění covid-19 stále ještě experimentální vakcínou, která je stále ve stadiu klinických studií, a to je potřeba respektovat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí SPD požaduje uvedenou vyhlášku zrušit, protože ji považujeme za diskriminační. Hnutí SPD podnikne veškeré právní kroky k tomu, aby tato vyhláška byla zrušena. Politické hnutí SPD má za to, že tato vyhláška není v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. K tomu se ještě vrátím později. Navíc máme za to, že touto vyhláškou je porušeno jedno ze základních lidských práv, která jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, a to právo na nedotknutelnost osoby. Zrušení této vyhlášky na povinné covid očkování je v kompetenci Ústavního soudu České republiky, a proto potřebujeme k podání ústavní stížnosti podpisy 25 poslanců nebo 10 senátorů. Jelikož SPD disponuje pouze 20 poslanci, tak se tímto obracím tady přímo v jednacím sále na vás, na ostatní poslance všech ostatních stran, abyste nám pomohli a jestli by se pět z vás připojilo z jakékoliv strany k našemu podání ústavní stížnosti, protože - znovu zdůrazňuji, nás je jenom dvacet v SPD, takže potřebujeme podpisy ještě pěti poslanců, takže jsem vás chtěl vyzvat, všechny poslance jiných stran, takže je tady hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti /ti jsou tedy jenom čtyři, takže ti by nám nestačili/ a dále je tady ještě ODS, takže jestli by pět z vás, jestli tedy nesouhlasíte s povinným covid očkováním, tak teď můžete ukázat, prosím, jestli tedy jsou to jenom slova, když to někdy někdo někde říká, a říkáte to i vy, ta nastupující vládní - resp. někteří z vás to říkají - tak teď potřebujeme těch pět podpisů poslanců a chtěl bych vás požádat, abyste ukázali ty činy, nikoliv jenom slova, abychom tu ústavní stížnost mohli podat.

Takže my bychom potřebovali dosáhnout toho potřebného množství podpisů 25 a dále samozřejmě SPD poskytne také součinnost osobám, dotčeným touto vyhláškou, aby se mohly obrátit na Ústavní soud prostřednictvím osoby oprávněné podat tuto ústavní stížnost.

Dále může tuto ústavní stížnost podle zákona podat také ombudsman, takže se tento týden obracíme dopisem za SPD také na ombudsmana Stanislava Křečka, zdali by tuto ústavní stížnost podal.

Takže SPD využívá veškerých možností, které máme, k tomu, abychom zabránili platnosti té vyhlášky o povinném covid očkování pro řadu našich občanů, jak tady rozhodla vláda Andreje Babiše a je potřeba samozřejmě to podat.

No, a důvodů pro podání k Ústavnímu soudu máme několik. Aby bylo povinné očkování proti covidu legální a legitimní, muselo by být splněno několik podmínek.

Za prvé, podle dřívějšího názoru Ústavního soudu zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem, nikoliv ministerskou vyhláškou, neboť podle článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Za druhé, toto omezení ústavního práva v případě očkování proti covidu by muselo splňovat takzvaný test proporcionality, to znamená zásah do tělesné integrity občanů musí být skutečně vyvážen konkrétním efektem. Očkování proti nemoci covid-19 by muselo skutečně zamezit vzniku a šíření tohoto onemocnění, což ovšem současné vakcíny na rozdíl od jiných typů povinného očkování nedokážou. Covid jako chřipka velmi rychle mutuje, takže vždy bude napřed před vakcínami.

Za třetí, další podmínkou je, že nemoc, proti které se povinně očkuje, je vážně život ohrožující infekční nemocí. Jakkoliv je covid nebezpečný, nelze jeho smrtnost nebo následky srovnávat s infekcemi, na které se dnes vztahuje povinné očkování. O smrtelnosti covidu nemáme žádná data. Onemocnění virem SARS-CoV-2 v oficiálních statistikách Ústavu zdravotnických informací a statistik jako příčina smrti neexistuje. Ministerstvo zdravotnictví také na svém webu uvádí, že příčina smrti covid-19 neexistuje. Odhaduje se, že ve vyspělých zemích může umírat v souvislosti s covidem až 1 % infikovaných. To je nesrovnatelné se smrtností jiných onemocnění, na která se vztahuje povinné očkování. V případě například tetanu se úmrtnost pohybuje v rozmezí 10 - 50 %, u nejvážnějších forem téměř 100 %. U záškrtu se v současnosti pohybuje mezi 5 až 10 %, u dětí mladších pěti let věku a u osob nad 40 let dosahuje až 20 %. Smrtnost TBC je 16 %.

Takže to jsou všechno ty důvody, proč my chceme podat tu ústavní stížnosti proti vládní vyhlášce o povinném očkování.

Dámy a pánové, z výše uvedených důvodů vás žádám, abychom tedy zařadili jako mimořádný bod programu této schůze Sněmovny diskusi na téma nouzová opatření a jejich vliv na ochranu zdraví občanů České republiky. Takže za prvé bych navrhoval zařadit to jako druhý bod programu této schůze, po tom mém návrhu, abychom jako první bod řešili zdražování, inflaci a hrozbu ekonomické krize, protože to občany také velmi pálí, a pakliže by to neprošlo jako druhý bod, tak navrhuji, abychom to zařadili jako šestý bod právě po těch bodech 1 - 4, kdy se volí orgány Sněmovny, a jako 5 jsem navrhoval, abychom řešili to zdražování a inflaci.

Takže vás prosím o podporu a doufám, že nás v tom ostatní strany podpoří, protože to pálí opravdu obrovské množství občanů.

Dále tady mám návrh na další zařazení mimořádného bodu na schůzi Sněmovny jménem poslaneckého klubu SPD. Tento bod jsme pojmenovali "Výzva vládě České republiky ve věci pokusu eurokomisařky Heleny Dalliové o zrušení Vánoc". Již proběhlo i médii, že Evropská komise chtěla zakázat používat slovo Vánoce.

Takže vedení Evropské unie navrhuje, diskutuje, že by chtěli zakázat používat slovo Vánoce. Eurokomisařka pro rovnost, Malťanka Helena Dalliová, totiž představila nový interní dokument Evropské komise ohledně tzv. inkluzivní komunikace. Tento materiál určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Je tak např. navrženo zakázat používat slova jako Vánoce, vánoční svátky a oslovení dámy a pánové, protože se zřejmě někdo v Evropské unii necítí být dámou ani pánem, tak aby se neurazil. Tento dokument má být součástí plánu prosazovaného předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení tzv. Evropské unie rovnosti a má se ještě dopracovat. Proti tomu dokumentu, jak víme, tak se ohradil veřejně i papež. Jsou v tomto dokumentu uvedeny pokyny Evropské komise pro tzv. inkluzivní komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci Komise v externí a interní komunikaci. Tento návrh považuje SPD za naprosté šílenství. V EU vládne parta ideologických šílenců, kteří příště klidně navrhnou nepoužívat třeba slovo velikonoce, abychom tady neurazili např. islámské migranty. Občany nevolení eurokomisaři zavádějí pravidla, která ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která jsou a byla používána po staletí našimi předky. Jsme přesvědčeni, že tyto a podobné scestné ideologie, od genderismu a multikulturalismu po nadřazování evropského práva nad státní a upozaděním všeho národního, které EU propaguje, znamenají destrukci suverenity a identity národních národů a evropské civilizace. Chceme suverenitu České republiky bez diktátu Evropské unie.

Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě zákon o referendu včetně referenda o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané demokraticky rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Většina ve Sněmovně, tedy koalice SPOLU, což je KDU-ČSL a TOP 09, a Piráti a Stan včetně hnutí ANO nám ale zákon o referendu odmítá zařadit na program jednání Sněmovny. Přitom v drtivé většině zemí Evropské unie zákon o referendu existuje. Takže to, co prosazuje SPD, je standardní demokracie. Naopak tady většina té demokracii brání.

V případě, že námi navrhovaný bod bude schválen, tak navrhuji jménem poslaneckého klubu SPD, abychom hlasovali o tomto usnesení. Já ho přečtu. Návrh usnesení SPD, které bychom byli rádi, aby ho Sněmovna přijala. K tomu ale potřebujeme vaše hlasy, je nás jenom dvacet poslanců z dvou set. Takže my navrhujeme usnesení:

"Vánoce jsou jedním ze dvou nejvýznamnějších křesťanských svátků, které však v Evropě mimo praktikující věřící slaví také lidé, kteří se nehlásí k žádné z církví. Z tohoto důvodu se Vánoce bezesporu dají označit za jeden ze základních zdrojů identity všech evropských národů a pokus členky Evropské komise Heleny Dalliové o zrušení Vánoc či o takovou jejich redefinici, která by se zrušení de facto rovnala, pak nelze chápat jinak než jako otevřený útok na jeden z nejstarších a nejvýznamnějších pilířů identity celé západní civilizace. V této souvislosti je rovněž nutné konstatovat, že k takovému pokusu se neodhodlal dokonce ani žádný z politických režimů, které jsme si - a to zcela po právu - zvykli považovat za vrcholně odpudivé, tedy režim bolševický a fašistický.

Z uvedených důvodů není možné eurokomisařku Helenu Dalliovou vnímat jinak než jako za zcela nezpůsobilou nadále zastupovat zájmy evropských národů a evropských zemí sdružených v Evropské unii. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky proto ukládá vládě České republiky, aby neprodleně vyzvala vládu Maltské republiky k přijetí takových opatření, která povedou k co nejrychlejšímu odvolání eurokomisařky Heleny Dalliové z Evropské komise. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále ukládá vládě České republiky, aby o svých krocích v této věci písemně informovala předsedy všech poslaneckých klubů. Sdílení společných rituálů je jedním ze základních zdrojů identity každé entity. V tomto ohledu jsou Vánoce zcela výjimečné, protože jiný rituál, který by tak masově sdíleli příslušníci všech evropských národů, zřejmě nenajdeme." Konec návrhu usnesení z pera SPD, o kterém bychom tady rádi hlasovali, pakliže projde náš bod, abychom zařadili ten mimořádný bod, o kterém hovořím. Ale k tomu znova potřebujeme hlasy vás, poslanců ostatních stran, protože nás je jenom dvacet z dvou set.

aTo znamená požádal bych vás, kdo také má problém s tím, že Evropská komise diskutuje o tom, že by chtěla zakázat používat slova jako Vánoce, vánoční svátky, tak prosím vás o podporu. Kdo nás nepodpoří, tak s tím samozřejmě souhlasí, protože kde jinde to diskutovat než tady v Poslanecké sněmovně. Takže opět je potřeba, abychom ukázali činy, nikoli jenom slova, protože ústními proklamacemi se samozřejmě nic nevyřeší a vidíme, co už eurokomisařka, která je ve vedení Evropské komise, navrhuje. Právě to je (nesrozumitelné) jenom ústní proklamace, ale když to usnesení dáme písemně, tak se tím vláda bude muset zabývat a samozřejmě pak je tu ta platforma pro to, aby ty výtky sdělili, protože zatím jsem žádné skutečné postupy nebo skutečná nějaká písemná vyjádření nebo nějaká oficiální stanoviska za vládu, ať za tu dosavadní nebo budoucí, vůbec vůči Evropské komisi nezaznamenal. Takže zase servilně mlčí? Takže je důležité, abychom se k tomu postavili.

Tady jsem přečetl návrh našeho usnesení a navrhuji zařazení tohoto mimořádného bodu na tuto schůzi Sněmovny s názvem Výzva vládě České republiky ve věci pokusu eurokomisařky Heleny Dalliové o zrušení Vánoc jako třetí bod této schůze Poslanecké sněmovny po těch našich dvou bodech, zdražování, inflace, hrozba ekonomické krize v České republice, abychom pomohli lidem ohledně toho zdražování, a po tom druhém bodu, kde jsme to nazvali Nouzová opatření a jejich vliv na ochranu zdraví občanů České republiky, tak bychom to chtěli jako třetí bod. A pakliže by to neprošlo, tak bychom to navrhli konstruktivně jako sedmý bod, protože chápu, že první čtyři body jsou ty změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a nějaké volby atd., takže bychom to navrhli jako sedmý bod, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že na to snad není časový prostor. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Podporujeme levné bydlení Okamura (SPD): V lednu může v ČR udeřit až 10procentní inflace, hrozí blackouty Okamura (SPD): Prezident má právo nejmenovat ministra Okamura (SPD): Podáme žalobu proti povinnému očkování vybraných skupin, které zavádí vláda vyhláškou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama