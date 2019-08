Okamura (SPD): V Nizozemsku schválili zákaz islámského zahalování tváře

Všechno jde, když se chce. V Nizozemsku schválili zákaz islámského zahalování tváře, což je podobná věc, kterou prosazuje i hnutí SPD. Nevím, proč by něco takového nemohlo platit i u nás. Ale náš návrh zákona ve Sněmovně blokuje bohužel Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM.

Dle návrhu zákona z pera SPD by zákaz islámského zahalování platil na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí „s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů“. Vycházíme z podobné již platné úpravy v Rakousku a Dánsku. Postoj vlády hnutí ANO a ČSSD ukazuje, že se nechce jasně postavit proti islámskému extrémismu. (A sluneční brýle jako ochranu před sluníčkáři naopak podporujeme.

Z evropských zemí platí částečná omezení na zahalování tváře v Německu, Itálii, Švýcarsku, Norsku a v Bosně a Hercegovině. Úplný zákaz nošení závojů a šátků zahalujících obličej na veřejnosti přijala v roce 2011 jako první v Evropě Francie. Následovaly ji Belgie, Bulharsko, Lotyšsko, Rakousko a Dánsko. Nevím, proč by to nemělo platit i u nás. Společně se zákazem islámského zahalování navrhujeme i zákaz propagace nenávistné islámské ideologie. Také tento náš zákon již leží ve sněmovně a vláda ho blokuje! Co si o tom myslíte?

Od čtvrtka začíná v Nizozemsku platit zákaz zahalování tváře. Je to primárně zaměřeno na součást oděvu muslimských žen, a to na nikáby a burky. Od čtvrtka si nesmí lidé zakrývat obličej ve školách, v hromadné dopravě, v nemocnicích a na úřadech, napsala agentura DPA.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO vysvětloval neutrální postoj vlády k návrhu zákona SPD zakazujícího zahalování tváře na veřejnosti s tím, že vláda podle něj vytýká návrhu například to, že by bylo kriminalizováno i nošení příliš velkých slunečních brýlí nebo lidí převlečených za Mikuláše. Ale to je přece totálně směšně a je to naprostá lež, což nám potvrdili po prozkoumání našeho návrhu také právníci z legislativního odboru Sněmovny.

Hnutí SPD chce zabránit tomu, aby se u nás šířil islámský extremismus. Nechceme tu nikáby a burky, které ponižují ženy a jsou symbolem dominance islámu. Naše tradice včetně Mikuláše a jesliček, které chtějí multikulturní sluníčkáři zakázat, aby to „neuráželo muslimy“, my chceme naopak hájit.

